Next.js 13.4 서버 작업을 사용하여 실시간 앱 구축

안녕!





나와 같은 사람이라면 즉시 응답하는 챗봇, 페이지 새로 고침 없이 팝업으로 나타나는 실시간 알림, 눈 깜짝할 사이. 실시간 기능은 디지털 시대에 사치라기보다는 기대가 커졌습니다.





이제 Next.js 세계의 개발 상황을 추적해 왔다면 버전 13.4의 주목할만한 기능, 특히 게임 체인저인 서버 액션을 접했을 것입니다. 이것이 실시간 경험을 제작하는 방식을 어떻게 재정의할 수 있는지 궁금하십니까?





글쎄, 나도 그랬어!





Next.js 서버 액션의 강력함과 정교함을 활용하여 실시간 애플리케이션을 구축하는 여정을 시작하게 될 이 사례 연구에 저와 함께 참여해 보세요. 숙련된 개발자이든 실시간 앱 영역을 탐험하는 사람이든 관계없이 수많은 통찰력이 여러분을 기다리고 있습니다.





공을 굴려 볼까요?





목차

1. 배경: 실시간 애플리케이션 이해

오늘날 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 "실시간"이라는 용어는 게임, 금융, 커뮤니케이션, 소셜 미디어 등 다양한 맥락에서 자주 등장합니다. 그런데 웹 애플리케이션 세계에서 "실시간"이란 정확히 무엇을 의미할까요?





이것을 이해해보자.





실시간 애플리케이션이란 무엇입니까?

실시간 애플리케이션은 사용자 입력이나 외부 이벤트에 즉시 응답하여 인지할 수 있는 지연 없이 즉각적인 피드백을 제공하는 시스템 또는 프로그램입니다. 간단히 말해서 현대 디지털 생태계의 끊임없는 정보 흐름을 반영하면서 "실시간"으로 진화하는 실시간 동적 플랫폼이라고 생각하면 됩니다.





실제 사례

이를 관점에서 살펴보려면 다음과 같은 몇 가지 유비쿼터스 예를 고려하십시오.





인스턴트 메시징 앱 : 메시지를 지연 없이 보내고 받고 볼 수 있는 WhatsApp , Telegram과 같은 플랫폼입니다.

공동 작업 도구 : 여러 사용자가 동시에 문서를 편집하고 서로의 변경 사항을 실시간으로 관찰할 수 있는 Google Docs를 생각해 보세요.

실시간 주식 시세 : 시장 변동에 따라 즉시 업데이트되는 주가를 표시하는 플랫폼입니다.

온라인 멀티플레이어 게임 : 플레이어가 대기 시간 없이 서로 및 환경과 상호 작용하여 원활한 게임 경험을 보장합니다.



실시간 애플리케이션의 관련성

그렇다면 실시간 기능이 그토록 요구되는 이유는 무엇입니까?





사용자 기대 : 현대 사용자는 즉시성을 기대합니다. 채팅 애플리케이션이든 날씨 업데이트이든 눈에 띄는 지연이 있으면 사용자 만족도가 저하될 수 있습니다.

: 현대 사용자는 즉시성을 기대합니다. 채팅 애플리케이션이든 날씨 업데이트이든 눈에 띄는 지연이 있으면 사용자 만족도가 저하될 수 있습니다. 향상된 상호작용성 : 실시간 기능은 보다 상호작용적이고 몰입도 높은 사용자 경험을 제공하여 사용자 참여를 촉진합니다.

: 실시간 기능은 보다 상호작용적이고 몰입도 높은 사용자 경험을 제공하여 사용자 참여를 촉진합니다. 경쟁 우위 : 실시간 기능을 제공하면 혼잡한 시장에서 플랫폼을 차별화할 수 있으며 사용자를 유치하고 유지하는 고유한 판매 포인트를 제공할 수 있습니다.





앞으로의 과제

실시간 애플리케이션을 구축하는 데 장애물이 없는 것은 아닙니다.





확장성 문제 : 실시간 앱은 종종 수많은 동시 연결을 처리해야 하므로 강력한 인프라가 필요합니다.

데이터 무결성 : 다양한 사용자 인터페이스에서 실시간 데이터의 일관성을 유지하는 것은 어려울 수 있으며, 특히 여러 동시 편집 또는 상호 작용의 경우 더욱 그렇습니다.

지연 시간 : 실시간 앱의 성능은 가장 느린 구성 요소만큼 좋습니다. 지연을 최소화하려면 신중한 최적화와 리소스의 효율적인 사용이 필요합니다.



