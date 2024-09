TimeGPT가 AI를 통해 예측 분석을 혁신하는 방법

AI는 예측 분석을 근본적으로 재구성하여 예측을 그 어느 때보다 더 정확하게 만들었습니다.

모든 산업 분야의 기업은 AI의 광범위한 기능을 활용하여 미래 동향을 예측하고 앞으로 다가올 상황에 대비하고 있습니다.





예측의 정확성은 AI 알고리즘 의 정교함, 예측 모델의 견고성, 훈련된 데이터의 품질과 양 등 다양한 요소에 따라 달라집니다.





Nixtla의 TimeGPT는 시계열 데이터를 예측하기 위해 특별히 설계된 생성적 사전 훈련 모델입니다. 이는 미래의 결과를 더 정확하게 예측할 수 있게 해주는 강력한 자산이며, 다가오는 기회를 활용하고 가능한 함정을 피할 수 있는 통찰력을 제공합니다.

아래에서는 TimeGPT를 자세히 살펴보고 모든 각도에서 분석한 후 이를 데이터베이스와 통합하여 예측 분석의 잠재력을 최대화할 수 있는 방법을 보여 드리겠습니다.





TimeGPT란 무엇입니까?

TimeGPT는 시계열 데이터 예측을 위해 사전 훈련된 생성 모델입니다. 핵심 기능은 과거 데이터를 기반으로 시계열의 미래 가치를 예측하는 것입니다.





애플리케이션은 과거 데이터 포인트를 분석하고 패턴을 인식하는 윈도우 기술을 사용하여 데이터를 순차적으로 처리합니다. 이를 통해 식별된 패턴을 추정하여 미래 가치를 예측할 수 있습니다.

TimeGPT 개요

혁신적인 사전 훈련 : Nixtla의 TimeGPT는 사전 훈련된 모델을 시계열 데이터에 적용합니다. 수집된 데이터를 사용하여 기존 모델에서 벗어나 특정 훈련 없이 새로운 데이터 세트를 예측합니다.

: Nixtla의 TimeGPT는 사전 훈련된 모델을 시계열 데이터에 적용합니다. 수집된 데이터를 사용하여 기존 모델에서 벗어나 특정 훈련 없이 새로운 데이터 세트를 예측합니다. 고급 패턴 인식 : TimeGPT는 시계열 데이터의 복잡한 패턴을 식별하는 데 탁월하며 추세, 계절성 및 이상 감지 측면에서 많은 기존 모델을 능가합니다.

: TimeGPT는 시계열 데이터의 복잡한 패턴을 식별하는 데 탁월하며 추세, 계절성 및 이상 감지 측면에서 많은 기존 모델을 능가합니다. 효율적인 예측 : TimeGPT는 고급 신경망을 사용하여 효율적인 예측을 제공하고 데이터 세트별 재교육을 제거하여 시계열 분석에 일반적으로 필요한 시간과 리소스를 줄입니다.

: TimeGPT는 고급 신경망을 사용하여 효율적인 예측을 제공하고 데이터 세트별 재교육을 제거하여 시계열 분석에 일반적으로 필요한 시간과 리소스를 줄입니다. 지속적인 학습 및 적응 : 정적인 기존 모델과 달리 TimeGPT는 지속적인 학습 및 적응 가능성을 갖고 있어 새로운 데이터가 나타날 때 정확성을 유지할 수 있습니다.

TimeGPT의 기능과 장점

선도적인 예측 분석 모델 중 하나인 TimeGPT는 다양한 고유 기능을 제공하는 고급 기능을 제공하므로 복잡한 예측 시나리오를 관리하기 위한 강력한 자산이 됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

이상 탐지 기능: TimeGPT는 예측 모델링 기술을 활용하여 시계열 데이터에서 중요하지만 예상치 못한 이벤트를 나타내는 비정상적인 패턴이나 이상값을 식별하는 데 탁월합니다. 이점: 이 기능은 기업과 분석가가 비정상적인 상황을 신속하게 감지하고 대응하여 이상이 있는 경우에도 예측 모델의 정확성과 신뢰성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

외생변수 처리 기능: TimeGPT는 외부 요인이나 외생 변수(예: 소매 판매 예측을 위한 기상 조건)를 분석에 통합할 수 있습니다. 이점: 이 기능을 사용하면 외부 요소의 영향을 고려하여 보다 미묘하고 정확한 예측이 가능하며, 이는 외부 요인이 데이터 추세에 큰 영향을 미치는 시나리오에서 특히 유용합니다.

