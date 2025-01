Bokóli ya AI ezali kokita? Débat ya Échelle OpenAI Elingi Ezala Te

Nabanzi ete OpenAI ezali kozala sembo te mpo na ba retours oyo ezali kokita ya kosala échelle ya AI na ba données mpe na calcul kaka. Nabanzi ete bazali mpe kotia mingi ya nkita, mokili mpe industrie oyo mobimba na likama na kolobelaka polele mingi te na sujet.





Na ebandeli, nandimaki oyo bayebisaki biso, que nionso esengeli osala ezali kobakisa puissance ya calcul mingi mpe ba données mingi, mpe ba LLM lokola mpe ba modèles mosusu ekokoma kaka malamu. Que relation oyo entre ba modèles, calcul na bango na ba données ekokaki kokola linéaire tee na suka ya temps. Kopumbwa uta na GPT-3 mpe GPT-3.5 ezalaki monene mpenza. Kopumbwa longwa na GPT-3.5 kino na GPT-4 emonanaki lokola elembeteli ya polele ete likanisi yango ezalaki solo. Kasi na nsima makambo ekómaki ya kokamwa.





Na esika ya kobimisa modèle oyo babengi GPT-5 to ata GPT-4.5, babimisaki GPT-4-turbo. GPT-4-turbo ezali mayele te lokola GPT-4 kasi ezali mbangu mingi mpe ezali moins cher. Yango nyonso ezali na ntina. Kasi na nsima, momeseno yango ekobaki kokende liboso.





Sima ya GPT-4-turbo, kobima ya OpenAI oyo elandaki ezalaki GPT-4o (fraise). GPt-4o ezali mingi to moke kaka mayele lokola GPT-4-turbo, kasi ezali kutu mbangu mpe kutu ntalo moke. Nzokande, fonctionnalité oyo eteka biso mpenza ezalaki makoki na yango ya koloba mpe kososola makambo na nzela ya audio mpe vitesse na yango. Kasi, bozua note, na point oyo ya lisolo na biso, GPT-4-turbo ezali na mayele koleka GPT-4 te mpe GPT-4o ezali na mayele koleka GPT-4-turbo te. Mpe moko te kati na bango azali na mayele koleka GPT-4.



Ebongiseli na bango oyo elandaki mpe oyo euti kobima kala mingi te ezalaki GPT-o1. GPT-o1 ekoki kosala malamu koleka GPT-4 na misala mosusu . Kasi ezali bongo mpo o1 ezali mpenza modèle moko te. GPT-o1 ezali vraiment boîte noire ya ba modèles LLM ya poids légers ebele oyo ezali kosala elongo. Mbala mosusu o1 elimbolami kutu malamu lokola logiciel to middleware koleka kozala modèle ya solo. Opesi yango motuna, ebimi na eyano, mpe na nsima esalela mbala na mbala ba modèles mosusu oyo epesami mokumba ya ko vérifier réponse mpo na kozala sûr que ezali malamu, mpe e déguiser ba opérations wana nionso. Esalaka makambo oyo nyonso nokinoki mpenza.





Mpo na nini te kosala kaka LLM oyo ezali na nguya koleka GPT-4? Mpo na nini kosalela mayele ya ndenge wana ya kolata bilamba mpe dagger mpo na kozwa biloko ya sika oyo ebimi? GPT-4 ebimaki il y a 2 ans, esengeli tozala bien au-delà ya ba capacités na yango par le moment. Bon, Noam Brown, moluki na OpenAI azalaki na likambo ya koloba mpo na nini bakendaki nzela oyo na o1 na TED AI. Alobaki “Emonanaki ete kozala na bot kokanisa mpo na segɔnde 20 mpamba na lobɔkɔ ya poker ezwaki ndenge moko ya kotombola mosala lokola kotombola modèle na 100.000x mpe kopesa yango formasyo mpo na mbala 100.000 molai koleka,”





Sikoyo, tiká mpe kanisá mpenza makambo oyo bazali koloba kuna. Bot oyo ezali kokanisa na boumeli ya segɔnde 20 ezali malamu lokola bot oyo ezwaki formasyo mbala 100 000 koleka na nguya ya ordinatɛrɛ mbala 100 000 koleka. Soki mibeko ya échelle ezali na nsuka te, matematiki wana ekoki kosalema te. Eloko moko ezali mabe awa to moto moko azali kokosa.