이제 실시간 애플리케이션에 대한 기초적인 이해를 바탕으로 무대를 마련했으므로 Next.js 13.4와 서버 액션이 그러한 몰입형 경험을 만들고 싶어하는 개발자를 위한 중추적인 도구로 어떻게 나타나는지 살펴보겠습니다.





2. Next.js 13.4의 새로운 기능: 서버 작업 살펴보기

끊임없이 진화하는 웹 개발 환경에서 Next.js는 지속적으로 선두에 서서 애플리케이션 구축에 접근하는 방식을 재정의하는 기능을 도입했습니다. 버전 13.4도 예외는 아니며 특히 서버 작업에 중점을 둡니다. 하지만 자세히 알아보기 전에 몇 가지 용어를 명확히 해보겠습니다.

행동 입문서

React 생태계의 작업은 아직 실험적이지만 개발자가 사용자 상호 작용에 응답하여 비동기 코드를 실행할 수 있도록 함으로써 패러다임 전환을 가져왔습니다.

흥미롭게도 Next.js 또는 React Server Components에만 국한되지는 않지만 Next.js를 통해 사용하면 React 실험 채널에 있다는 의미입니다.





HTML 양식에 익숙한 사람들이라면 URL을 action prop에 전달하는 것을 기억할 것입니다. 이제 Actions를 사용하면 함수를 직접 전달하여 상호 작용을 더욱 동적이고 통합적으로 만들 수 있습니다.





<button action={() => { /* async function logic here */ }}>Click me!</button>





React와 Actions의 통합은 낙관적인 업데이트를 위한 내장 솔루션도 제공합니다. 이는 작업이 혁신적이지만 패턴은 계속 진화하고 있으며 이를 더욱 풍부하게 하기 위해 최신 API가 추가될 수 있다는 점을 강조합니다.





양식 작업 수용

Form Actions는 React의 Actions와 표준 <form> API의 독창적인 결합을 나타냅니다. 이는 HTML의 기본 formaction 속성과 공명하여 개발자가 프로그레시브 로딩 상태 및 기타 기능을 기본적으로 향상시킬 수 있도록 해줍니다.





<!-- Traditional HTML approach --> <form action="/submit-url"> <!-- form elements --> </form> <!-- With Next.js 13.4 Form Actions --> <form action={asyncFunctionForSubmission}> <!-- form elements --> </form>





서버 기능 및 서버 작업

서버 기능은 기본적으로 서버 측에서 작동하지만 클라이언트에서 호출할 수 있는 기능입니다. 이는 Next.js의 서버 측 렌더링 기능을 완전히 새로운 수준으로 향상시킵니다.

서버 작업 으로 전환하면 서버 기능으로 이해될 수 있지만 구체적으로 작업으로 트리거되는 기능입니다. 특히 action prop을 통한 양식 요소와의 통합은 클라이언트 측 JavaScript가 로드되기 전에도 양식이 대화형으로 유지되도록 보장합니다. 이는 양식 제출을 위한 필수 조건이 아닌 React 수화를 통해 보다 원활한 사용자 경험으로 해석됩니다.





// A simple Server Action in Next.js 13.4 <form action={serverActionFunction}> <!-- form elements --> </form>





서버 돌연변이 이해

마지막으로 서버 작업의 하위 집합인 서버 돌연변이가 있습니다. 이는 서버의 데이터를 수정한 다음 redirect , revalidatePath 또는 revalidateTag 와 같은 특정 응답을 실행해야 할 때 특히 강력합니다.





const serverMutationFunction = async () => { // Modify data logic here... // ... return { revalidatePath: '/updated-path' }; } <form action={serverMutationFunction}> <!-- form elements --> </form>





참고: 요약하자면, Actions, Form Actions, Server Functions 및 Server Mutations를 기반으로 하는 Next.js 13.4의 Server Actions 프레임워크는 실시간 웹 애플리케이션에 대한 혁신적인 접근 방식을 구현합니다.

사례 연구를 진행하면서 이러한 기능이 제공하는 우수성을 직접 목격하게 될 것입니다.

그럼 앞으로의 흥미진진한 여정을 준비하세요!





3. 무대 설정: 실시간 프로젝트 범위

실시간 애플리케이션을 구축하는 맥락에서 Next.js 13.4의 서버 작업은 중요한 역할을 합니다. 이러한 알파 기능을 사용하면 서버 측 데이터 변형을 쉽게 관리하고, 클라이언트 측 JavaScript를 줄이고, 양식을 점진적으로 향상할 수 있습니다.





