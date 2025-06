Solana Validator를 실행하는 데 필요한 것 : 하드웨어, 대역폭 및 예산

Blockchain Validation Server를 위한 CPU 및 메모리 매개 변수 최적화

블록체인은 각 트랜잭션이 블록 체인에 기록되어 정보의 투명성과 불변성을 보장하는 분산된 데이터 저장 시스템입니다.This allows the creation of trusted systems without central control, which has become the foundation for cryptocurrencies, decentralized applications (dApps), NFTs, and other innovations.

블록체인 네트워크의 인증 서버, 특히 Solana와 같은 고성능 네트워크를 지원하는 서버는 최적의 성능을 보장하기 위해 하드웨어 사양을 신중하게 고려해야 합니다.The most critical components are the central processor (CPU) and random-access memory (RAM), which directly impact transaction processing speed, registry synchronization efficiency, and overall system reliability.

프로세서 선택하기

블록체인 검증 서버의 선택은 대부분 다중 스트라이딩과 높은 시계 속도를 지원하는 필요성에 의해 결정됩니다. 다중 스트라이딩은 프로세서가 동시에 다중 스레드를 실행할 수 있도록 하며, 따라서 병렬 작업을 처리 할 수있는 능력을 향상시켜 블록체인은 초당 수천 개의 트랜잭션을 처리하는 데 중요합니다. 예를 들어, AMD EPYC 프로세서는 다중 코어 아키텍처로 인해 광범위한 인식을 얻었습니다. 최소 24 개의 코어 또는 16+ 코어가있는 고주파 CPU가있는 구성은 종종 Solana와 같은 블록체인 네트워크에서 검증자를위한 이상적인 것으로 간주됩니다. AMD EPYC 9254 프로세서는 2.9 GHz의 시계 속도로 24 개의 코어를

무작위 액세스 메모리(Random Access Memory)

블록체인 검증기에는 컴퓨팅 요구 사항을 충족시키기 위해 256GB에서 512GB까지의 상당한 메모리가 필요합니다. 이는 네트워크 아키텍처가 거래 검증 및 레지스트리 상태를 유지하기 위해 대규모 데이터 세트에 신속하게 액세스해야하기 때문입니다. 불충분한 RAM은 피크로드 중에 병아리를 만들 수 있으며 레지스트리 동기화가 느려지고 성능이 낮아집니다. 예를 들어 Cherry Servers와 같은 전문 블록체인 솔루션 제공 업체가 제공하는 구성에는 384GB의 DDR5 RAM이 포함되어 있으며 Solana와 같은 네트워크에 적합한 비용과 성능의 균형을 나타냅니다.





데이터 저장

블록체인 검증 서버의 효율성에 상당한 영향을 미칩니다. NVMe SSD는 전통적인 SATA SSD에 비해 선호하는 옵션으로 간주되며, SATA 제한 600MB/s에 비해 7,000MB/s를 초과하는 더 높은 읽기/쓰기 속도가 높습니다. 이 성능 이점은 레지스트리 동기화 시간을 줄여줍니다. 빠르게 변화하는 환경에서 응답성을 유지하는 중요한 요소입니다. 호스팅 검증 노드의 경우 NVMe SSD의 엔터프라이즈 모델은 운영 체제 설치 및 블록체인 레지스트리 저장에 대한 별도의 드라이브를 포함한 일반적인 설정으로 권장됩니다. 예를 들어, Cherry Servers는 2x1TB NVMe 드라이브를 OS 설치 및 2x4TB NVMe 드라이

Blockchain 호스팅을 위한 NVMe 및 SATA SSD의 장점

블록체인 네트워크의 급속한 확장, 특히 Solana와 같은 고성능 시스템은 중요한 양의 정보를 관리할 수 있는 데이터 저장 솔루션의 재평가를 필요로했습니다. 2025년 4월부터 Solana 네트워크는 현재의 트래픽 조건에서 연간 약 80~95TB의 데이터를 생성하며, 사용량이 전체 예상 용량에 접근하면 몇 페타바이트로 성장할 수 있습니다. 이것은 그러한 거대한 데이터 세트를 효율적으로 처리할 수 있는 데이터 저장 기술을 선택하는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.이 맥락에서 NVMe SSD (Non-Volatile Memory Express)는 전통적인 SATA SSD에 비해 뛰어난 선택으로 나타났습니다.

