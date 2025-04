Ko démocratiquer accès na AI Ekoma Na Ntina Koleka

AI lokola esaleli ya ntina mingi mpo na bosembo mpe bokoli

Intelligence artificielle (AI) ezali lisusu likanisi ya futuriste te oyo ekangami na ba laboratoires ya recherche mpe na ba entreprises ya technologie ya likolo. Ezali sikawa kotongama na elamba ya bomoi na biso ya mokolo na mokolo, kobongisa lolenge nini tosalaka, tosololaka, mpe tosilisaka mikakatano ya mindondo. Kasi, lokola bopusi ya AI ezali kokola, bokeseni ya nani azali na nzela ya kozwa makoki na yango ya mbongwana ezali kokola. "Ko démocratiser AI" ezali mpo na kobuka ba barrières —techniques, économiques, mpe sociales —mpo ete moto nyonso, kaka bato moke oyo bazali na libaku malamu te, bakoka kosalela nguya na yango. Lisolo oyo ezali kotala ndenge nini bisaleli ya source ouverte, mateya oyo ekoki kozuama, pe ba cadres éthiques ezali ko diriger mouvement ya kosala AI force inclusive pona innovation, équité, pe progrès mondial; pe akotisi projet ya sika Spin Nazuaki pona kosilisa ba lacunes mosusu na écosystème pona ko développer avenir démocratique na AI.

1. Ezalela ya AI oyo ezali lelo

Na mikolo na yango ya ebandeli, AI ezalaki likambo ya sika koleka esaleli. Na ebandeli na yango ya malamu koleka, kobimisa biyano ya nkota oyo ezali na boyokani, kasi kozanga mpenza mayele mpe bosali oyo esengeli mpo na kosilisa misala mpe mikakatano ya mokili ya solo. Na tango, ba ruptures ebele ya ba entreprises ya technologie, balukiluki pe ba startups na domaine esali que bisaleli oyo ezala significativement plus accessible pe pratique. Kasi, bolukiluki ya sika ya AI etikali naino na maboko ya bato moke oyo bazali na makoki ya kotia mosolo na nguya ya superinformatique, talent spécialisé, mpe ba données propriétaires. Mpo na mingi ya bato mpe bibongiseli, bipekiseli mpo na kokota ezali naino kobangisa mpe mayele ya sika ya AI ekoki koyoka lokola libaku ya mosika , forteresse oyo ebatelami, oyo ezali kotya misala na bango, mimbongo mpe bomoi na bango na likama. Kozanga misolo ya monene to bozwi ya ba réseaux ya influence, ba perspectives ya kozua esika ya makolo na domaine oyo ya technologie ya transformation etikali pasi.





Ba obstacles financiers malgré ba hype na propagande, etikali minene. Kotonga ba systèmes AI esengaka accès na matériel ya sika na échelle ya minene, oyo kaka ba joueurs oyo baleki na bomengo nde bakoki kofuta. Formation mpe kosala inférence na échelle mpo na ata modèle moko ya AI ekoki kosenga puissance informatique oyo ekosɛnga ba centaines de milliers à ba millions ya ba dollars. En plus, nature intricate ya AI esala écart makasi ya expertise, accessible kaka na petite cadre ya ba ingénieurs na ba chercheurs oyo bayebi mingi. Mpo na ba startups, nonprofits, mpe ba innovateurs na ba institutions oyo ezali na misolo mingi te, AI ezalaki —mpe mbala mingi ezali kaka —ndoto ya mosika, technologie ya transformateur ekangami sima ya ba portes oyo bakoki kofungola te, na kaka ba glimpses ya elikia epesami na mwa ba freebies oyo ebongisami mpo na kobongola bato na ba consommateurs mpo na technologie koleka ba participants na ba fruits ya mosala, investissement mpe avancement ya AI bavandi na horizon.