서버 작업 활성화

먼저 Next.js 프로젝트에서 서버 작업을 활성화해야 합니다. next.config.js 파일에 다음 코드를 추가하기만 하면 됩니다.





module.exports = { experimental: { serverActions: true, }, }





생성 및 호출

서버 작업은 이를 사용하는 서버 구성 요소 내에서 정의하거나 클라이언트와 서버 구성 요소 간의 재사용을 위해 별도의 파일에서 정의할 수 있습니다.

서버 작업을 만들고 호출하는 방법은 다음과 같습니다.





서버 구성 요소 내 : 서버 작업은 다음과 같이 서버 구성 요소 내에서 쉽게 정의할 수 있습니다.

export default function ServerComponent() { async function myAction() { 'use server' // ... } }

클라이언트 구성 요소 사용 : 클라이언트 구성 요소 내에서 서버 작업을 사용하는 경우 별도의 파일에 작업을 만든 다음 가져옵니다.

// app/actions.js 'use server' export async function myAction() { // ... }



클라이언트 구성 요소에서 가져오기 및 사용:

// app/client-component.js import { myAction } from './actions' export default function ClientComponent() { return ( <form action={myAction}> <button type="submit">Add to Cart</button> </form> ) }

사용자 정의 호출 : startTransition 과 같은 사용자 정의 메소드를 사용하여 양식, 버튼 또는 입력 외부에서 서버 작업을 호출할 수 있습니다.

// Example using startTransition 'use client' import { useTransition } from 'react' import { addItem } from '../actions' function ExampleClientComponent({ id }) { let [isPending, startTransition] = useTransition() return ( <button onClick={() => startTransition(() => addItem(id))}> Add To Cart </button> ) }









점진적인 향상

Next.js 13.4는 또한 <form> 이 JavaScript 없이 작동할 수 있도록 하는 점진적인 향상 기능을 제공합니다. 서버 작업을 <form> 에 직접 전달할 수 있으므로 JavaScript가 비활성화된 경우에도 양식을 대화형으로 만들 수 있습니다.





// app/components/example-client-component.js 'use client' import { handleSubmit } from './actions.js' export default function ExampleClientComponent({ myAction }) { return ( <form action={handleSubmit}> {/* ... */} </form> ) }









크기 제한

서버 작업으로 전송되는 최대 요청 본문은 기본적으로 1MB입니다. 필요한 경우 serverActionsBodySizeLimit 옵션을 사용하여 이 제한을 구성할 수 있습니다.





module.exports = { experimental: { serverActions: true, serverActionsBodySizeLimit: '2mb', }, }





4. 시작하기: 초기 설정

새로운 Next.js 13.4 프로젝트 생성

Next.js 13.4를 사용하여 실시간 애플리케이션 구축을 시작하려면 첫 번째 단계는 새 프로젝트를 생성하는 것입니다. 표준 Next.js CLI 명령을 사용하여 프로젝트를 초기화할 수 있습니다.





npx create-next-app@latest my-real-time-app





my-real-time-app 원하는 프로젝트 이름으로 바꾸세요. 이 명령은 기본 구성으로 새 Next.js 프로젝트를 설정합니다.

실시간 기능에 필요한 종속성 및 패키지

실시간 기능을 위해 필요할 수 있는 특정 패키지와 종속성이 있습니다. 애플리케이션의 세부 사항에 따라 WebSocket 라이브러리부터 GraphQL 구독 등에 이르기까지 다양할 수 있습니다.

프로젝트 요구 사항을 검토하고 필요한 종속성을 추가했는지 확인하세요.

그러나 Next.js 13.4의 서버 작업 지원으로 인해 일부 실시간 기능을 달성하는 데 도움이 될 수 있는 서버 측 처리를 지원하는 설정이 이미 내장되어 있습니다.





프로젝트 구조 및 디렉토리 설정에 대한 간략한 개요

앱 라우터

Next.js 13.4의 도입으로 앱 라우터는 개발자가 공유 레이아웃, 중첩 라우팅, 오류 처리 등을 활용할 수 있게 해주는 중요한 기능입니다. 이는 기존 pages 디렉토리와 함께 작동하도록 설계되었지만 app 이라는 새 디렉토리 내에 보관됩니다.





앱 라우터를 시작하려면:

프로젝트 루트에 app 디렉터리를 만듭니다. 이 디렉터리 내에 경로나 구성 요소를 추가하세요.