PCIe Gen4 x4 인터페이스에서 작동하는 NVMe SSD는 최대 7~8GB/s의 연속 전송량을 보고하며, 엔터프라이즈 모델은 일반적으로 5~7GB/s의 읽기/쓰기 속도를 제공합니다. 이러한 숫자는 최대 550MB/s로 제한된 SATA III SSD와 크게 달라집니다. 블록체인 거래 검증 워크로드에서 높은 IOPS(최대 1백만 개의 무작위 4KB IOPS)와 낮은 지연 (~100 μs)가 필요합니다. NVMe 드라이브는 SATA 및 SAS 옵션에 비해 상당한 이점을 가지고 있습니다. SATA HBA 레이어를 제거하면 NVMe 드라이브가 PCIe를 통해 프로세서와 직접 상호 작용하여 지연률을 줄이고 효율성을 높

하이 트랜잭션 블록체인 네트워크의 네트워크 대역폭 요구 사항

트랜잭션 볼륨이 높은 블록체인 네트워크에서 네트워크 대역폭은 노드의 원활한 작동을 보장하는 데 중요한 역할을합니다. 기본 네트워크 인프라의 강도는 인증자 및 RPC 노드가 트랜잭션을 효율적으로 처리하고 분산 네트워크에 블록을 확산할 수있는 능력을 직접적으로 영향을 미칩니다. 예를 들어, Solana 인증기는 현재 트래픽 볼륨에서 연간 약 80~95TB의 데이터를 생성 할 수있는 블록체인 아키텍처에 내장된 고전량을 유지할 필요성으로 인해 발생하며, 사용이 프로젝트 용량에 도달하면 연간 몇 페타 바이트까지 성장할 수 있습니다.

블록체인 노드에 대한 월간 트래픽 제한은 신뢰할 수있는 연결의 중요성을 더욱 강조합니다.Solana와 같은 블록체인 네트워크 로드에 초점을 맞춘 서비스 제공 업체는 종종 100TB에서 무제한 트래픽까지의 패키지를 제공하여 트랜잭션 볼륨이 매달 100TB를 초과할 수있는 네트워크의 요구를 충족시킵니다.Ethereum은 현재와 미래의 요구를 충족시킬 수있는 호스팅 솔루션을 선택하는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.

블록체인 노드에 대한 네트워크 대역폭 최적화를 더욱 복잡하게 만드는 지역적 제한은 블록 확산이 부정적으로 영향을 미치고 블록체인 노드에 대한 네트워크 대역폭 최적화를 더욱 복잡하게 만듭니다. 연구에 따르면 블록체인 노드 경험이 더 높은 지역에서는 블록 확산이 지연되고 전반적인 네트워크 통과량에 부정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 블록 확산에서 몇 밀리 초의 지연조차도 특히 Solana와 같은 고성능 네트워크에서 상당한 성능 bottlenecks를 유발할 수 있습니다. 호스팅 지역의 전략적 선택은 이러한 효과를 완화하는 데 중요합니다. 글로벌 데이터 센터 네트워크를 갖춘 서비스 제공 업체는 운영자에게 노드를 사용자

Blockchain 트랜잭션 검증을위한 전용 서버 : 포괄적 인 분석

블록체인 트랜잭션 검증은 강력하고 전문적인 인프라를 필요로하는 컴퓨팅 집중적 인 프로세스입니다.Proposals for dedicated servers tailored to support blockchain workloads serve as critical solutions, especially for high-performance networks like Solana.

블록체인 워크로드를 지원하는 전용 서버의 가격은 지역 및 RAID 구성에 따라 크게 다릅니다. 중간 규모의 프로젝트는 한 달에 약 1,800 달러에서 시작하며, 더 큰 운영은 추가 자원으로 한 달에 3,800 달러를 초과할 수 있습니다.이 비용은 프리미엄 하드웨어뿐만 아니라 블록체인 검증 작업에 속하는 과도함과 확장성도 반영합니다. RAID 구성은 RAID 1 또는 RAID 10 배열에 설치된 엔터프라이즈 NVMe 디스크와 같은 블록체인 노드에 의해 요구되는 지속적인 작동으로 인해 데이터 저항력과 오류 수용성을 향상시킵니다.