2. Mpo na nini démocratisation ezali na ntina?

Bolukiluki na AI ezali mingimingi komipesa mpo na kosala ete bosembo, bosembo, mpe mayele ya sika ezala na mokili mobimba. Ezali nzokande na mikakatano oyo euti na bitumba ya bomoi, ya politiki, ya nkita mpe ya mibeko na oyo etali lolenge nini bokeli ya mombongo ya AI ekozala na bopusi na misala, boyokani ya bato, bolamu ya makanisi mpe ya mosolo ya masanga ya bato na mokili mobimba. Ba effets profonds ya boye esengi participation démocratique ya ba intervenants nionso.





Ezali na makambo minei na démocratisation mpe commercialisation ya AI : accès na ba Données, Computer, IP (connaissance technique) mpe Finances.









Na front ya Données : Ba modèles ya AI propriétaire mbala mingi esalelaka ba quantités minene ya ba données privées mpe publiques sans consentement explicite ya usager. Ba créateurs pe ba propriétaires ya ba données oyo bazuaka rarement reconnaissance équitable to partager na revenu pe croissance oyo esalemi na ba modèles wana, oyo ebimisaka ba soucis éthiques, juridiques pe financières ya minene. Ko démocratiser bozwi likolo ya AI mpe biloko ya ba données ezali litambe ya ntina mpo na kopesa makoki na bato mpe baimboka mpo na kozwa bozwi ya makabo na bango, kosala ete matomba ya AI ekabolama na bosembo mingi na kati ya lisanga. Ba entreprises lokola Google, Meta, Microsoft mpe OpenAI esi ekoti na mayi ya moto na ba organisations mpe ba organismes ya gouvernement na mokili mobimba mpe bandakisa ya bitumba ya mibeko ya boye ekoki komonana na procès ya New York times contre OpenAI [1, 2], kotelemela bosaleli na yango ya contenus ya NY Times na formation ya ba modèles na yango, to imposition juridique ya Australie na Google na Meta mpo na kofuta ba agences ya sango ya Australie indemnité ya mbongo tango ezali kolakisa ba contenus ya boye lokola eteni ya ba résultats ya boluki na yango [3] (oyo ezali kolakisa ndenge nini etumba mpo na ba données mpe monetisation ya contenus ezalaki kosakana même avant ba LLM ya mikolo oyo ezala na scène). Bitumba ya boye ya mibeko mpe ya bomoi ya bato ezali kolakisa ntina ya kotia ba mécanismes monétaires mpe juridiques mpo na kokabola ba données oyo na se na yango ba progrès ya AI esalemaka.





[1] https://harvardlawreview.org/blog/2024/04/nyt-v-openai-ntango-na-na-elongi/

[2] https://www.theguardian.com/media/2023/dec/27/ntango-ya-nouvelle-york-ezali-kofungwama-microsoft

[3] https://www.france24.com/fr/live-news/20241212-australie-kotinda-titan-technologie-kofuta-mpo na- ba sango





Na front ya Computer : Concentration ya ba ressources informatiques na maboko ya mua ba entités oyo ezali na misolo malamu e étouffer ingenuité humaine mpe e créer ba incitatifs perverses mpo na ko déplacer ba biens ya AI oyo ezali ko développer mosala na ba mêmes biens ya AI na mikolo ekoya. Bato mingi oyo bayebi mayele ya kosala makambo ya sika bazali na likoki te ya kosala, kosala, to kozala na ba modèles ya sika ya AI kaka mpo bazali na accès te na ba infrastructures informatiques oyo esengeli mpo na kosala yango. Bokeseni oyo ezali ko perpétuer système ya "bazali na" mpe "bazangi," esika kaka bato moke oyo bazali na libaku malamu nde bakoki kosangana na molende na kobongisa avenir ya AI [4, 5, 6]. Esengeli kosala démocratation mpo na kosilisa bokeseni oyo na kopesaka nzela ya kozwa makoki mpe mbano ya ndakisa, kosala ete esika ya lisano ezala na nivo mpo na bato mpe mangomba na mokili mobimba. Biloko ya AI ezali lisusu na effet outsized na productivité mpe na réduction ya force de travail mpe ba besoins ya misala. Na yango, kokela ba mécanismes ya actionnaire financière mpe juridique mpo na kokabola mbuma ya mosala, ya misolo, ya calcul, ya ba données, mpe ya développement ya IP oyo ememaka na ba avancements ya AI ezali na ntina mingi mpo na kosala que accès juste na capital mpe ba revenus oyo AI ebimisi na mikolo ekoya.