기본적으로 app 디렉터리 내의 구성 요소는 서버 구성 요소 로, 최적의 성능을 제공하고 개발자가 쉽게 채택할 수 있습니다.

예제 구조는 다음과 같습니다.





my-real-time-app/ │ ├── app/ # Main directory for App Router components │ ├── _error.js # Custom error page │ ├── _layout.js # Shared layout for the app │ │ │ ├── dashboard/ # Nested route example │ │ ├── index.js # Dashboard main view │ │ └── settings.js # Dashboard settings view │ │ │ ├── index.js # Landing/Home page │ ├── profile.js # User profile page │ ├── login.js # Login page │ └── register.js # Registration page │ ├── public/ # Static assets go here (images, fonts, etc.) │ ├── images/ │ └── favicon.ico │ ├── styles/ # Global styles or variables │ └── global.css │ ├── package.json # Dependencies and scripts ├── next.config.js # Next.js configuration └── README.md # Project documentation





서버 구성 요소와 클라이언트 구성 요소

구성 요소가 어떻게 렌더링되는지 생각하는 것이 중요합니다. 기존 SPA(단일 페이지 애플리케이션)에서 React는 클라이언트 측에서 전체 애플리케이션을 렌더링합니다. 서버 구성 요소를 사용하면 대부분의 응용 프로그램이 서버에서 렌더링되어 성능상의 이점을 얻을 수 있습니다. 지침은 다음과 같습니다.





서버 구성 요소 : 애플리케이션의 비대화형 부분에 이상적입니다. 이러한 구성 요소는 서버에서 렌더링되어 클라이언트에 HTML로 전송됩니다. 여기서의 장점은 성능 향상, 클라이언트 측 JavaScript 감소, 데이터 가져오기 또는 백엔드 리소스 직접 액세스 기능입니다.

클라이언트 구성 요소 : 대화형 UI 요소에 사용됩니다. 서버에서 미리 렌더링된 다음 클라이언트에서 "수화"되어 상호작용성을 추가합니다.



이러한 구성 요소를 구별하기 위해 Next.js는 "use client" 지시문을 도입했습니다. 이 지시문은 구성 요소가 클라이언트 구성 요소로 처리되어야 함을 나타냅니다. 가져오기 전에 구성요소 파일의 맨 위에 배치해야 합니다.





예를 들어, 제공된 코드와 같이 대화형 카운터가 있는 경우 "use client" 지시어를 사용하여 클라이언트 측 구성 요소임을 나타냅니다.





권장사항

애플리케이션을 구성할 때 다음과 같은 몇 가지 지침을 따르세요.





기본적으로 서버 구성 요소를 사용합니다( app 디렉터리에 있으므로). 대화형 기능 추가, 브라우저 전용 API 활용, 상태 또는 브라우저 기능에 따라 달라지는 React 후크 활용과 같은 특정 사용 사례가 있는 경우에만 클라이언트 구성 요소를 선택하세요.



참고: 이 구조와 설정에 따라 Next.js 13.4의 서버 작업을 사용하여 고성능 실시간 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.





5. 백엔드 구축: 서버 작업 활용

Next.js 13.4의 힘은 실시간 백엔드 기능을 우리 프로젝트에 통합할 때 빛을 발합니다. my-real-time-app 에 대한 관련 코드 예제를 통해 단계를 살펴보겠습니다.

이 프로젝트에서 서버 작업을 사용하는 방법에 대한 소개

my-real-time-app 의 경우 서버 작업은 프런트엔드 와 백엔드 사이의 기본 브리지 역할을 하여 별도의 API 없이도 효율적인 데이터 트랜잭션이 가능합니다.





// my-real-time-app/app/actions/index.js export * from './auth-action'; export * from './chat-action';





사용자 인증 처리를 위한 서버 작업 설정

my-real-time-app 에서는 서버 작업을 활용하여 인증 프로세스를 간소화합니다.





