Qtum은 'Ally'를 발표합니다 : 12 개의 LLM을 완전한 MCP 통합과 결합하는 다음 세대 AI 데스크톱 에이전트

Qtum Foundation은 오늘 통화 인터페이스를 초월하여 통합, 자율 작업 흐름 실행을위한 새로운 패러다임을 구축하는 획기적인 데스크톱 원주민 AI 에이전트 인 Qtum Ally의 공식 공개를 발표했습니다. Ally의 핵심 혁신은 다양한 Large Language Models (LLMs), 외부 도구 및 소유 데이터 소스 간의 맥락적 상호 작용성을 가능하게 하도록 설계된 새로운 개방형 표준인 모델 컨텍스트 프로토콜 (MCP)에 대한 기본적인 지원에 있습니다.Aly는 전통적인, 공급자 잠겨있는 클라우드 에이전트와 달리 Windows 및 macOS에서 원래 실행하여 최대한의 데이터 주권, 투명성 및 최소한의 실행 지연을 보장합니다. 상자 밖에서 12 개의 사전 구성된 LLM에 대한 접근을 제공함으로써 Ally는 사용자가 복잡한 다단계 자동화 작업 흐름을 구축, 사용자 정의 및 배포 할 수있게합니다.The architecture is intentionally extensible, allowing users to integrate self-hosted models or deploy custom MCP servers to expand the agent's functional surface, all within a single, lightweight installation footprint. Ally 다운로드 : https://qtum.ai/download https://qtum.ai/download https://qtum.ai/download Qtum Ally와 함께 우리는 단순한 생산성에서 대화를 옮깁니다. 지능형 워크플로크 오케스트레이션을 위해, Qtum 공동 설립자 인 Miguel Palencia는 말했습니다. "단일 MCP-powered 워크플로크 영역에서 LLM을 구조적으로 통합함으로써, 우리는 그 데이터를 처리하는 LLM 및 도구 간의 조정을 촉진합니다. 도구 Technical Integration via Model Context Protocol (MCP) 완전한 모델 컨텍스트 프로토콜 (MCP) 준수로 구축된 Qtum Ally는 사용자 경험을 향상시킵니다. 선언적, 행동할 수 있는 AI 인터랙티브 대화 MCP는 AI 에이전트를위한 통합된 크로스 애플리케이션 커뮤니케이션 버스로서 작동하며, 모델이 데이터를 공유하고 로컬 애플리케이션, 외부 API 및 클라우드 서비스를 통해 실행 가능한 명령을 발행할 수 있는 표준화된 프레임워크를 사용합니다. Ally의 통합 MCP 호스트 및 서버를 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다: \n \n \n \n 복잡하고 비선형 작업 흐름을 분리하고 자동화합니다.Decouple and automate complex, non-linear workflows. 여러 LLM을 체인하여 협력 AI 시스템을 구축하여 추론, 계획 및 작업 실행의 다른 단계를 관리하십시오. 최소한의 인공 입력으로 높은 수준의 추상 작업을 수행하십시오.Execute high-level abstraction tasks with minimal human input—for example, parsing structured data from an external API, generating a summary presentation based on that data, and dispatching the output via a mail API. 로컬 파일 시스템, 데이터베이스 및 네트워크 APIs를 노출시키는 여러 개의 미리 구성된 가벼운 MCP 호스트를 사용하여 에이전트를 사용자의 데스크톱에 확장 가능한 분산 자동화 허브로 효과적으로 구축합니다. Desktop-Native Execution and Data Sovereignty Qtum Ally의 데스크톱 네이티브 아키텍처는 컴퓨팅 실행과 클라우드 기반 인프라를 분리하여 디자인의 핵심입니다.This design provides users uncompromised control and local data immutability. \n \n \n \n Windows 및 macOS에서 최적화된 성능을 위한 네이티브 컴파일 개선된 개인 정보 보호 및 사용자 데이터의 투명성을 위한 로컬 운영 실행 필요한 모델 상호 작용을 넘어 개인 텔레메트리 데이터의 제로 수집. 이 디자인은 사용자 주권, 오픈소스 표준 및 분산 시스템 아키텍처를 강조하는 Qtum의 전반적인 철학의 직접적인 확장입니다. 프리미엄 LLM 액세스 : 제한된 출시 제공 Qtum Ally는 출시 후 제한된 기간 동안 ChatGPT-5, Qwen, DeepSeek, Claude 및 Gemini를 포함한 선도적 인 LLM의 프리미엄 기능 세트에 무료로 무제한 액세스 할 수 있습니다. 사용자는 공식 Qtum GitHub 리포토리에서 Qtum Ally의 최신 버전을 직접 다운로드할 수 있습니다. https://github.com/qtumproject/ai-agent/ https://github.com/qtumproject/ai-agent/ About Qtum 2017 년에 설립 된 Qtum은 Bitcoin UTXO 모델의 강력한 보안을 Ethereum Virtual Machine (EVM)의 유연한 스마트 계약 기능과 통합하는 하이브리드 블록 체인 플랫폼입니다. 증거 상의 합의에 따라 운영, Qtum는 완전히 분산되고 Binance, Kraken, Upbit, OKX, Huobi와 같은 주요 글로벌 교환에 등록되어 있습니다. 2024 년 3 월 대규모 GPU 농장의 인수 후, Qtum Ally의 출시는 AI 도메인에 재단의 전략적 확장의 다음 단계를 나타냅니다. For media inquiries: 이메일 : 기획자 : foundation@qtum.org 기획자 : foundation@qtum.org 웹사이트 : https://qtum.org https://qtum.org 엑스 (Twitter) : https://x.com/qtum https://x.com/qtum Github에 대하여: https://github.com/qtumproject/ai-agent https://github.com/qtumproject/ai-agent \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 ZEX MEDIA에 의해 출시 된 것으로 배포되었습니다.