[4] https://venturebeat.com/ai/ai-bolukiluki-ekuti-kokabwana-ya-ordinateur-e-concentrer-power-mpe-e accélérer-inégalité-na-époque-ya-apprentissage-profond/

[5] https://www.nature.com/masolo/d41586-024-03792-6

[6] https://www.signalfire.com/blog/ai-kozanga-ya-ordinateur





Na front ya Finances : Accès na Finances, ezali ko soutenir makoki ya batu pe ba organisations ya ko investir na développement ya AI pe kokoma ba actionnaires na avenir ya AI. Tango na ngambo ya entrée, esengeli ba ressources financières pona kozua ba pools ya calcul, ya ba données pe ya talent pona ko développer pe ko diriger AI, considération financière ya motuya mingi ezali na côté ya sortie ya équation. Ba modèles ya AI ezala na tendance ya ko déplacer mosala ya bato na ndenge ya malamu, ko créer ba opportunités pona batu pe organisation ya kobanda pe ko diriger ba entreprises na bango moko pe ko produire revenu na ba opérations na bango. Kasi, privilège oyo soki ekangami na ba contraintes financières kaka na mua moke, eyaka na coût ya misala oyo ebungaki mpe skewing ya dynamique ya pouvoir vers ba structures d’affaires oligarchiques en raison ya disparité entre ba oyo bazali na accès na finance mpo na ko développer mpe ko diriger ba entreprises basées na AI vs ba oyo bazangi finances, selon ba compétences, temps mpe travail na piscine oyo ezali kokita ya ba opportunités ya ko réclamer pièce na bango ya pie lokola mingi automation kicks in. Oyo ezali na ntina ezali ndenge nini actions mpe ba actions ya revenu na monde oyo ezali ko se automatisé ezuaka distribution entre ba oyo ba financer développement ya boye vs ba oyo ba investir na temps, compétence mpe efforts na développement ya ba entreprises ya boye. Lisusu.





Démocratisation ya solo esengeli koleka accès na bisaleli pe ba infrastructures tii na sphère ya finance, équité pe ba opportunités ya revenu. Esengi bondimi na mateya ya bizaleli malamu, bosaleli ba ensembles ya ba données ndenge na ndenge, pe bokeli ba structures ya boyangeli ya bosembo. Na ko régler ba bias na ba systèmes AI pe ko assurer responsabilité na usage na yango, to créer technologie oyo ezali kaka accessible te mais pe responsable pe inclusive. Ko démocratiser AI ezali kaka but technique te; ezali likambo ya ntina ya lisanga mpo na kosala ete AI ezala lokola nguya mpo na bokende liboso ya kokabola na esika ya bokabwani mpe matata.

3. Nini ezali kosalema mpo na kosilisa démocratisation na AI ?

Ebele ya ba modèles ya AI ya source ouverte mpe ba cadres agents ezali sikoyo na nzela ya ba plateformes lokola Ollama, HuggingFace, Letta, LangChain, mpo na kotanga mwa ndambo (okoki kotala na bokundoli ya Letta ya ba stacks ya agent AI [7] mpo na kozwa likanisi mokuse ya ndenge nini ba stacks ya technologie API ya polele mpe ya kokangama ezali). Na mokuse, ebele ya ba modèles ya AI ya source ouverte mpe ya poids ouvert ezali déjà kokabolama na internet oyo ba créateurs mpe ba entreprises bakoki kosalela lokola point de départ mpe ko développer ba produits na bango likolo tant que bazali na ba ressources financières, informatiques, ba données, mpe techniques mpo na ko exécuter na plan d’affaires. Wana nde esika oyo bokangami ezali nzokande, ezali na ndelo na bozali ya biloko minei oyo tolobeli awa na likoló, mpe mokomoko na yango ekoki kosala ete ebongiseli moko elɛmba to etika AI na yango.





