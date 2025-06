Qué hace falta para ejecutar un validador de Solana: hardware, ancho de banda y presupuesto

Optimización de CPU y parámetros de memoria para servidores de validación de blockchain

Blockchain es un sistema de almacenamiento de datos descentralizado donde cada transacción se registra en una cadena de bloques, asegurando la transparencia e inmutabilidad de la información. Esto permite la creación de sistemas de confianza sin control central, que se ha convertido en la base para criptomonedas, aplicaciones descentralizadas (dApps), NFTs y otras innovaciones.

Los servidores de validación para redes blockchain, en particular aquellos que soportan redes de alto rendimiento como Solana, requieren una cuidadosa consideración de las especificaciones de hardware para garantizar un rendimiento óptimo.Entre los componentes más críticos se encuentran el procesador central (CPU) y la memoria de acceso aleatorio (RAM), que afectan directamente la velocidad de procesamiento de transacciones, la eficiencia de sincronización del registro y la fiabilidad general del sistema.

y

Elegir un procesador

La elección de servidores de validación de blockchain está en gran medida determinada por la necesidad de soportar multithreading y altas velocidades de reloj. Multithreading permite al procesador ejecutar múltiples hilos simultáneamente, mejorando así su capacidad para manejar operaciones paralelas, lo que es crucial para las blockchain que procesan miles de transacciones por segundo. Por ejemplo, los procesadores AMD EPYC han ganado reconocimiento generalizado debido a su arquitectura multi-core. Las configuraciones con un mínimo de 24 núcleos o CPU de alta frecuencia con 16+ núcleos a menudo se consideran ideales para validadores en redes blockchain como Solana. El procesador AMD EPYC 9254 cuenta con 24 núcleos a una velocidad de reloj de 2,9 GHz y maneja de manera efectiva las tareas informáticas asociadas con la

Memoria de acceso aleatorio (RAM)

Juega un papel igualmente importante en asegurar un funcionamiento suave. Los validadores de blockchain requieren una memoria significativa, que varía de 256 a 512 GB, preferiblemente tipo DDR5, para satisfacer sus necesidades computacionales. Esto se debe a la arquitectura de red que requiere un acceso rápido a grandes conjuntos de datos para la verificación de transacciones y el mantenimiento del estado del registro. La RAM insuficiente puede crear lacunas durante las cargas de pico, lo que conduce a una sincronización del registro más lenta y un rendimiento degradado. Por ejemplo, las configuraciones ofrecidas por proveedores especializados de soluciones de blockchain como Cherry Servers incluyen 384 GB de RAM DDR5, que representa un equilibrio entre costo y rendimiento adecuado para redes como Solana.





Servicios dedicados Solana Node Hardware optimizado por Solana, CPUs AMD EPYC y Ryzen, red de latencia ultra baja, 1Gbps a 10Gbps, soporte técnico 24/7 Despliegue

Dedicated Solana Node Servers

Hardware optimizado por Solana, CPUs AMD EPYC y Ryzen, red de latencia ultra baja, 1Gbps a 10Gbps, soporte técnico 24/7

Despliegue





Almacenamiento de datos

Impacta significativamente la eficiencia de los servidores de validación de blockchain. Los SSD de NVMe se consideran la opción preferida sobre los SSD de SATA tradicionales debido a sus velocidades de lectura y escritura superiores a 7000 MB/s en comparación con el límite de SATA de 600 MB/s. Esta ventaja de rendimiento reduce el tiempo de sincronización del registro, un factor crítico para mantener la respuesta en un entorno que cambia rápidamente. Para los nodos de validación de alojamiento, se recomiendan modelos empresariales de SSD de NVMe, con configuraciones típicas que incluyen unidades separadas para la instalación del sistema operativo y el almacenamiento del registro de blockchain. Por ejemplo, Cherry Servers recomienda usar unidades NVMe de 2x1 TB para la instalación del sistema operativo y unidades NVMe de 2x4 TB para el almacenamiento