미세 조정 기능: TimeGPT는 사전 훈련된 모델이지만 특정 데이터 세트 또는 고유한 예측 요구 사항에 맞게 미세 조정하는 기능을 제공합니다. 이점: 이 기능을 사용하면 사용자는 특정 요구 사항에 더욱 가깝게 모델을 맞춤화하여 특수한 상황에서 예측의 정확성과 관련성을 높일 수 있습니다.

역사적 예측 기능: TimeGPT는 과거 데이터를 분석하여 과거 예측을 생성할 수 있으므로 사용자는 모델이 과거 이벤트를 어떻게 예측했는지 이해할 수 있습니다. 이점: 이는 모델의 정확성과 신뢰성을 검증하여 사용자에게 향후 예측에 대한 확신을 주는 데 특히 유용합니다.



복잡한 예측 시나리오 관리

TimeGPT의 기능은 휴일, 특별한 날짜, 불규칙한 타임스탬프와 같은 복잡한 시나리오를 처리할 때 특히 유용합니다.

공휴일 및 특별 날짜: 이러한 이벤트는 시계열 데이터의 추세에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이상 현상을 감지하고 외생 변수를 통합하는 TimeGPT의 기능은 고유한 영향을 고려하여 이러한 날짜를 정확하게 예측하는 데 도움이 됩니다.

이러한 이벤트는 시계열 데이터의 추세에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이상 현상을 감지하고 외생 변수를 통합하는 TimeGPT의 기능은 고유한 영향을 고려하여 이러한 날짜를 정확하게 예측하는 데 도움이 됩니다. 불규칙한 타임스탬프: 시계열 데이터는 때때로 불규칙하거나 누락된 점이 있을 수 있습니다. TimeGPT의 정교한 알고리즘은 이러한 불규칙성을 처리하여 균일하지 않은 데이터에서도 일관되고 정확한 예측을 보장합니다.





MindsDB에 TimeGPT 모델 배포

MindsDB는 기업 데이터에서 맞춤형 AI를 구축하기 위한 플랫폼입니다. 모든 데이터 소스를 AI/ML 모델 또는 프레임워크와 연결하고 이들 사이의 실시간 데이터 흐름을 자동화하는 방식으로 작동합니다.









MindsDB는 데이터 소스를 TimeGPT와 같은 고급 AI/ML 모델과 연결합니다. 이를 통해 이러한 모델을 쉽게 생성, 교육 및 관리할 수 있으므로 기계 학습 경험이 거의 없는 사람들에게 특히 유용합니다.





TimeGPT를 MindsDB에 통합하는 작업은 아래 명령문을 사용하여 TimeGPT ML 엔진을 생성하고 TimeGPT API 키를 제공하는 것으로 시작됩니다.





CREATE ML_ENGINE timegpt_engine FROM timegpt USING timegpt_api_key = 'timegpt-api-key';





다음으로 사용자는 CREATE MODEL 문을 사용하여 TimeGPT 모델을 생성, 교육 및 배포할 수 있습니다.





CREATE MODEL model_table FROM data_source (SELECT * FROM data_table) PREDICT column_to_be_predicted ORDER BY date_column GROUP BY column_name, column_name, ... HORIZON 3 -- model forecasts the next 3 rows USING ENGINE = 'timegpt_engine';









이제 모델을 쿼리하여 예측을 얻을 수 있습니다.





SELECT m.date_column, m.column_to_be_predicted FROM data_table AS d JOIN model_table AS m WHERE d.date_column > LATEST;





MindsDB를 사용하면 예측을 자동화하고 모든 다운스트림 사용에 대해 지속적으로 생성할 수 있습니다. 정기적으로 업데이트되는 동적 데이터가 있는 경우 특히 유용합니다. 그런 다음 가능한 한 정확한 예측을 제공하기 위해 최신 데이터로 모델을 미세 조정해야 합니다.

여기서는 최신 데이터로 모델을 미세 조정하고 일일 예측을 데이터베이스 테이블에 저장하는 작업을 생성합니다.