// my-real-time-app/app/actions/auth-action.js export const login = async (credentials) => { // Logic for authenticating user with credentials // Return user details or error message }; export const logout = async (userId) => { // Logic for logging out the user // Return success or error message }; export const register = async (userInfo) => { // Logic for registering a new user // Store user in database and return success or error message };





실시간 메시지 전송 및 수신을 위한 서버 작업 만들기

채팅 기능의 경우:





// my-real-time-app/app/actions/chat-action.js export const sendMessage = async (messageDetails) => { // Logic to send a new message // Store message in database and inform other users via WebSocket or similar }; export const receiveMessage = async () => { // Logic to receive a message in real-time // Return the message details }; export const getRecentMessages = async (userId) => { // Logic to fetch recent messages for the user // Retrieve messages from the database };





메시지 지속성을 위한 데이터베이스(예: MongoDB) 통합

MongoDB를 기본 데이터 저장소로 사용:





// Initialize MongoDB connection const { MongoClient } = require('mongodb'); const client = new MongoClient(process.env.MONGODB_URI); await client.connect(); // Now, use this connection in server actions to interact with the database.





채팅 작업에서:





// my-real-time-app/app/actions/chat-action.js export const sendMessage = async (messageDetails) => { const messagesCollection = client.db('chatDB').collection('messages'); await messagesCollection.insertOne(messageDetails); // Inform other users via WebSocket or similar };





서버 액션을 통한 안전하고 빠른 통신 보장

보안을 위해:





// Middleware for validating request data const validateRequest = (req) => { // Validation logic here return isValid; }; export const sendMessage = async (messageDetails) => { if (!validateRequest(messageDetails)) { throw new Error("Invalid request data"); } // Remaining logic... };





6. 프론트엔드 디자인: 원활한 사용자 경험

이 섹션에서는 my-real-time-app 위한 직관적이고 반응이 빠른 채팅 인터페이스를 구성하겠습니다. Next.js 13.4의 서버 구성요소 통합으로 원활한 사용자 경험을 위한 실시간 업데이트가 가능해집니다.

기본 채팅 인터페이스 설계

먼저 기본 채팅 인터페이스를 만들어 보겠습니다.





// my-real-time-app/app/chat-interface.js import { useEffect, useState } from 'react'; import { getRecentMessages } from './actions/chat-action'; export default function ChatInterface() { const [messages, setMessages] = useState([]); useEffect(() => { async function loadMessages() { const recentMessages = await getRecentMessages(); setMessages(recentMessages); } loadMessages(); }, []); return ( <div className="chatBox"> {messages.map(msg => ( <p key={msg.id}>{msg.content}</p> ))} </div> ); }





이 구성 요소는 로드 시 최근 메시지를 가져와서 채팅 상자에 렌더링합니다.





실시간 업데이트를 위해 프런트엔드를 서버 작업에 연결

이제 WebSocket의 기본 예를 사용하여 실시간 업데이트를 설정하겠습니다.





// my-real-time-app/app/chat-interface.js const [socket, setSocket] = useState(null); useEffect(() => { const ws = new WebSocket("ws://your-backend-url/ws"); ws.onmessage = (event) => { const newMessage = JSON.parse(event.data); setMessages(prevMessages => [...prevMessages, newMessage]); }; setSocket(ws); return () => { ws.close(); }; }, []);





이 후크는 WebSocket 연결을 설정하고 새 메시지가 수신되면 메시지 목록을 업데이트합니다.

새 메시지에 대한 알림 구현

더 나은 UX를 위해 사용자에게 새 메시지를 알려드리겠습니다.





// my-real-time-app/app/chat-interface.js useEffect(() => { if (messages.length && "Notification" in window && Notification.permission === "granted") { const lastMessage = messages[messages.length - 1]; new Notification(`New message from ${lastMessage.sender}: ${lastMessage.content}`); } }, [messages]);





이 효과는 메시지 목록이 새 메시지로 업데이트될 때마다 브라우저 알림을 보냅니다.

원활하고 지연 없는 사용자 상호 작용을 보장하는 기술

유동적인 경험을 보장하려면:





지연 로드가 많은 구성 요소:

const HeavyComponent = React.lazy(() => import('./HeavyComponent')); function Chat() { return ( <React.Suspense fallback={<div>Loading...</div>}> <HeavyComponent /> </React.Suspense> ); }





Next.js의 React Server Components 사용하여 로직을 분할하세요.





이전 설명서에서 서버 구성 요소는 비대화형 부분에 사용될 수 있는 반면 클라이언트 구성 요소는 대화형 부분을 처리하여 클라이언트에 전송되는 JavaScript의 양을 줄일 수 있다는 점을 기억하십시오.

예를 들어 채팅에서 메시지 기록은 서버 구성 요소가 될 수 있고 클라이언트 측 상호 작용이 필요한 입력 필드와 보내기 버튼은 클라이언트 구성 요소가 될 수 있습니다.