Ventajas de NVMe y SATA SSD para Blockchain Hosting

La rápida expansión de las redes blockchain, especialmente sistemas de alto rendimiento como Solana, ha necesitado una reevaluación de soluciones de almacenamiento de datos capaces de gestionar volúmenes significativos de información. A partir de abril de 2025, la red Solana genera aproximadamente 80–95 TB de datos anualmente bajo las condiciones de tráfico actuales, con un crecimiento potencial a varios petabytes si el uso se acerca a la capacidad proyectada completa. Esto subraya la importancia crítica de elegir tecnologías de almacenamiento de datos que puedan manejar de manera eficiente tales conjuntos de datos masivos mientras mantienen estándares de rendimiento. En este contexto, los SSDs NVMe (Non-Volatile Memory Express) han emergido como una excelente elección sobre los SSDs tradicionales SATA debido a sus velocidades excepcionales de lectura/escritura y menor latencia,

Los SSDs NVMe que operan en las interfaces PCIe Gen4 x4 reportan una transmisión secuencial de hasta 7-8 GB/s, con modelos empresariales que normalmente ofrecen velocidades de lectura/escritura de 5-7 GB/s. Estos números contrastan con los SSDs SATA III, que están limitados a un máximo de 550 MB/s. Para las cargas de trabajo de validación de transacciones de blockchain que requieren alta IOPS (hasta 1 millón de IOPS aleatorios) y baja latencia (~100 μs), las unidades NVMe tienen una ventaja significativa sobre las opciones de SATA y SAS. Eliminar la capa SATA HBA permite a las unidades NVMe interactuar directamente con el procesador a través de PCIe, reduciendo la latencia y aumentando la eficiencia. Esta capacidad es crítica para los nodos

Requisitos de ancho de banda de red en redes Blockchain de alta transacción

En redes de blockchain con altos volúmenes de transacciones, el ancho de banda de la red juega un papel crucial en asegurar el funcionamiento sin problemas de los nodos. La robustez de la infraestructura de red subyacente afecta directamente a la capacidad de los validadores y los nodos de RPC para procesar transacciones de manera eficiente y difundir bloques a través de la red descentralizada. Por ejemplo, se recomienda que los validadores de Solana utilicen conexiones de fibra simétricas con velocidades superiores a 1 Gbps, lo que refleja el aumento del apetito de intercambio de datos de la plataforma. Tales requisitos estrictos se derivan de la necesidad de mantener el alto rendimiento incorporado en la arquitectura de blockchain, que puede generar aproximadamente 80–95 TB de datos anualmente bajo los volúmenes de tráfico actuales

Los límites mensuales de tráfico para los nodos de blockchain enfatizan aún más la importancia de una conexión confiable.Los proveedores de servicios centrados en las cargas de red de blockchain como Solana a menudo ofrecen paquetes que van desde 100 TB hasta tráfico ilimitado, lo que satisface las necesidades de las redes donde los volúmenes de transacciones pueden superar los 100 TB al mes. Mientras que Ethereum requiere aproximadamente 30–40 TB de tráfico mensual con velocidades de conexión similares de 1 Gbps.

Las limitaciones regionales que conducen a la latencia complican aún más la optimización del ancho de banda de la red para los nodos de blockchain. Los estudios muestran que las regiones con una experiencia de latencia de la red más alta retrasan la propagación de bloques, lo que afecta negativamente al rendimiento global de la red. Por ejemplo, incluso unos pocos milisegundos de retraso en la propagación de bloques pueden causar problemas significativos de rendimiento, especialmente en redes de alto rendimiento como Solana. La elección estratégica de la región de alojamiento se vuelve crucial para mitigar estos efectos. Los proveedores de servicios con una red global de centros de datos permiten a los operadores alojar sus nodos más cerca de los usuarios u otros participantes de la red, reduciendo la latencia y mejorando la sincronización de bloques.

Servidores dedicados para la validación de transacciones de Blockchain: un análisis integral

La validación de transacciones de blockchain es un proceso computacionalmente intensivo que requiere una infraestructura robusta y especializada.Las propuestas para servidores dedicados adaptados para apoyar las cargas de trabajo de blockchain sirven como soluciones críticas, especialmente para redes de alto rendimiento como Solana.

Los precios de los servidores dedicados que soportan las cargas de trabajo de blockchain varían significativamente según la región y la configuración de RAID. Los proyectos de tamaño mediano comienzan en aproximadamente $1800 al mes, mientras que las operaciones más grandes pueden superar $3800 al mes con recursos adicionales. El coste refleja no solo el hardware premium, sino también la redundancia y escalabilidad inherentes a las tareas de validación de blockchain. Las configuraciones de RAID, como los discos NVMe de la empresa configurados en arreglos de RAID 1 o RAID 10, mejoran la resiliencia de los datos y la tolerancia a los errores, aspectos críticos debido al funcionamiento constante requerido por los nodos de blockchain.