CREATE JOB automate_forecasts ( FINETUNE model_table FROM data_source (SELECT * FROM data_table); CREATE TABLE daily_forecasts_{{START_DATETIME}} ( SELECT m.date_column, m.column_to_be_predicted FROM data_table AS d JOIN model_table AS m WHERE d.date_column > LATEST ) ) EVERY 1 day;









전체 예를 보려면 여기 에서 문서 페이지를 방문하세요. 여기에서 더 많은 예측 사용 사례를 찾을 수 있습니다.





예측 분석에서 TimeGPT를 사용하는 방법

기업은 매 순간의 시장 변화에 대응할 수 있을 만큼 민첩해야 합니다. TimeGPT가 지원하는 것과 같은 예측 분석 기술을 사용하면 한 발 앞서 나가고 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다.





기업은 다음을 포함한 여러 주요 영역에서 TimeGPT를 활용할 수 있습니다.





재무 예측

TimeGPT의 시간 기반 데이터 처리 및 해석 능력은 변동하는 금융 영역에서 보다 정확한 예측을 가능하게 합니다. 금융 데이터 세트 내에서 현재 추세와 미묘한 차이를 식별하는 능력은 보다 정보에 입각한 투자 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다.

수요예측

소매 및 제조와 같은 산업에서 TimeGPT는 제품 수요를 예측하는 데 도움이 됩니다. 이는 재고 관리, 공급망 최적화 및 전략 계획에 매우 중요합니다. TimeGPT는 과거 판매 데이터와 시장 동향을 분석하여 미래 수요 패턴을 예측하여 기업이 효과적으로 준비하고 적응할 수 있도록 돕습니다.

이상 탐지

순차 학습에 대한 모델의 접근 방식은 사이버 보안을 위해 네트워크 트래픽에서 비정상적인 패턴을 찾아내거나 예측 유지 관리를 위해 기계 성능 불규칙성을 식별하는 등 이상 현상을 감지하는 데 유리한 것으로 입증되었습니다. 이 기능은 잠재적인 문제가 심각해지기 전에 이를 방지하는 데 중요합니다.

예측 분석 사용 사례

정확한 예측 분석을 위해 TimeGPT를 사용하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

주식 시장 분석: TimeGPT는 주식 가격 예측의 기존 방법에 비해 성능이 뛰어나 투자자와 분석가에게 도움이 됩니다.

TimeGPT는 주식 가격 예측의 기존 방법에 비해 성능이 뛰어나 투자자와 분석가에게 도움이 됩니다. 헬스케어 트렌드 예측 : 자원배분 및 기획에 중요한 헬스케어 트렌드를 예측합니다.

: 자원배분 및 기획에 중요한 헬스케어 트렌드를 예측합니다. 공급망 최적화: TimeGPT는 물류 분야의 미래 수요를 예측하여 효율성을 개선하고 비용을 절감합니다.

TimeGPT는 물류 분야의 미래 수요를 예측하여 효율성을 개선하고 비용을 절감합니다. 소매 고객 행동 분석: 소매 구매 동향을 예측하여 재고 관리 및 타겟 마케팅에 도움을 줍니다.

소매 구매 동향을 예측하여 재고 관리 및 타겟 마케팅에 도움을 줍니다. 제조 예측 유지 관리: TimeGPT는 잠재적인 장비 오류를 식별하여 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 최소화합니다.

현실 세계의 TimeGPT

글로벌 비즈니스는 그 어느 때보다 복잡하고 상호 연결되어 있습니다. 단일 산업에서 하나의 잘못된 움직임이 다른 여러 산업에 파급 효과를 미칠 수 있으므로 기업이 예측 분석을 활용하여 미래 사건을 예측, 준비 및 대응하는 것이 중요합니다.





고급 시계열 분석, 딥 러닝 기능, 적응형 학습, 사용자 정의 가능한 확장형 모델을 갖춘 TimeGPT는 보다 정확한 예측 분석을 위한 효과적인 도구임이 입증되었습니다.





TimeGPT를 MindsDB와 통합하면 비즈니스 데이터베이스 내에서 직접 예측 통찰력의 정확성과 적용 가능성을 향상시키는 강력한 조합이 만들어집니다. 이를 통해 빠르게 진화하는 글로벌 시장을 예측하고 신속하게 대응할 수 있는 민첩성을 얻을 수 있습니다.





TimeGPT는 회사 데이터에 대해 어떻게 작동합니까? 여기에서 튜토리얼을 확인하세요.