7. 실시간 기능 테스트

실시간 애플리케이션의 핵심 구성 요소가 제대로 작동하려면 해당 구성 요소가 예상대로 작동하고 성능, 확장성 및 견고성을 보장하는 것이 중요합니다. 이 섹션에서는 my-real-time-app 과 같은 실시간 시스템에 맞춰진 다양한 테스트 접근 방식을 조명합니다.

실시간 기능 테스트를 위한 도구 및 전략

Cypress를 사용한 엔드투엔드 테스트

실시간 애플리케이션의 경우 엔드투엔드 테스트가 중요합니다. Cypress를 사용하여 예제를 설정해 보겠습니다.





// cypress/integration/chat.spec.js describe('Chat functionality', () => { it('should send and receive messages in real-time', () => { cy.visit('/chat'); cy.get('[data-cy=messageInput]').type('Hello, World!'); cy.get('[data-cy=sendButton]').click(); cy.contains('Hello, World!').should('exist'); }); });





포병을 이용한 부하 테스트

이는 상당한 수의 사용자 또는 메시지에서 시스템이 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이 됩니다.





# artillery-config.yml config: target: 'http://my-real-time-app.com' phases: - duration: 300 arrivalRate: 20 scenarios: - flow: - emit: channel: 'chat' payload: message: 'Hello, World!'

$ artillery run artillery-config.yml





잠재적인 병목 현상 및 성능 문제 해결

서버 성능 프로파일링

Node.js는 프로파일링을 위한 내장 도구를 제공하며 --inspect 플래그를 Next.js 개발 서버와 함께 사용하여 Node.js 검사기를 활성화할 수 있습니다. Chrome의 DevTools를 사용하면 성능 병목 현상에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.





클라이언트 측 성능 분석

클라이언트 측의 경우 Chrome DevTools의 Performance 탭과 같은 도구를 사용하면 렌더링 병목 현상을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 실시간 업데이트의 경우 불필요한 렌더링이 발생하지 않는지 확인하세요.





실시간 애플리케이션의 확장성과 견고성 보장

SWR 또는 React 쿼리를 사용한 상태 관리

실시간 애플리케이션에는 클라이언트 상태를 서버와 동기화하는 작업이 포함되는 경우가 많습니다. SWR 또는 React Query와 같은 라이브러리는 자동 다시 가져오기, 캐싱 및 실시간 동기화와 같은 기능을 제공하여 이를 더 쉽게 만드는 데 도움이 됩니다.





SWR의 예:

// my-real-time-app/app/chat-interface.js import useSWR from 'swr'; function ChatInterface() { const { data: messages } = useSWR('/api/messages', fetcher); // ... rest of the component }





수평적 확장

특히 WebSocket의 경우 백엔드 확장성을 위해서는 Redis와 같은 솔루션을 사용하여 서버의 여러 인스턴스에서 상태를 관리하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 한 서버 인스턴스가 메시지를 받으면 이를 다른 서버 인스턴스에 연결된 클라이언트에 브로드캐스트할 수 있습니다.





데이터베이스 최적화

데이터베이스 쿼리, 특히 실시간 애플리케이션에서 자주 실행되는 쿼리가 최적화되었는지 확인하세요. 필수 열을 색인화하고 자주 액세스하는 데이터에 대해 데이터베이스 캐싱 솔루션을 사용하는 것을 고려하세요.





참고: 실시간 애플리케이션을 테스트하려면 표준 소프트웨어 테스트 기술과 실시간 시스템의 문제 및 특성에 맞게 특별히 맞춤화된 기술이 필요합니다. my-real-time-app 에 대한 엄격한 테스트 체제를 보장함으로써 사용자 트래픽이나 데이터 흐름의 규모에 관계없이 원활하고 반응이 빠른 사용자 경험을 보장할 수 있습니다.





10. 개선 및 최적화

실시간 애플리케이션의 기본 아키텍처가 확고하게 자리잡았으므로 이제 우리의 관심은 기능과 성능을 개선하는 데로 옮겨졌습니다. 사용자 경험을 향상하고 my-real-time-app 최적화하기 위한 몇 가지 전략은 다음과 같습니다.

사용자 경험 향상을 위한 팁

읽음 확인 구현

수신자가 메시지를 읽었을 때 사용자에게 시각적 피드백을 제공합니다. 이는 실시간 채팅의 대화형 특성을 향상시킵니다.