Mpo na nini nyonso wana ezali na ntina? OpenAI ezali na valeur ya 150 milliards ya dollars mpe majorité ya marché wana esalemi na ba projections oyo etali amélioration ya ba modèles na tango. Soki AI ezali kaka malamu lokola ezali lelo, wana ezali kaka avenir intéressant, kasi yango ezali te oyo ezali kotekama na ba investisseurs na ba entreprises ya AI oyo IP na yango mobimba ezali modèle na bango. Yango mpe ebongoli feuille de route ya produit ya ba entreprises misusu ebele oyo e dépend na continue avancé ya ba LLM na bango pona kotonga ba produits na bango moko. Mokano mpe ba ambitions ya OpenAI ya AGI ezo retarder makasi soki oyo nionso ezali vrai.

Hypothèse moko

Ntina oyo ba LLM ezali ya kokamwa mingi ezali mpo na phénomène philosophique ya niveau supérieur oyo to considérer jamais, que langue inhérentement ezali na quantité très grande ya contexte mpe ba données sur le monde na kati ya même ba petites sections ya texte. Na bokeseni na ba pixels oyo ezali na elilingi to video, maloba oyo ezali na fraze elimbolaka moko na mosusu. Fraze oyo ezali mpenza na boyokani ezali na ndimbola, “rational”. Soki ezali solo to te ezali lisolo ekeseni mpenza mpe mokakatano oyo eleki monoko yango moko. Ata soki ozali kolya makomi boni, “solo” mpe “lokuta” ezali kaka makanisi ya nkota te. Okoki koloba eloko moko ezali complètement raisonnable mais aucun façon « vrai ». Ezali na esika oyo ba LLM ekobeta ntango nyonso na efelo ya brique. Na boumeli ya sanza 12 oyo euti koleka, nalingi kokanisa na ndenge ya mibeko ete nsima ya baporte oyo ekangami ezalaki na ba sauts minene te na ba LLM na OpenAI, GrokAI, to na Google. Pona kozala spécifique na kanisi mutu te, partout asali LLM nionso oyo ezali même 1.5X malamu koleka GPT-4.





Na OpenAI emonani lokola basali ya niveau ya likolo bazali kotika. Sikoyo bazali koloba ezali mpo na bokengi kasi nakotia chapeau na ngai ya papier étain sikoyo mpe nakobwaka likanisi moko kuna libanda. Baza conscient ya likambo oyo pe bazo sauter masuwa avant que ezala trop tard.

Kondimisa

Nabandaki kolobela soucis oyo na baninga il y a 3 mois. Ba bengi ngai ba kombo ebele haha.









Kasi na ba 3 semaines oyo euti koleka, ebele ya ba presse ebandi koyoka nsolo ya eloko moko ya mbisi:

OpenAI ezali lisusu kobimisa Orion (GPT-5) te mpo ete ekokisaki te ba benchmarks ya performance oyo ekanisamaki mpe ezali komona ba retours oyo ezali kokita. ( https://www.theinformation.com/articles/openai-ebongoli-stratégie-lokola-taux-ya-gpt-ai-améliorations-ezali-malembe )



Bloomberg eyebisi ete OpenAI, Google mpe Anthropic bango nyonso bazali na bitumba mpo na kosala AI ya liboso mingi. ( https://www.bloomberg.com/sango/masolo/2024-11-13/openai-google-mpe-anthropique-bazali-kobunda-mpo na- kotonga-ai-ya-ya-makolo-mingi )



Tokoki kosala nini mpo na yango?

Ezali mpasi mpo na kopesa toli ya solution moko. Tech oyo ezali sima ya o1 ezali preuve que même ba modèles ya basse performance ekoki kozala repurposé mpo na kosala ba opérations compliquées. Kasi yango ezali solution te mpo na problème ya échelle ya AI. Nabanzi ete esengeli kozala na investissement ya monene mpe ba tests rapides ya ba architectures ya modèle ya sika. Tosili pe ba données pe toza na besoin ya ba façons ya sika ya ko extrapoler ba données utilisable pona ba LLMs ezala formation na yango. Mbala mosusu kosalela étiquetage multidimensionnel oyo esalisaka kotambwisa ba références na yango mpo na ba informations ya solo directement. Likanisi mosusu ya malamu ekoki kozala kaka kokoba kobongisa malamu ba LLM mpo na makambo ya bosaleli ya sikisiki lokola matematiki, siansi, mpe bobateli bokolongono kotambwisa mpe kosalela ba flux ya mosala ya agent AI, ndenge moko na o1. Ekoki kopesa ebele ya ba entreprises wiggle room tii tango architecture ya sika ekobima. Problème oyo ezali vraiment mabe mais je pense que créativité na apprentissage automatique na développement logiciel oyo eko inspirer ekozala immense. Soki tosili koleka epekiseli oyo, tokozala mpenza malamu na programme mpo na AGI mpe mbala mosusu ASI.