Ethereum (ETH) Hosting de Nodo Completo Servidores Web3 de alto rendimiento para Ethereum Staking. Hosting optimizado para criptografía, seguro y totalmente personalizable. Despliegue

Ethereum (ETH) Full Node Hosting

Servidores Web3 de alto rendimiento para Ethereum Staking. Hosting optimizado para criptografía, seguro y totalmente personalizable.

Despliegue





Innovaciones en alojamiento en la nube para aplicaciones Blockchain

El rápido avance de la tecnología blockchain ha requerido soluciones de alojamiento avanzadas capaces de satisfacer sus necesidades computacionales. Entre las innovaciones más transformadoras está la integración de la aceleración de GPU en las plataformas de alojamiento en la nube, mejorando significativamente el rendimiento para tareas como la validación de transacciones y la ejecución de contratos inteligentes. Por ejemplo, Amazon Web Services (AWS) ofrece soluciones de blockchain gestionadas que utilizan instancias de GPU para optimizar cargas de trabajo que requieren un alto nivel de procesamiento paralelo. Estas capacidades son especialmente beneficiosas para las blockchain como Solana, que utilizan un mecanismo de consenso Proof-of-History para procesar miles de transacciones por segundo. Usando la infraestructura de AWS, los desarrolladores pueden desplegar nodos con configura

Otra innovación importante en el alojamiento en la nube para las aplicaciones de blockchain es la implementación del escalado automático. Esta característica permite una asignación dinámica de recursos basada en la demanda actual, asegurando un rendimiento estable incluso durante los picos de volumen de transacción. Por ejemplo, los proveedores integran soluciones de autoscalado basadas en IA que ajustan suavemente la distribución de recursos, reduciendo los costes operativos mientras mantienen una baja latencia de respuesta. Estos sistemas son vitales para apoyar plataformas de comercio de alta frecuencia (HFT) y protocolos DeFi en tiempo real, donde los retrasos de incluso milisegundos pueden conducir a pérdidas financieras significativas.

Las integraciones con APIs específicas de blockchain mejoran aún más la funcionalidad de las plataformas de alojamiento en la nube. Las herramientas proporcionadas por Solana, como la optimización del protocolo de Gulf Stream y los complementos personalizados como la API de Jupiter y el cliente Jito, simplifican los procesos de implementación y gestión de nodos. Estas integraciones permiten a los desarrolladores configurar con precisión los parámetros de los nodos, optimizando elementos como la distribución de la memoria y la selección de validadores para satisfacer las necesidades únicas de su proyecto. Además, servicios como SOL Trading API bloXroute facilitan el cache predictivo y el procesamiento temprano de las transacciones alineados con la arquitectura de diseño libre de mempool de Solana. Estos logros destacan la importancia de la compatibilidad de la plataforma al

A pesar de estos avances, hay notables compromisos entre los servidores privados virtuales tradicionales (VPS) o los servidores dedicados y las soluciones de nube modernas optimizadas para casos específicos de uso de blockchain. Las configuraciones tradicionales, como los servidores metálicos, sobresalen en el rendimiento y el control de configuración, lo que los convierte en ideales para aplicaciones críticas. Sin embargo, a menudo vienen a un costo mayor y carecen de la escalabilidad de las alternativas de nube. Por el contrario, las soluciones de nube ofrecen mayor flexibilidad y eficiencia económica, pero pueden luchar para coincidir con el rendimiento bruto del hardware dedicado bajo cargas extremas. Este dilema subraya la necesidad de evaluar cuidadosamente las prioridades de una organización, ya sea el rendimiento, la personalización o las restric

Breve visión general de las tecnologías Blockchain y análisis de los proveedores de alojamiento con el ejemplo de Solana

Solanaes una de las redes blockchain de mayor rendimiento, capaz de procesar hasta65,000 transactions per secondgracias a su arquitectura única que combina Proof-of-History (PoH) con la tradicional Proof-of-Stake (PoS). Esto lo convierte en una de las plataformas más populares para DeFi, Web3, y contratos inteligentes rápidos.