Blockchain 애플리케이션을 위한 클라우드 호스팅의 혁신

블록체인 기술의 급속한 진보는 컴퓨팅 요구를 충족시킬 수있는 고급 호스팅 솔루션을 필요로했습니다. 가장 변형적인 혁신 중 하나는 GPU 가속화가 클라우드 호스팅 플랫폼에 통합되어 트랜잭션 검증 및 스마트 계약 실행과 같은 작업의 성능을 크게 향상시킵니다. 예를 들어, Amazon Web Services (AWS)는 GPU 인스턴스를 사용하여 높은 평행 처리량을 요구하는 워크로드를 최적화하는 관리된 블록체인 솔루션 솔루션을 제공합니다.이 기능은 Solana와 같은 블록체인에 특히 유용하며, 현대 분산 응용 프로그램의 광범위한 컴퓨팅 요구 사항을 충족시키는 노드를 배포할 수 있습니다.

블록체인 애플리케이션용 클라우드 호스팅의 또 다른 중요한 혁신은 자동 스케일링의 구현이다. 이 기능은 현재 수요에 따라 동적 자원 할당을 가능하게 하며 거래 볼륨 상승시에도 안정적인 성능을 보장합니다. 예를 들어, 공급자는 AI 기반 자원 배포를 부드럽게 조정하여 운영 비용을 절감하면서 낮은 응답 지연을 유지합니다. 이러한 시스템은 고주파 거래 플랫폼 (HFT) 및 실시간 DeFi 프로토콜을 지원하는 데 필수적이며, 심지어 밀리 초의 지연이 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.

블록체인 특정 API와의 통합은 클라우드 호스팅 플랫폼의 기능성을 더욱 향상시킵니다. 솔라나가 제공하는 도구, 예를 들어 Gulf Stream 프로토콜 최적화 및 Jupiter API 및 Jito 클라이언트와 같은 사용자 지정 플러그인은 노드 배포 및 관리 프로세스를 단순화합니다. 이러한 통합은 개발자가 노드 매개 변수를 정확하게 구성하여 메모리 배포 및 검증자 선택과 같은 요소를 최적화하여 프로젝트의 독특한 요구를 충족시킵니다. 또한 SOL Trading API bloXroute와 같은 서비스는 솔라나의 mempool-free 디자인 아키텍처와 일치하는 예측적 캐시 및 초기 거래 처리를 용이하게합니다.

이러한 진보에도 불구하고 전통적인 가상 개인 서버 (VPS) 또는 전용 서버와 특정 블록체인 사용 사례에 최적화 된 현대 클라우드 솔루션 사이에 눈에 띄는 거래가 있습니다. 빈 금속 서버와 같은 전통적인 설정은 성능 및 구성 제어에서 우수하며 중요한 응용 프로그램에 이상적입니다. 그러나 그들은 종종 더 높은 비용으로 제공되며 클라우드 대안의 확장성이 부족합니다. 그 반대로 클라우드 솔루션은 더 큰 유연성과 경제적 효율성을 제공하지만 극단적 인 부하에서 전용 하드웨어의 원료 성능과 일치하기 위해 어려움을 겪을 수 있습니다.이 딜레마는 조직의 우선 순위 - 성능, 사용자 정의, 예산 제한 -를

블록체인 기술에 대한 간략한 개요 및 Solana 예를 들어 호스팅 제공자의 분석

Solana최대 처리 할 수있는 가장 높은 성능의 블록체인 네트워크 중 하나입니다.65,000 transactions per secondProof-of-History (PoH)와 전통적인 Proof-of-Stake (PoS)를 결합하는 독특한 아키텍처 덕분에 DeFi, Web3 및 빠른 스마트 계약을위한 가장 인기있는 플랫폼 중 하나입니다.

Solana의 주요 구성 요소 :

검증자 - 합의에 참여하고, 거래를 검증하고, 블록에 투표하고, 보상을받습니다. RPC 서버 (Remote Procedure Call Nodes) - dApp 개발자, 교환 및 지갑에 의해 사용되는 네트워크와 상호 작용하는 API를 제공합니다. 인덱서 - 거래, 계정, 이벤트에 대한 데이터를 수집하고 간단한 검색 및 분석을 위해 구조화 된 형식으로 저장합니다. 테스트 노드 (Test Validators/DevNet) - 개발자가 메인넷에 출시하기 전에 스마트 계약, dApp 및 새로운 기능을 테스트하는 데 사용되는 로컬 또는 원격 노드.