[7] https://www.letta.com/blog/ai-ba agents -ebele

Na likambo ya ba données na IP

Na tango ya bokomi ya article oyo, ezali naino na mécanisme juridique mpe financier standardisé te oyo ezali mpo na kokabola mpe kosala mbongo na ba données na bato mpe ba entreprises lokola ba fournisseurs ya ba données mpo na développement ya AI na échelle. Yann LeCun, VP mpe Chief AI Scientist na Meta kala mingi te a poster na likambo ya ba données mpe asengi na ba institutions, ba gouvernements mpe ba communautés kosala que ba données ezala librement disponible mpo na formation na condition que ba modèles ya boye ezala librement disponible na ba poids mpe code ya inférence. Modèle ya partage ya ba données ya boye epesaka deal implicit ya kozua ba modèles ya AI oyo ezali plus représentants na public tout en permettant na ba entreprises e gagner accès na ba ensembles ya ba données représentantes, kosala contrat social implicit mpo na bien social tout en permettant na ba entreprises ko garder certaines intérêts IP mpe d’affaires na formation mpe modification ya ba modèles ya boye.





Na suka mosusu ya makasi ezali bosaleli ya ba données publiques na ba entreprises pona formation ya ba modèles API fermés, kopesa accès payé na public na ba modèles ya AI oyo ezuami kasi makoki ya ko héberger to ko modifier to ko diriger ba modèles formés te.





Nzela ya katikati oyo mbala mingi epesamaki kasi naino esalemi te ezali na kopesa ba données mpo na formation na certain compensation na nzela ya ba mécanismes ya actionnariat na kati ya modèle. Bandakisa ya ba propositions ya boye ekoki kozwama na [8, 9].





[8] https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2024/06/26/20-bisaleli-mpe-mayele-mpo na-kokabola-ba -donnée-système-ai/

[9] Kokabola ba données na ba avantages ya kokabola: Perspective ya intelligence artificielle, Bibliothèque nationale ya médecine, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37642995/

[10] Bokabolami ya ba données na eleko ya boyekoli ya mozindo, https://www.nature.com/articles/s41587-023-01770-3





Obstacle technique awa ezali na kosalela ba mécanismes ya zéro-confiance pona ko appliquer ba contrats oyo esengeli kokabola ba données pe kosala que accès na ba résultats ya AI ndenge elobami na ba conditions ya contrat. Ba contrats intelligents Web3 epesaka ajustement naturel pona ko mettre en œuvre ba mécanismes ya partage ya ba données ya boye, cependant, esengeli solution ezala personnalisé en gardant en tête ya ba soucis ya vie privée pe sans sacrifier ba avantages concurrentiels légitimes [10] oyo ba entreprises na ba intervenants balukaka na kati ya ba domaines ya application mosusu na nzela ya ba environnements ya ba données privatisées pe ya modèle AI.









En tant que solution ya premier passe, na aborder paradigme simple ya partage ya ba données oyo Yann LeCun alobeli na post na ye, esika partage ya ba données na contexte ya bien social ezali ciblé. Na Web3, mécanisme ya zéro-confiance, nabakisi couche ya kobakisa na proposition oyo, esika batu bakoki ko compenser juste na nzela ya ba jetons NFT mpo na contribution na bango ya ba données na formation ya modèle moko mpe kokoma ba participants financiers na processus ya investissement mpe croissance basé na AI.