Componentes principales de Solana:

Validadores: Participan en el consenso, verifican transacciones, votan en bloques, reciben recompensas. RPC Servers (Remote Procedure Call Nodes) - Proporciona API para interactuar con la red, utilizada por desarrolladores de dApp, intercambios y carteras. Indicadores: recopilan datos sobre transacciones, cuentas, eventos y los almacenan en un formato estructurado para una búsqueda y análisis fáciles. Nodos de prueba (Test Validators / DevNet) - Nodos locales o remotos utilizados por los desarrolladores para probar contratos inteligentes, dApps y nuevas características antes de lanzarse en la red principal.

y

Recursos requeridos para los componentes de Solana

Cada tipo de nodo tiene sus propios requisitos de recursos de hardware. A continuación se muestran las especificaciones recomendadas:

Type of Node Processor (CPU) RAM Disk Network Note Validator 24+ cores (AMD EPYC/Intel Xeon) 512 GB DDR4+ 2x2TB NVMe RAID0+ 1–10 Gbps Requires a lot of memory and disk speed RPC Node 8–16 cores 64–128 GB 1–2 TB NVMe 1 Gbps Stability and availability are crucial Indexer 8–16 cores 64–256 GB 2–4 TB NVMe 1 Gbps Requires a powerful database Test Node 4–8 cores 16–32 GB 100 GB+ NVMe 100 Mbps Suitable even for mid-level VPS

Validator

24 + núcleos (AMD EPYC / Intel Xeon)

512 GB de DDR4+

2x2TB NVMe RAID0+

entre 1 y 10 Gbps

Requiere mucha memoria y velocidad de disco

RPC Node

8 a 16 colores

64 a 128 GB

1 a 2 TB de NVMe

1 Gbps

La estabilidad y la disponibilidad son cruciales

Indexer

8 a 16 colores

64 a 256 GB

2 a 4 TB de NVMe

1 Gbps

Requiere una base de datos poderosa

Test Node

De 4 a 8 colores

16 a 32 GB

100 GB + NVMe

100 Mbps

Adecuado incluso para VPS de nivel medio

Los GPUs sonnot currently mandatorypara la mayoría de los componentes de Solana, ya que los cálculos ocurren en la CPU. Sin embargo, las GPUs se pueden utilizar para tareas específicas como análisis de datos, aprendizaje automático e indexación de grandes volúmenes.

Dedicated servers are preferable, especialmente para los validadores, porque proporcionan:

Control total del hardware

Alto rendimiento y estabilidad

Opciones de escalabilidad

Falta de “barrios ruidosos” (a diferencia de VPS)

VPS is suitable only for:

Nódulos RPC

Indicadores

Prueba de nodos

Las soluciones en la nube (AWS, Google Cloud, Azure) son posibles, pero requieren una configuración adecuada bajo la carga de Solana para evitar retrasos y sobrecargas.

Mercado de hosts de EE.UU., Europa y Reino Unido: soluciones preparadas y proveedores universales

El mercado ofrece tanto hosts especializados que proporcionan soluciones de blockchain preparadas como proveedores universales que se pueden adaptar a las necesidades de Solana.

Universal Hosters: Hostkey — Powerful servers with AMD EPYC/Ryzen processors featuring many cores, high-throughput network, and locations in various countries. Offers the lowest prices on the market. Cryptocurrency payment possible. Cherry Servers — Bare-metal servers, AMD EPYC, NVMe SSDs, global data center network. Bacloud — Powerful servers for Solana validators, cryptocurrency payments, flexible configuration. AWS / Google Cloud / Azure — Cloud solutions offering flexibility but more complex to optimize for Solana.

Specialized Hosters: Chainstack — Managed nodes, elastic RPC, free plans, cryptocurrency payment options. Blockdaemon — Enterprise level, supports multiple networks, SLA and monitoring. Dysnix — Specializes in blockchain, offers GPU/VPS/dedicated servers, supports Solana, Ethereum, Cosmos, and other networks.



