Indium: HackerNoon Company of the Week에 대한 리뷰 보기

인디언: GenAI가 엔지니어링 우수성을 만나는 곳





GenAI, 데이터 및 제품 엔지니어링의 교차점에서 Indium은 엔터프라이즈 혁신을 가속화하는 지능형 시스템을 구축하고 있습니다.Their expertise spans everything from Low-Code Development and AI/ML to Data Engineering and Quality Engineering – making them a one-stop solution for organizations looking to scale smartly.

인디움은 선도적 인 의료 기술 공급 업체를위한 GenAI-powered 솔루션을 개발하여 의사와 환자 대화를 전송하고 EHR 시스템과 통합하여 1 시간 이내에 구조화 된 환자 요약을 제공합니다. - 운영 효율성을 90 % 향상시키고 처리 시간을 20 배 줄입니다.









그들은 또한 길을 이끌고 있다.AI quality assurance and LLM testing,기업이 신뢰성, 정확성 및 확장성을 위해 대형 언어 모델을 검증할 수 있도록 돕기 때문입니다.Because building with AI is powerful—but building with trust is essential.

그리고 지난 주, 인디움은 호스트코드 Rush 2025,첸나이에서 일일간의 해커톤 모집 이벤트로 숙련된 SDET들은 인디움 팀에 합류할 수 있는 기회를 얻기 위해 실제 도전에 직면했습니다.그것은 단순한 경력 박람회가 아니었습니다.그것은 목적을 가진 엔지니어링 재능을 위한 시험지였다.





HACKERNOON인디움 HackerNoon읽기 인디움의 이야기 HackerNoon, 10k+ 기술자가 4M+ 월간 독자를위한 이야기를 게시하는 곳.

인디언해커노우와 협력하여 우리를 통해비즈니스 블로그AI 테스트에서부터 지능형 자동화에 이르기까지 모든 것에 대한 최첨단 사고 리더십을 발표하는 프로그램입니다.그들의 이야기는 오늘날 강력하고 신뢰할 수있는 AI 시스템을 구축하는 데 필요한 것에 깊이 빠져 있습니다.그들의 블로그 콘텐츠는 독자들과 합의를 맺었습니다.65,000+ total reads플랫폼에 게시 된 자신의 이야기를 통해.





Featured Stories는 다음을 포함합니다:

AI 환각을 정화 : AI 앱에서 환각을 완화하는 인간 실행 테스트

AI 환각을 정화 : AI 앱에서 환각을 완화하는 인간 실행 테스트

Chatbots에서 Wealth Advisors에 이르기까지: Gen AI-Driven Financial Assistants를 구축

Chatbots에서 Wealth Advisors에 이르기까지: Gen AI-Driven Financial Assistants를 구축