Na likambo ya calcul

Ndenge emonisami likolo, bozali mpe bozwi ya makoki ya kosala ba calculs ezali mbala mingi likambo oyo ezali kopekisa bato mpe bibongiseli. Mbala mingi ba GPU ya haut de gamme ezalaka abordable te to ekangami na nzela ya ba contrats mpe bongo ezali te na marché ouvert. Ezali nzokande na ebele ya ba GPU ya grade ya consommateur oyo esalemi malamu te na maboko ya bato mpe bibongiseli. Lisusu, ba GPU ya grade ya consommateur lokola RTX3090/4090 esi emonisami kopesa performance comparable na ba GPU ya haut de gamme na formation mpe inférence na ba modèles ya taille moyenne lokola Llama3 mpe likolo (na performance ya modèle AI oyo ekokani na OpenAI GPT4 to koleka). Yango efungolaka libaku ya ko décharger mua ba frais ya inférence mpe ya formation na matériel ya kati na taux ya moins cher koleka ba GPUs oyo ezali na mombongo na cloud. Yango epesaka pe nzela na bato pe mangomba bakoma ba hôtes pona formation ya modèle ya AI pe ba ressources ya inférence pona kopesa accès démocratisé na baninga na bango na kati ya organisation to na internet mobimba, ko créer setup lokola AirBnB pona infrastructure ya AI.

Na likambo ya makambo ya mbongo

Na ngambo ya finance, ba fournisseurs ya service ya cloud lokola Google bapesaka certains crédits cloud ya ofele na ba startups oyo ezali ko développer AI. Ezali mpe na ba Fournisseurs mosusu ya Service ya Cloud oyo epesaka ba serveurs GPU ya haut de gamme mpo na kofutela na ba prix ya concurrence (mbala mingi ezali kaka cher mingi mpo na bato, mpe ba entreprises ya mike). Problème ezali quelque part réglé na nzela ya ba investissements ya investissement privé na ba startups oyo etonga AI (ko créer boost ya ko résoudre ba problèmes financiers pona ba startups mais encore kotika ebele ya pool ya talent hors portée ya ba investisseurs et vice versa). Spin epesaka moyen alternatif mpo na ba startups mpe batu mpo na kozua ba ressources ya calcul na taux sponsorisé to ya talo moke koleka epai ya ba fournisseurs ya cloud, ba institutions mpe baninga na internet mobimba.





Au-delà ya calcul, problème ya financement ya acquisition ya ba données ezali pe ko persister pe partage ya ba données basée na contrat intelligent NFT/smart epesaka moyen alternatif ya ko connecter ba données na ba systèmes AI pona ba applications ya formation pe basée na RAG. Na ngambo ya sortie ya génération ya valeur na nzela ya AI, Spin epesaka pe ba fournisseurs ya ba ressources (ba hôtes pona ba données - lokola ba artistes, bakomi, ba créateurs, pe ba calculs - lokola ba fournisseurs ya service ya cloud, ba entreprises pe ba hôtes individuels), nzela ya ko monetiser ba ressources na bango pe kokoma ba participants directs, actifs pe persistants pe ba bénéficiaires na chaîne de valeur ya AI, kopesa cadre ya démocratique mingi pona ndenge nini valeur ezuaka distribution na kati mokili oyo ezali se kosala automatique.

4. Ndenge nini okoki kosalisa mpo na ko démocratiser AI?

Ezali na makambo misato oyo ezali na ntina mingi mpo na kosala ete AI ezala na demokrasi:





1. Bosaleli mibeko ya ba données pe IP na kati ya écosystème ya AI

Kopesa accès commun na ba infrastructures ya formation ya AI pe ya inférence Kopesa nzela ya kokabola na misolo pe ba flux ya revenu oyo esalemi na ba opportunités ya AI

