Болжолдонгон натыйжалар: Сиз өткөрүп жиберген OpenAI функциясы

OpenAI жакында эле Болжолдуу натыйжалар деп аталган күчтүү функцияны ишке киргизди, ал техникалык медианын көңүл бурбай эле окуяга акырын кирди — бул оңдоого татыктуу болгон көзөмөл. Мен алардын X жөнүндө өздөрүнүн иштеп чыгуучу аккаунтунда айтышканын байкадым, бирок ал көп жарыя болгон жок. Мен ага көңүл бурууну чечтим, анткени бул абдан сонун жана пайдалуу функция.





Болжолдонгон натыйжалар, айрыкча, чыгаруунун көп бөлүгү мөөнөтүнөн мурда белгилүү болгондо, моделдик жооптордун кечигүү убактысын кыйла азайтат. Бул өзгөчөлүк тексттик документтерди же майда өзгөртүүлөр менен код файлдарын калыбына келтирүүчү колдонмолор үчүн өзгөчө пайдалуу.





Болжолдонгон натыйжалар деген эмне?

Болжолдонгон натыйжалар иштеп чыгуучуларга күтүлгөн жыйынтык болжолдуу түрдө болжолдонгондо, Chat Completions API жоопторун тездетүүгө мүмкүндүк берет. Чат аяктоолорунда prediction параметрин колдонуу менен күтүлгөн жоопту болжолдоо менен, модель талап кылынган натыйжаны натыйжалуураак чыгара алат. Бул функция учурда эң акыркы gpt-4o жана gpt-4o-mini моделдеринде жеткиликтүү.





Болжолдонгон натыйжалар кантип иштейт?

Мазмундун көбү белгилүү болгон жоопуңуз болгондо, сиз ошол күтүлгөн мазмунду моделге болжолдоо катары бере аласыз. Андан кийин модель бул божомолду жооптун жаралышын тездетүү, күтүү убактысын азайтуу жана аткарууну жакшыртуу үчүн колдонот.





Ыңгайлаштырылган мисал: Конфигурация файлдарын жаңыртуу

Кичине жаңыртууну талап кылган JSON конфигурация файлы бар экенин элестетиңиз. Мына ушундай файлдын мисалы:

{ "appName": "MyApp", "version": "1.0.0", "settings": { "enableFeatureX": false, "maxUsers": 100 } }





Сиз "enableFeatureX" ти true кылып жаңырткыңыз келет дейли. Баардык файлды нөлдөн түзүүнүн ордуна, сиз баштапкы файлды болжолдоо катары берип, моделге керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү тапшыра аласыз.





import OpenAI from "openai"; const config = ` { "appName": "MyApp", "version": "1.0.0", "settings": { "enableFeatureX": false, "maxUsers": 100 } } `.trim(); const openai = new OpenAI(); const updatePrompt = ` Change "enableFeatureX" to true in the following JSON configuration. Respond only with the updated JSON, without any additional text. `; const completion = await openai.chat.completions.create({ model: "gpt-4o", messages: [ { role: "user", content: updatePrompt }, { role: "user", content: config } ], prediction: { type: "content", content: config } }); // Output the updated configuration console.log(completion.choices[0].message.content);





Бул мисалда модель жооп убактысын азайтуу үчүн болжолдоону колдонуп, жаңыртылган конфигурация файлын тез жаратат.





Болжолдонгон натыйжалар менен агым

Агымдык жоопторду талап кылган тиркемелер үчүн, Болжолдонгон Чыгымдар дагы көбүрөөк күтүү убактысын азайтат. Бул жерде сиз агым аркылуу мурунку мисалды кантип ишке ашырсаңыз болот:

import OpenAI from "openai"; const config = `...`; // Original JSON configuration const openai = new OpenAI(); const updatePrompt = `...`; // Prompt as before const completion = await openai.chat.completions.create({ model: "gpt-4o", messages: [ /* ... */ ], prediction: { type: "content", content: config }, stream: true }); for await (const chunk of completion) { process.stdout.write(chunk.choices[0]?.delta?.content || ""); }





Жазуу учурунда бул чечимге атаандаштардан эч кандай альтернатива жок. OpenAIдин Болжолдонгон Чыгымдар өзгөчөлүгү белгилүү мазмунду анча-мынча өзгөртүүлөр менен калыбына келтирүүдө күтүү убактысын азайтуунун өзгөчө муктаждыгын чечкен уникалдуу сунуш болуп көрүнөт.





Иштеп чыгуучулар үчүн кеңештер

Жакшы нерсе, аны колдонуу үчүн дээрлик эч нерсе керек эмес. Аны алып, API суроосуна бир гана жаңы параметрди кошуу менен колдонуңуз. Бул иштеп чыгуучуларга бул функцияны учурдагы тиркемелерде ишке ашырууну абдан жеңилдетет.





Чектөөлөр

Болжолдуу натыйжалар олуттуу артыкчылыктарды сунуш кылганы менен, маанилүү жагдайлар бар:

Моделдин шайкештиги : gpt-4o жана gpt-4o-mini моделдери гана Болжолдонгон натыйжаларды колдойт. Менимче, анын бул моделдерде гана бар экендиги такыр эле көйгөй эмес, анткени алар азыркы учурда OpenAIдин эң мыкты моделдери жана GPT-4 оригиналдуу бул үчүн өтө жай.

: жана моделдери гана Болжолдонгон натыйжаларды колдойт. Менимче, анын бул моделдерде гана бар экендиги такыр эле көйгөй эмес, анткени алар азыркы учурда OpenAIдин эң мыкты моделдери жана GPT-4 оригиналдуу бул үчүн өтө жай. Эсептөө кесепеттери : Четке кагылган алдын ала белгилөөчү токендер өндүрүлгөн токендер сыяктуу эле эсепке алынат. Чыгымдарды башкаруу үчүн колдонуу берилиштериндеги rejected_prediction_tokens көзөмөлдөө.

: Четке кагылган алдын ала белгилөөчү токендер өндүрүлгөн токендер сыяктуу эле эсепке алынат. Чыгымдарды башкаруу үчүн колдонуу берилиштериндеги көзөмөлдөө. Колдоого алынбаган Параметрлер : n (1ден жогору маанилер) logprobs presence_penalty (0ден чоң маанилер) frequency_penalty (0дөн жогору маанилер) max_completion_tokens tools (функцияны чакыруу колдоого алынбайт)

: Модальдык чектөөлөр : Тексттик режимдер гана колдоого алынат; аудио кириштери жана чыгыштары Болжолдуу Чыгуулар менен шайкеш келбейт.





Корутунду

OpenAIдин Болжолдонгон натыйжалары – бул AI тиркемелериндеги жалпы көйгөйдү чечүүчү жаңы функция: жооп алдын ала болжолдонгондо күтүү убактысын азайтуу. Иштеп чыгуучуларга күтүлгөн натыйжаларды берүүгө мүмкүндүк берүү менен, ал жооп берүү убакыттарын тездетет жана колдонуучу тажрыйбасын жакшыртат.





Менин жеке пикиримде, OpenAI моделдери Anthropicтин моделдериндей күчтүү эмес. Бирок, OpenAI башка аймактарда көптөгөн сонун жана чындап керектүү чечимдерди чыгарат. Болжолдонгон натыйжалар сыяктуу өзгөчөлүктөр OpenAIди башка AI провайдерлеринен айырмалап, иштеп чыгуучулардын коомчулугунун өзгөчө муктаждыктарына жооп берген уникалдуу чечимдерди сунуштайт.