// my-real-time-app/app/components/Message.js function Message({ content, status }) { return ( <div> <p>{content}</p> {status === 'read' && <span>✓ Read</span>} </div> ); }





온라인 상태 표시

사용자가 온라인 상태일 때 사용자 이름이나 아바타 옆에 표시기를 표시합니다.





// my-real-time-app/app/components/UserStatus.js function UserStatus({ isOnline }) { return ( <div> {isOnline ? <span className="online-indicator"></span> : <span className="offline-indicator"></span>} </div> ); }

대기 시간 단축을 위한 서버 작업 최적화

서버 측 일괄 처리

클라이언트로 전송되는 메시지 수를 줄이기 위해 가능한 경우 일괄 서버 측 업데이트를 수행합니다.





WebSocket 메시지 압축

업데이트 빈도가 높은 애플리케이션의 경우 WebSocket 메시지를 압축하여 전송되는 데이터를 줄이고 속도를 높이는 것이 좋습니다.





// Example: Setting up compression with a WebSocket server const WebSocket = require('ws'); const wss = new WebSocket.Server({ perMessageDeflate: { zlibDeflateOptions: { // Add compression options here } } });





디바운스 빈번한 업데이트

클라이언트에서 빠르게 연속 업데이트가 발생하는 경우 이를 디바운싱하여 더 적고 의미 있는 업데이트로 통합하는 것을 고려해 보세요.

데이터 무결성 및 내결함성 보장

이벤트 소싱

데이터 무결성이 가장 중요한 앱의 중요 섹션에는 이벤트 소싱 패턴을 채택하는 것이 좋습니다. 이를 통해 애플리케이션 상태에 대한 모든 변경 사항이 이벤트로 캡처되므로 이벤트를 안정적으로 복구하고 재생할 수 있습니다.





재시도 논리 구현

네트워크 문제로 인해 메시지 전송에 실패하거나 업데이트가 진행되지 않는 경우 재시도 메커니즘이 있는지 확인하세요.





// Example: Simple retry logic with fetch let retries = 3; function fetchData(url) { fetch(url) .then(response => response.json()) .catch(error => { if (retries > 0) { retries--; fetchData(url); } else { console.error('Failed to fetch data after 3 retries'); } }); }





백업 및 복구 계획

정기적으로 데이터를 백업하고 장애 발생 시 데이터를 복구하기 위한 명확한 계획과 프로세스가 있는지 확인하세요. 내결함성을 위해 데이터베이스 복제 또는 Cassandra와 같은 분산 데이터베이스를 사용하십시오.





참고: my-real-time-app 의 지속적인 성공은 핵심 기능뿐만 아니라 마찰 없는 사용자 경험을 보장하는 미묘한 개선과 지속적인 최적화에 달려 있습니다. 위에 나열된 전략을 통합함으로써 우리는 사용자에게 안정적이고 즐거운 우수한 채팅 경험을 제공할 준비가 되어 있습니다.





11. 결론 및 향후 전망

실시간 애플리케이션 구축 과정 요약

my-real-time-app 사용한 우리의 여정은 Next.js 13.4를 사용한 초기 설정부터 서버 작업을 사용한 백엔드 구축, 원활한 프런트엔드 경험 설계, 실시간 기능 테스트 및 최적화를 거쳐 이루어졌습니다. 우리는 서버 측 렌더링과 클라이언트 측 상호 작용 간의 효과적인 균형을 보장하면서 서버와 클라이언트 구성 요소의 미묘한 차이를 깊이 조사했습니다.

프로젝트에서 Next.js 13.4의 서버 작업이 미치는 영향과 중요성

Next.js 13.4의 서버 액션 도입은 실시간 애플리케이션에 대한 접근 방식에 혁명을 일으켰습니다. 이를 통해 우리는 서버와 클라이언트 렌더링의 장점을 모두 활용하는 대화형 채팅 애플리케이션을 구축할 수 있었습니다. 이는 성능을 최적화했을 뿐만 아니라 보안이나 효율성을 저하시키지 않으면서 원활한 사용자 상호 작용을 촉진했습니다.

애플리케이션에 추가할 수 있는 향후 개선 사항 및 기능

my-real-time-app 많은 발전을 이루었지만 향후 개선 가능성은 여전히 엄청납니다.

