139 ການອ່ານ

ການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມ ITS

ໂດຍ Jon Stojan Journalist4m2025/05/19
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENes-flagESja-flagJAca-flagCAar-flagARhe-flagHEaz-flagAZlo-flagLOaf-flagAFbs-flagBSnl-flagNLro-flagROta-flagTA
LO

ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Avinash Pamisetty ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ AI-driven data synchronization transforms supply chains fragmented into intelligent, adaptive systems. By integrating IoT, predictive analytics, and unified data platforms, organizations can anticipate disruptions, optimize operations, and real-time responsiveness.
featured image - ການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມ ITS
Jon Stojan Journalist HackerNoon profile picture
0-item


ການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິ


ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງການເຂົ້າລະຫັດແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນ Logistics Intelligent, Avinash Pamisetty ໄດ້ສະເຫນີໂຄງສ້າງທີ່ສວຍງາມທີ່ນໍາໃຊ້ລະຫັດ QRການຄົ້ນຄວ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ MSW Management Journal ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ

ລະຫັດ QR

Supply Chain Resilience in the Digital Age

Supply Chain Resilience ໃນໄລຍະ Digital

ໃນປັດຈຸບັນ, ລະບົບການສະຫນອງກໍາລັງກາຍເປັນຈຸດປະສົງທີ່ສໍາຄັນໃນຮູບແບບຂອງການປ່ຽນແປງໄປສູ່ກັບອຸປະກອນສະດວກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ.


"Logistics ທີ່ທັນສະໄຫມມີປະສົບການທີ່ບໍ່ມີຕົວແທນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບ paradigm ຂອງການປະຕິບັດແລະສະຖານທີ່ຄາດຄະເນ" Pamisetty ເວົ້າວ່າ. "synchronization AI-driven ສະຫນັບສະຫນູນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການ agility, ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດໃນການປ່ຽນແປງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນ into actionable, predictive intelligence."


ໃນຂະນະທີ່ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍລະບົບ ERP (Enterprise Resource Planning), ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Pamisetty ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນໃນການປ່ຽນແປງພະລັງງານຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໃນລະບົບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ທັນສະໄຫມແລະການເຊື່ອມຕໍ່.

AI-Driven Data Synchronization

AI-Driven ຂໍ້ມູນ Synchronization

Pamisetty ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ


Pamisetty framework integrates Internet of Things (IoT) sensors, infrastructure cloud hybrid, algorithms machine learning, ແລະ analytics predictive, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດ:


  • ການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວບັນຫາການສະຫນັບສະຫນູນກວດສອບກວດສອບກວດສອບກວດສອບ
  • ການຄາດຄະເນ fluctuations ຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
  • ການຮັບປະກັນ Visibility End-to-End ໃນລະຫວ່າງລະບົບການສະຫນອງ.
  • ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນແລະການຈັດສົ່ງ last mile.
  • ການຄົ້ນຄວ້າ anomalies ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພຂອງການປະຕິບັດ.

Enhancing Supply Chain Intelligence

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Supply Chain Intelligence

Pamisetty ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ


ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ AI ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສາຍການສະຫນອງຄວາມປອດໄພ.


  • Route & Delivery Optimization: Routes ການຂົນສົ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນສຸຂະພາບອຸປະກອນ
  • ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນ: ໂມເລກຸນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນສາມາດຊ່ວຍປະຢັດການຫຼຸດຜ່ອນແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໂດຍການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸປະກອນ
  • ການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພ: ລະບົບການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ AI ສະຫນັບສະຫນູນການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພໂດຍກວດສອບການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພໃນສາຍການສະຫນອງ, ເຊັ່ນ insolvencies ຜູ້ສະຫນອງແລະສະພາບແວດລ້ອມ.

Bridging Data Silos and Managing Change

Bridging Data Silos ແລະການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ

Pamisetty ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ synchronization AI-driven ມີບັນຫາທີ່ສໍາຄັນໃນຮູບແບບຂອງ silos data ແລະການຕອບສະຫນັບສະຫນູນຂອງບໍລິສັດ. Supply Chains operating with fragmented IT systems often obstruct the real-time flow of information needed for intelligent decision-making.


ລະບົບຂອງ Pamisetty ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ


  • ການສະຫນັບສະຫນູນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນການຄາດຄະເນ
  • ການສ້າງໂຄງປະກອບການຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສະຫນອງ, ຜູ້ສະຫນອງແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
  • ການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂຄງການ pilot ທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ROI ໃນຂະນະທີ່ຂະຫຍາຍການແກ້ໄຂ AI ໃນໄລຍະຊຸດການສະຫນອງ.


ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າແລະທົດສອບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ, cybersecurity ແລະການປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນຍັງສໍາຄັນ.

Real-World Impact

ການທົບທວນຄືນ Real World

ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Pamisetty ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການທີ່ AI-driven data synchronization transforms logistics operations ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງ


ປະຫວັດສາດທີ່ດີເລີດເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ synchronization data-driven ໂດຍ AI ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການຮັບປະກັນເງິນ, ແຕ່ຍັງມີປະໂຫຍດທີ່ເຫມາະສົມຂອງການປະຕິບັດຊຸດສະຫນອງ agile, intelligent.

ວິທີການ Outlook

Pamisetty prognoses that in the near future, organizations investing in AI-driven synchronization will set new industry standards for efficiency, resilience, and customer satisfaction.


ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

HackerNoon Services
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Jon Stojan Journalist HackerNoon profile picture
Jon Stojan Journalist@jonstojanjournalist
Jon Stojan is a professional writer based in Wisconsin committed to delivering diverse and exceptional content..
Read my stories

ວາງປ້າຍ

purcat-imgdata-science#data-synchronization#ai-in-supply-chains#intelligent-logistics#supply-chain-resilience#predictive-analytics#inventory-optimization#real-time-decision-making#good-company

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Article Thumbnail
Meet Surfshark: HackerNoon Company of the Week
by companyoftheweek
Jan 01, 1970
#tech-companies
Article Thumbnail
The Branding Writing Contest: Winner Announcement!
by hackernooncontests
Jan 01, 1970
#branding
Article Thumbnail
Meet Bird Eye India, Winner of Startups of The Year 2024 in Fashion
by hacker4506503
Jan 01, 1970
#startups-of-the-year-winners
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas

Categories

Trending Topics

blockchaincryptocurrencyhackernoon-top-storyprogrammingsoftware-developmenttechnologystartuphackernoon-booksBitcoinbooks