Solana Components에 필요한 자원

각 유형의 노드에는 자체 하드웨어 리소스 요구 사항이 있습니다.아래는 권장 사양입니다:

Type of Node Processor (CPU) RAM Disk Network Note Validator 24+ cores (AMD EPYC/Intel Xeon) 512 GB DDR4+ 2x2TB NVMe RAID0+ 1–10 Gbps Requires a lot of memory and disk speed RPC Node 8–16 cores 64–128 GB 1–2 TB NVMe 1 Gbps Stability and availability are crucial Indexer 8–16 cores 64–256 GB 2–4 TB NVMe 1 Gbps Requires a powerful database Test Node 4–8 cores 16–32 GB 100 GB+ NVMe 100 Mbps Suitable even for mid-level VPS

Validator

24+ 코어 (AMD EPYC / Intel Xeon)

512GB DDR4+

2x2TB NVMe RAID0+

1 ~ 10 Gbps

많은 메모리와 디스크 속도가 필요합니다.

RPC Node

8 - 16 색상

64 - 128 GB

1 - 2 TB NVMe

1 Gbps

안정성과 가용성은 중요합니다.

Indexer

8 - 16 색상

64 - 256 GB

2 ~ 4 TB NVMe

1 Gbps

강력한 데이터베이스가 필요하다

Test Node

4-8 색상

16 - 32 GB

100GB+ NVMe

100Mbps

중급 VPS에도 적합합니다.

GPU는not currently mandatory대부분의 Solana 구성 요소는 CPU에서 계산이 발생하기 때문에 GPU는 데이터 분석, 기계 학습 및 대규모 볼륨 인덱싱과 같은 특정 작업에 사용할 수 있습니다.

Dedicated servers are preferable, 특히 검증자를 위해, 왜냐하면 그들은 제공하기 때문에 :

하드웨어에 대한 완전한 통제

높은 성능과 안정성

Scalability 옵션

"소음한 이웃"의 부족 (VPS와는 달리)

VPS is suitable only for:

RPC 노드

인덱스

노드 테스트

클라우드 솔루션 (AWS, Google Cloud, Azure)은 가능하지만 지연 및 과부하를 피하기 위해 Solana 로드에서 적절한 구성이 필요합니다.

미국, 유럽 및 영국 호스터 시장 : 준비된 솔루션 및 보편적 공급 업체

시장은 준비된 블록체인 솔루션을 제공하는 전문 호스터와 솔라나의 요구에 적응할 수있는 보편적 인 공급자를 모두 제공합니다.

Universal Hosters: Hostkey — Powerful servers with AMD EPYC/Ryzen processors featuring many cores, high-throughput network, and locations in various countries. Offers the lowest prices on the market. Cryptocurrency payment possible. Cherry Servers — Bare-metal servers, AMD EPYC, NVMe SSDs, global data center network. Bacloud — Powerful servers for Solana validators, cryptocurrency payments, flexible configuration. AWS / Google Cloud / Azure — Cloud solutions offering flexibility but more complex to optimize for Solana.

Specialized Hosters: Chainstack — Managed nodes, elastic RPC, free plans, cryptocurrency payment options. Blockdaemon — Enterprise level, supports multiple networks, SLA and monitoring. Dysnix — Specializes in blockchain, offers GPU/VPS/dedicated servers, supports Solana, Ethereum, Cosmos, and other networks.



