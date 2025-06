ການປ່ຽນແປງການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນ: Revolution Framework ຂອງ Aparna Mohan

ໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຊ້ເວລາໃນຕະຫຼາດແລະຄຸນນະພາບການຢັ້ງຢືນມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານຜົນສໍາເລັດຂອງຜະລິດຕະພັນ, Aparna Mohan ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຊື່ສຽງໃນພາກສະຫນາມຂອງການຢັ້ງຢືນການອອກແບບ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສໍາຄັນຂອງທີມງານໃນ Cirrus Logic, Aparna Mohan ໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ຮູບເງົາການຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວໄຫວໄຮໂດຼລິກແລະ mixed-signal ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນມາດຕະຖານໃນທັງຫມົດສາຍຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດ.





ການໂຄງການ framework ທີ່ດີເລີດໄດ້ປິ່ນປົວຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາ semiconductor: ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຢັ້ງຢືນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອທົດສອບການຕັດສິນໃຈທີ່ສົມບູນແບບຂອງ Domains Digital ແລະ Analog ໃນ chip ອັດຕະໂນມັດ. ມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຕົນໃນວິທີການຢັ້ງຢືນ functional ແລະການຢັ້ງຢືນລະດັບລະບົບ, Aparna brought a unique perspective to this key initiative.





ການນໍາສະເຫນີຂອງ Aparna ສໍາ ລັບອຸປະກອນການຢັ້ງຢືນແລະການນໍາໃຊ້ແມ່ນຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງປະຫວັດສາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການຢັ້ງຢືນ. ໂດຍການຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນ, ມັນໄດ້ສ້າງລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມຢ່າງງ່າຍດາຍການເຂົ້າລະຫັດສໍາລັບໂຄງການໃຫມ່. ການຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນນີ້ໄດ້ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນທີ່ແທ້ຈິງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ການປິ່ນປົວຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນການຢັ້ງຢືນຢັ້ງຢືນທີ່ແທ້ຈິງແລະສະພາບແວດລ້ອມການຢັ້ງຢືນ.





ປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ Aparna ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກ່ວາຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບຂອງໂຄງການທີ່ຜ່ານມາ. ລະບົບການປັບປຸງການຢັ້ງຢືນຫຼາຍກ່ວາຊຸດຜະລິດຕະພັນຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍ.





ສະຫນັບສະຫນູນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປິ່ນປົວແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ





ສໍາ ລັບ Aparna Mohan ເອກະຊົນ, ການໂຄງການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານທີ່ທີ່ທີ່ສໍາຄັນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີແລະການພັດທະນາວິທີການ. ຄວາມປອດໄພຂອງຕົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເພື່ອ Senior Design Verification Engineer – ການຢັ້ງຢືນຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຖານທີ່ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົນເພື່ອການຢັ້ງຢືນທີ່ດີທີ່ສຸດ.





ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ





ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ SCRS, Aparna continues to contribute to academic research and practical applications in chip verification methodologies. Beyond her technical contributions, she serves as a mentor at "Rewriting the Code", where she provides guidance, career advice, and industry insights to college students and early-career women in technology, helping to foster the next generation of diverse technical talent.





ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີບົດລາຍງານໃນໂຄສະນາລະຫວ່າງປະເທດແລະຜູ້ສະເຫນີຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງວິສະວະກໍາການຢັ້ງຢືນໃຫມ່ໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, Aparna Mohan continues to advance the field while solving complex verification challenges.

ກ່ຽວກັບ Aparna Mohan

Aparna Mohan ເປັນວິສະວະກອນການຢັ້ງຢືນການອອກແບບທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 11 ປີໃນການຢັ້ງຢືນ pre-silicon ແລະການນໍາໃຊ້ວິທີການ. ຄຸນນະສົມບັດເຕັກໂນໂລຊີຂອງຕົນປະກອບດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ 14 ຜະລິດຕະພັນ ASIC ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. Aparna Mohan ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນວິທີການຢັ້ງຢືນການເຮັດວຽກ (UVM, System Verilog), SVA, ແລະວິທີການຢັ້ງຢືນ formal, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນວິທີການຢັ້ງຢືນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ມັນເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການຄົ້ນຄວ້າ.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໂດຍ Echospire Media under HackerNoon’s Business Blogging Program. ຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້.

