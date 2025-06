ການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິ





ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງການເຂົ້າລະຫັດແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນ Logistics Intelligent, Avinash Pamisetty ໄດ້ສະເຫນີໂຄງສ້າງທີ່ສວຍງາມທີ່ນໍາໃຊ້ ລະຫັດ QR ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ MSW Management Journal ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ

Supply Chain Resilience in the Digital Age

ໃນປັດຈຸບັນ, ລະບົບການສະຫນອງກໍາລັງກາຍເປັນຈຸດປະສົງທີ່ສໍາຄັນໃນຮູບແບບຂອງການປ່ຽນແປງໄປສູ່ກັບອຸປະກອນສະດວກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ.





"Logistics ທີ່ທັນສະໄຫມມີປະສົບການທີ່ບໍ່ມີຕົວແທນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບ paradigm ຂອງການປະຕິບັດແລະສະຖານທີ່ຄາດຄະເນ" Pamisetty ເວົ້າວ່າ. "synchronization AI-driven ສະຫນັບສະຫນູນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການ agility, ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດໃນການປ່ຽນແປງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນ into actionable, predictive intelligence."





ໃນຂະນະທີ່ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍລະບົບ ERP (Enterprise Resource Planning), ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Pamisetty ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນໃນການປ່ຽນແປງພະລັງງານຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໃນລະບົບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ທັນສະໄຫມແລະການເຊື່ອມຕໍ່.

AI-Driven Data Synchronization

Pamisetty ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ





Pamisetty framework integrates Internet of Things (IoT) sensors, infrastructure cloud hybrid, algorithms machine learning, ແລະ analytics predictive, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດ:





ການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວບັນຫາການສະຫນັບສະຫນູນກວດສອບກວດສອບກວດສອບກວດສອບ

ການຄາດຄະເນ fluctuations ຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ການຮັບປະກັນ Visibility End-to-End ໃນລະຫວ່າງລະບົບການສະຫນອງ.

ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນແລະການຈັດສົ່ງ last mile.

ການຄົ້ນຄວ້າ anomalies ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພຂອງການປະຕິບັດ.

Enhancing Supply Chain Intelligence

Pamisetty ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ





ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ AI ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສາຍການສະຫນອງຄວາມປອດໄພ.





Route & Delivery Optimization: Routes ການຂົນສົ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນ

ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນ: ໂມເລກຸນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນສາມາດຊ່ວຍປະຢັດການຫຼຸດຜ່ອນແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໂດຍການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນ

ການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພ: ລະບົບການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ AI ສະຫນັບສະຫນູນການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພໂດຍກວດສອບການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພໃນສາຍການສະຫນອງ, ເຊັ່ນ insolvencies ຜູ້ສະຫນອງແລະສະພາບແວດລ້ອມ.

Bridging Data Silos and Managing Change

Pamisetty ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ synchronization AI-driven ມີບັນຫາທີ່ສໍາຄັນໃນຮູບແບບຂອງ silos data ແລະການຕອບສະຫນັບສະຫນູນຂອງບໍລິສັດ. Supply Chains operating with fragmented IT systems often obstruct the real-time flow of information needed for intelligent decision-making.





ລະບົບຂອງ Pamisetty ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ





ການສະຫນັບສະຫນູນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນ

ການສ້າງໂຄງປະກອບການຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສະຫນອງ, ຜູ້ສະຫນອງແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂຄງການ pilot ທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ROI ໃນຂະນະທີ່ຂະຫຍາຍການແກ້ໄຂ AI ໃນໄລຍະຊຸດການສະຫນອງ.





ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າແລະທົດສອບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ, cybersecurity ແລະການປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນຍັງສໍາຄັນ.

Real-World Impact

ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Pamisetty ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການທີ່ AI-driven data synchronization transforms logistics operations ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງ





ປະຫວັດສາດທີ່ດີເລີດເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ synchronization data-driven ໂດຍ AI ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການຮັບປະກັນເງິນ, ແຕ່ຍັງມີປະໂຫຍດທີ່ເຫມາະສົມຂອງການປະຕິບັດຊຸດສະຫນອງ agile, intelligent.

ວິທີການ Outlook

Pamisetty prognoses that in the near future, organizations investing in AI-driven synchronization will set new industry standards for efficiency, resilience, and customer satisfaction.





ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.