공급자 비교 테이블

Hoster Validator RPC Testnet Price Note HOSTKEY ✅ ✅ ✅ from €349/month (validator) Flexible configurations, ready-made and custom-built servers Cherry Servers ✅ ✅ ✅ from $798/month Bare-metal, EPYC Bacloud ✅ ✅ ✅ from $1800/month Custom order Chainstack ❌ ✅ ❌ from $0 Managed nodes Dysnix ✅ ✅ ✅ $500+/month Specialization in blockchain AWS ⚠️ (more complex to configure) ✅ ✅ $ Scalability

HOSTKEY

✅

✅

✅

€349 / 월부터 (validator)

유연한 구성, 준비 및 사용자 정의 서버

Cherry Servers

✅

✅

✅

798 달러 / 월

바르메탈, EPYC

Bacloud

✅

✅

✅

$1800 / 월

Custom 주문

Chainstack

❌

✅

❌

$0 에서

관리 노드

Dysnix

✅

✅

✅

$500 + / 월

Blockchain 전문화

AWS

️(더 복잡하게 구성하기)

✅

✅

$

스케일링

HOSTKEY 공급자 예를 사용하여 Solana에 대한 기계 선택

HOSTKEY는 Solana 네트워크 내에서 다양한 작업에 적합한 여러 종류의 서버를 제공합니다.Let's explore which options are best suited for different blockchain components:

VPS (Virtual Private Server) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plans: v2, v3, ryzen or higher : vm.v2-heavy , 8 cores, 16 GB RAM, 240 GB NVMe (from €22/month) vm.ryzen-16 , 8 cores, 16 GB RAM, 120 GB NVMe (from €40/month) vm.v3-ultra , 10 cores, 64 GB RAM, 1 TB NVMe (from €85/month) VPS Plans



VDS (Instant Dedicated) Suitable for: RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plan: vds.ryzen-64 VDS Instant



Custom Configured Dedicated Server (4th Gen AMD/Intel) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi, Solana Validator Configurations: EPYC 9354 with 32 cores, 384 GB RAM, 2x2 TB NVMe, network 1G (from €349/month) EPYC 9354 with 32 cores, 768 GB RAM, 2x3.84 TB NVMe, network 10G (from €599/month) Advantages: Fully meets Solana's requirements Disadvantages: Requires manual configuration Server Configurator



Total Cost of Ownership 비교

Hoster Server Type Monthly Cost Annual Cost Comments HOSTKEY Validator (custom-configured) from €349 (~$390) ~$4,680 Economical if European data centers are needed Cherry Servers Validator (EPYC) from $798 from $9,576 SLA 99.97%, good quality Bacloud Validator (custom order) from $1,800 from $21,600 High performance level Dysnix Validator (bare metal) from $500 from $6,000 Budget option, requires coordination AWS Validator (EC2 m6a.16xlarge + EBS) from $1,200 ~$14,400 Challenges with disks and network HOSTKEY RPC Node (ryzen-64) from €119 (~$130) from $1,560 Ideal for small business Cherry Servers RPC Node (i7 BM) from $199 from $2,388 More scalability options HOSTKEY Test Validator (v2, v3, ryzen) from €22 (~$25) from $660 Most economical for development

HOSTKEY

Validator (Custom-Configured) 사용자 정의

€ 349 (~ $ 390)

~ $ 4,680

유럽 데이터 센터가 필요한 경우 경제적

Cherry Servers

검증자 (EPYC)

798 달러

9,576 달러

SLA 99.97%, 좋은 품질

Bacloud

밸리더 (Custom Order)

1,800 달러

21600 달러

높은 성능 수준

Dysnix

밸리더 (Bare Metal)

500달러부터

6,000원부터

예산 선택, 조정이 필요합니다

AWS

검증기 (EC2 m6a.16xlarge + EBS)

1200달러부터

~ 14,400 달러

디스크와 네트워크의 도전

HOSTKEY

RPC 노드 (Ryzen-64)

€119 (~ $130)

1만 560

소규모 비즈니스에 적합한

Cherry Servers

RPC 노드 (i7 BM)

199 달러

2 388 달러

더 많은 스케일링 옵션

HOSTKEY

테스트 검증기 (v2, v3, ryzen)

€ 22 (~ $ 25)

660 달러

개발을 위한 가장 경제적인

결론

특정 유형의 Solana 노드에서는 특정 서버 유형이 필요합니다.For specific types of Solana nodes, certain server types are necessary:

VPS - 테스트 및 개발을 위한

VDS - RPC 및 DeFi 서비스

GPU - 평행 계산 및 분석을 위한

Custom Configured Dedicated Servers - 완벽한 Solana Validator를 위해

중간에서 높은 부담을 가진 블록체인 프로젝트를 위해,VDS or configurable servers충분한 겁니다