Tabla comparativa de proveedores

Hoster Validator RPC Testnet Price Note HOSTKEY ✅ ✅ ✅ from €349/month (validator) Flexible configurations, ready-made and custom-built servers Cherry Servers ✅ ✅ ✅ from $798/month Bare-metal, EPYC Bacloud ✅ ✅ ✅ from $1800/month Custom order Chainstack ❌ ✅ ❌ from $0 Managed nodes Dysnix ✅ ✅ ✅ $500+/month Specialization in blockchain AWS ⚠️ (more complex to configure) ✅ ✅ $ Scalability

HOSTKEY

✅

✅

✅

Desde €349/mes (validador)

Configuraciones flexibles, servidores preparados y personalizados

Cherry Servers

✅

✅

✅

Desde $798 / mes

Metal de barro, EPYC

Bacloud

✅

✅

✅

A partir de $1800 / mes

Ordenes Custom

Chainstack

❌

✅

❌

A partir de $0

Gestión de nodos

Dysnix

✅

✅

✅

$500 + por mes

Especialización en Blockchain

AWS

⚠️ (más complejo para configurar)

✅

✅

$

Escalabilidad

Elegir máquinas para Solana utilizando el ejemplo de proveedor HOSTKEY

HOSTKEY ofrece varios tipos de servidores adecuados para diversas tareas dentro de la red de Solana. Exploremos qué opciones son las más adecuadas para diferentes componentes de blockchain:

VPS (Virtual Private Server) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plans: v2, v3, ryzen or higher : vm.v2-heavy , 8 cores, 16 GB RAM, 240 GB NVMe (from €22/month) vm.ryzen-16 , 8 cores, 16 GB RAM, 120 GB NVMe (from €40/month) vm.v3-ultra , 10 cores, 64 GB RAM, 1 TB NVMe (from €85/month) VPS Plans



VDS (Instant Dedicated) Suitable for: RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plan: vds.ryzen-64 VDS Instant



Custom Configured Dedicated Server (4th Gen AMD/Intel) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi, Solana Validator Configurations: EPYC 9354 with 32 cores, 384 GB RAM, 2x2 TB NVMe, network 1G (from €349/month) EPYC 9354 with 32 cores, 768 GB RAM, 2x3.84 TB NVMe, network 10G (from €599/month) Advantages: Fully meets Solana's requirements Disadvantages: Requires manual configuration Server Configurator



El coste total de la propiedad comparado

Hoster Server Type Monthly Cost Annual Cost Comments HOSTKEY Validator (custom-configured) from €349 (~$390) ~$4,680 Economical if European data centers are needed Cherry Servers Validator (EPYC) from $798 from $9,576 SLA 99.97%, good quality Bacloud Validator (custom order) from $1,800 from $21,600 High performance level Dysnix Validator (bare metal) from $500 from $6,000 Budget option, requires coordination AWS Validator (EC2 m6a.16xlarge + EBS) from $1,200 ~$14,400 Challenges with disks and network HOSTKEY RPC Node (ryzen-64) from €119 (~$130) from $1,560 Ideal for small business Cherry Servers RPC Node (i7 BM) from $199 from $2,388 More scalability options HOSTKEY Test Validator (v2, v3, ryzen) from €22 (~$25) from $660 Most economical for development

HOSTKEY

Validador (configurado de forma personalizada)

Desde €349 (~$390)

4 680 dólares

Economía si se necesitan centros de datos europeos

Cherry Servers

El Validador (EPYC)

desde 798 €

desde $9,576

SLA 99.97%, buena calidad

Bacloud

Validador (Ordenamiento personalizado)

A partir de 1.800

A partir de 21.600

Alto nivel de rendimiento

Dysnix

Validador de metal (bar metal)

Desde $500

Desde $6000

Opción presupuestaria, requiere coordinación

AWS

Validador (EC2 m6a.16xlarge + EBS)

A partir de 1.200

- 14 400 dólares

Desafíos con discos y redes

HOSTKEY

Nodo de RPC (ryzen-64)

Desde €119 (~$130)

A partir de $1560

Ideal para pequeñas empresas

Cherry Servers

Nodo de RPC (i7 BM)

Desde $199

desde $2,388

Más opciones de escalabilidad

HOSTKEY

Validador de pruebas (v2, v3, ryzen)

a partir de €22 (~$25)

A partir de 660

El más económico para el desarrollo

y

Conclusión

Para tipos específicos de nodos de Solana, son necesarios determinados tipos de servidores:

VPS – para ensayos y desarrollo

VDS – para servicios de RPC y DeFi

GPU - para cálculos y análisis paralelos

Servidores dedicados personalizados configurados – para una validación completa de Solana

Para proyectos de blockchain con carga media a alta,VDS or configurable serversson suficientes





Read this text also on GitHub