영상채팅 통합 : 실시간 영상채팅 기능을 소개합니다. 그룹 채팅 : 사용자가 그룹 채팅을 생성, 참여 또는 탈퇴할 수 있도록 허용합니다. 엔드투엔드 암호화 : 메시지를 보내는 사람과 받는 사람만 해독할 수 있도록 메시지를 암호화하여 보안을 강화합니다. 사용자 정의 가능한 사용자 프로필 : 사용자에게 아바타, 상태 메시지 및 테마를 사용하여 프로필을 개인화할 수 있는 옵션을 제공합니다. 챗봇 : 자동화된 응답을 위해 AI 기반 챗봇을 구현합니다.





12. 자료 및 추가 자료

실시간 애플리케이션으로의 여정을 시작하고 Next.js의 기능과 복잡성에 대해 더 깊이 파고드는 동안 안내하고, 영감을 주고, 추가 교육을 제공할 수 있는 엄선된 리소스 목록은 다음과 같습니다.

공식 문서

Next.js 공식 문서 : 이 버전의 새로운 기능과 향상된 기능에 대한 포괄적인 가이드입니다. 여기를 읽어보세요 .

: 이 버전의 새로운 기능과 향상된 기능에 대한 포괄적인 가이드입니다. 여기를 읽어보세요 . Next.js의 서버 작업 : 서버 작업의 작동 방식, 모범 사례 및 잠재력을 소스에서 직접 심층 분석합니다. 더 읽어보세요 .

: 서버 작업의 작동 방식, 모범 사례 및 잠재력을 소스에서 직접 심층 분석합니다. 더 읽어보세요 . 앱 라우터 : 특히 React Server 구성 요소와 관련된 앱 라우터의 기능을 이해합니다. 여기에서 탐색해 보세요 .

: 특히 React Server 구성 요소와 관련된 앱 라우터의 기능을 이해합니다. 여기에서 탐색해 보세요 . React Server 구성 요소 : 최적화된 성능과 유연성을 위해 서버 구성 요소를 가장 잘 활용하는 방법에 대한 입문서입니다. 여기에서 알아보세요 .





끝

먼저, 이 복잡한 Next.js 세계의 미로를 저와 함께 여행해 주셔서 진심으로 감사드립니다 . 여기까지 완료하셨다면 축하드립니다! 몇몇 부분을 훑어보셨다고 해서 비난하는 것은 아닙니다. 글을 건너뛰고 싶을 때도 있었습니다!





실시간 애플리케이션을 구축하는 것은 여러 면에서 감정의 롤러코스터입니다. 어떤 날은 코딩 천재가 된 듯한 기분이 들 때도 있지만, 어떤 날은 나를 개발자로 이끈 모든 삶의 선택에 의문을 품기도 했습니다.





문제를 디버깅하는 데 몇 시간을 소비했지만 세미콜론을 놓쳤다는 것을 깨달은 순간이 있었습니까? 아니면 실수로 코드의 중요한 부분을 삭제하고 인생에 Ctrl + Z가 있었으면 좋겠나요? 아, 프로그래밍의 즐거움이군요!





하지만 문제는 이렇습니다. 손바닥을 치켜세우고 가끔씩 머리를 뽑는 가운데 여러분의 창작물이 실시간으로 살아 움직이는 모습을 볼 수 있다는 것은 말로 표현할 수 없는 마법입니다. 코드가 오류 없이 실행될 때 느끼는 작은 기쁨, 사용자가 앱을 좋아할 때 느끼는 만족감, 처음부터 무언가를 만들었다는 자부심을 느낄 수 있습니다.





이 글을 읽고 있는 모든 신진 개발자에게: 좌절, 좌절, 그리고 '이게 왜 작동하지 않는 걸까요!?' 순간은 우리 여행의 일부이자 핵심입니다. 그것은 당신이 실패하고 있다는 신호가 아니라 오히려 더 나아지기 위한 디딤돌입니다.





따라서 다음 번에 코드가 협조를 거부하면 심호흡을 하고 커피(또는 차, 판단하지 마세요. 저는 마테코시도 팬입니다)를 마시고 이 일에 혼자가 아니라는 것을 기억하십시오.





계속해서 한계를 뛰어넘고, 계속 학습하며, 작동하든 중단하든 코드의 모든 줄이 개발자 스토리에 한 장을 추가한다는 점을 기억하세요.





그리고 만약 웃거나 울 수 있는 어깨가 필요하다면(물론 사실상), 제가 거기에 있었고, 그렇게 했고, 노트북을 창밖으로 던져버릴 만큼 충분히 좌절했다는 것을 알아주세요!





더 많은 코딩 모험과 더 적은 세미콜론으로 인한 버그가 있습니다!

건배하시고, 즐거운 코딩 되세요!