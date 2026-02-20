Frankfurt am Main, ເຢຍລະມັນ, 19 ກຸມພາ 2026 / CyberNewswire /-- ດາວນ໌ໂຫລດ New » ”, ການປິ່ນປົວຄວາມງາມທີ່ສໍາຄັນໃນວິທີການຂອງບໍລິສັດການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ AI. Intelligence artificial ເປັນການປ່ຽນແປງພື້ນຖານການຂົນສົ່ງອິນເຕີເນັດ. ລະຫັດ QR ການຄຸ້ມຄອງ Dashboard ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮູ້ສຶກຄວາມກົດດັນຂອງ crawlers AI ໃນອຸດສາຫະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນບໍ່ມີ clarity, data reliable, ແລະການຄວບຄຸມການປະຕິບັດ. ມີການແກ້ໄຂໃຫມ່, ຜູ້ສະຫນອງຄວາມປອດໄພ IT ຂອງເອີຣົບແມ່ນ, ສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງ AI ອັດຕະໂນມັດ, ການຄວບຄຸມ, ແລະ audible ໃນຂະນະທີ່ການເຮັດວຽກທີ່ມີ. \n \n "ການຂົນສົ່ງ AI ແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ, ແຕ່ເປັນບັນຫາທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມປອດໄພ, ລາຄາ, ແລະການຄຸ້ມຄອງ," ຂໍຂອບໃຈ Jens-Philipp Jung, CEO ຂອງ Link11. "ບໍລິສັດຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ສຶກວ່າລະບົບ AI ແມ່ນເຂົ້າໄປກັບອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ, ແລະພວກເຂົາຕ້ອງສາມາດຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. "ການຂົນສົ່ງ AI ແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ, ແຕ່ເປັນບັນຫາທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມປອດໄພ, ລາຄາ, ແລະການຄຸ້ມຄອງ," ຂໍຂອບໃຈ Jens-Philipp Jung, CEO ຂອງ Link11. "ບໍລິສັດຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ສຶກວ່າລະບົບ AI ແມ່ນເຂົ້າໄປກັບອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ, ແລະພວກເຂົາຕ້ອງສາມາດຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການທົບທວນຄືນທີ່ສວຍງາມຂອງ AI ໃນຂະນະທີ່ສະຖາບັນ bot vague ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮ ການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວ. From Dashboards to Evidence: ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກ AI traceable ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ \n \n \n \n ການທົບທວນຄືນ Internal, ຄວາມຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງແລະການທົດສອບ, ແລະ ການຄາດຄະເນດິນເດຍແລະເສດຖະກິດຂອງການເຂົ້າເຖິງ AI. ການຄວບຄຸມ AI Dashboard ໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດຢ່າງງ່າຍດາຍໃນ . ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຄື່ອງມືໃຫມ່ຫຼື workflows. Link11 Web Application ແລະ API Protection Platform \n \n ຫຼືເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Jens-Philipp Jung: "ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ່ມການຄວບຄຸມໂດຍບໍ່ມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ການຄຸ້ມຄອງ AI must take place where teams already work today, in their existing security and traffic workflows." ຫຼືເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Jens-Philipp Jung: "ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ່ມການຄວບຄຸມໂດຍບໍ່ມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ການຄຸ້ມຄອງ AI must take place where teams already work today, in their existing security and traffic workflows." ມີ Dashboard ການຄຸ້ມຄອງ AI, Link11 ໄດ້ເຮັດການຕໍ່ໄປນີ້: ຈາກການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກ, ກັບການຄວບຄຸມຂອງການຂົນສົ່ງ AI ທີ່ສາມາດກວດສອບ, ການປະຕິບັດ, ແລະການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບ - ແລະໃນຂະນະທີ່ຂ້າງຂວາງກັບຄວາມສະດວກແລະສະດວກທີ່ດີກວ່າໃນການເຮັດວຽກກັບ AI ໃນອິນເຕີເນັດ. ກ່ຽວກັບ Link11 ເປັນຜູ້ສະຫນອງຄວາມປອດໄພ IT ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນເອີຣົບທີ່ປົກປັກຮັກສາອຸດສາຫະກໍາແລະອຸປະກອນເວັບໄຊທ໌ທົ່ວໂລກຈາກການປອດໄພ cyber. ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພ IT ຂອງພວກເຮົາມີການຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດໃນທົ່ວໂລກເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພ cyber ຂອງເຄືອຂ່າຍແລະອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາແລະປ້ອງກັນການປອດໄພຂອງບໍລິສັດ. Link11 ເປັນຜູ້ສະຫນອງຄວາມປອດໄພ DDoS ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ BSI. ມີໃບຢັ້ງຢືນ PCI-DSS, SOC2 ປະເພດ 2, C5 ແລະ ISO-27001, ບໍລິສັດໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດໃນຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນ. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Lisa Froehlich ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Link11 GmbH ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Link11.com \n \n ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Cybernewswire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Cybernewswire under HackerNoon’s Business Blogging ພາສາລາວ ພາສາລາວ ລະຫັດ QR ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ!