Safe Foundation과 World Foundation은 5년간의 토큰 스을 통해 경제적 조정을 강화합니다.

이 그리고 5 년간의 토큰 교환으로 공유 된 비전을 두 배로 늘리고 있습니다.이 약속은 규모의 유용한 자기 보존을 발전시키기 위해 깊은 협력을 신호합니다. 안전한 기초 세계 재단 5M SAFE 생태계 조정 프로그램의 개막 파트너십은 SAFE 및 WLD 토큰을 사용하여 양자 경제적 노출을 창출하고 양자 생태계를 위치하여 안전하고 쉬운 자위 채택을 가속화합니다. Safe Foundation, Ecosystem Alignment Program, 스케일링 인프라에 최대 5M SAFE를 할당 Safe Foundation은 오프라인 경제에서 안전하고 쉬운 자기 관리를 제공하는 인프라를 가속화하기 위해 최대 5,000,000 SAFE를 약속하고 있습니다. 이 프로그램은 폐쇄된 생태계가 아닌 개방적인 협력을 촉진하기 위해 설계된 표준화된 비독점적 협약을 통해 운영됩니다.자유 관리 인프라가 실험적인 것에서 필수적인 것까지 성숙함에 따라 안전 재단은 그 전환을 가능하게 하는 팀과 함께 경제적 위치를 보장합니다.이 기술적 협력이 경제적으로 합리적이되고 장기적인 생태계 성공이 상호 강화되도록 보장합니다. A Collective Commitment to Usable Self-Custody at Scale에 대한 집단적 약속 세계는 다른 누구보다 자신을 보호하기 위해 전 세계 사람들을 탑재하기 위해 더 많은 일을했습니다. 그 위에 건설하기로 선택한 똑똑한 계좌 세계 안전 그것은 계속해서 모든 사용자가 안전한 자기 관리 경험을 할 수있게하며, 기술 스택의 유연성과 구성 가능성을 활용하여 사용자를위한 추상적인 삽입 및 일상적인 장애물을 허용합니다. 이것을 통해, the 웹3 전역에서 선도적 인 응용 프로그램을 만들었으며 37 만 명이 넘는 개인을 포함했습니다.Smart Accounts의 사용은 쉽게 삽입하고 중앙 집중화된 web2 서비스와 경쟁 할 수있는 자체 관리의 UX를 가능하게하는 데 중요했습니다. 세계 생태계 궁극적으로, 이것은 세계에 대한 검증 된 인간의 권리와 자신의 정체성, 데이터 및 자산에 대한 소유권을 제공합니다.세계 체인과 공간의 지속적인 개발과 함께, 그들은 적극적으로 Safe 생태계를 향해 자연스럽게 겹쳐진 건축가들을 가져오고 지원하고 있습니다. 이것은 포함 Safe World 기반 계정과 상호 작용하는 개발자와 빌더를 위해.우리는 이전 협력 후 두 팀 간의 조화를 계속하고 심화시키는 것을 기쁘게 생각합니다. Grant 프로그램 세계 재단의 지지에 대한 헌신 표준 및 오픈 소스 생태계에 적극적으로 기여하는 것이 Safe 프로젝트 사이의 또 다른 값 조정 층을 추가합니다. 오픈소스 안전에 관하여 (이전 Gnosis Safe)는 onchain 자산 보관 프로토콜입니다. Safe Ecosystem Foundation의 오픈 소스 소프트웨어 스택으로 출시 된 이 프로그램은 디지털 자산, 데이터 및 정체성의 안전한 보존을위한 보편적 인 '똑똑한 계정 표준'을 설정하고 있습니다. 안전 60억 달러 안전 Safe는 DAO, 기업, 소매 및 기관 사용자를 포함하여 web3의 모든 사람들을위한 디지털 소유권을 해제하는 임무를 위해 구축되었습니다. , , , , , 웹사이트 트위터 분쟁 블로그 Github 문서 Safe Ecosystem Foundation, Zug, 스위스 Safe Ecosystem Foundation의 사명은 Safe 기술의 개발을 지원하고, Safe 기술을 강화하고, Safe Ecosystem을 홍보하는 것입니다.The Safe Ecosystem은 스위스 Zug에 본사를 둔 비영리 단체로, 사람들이 Safe 스마트 계정에 대해 교육하는 것을 돕고, 보조금 및 기타 형태의 자금을 제공함으로써 Safe 기술을 홍보합니다. 법적 Disclaimer 이것은 판매를위한 제안 또는 SAFE 토큰을 구입하는 제안의 요청이 아니며, 어떤 투자 활동이나 유사한 활동에 참여하도록 초대하거나 유도하는 것으로 해석 될 수있는 제안, 광고, 요청, 확인, 진술 또는 재정적 인 프로모션이 아닙니다. 안전한 생태계 재단은 안전한 기술 (또는 안전한 지갑 및/또는 안전한 스마트 계좌의 구현) 또는 안전한 생태계 재단이 운영하는 어떤 프로그램 (자금, 해킹 및/또는 기타 형태의 자금)에 관해서는 아무런 보증, 보증 및/또는 약속을 하지 않습니다.당신은 법적, 투자, 재정, 세금 또는 기타 전문적인 조언을 포함한 어떠한 종류의 조언을 위해 여기에 포함된 내용에 의존해서는 안되며, 그러한 내용은 자격을 갖춘 전문가의 조언을 대체하지 않습니다. \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Blockmanwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그에 의해 Blockmanwire에 의해 언론 발표로 게시되었습니다. 프로그램 프로그램