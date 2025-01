Degate Lanches Cross-Chain Intent Trading: Kosala mombongo ya ba jetons na kati ya ba chaînes blocs sans soudure

Kosala mombongo na ba Chaînes nionso ya liboso: Ezala kosalela portefeuille Ethereum oyo ezali to kosala ya sika na login ya email, basaleli bakoki kosala mombongo ya ba jetons na ba chaînes sans ko setting ba portefeuilles ya sika to ba jetons ya gaz, to ko changer ba chaînes ata muke te tango bazali kosomba ba jetons na chaîne ya sika. -> Kanisa mosaleli oyo azali kaka na portefeuille MetaMask na Ethereum mpe na ba portefeuilles mosusu oyo ezali na monyololo te. Na DeGate, bakoki sikoyo kosalela USDC na bango pona kosomba jeton na Solana.-> Yango esalemaka na nzela ya concept ya Solvers . Solveur asalaka fonction ya kosomba jeton na Solana. Na nsima, jeton yango epesamaka na libateli na adresse ya Solana oyo ekangami na portefeuille ya mosaleli mpe etambwisami mobimba na fungola na bango ya privé. Token oyo, elongo na ba biens misusu, ekoki sima ko gérer directement na compte na bango ya DeGate.