1. Kosala ete mibeko ya ba données mpe IP ekokisama

Lokola bato mpe mangomba, esengeli tobanda na kobatela makoki na biso na bosaleli mabe ya ba données na formation ya AI mpe ba sorties (inférences) oyo esalemi na AI. Yango esengi mosala monene mpo na kosala ba mécanismes juridiques mpe techniques mpo na kosala ete bobateli ba données ezala na makasi mpe koyeba ba violations ya droit d’auteur na AI. Mokakatano yango ezali ya mpasi, ezala mpo na bato oyo basalaka ete lotomo ya moto akoki kosala makambo mpe mpo na bato oyo basalaka AI mpe bakompanyi oyo bakoki kobuka mibeko ya lotomo ya moto na kozanga koyeba kozanga ete báyeba ete basali yango, soki totaleli motuya monene ya ba données oyo modèle ya AI esalelaka. Soki ozali mokomi, mopanzi sango, moyemi, avocat, moto oyo azali na likambo na mikakatano ya mibeko mpe ya tekiniki na kosala ete bobateli ya ba données mpe makoki ya bokeli mpo na yo moko to mpo na ebongiseli na yo, na nsima luka ba solutions mpo na kosala ete ba mécanismes ya boye ekokisama.





Soki ozali kompanyi to moto oyo azali kosala AI, luká koyeba makambo mingi na ntina na ndenge oyo okoki kozwa na ndenge ya mibeko na ba données publiques mpe privées sans ko violer ba droits ya ba propriétaires.

2. Kokoma ba hôtes ya calcul pona formation ya AI partagé na inférence

Langue ya minene mpe ba modèles mosusu ya AI esengaka quantité massive ya calcul mpo na formation mpe inférence. Okoki mpe esengeli kokoma participant mpe investisseur na écosystème oyo ya calcul. Sikawa bamilio ya bato mpe ba startups nzinganzinga ya liloba bazali na bottlenecked na motango ya calcul oyo ezali mpo na bango mpo na kosala mpe komeka AI. Okoki kokoma hôte ya AI ya boye na kosalelaka kaka ba GPU ya grade ya consommateur oyo ozali na yango na ndaku mpe ba modèles ya AI ya source ouverte oyo ebimisamaka mbala na mbala na communauté. Na kopesaka calcul ya boye okoki ko monetiser puissance ya calcul na yo mpe kokitisa ba goulets d’étranglement mpo na ba millions ya ba innovateurs, chercheurs mpe ba startups na mokili mobimba, tout en gagner mua mbongo na côté.

3. Kopesa nzela ya kokabola na nzela ya misolo pe ya mosolo oyo euti na mabaku ya AI

Lokola tozali ba développeurs ya AI, tosengeli kozala conscient ya impact social oyo mosala na biso ekozala na yango na bien-être financier mpe vie ya ba milliards ya ba familles mpe batu na mokili mobimba. Kopesa nzela na bato moko moko bazua mayele pe bozwi ba données, ba calculs pe ba finances po bakoma ba actionnaires pe ba intervenants na ba flux ya revenu oyo esalemi na AI ezali likambo ya motuya pona kobatela boyokani ya bato pe koboya matata ya bato ebima na mikolo ekoya. Masolo ya revenu universel ya base liboso ya ba pertes ya misala oyo ekambami na AI ezali déjà kotalelama, cependant prémisse moko plus justifiée pona kopesa revenu universel ya boye na proportion ya ba données, innovation pe ba contributions ya calcul ya mutu na mutu esalaka que batu bazua revenu ya boye na dignité munene pe na raison bien justifiée lokola ba contribuaka ba données na bango, ba calculer pe ba modeler IP na écosystème. Kopesa ba développeurs ya AI, ba contributeurs ya ba données na ba contributeurs ya calcul, bango nionso, source ya revenu persistante na avenir -mingi automatisé na AI, na ba opportunités moke ya mosala ya persistant oyo e gagner vie, ezali considération vital.





Lokola mobandisi ya startup na esika oyo, nazali komeka PoC mpo na Spin na https://synaptrix.org mpe nakosepela na makanisi na bino.





Okanisi ndenge nini, okolinga ete avenir ya AI ezala ndenge nini?