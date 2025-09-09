Dogecoin Foundation의 공식 기업 부문은 오늘 전략적 파트너십을 발표했습니다. Robinhood의 금융 서비스 플랫폼 Bitstamp (NASDAQ:HOOD)를 최근 CleanCore Solutions, Inc. (NYSE American: ZONE)와 함께 설립 된 공식 Dogecoin Treasury의 거래 장소로 명명했습니다. Miami, United States, September 9th, 2025/Chainwire/-- House of Doge 근처 오락거리 Bitstamp USA Inc House of Doge 근처 오락거리 Bitstamp USA Inc Dogecoin의 생태계 보물관을 둘러싼 장기적인 안정성과 투명성을 제공하기 위해 시작된 공식 Dogecoin 보물관은 이제 Robinhood의 신뢰할 수있는 플랫폼에 의해 Bitstamp에 안전하게 보관됩니다.이 파트너십은 Dogecoin을위한 더 구조화되고 유틸리티 기반의 미래를 구축하기위한 두 회사의 약속을 강조하고 DOGE 소유자를위한 미래 수익을 창출 할 수있는 기회를 향한 기초적인 단계를 나타냅니다. \n \n "우리는 House of Doge와 CleanCore가 Robinhood의 Bitstamp를 거래 및 보유를위한 집으로 선택한 것을 기쁘게 생각합니다."라고 Robinhood의 Crypto Institutions 부사장 인 Nicola White는 말했다. "크립토 분야에서 가장 강력한 규제 기록 중 하나와 함께 Dogecoin 생태계를 성장시키는 데 도움이되는 안전하고 신뢰할 수있는 플랫폼을 제공하는 것이 자랑스럽습니다. " "우리는 House of Doge와 CleanCore가 Robinhood의 Bitstamp를 거래 및 보유를위한 집으로 선택한 것을 기쁘게 생각합니다."라고 Robinhood의 Crypto Institutions 부사장 인 Nicola White는 말했다. "크립토 분야에서 가장 강력한 규제 기록 중 하나와 함께 Dogecoin 생태계를 성장시키는 데 도움이되는 안전하고 신뢰할 수있는 플랫폼을 제공하는 것이 자랑스럽습니다. " 이 파트너십을 통해 House of Doge는 활발한 거래자, 장기 소지자 및 네트워크를 구동하는 광부를 포함한 글로벌 Dogecoin 커뮤니티와 더 강력한 재정적 관계를 형성하려고합니다. \n \n "Bitstamp by Robinhood는 오랫동안 Dogecoin 투자자를위한 가장 신뢰할 수있는 소매 플랫폼 중 하나였습니다."라고 House of Doge의 CEO 인 Marco Margiotta는 말했습니다. "Bitstamp by Robinhood는 오랫동안 Dogecoin 투자자를위한 가장 신뢰할 수있는 소매 플랫폼 중 하나였습니다."라고 House of Doge의 CEO 인 Marco Margiotta는 말했습니다. \n \n Robinhood의 Bitstamp와 함께 보물, 우리는 자산을 보호 할뿐만 아니라 소유자가 곧 더 광범위한 경제 유틸리티 응용 프로그램에 참여할 수있는 Dogecoin 금융 생태계의 기초를 놓고 있습니다. " Robinhood의 Bitstamp와 함께 보물, 우리는 자산을 보호 할뿐만 아니라 소유자가 곧 더 광범위한 경제 유틸리티 응용 프로그램에 참여할 수있는 Dogecoin 금융 생태계의 기초를 놓고 있습니다. " 이 파트너십은 허가 계약, 제품 파트너십 및 Dogecoin 유틸리티를 소비자 및 기업 시장에 가져올 향후 통합을 포함한 House of Doge의 새로운 개발의 파도가 다음과 같습니다. About House of Doge * 는 **는 Dogecoin 재단의 공식 기업 팔이며, Dogecoin (DOGE)를 널리 받아 들여지고 분산 된 글로벌 통화로 발전시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.Dogecoin을 일상 무역에 도입하는 데 필요한 인프라에 투자함으로써, House of Doge는 실제 사용을위한 안전하고 확장 가능한 효율적인 시스템을 구축하고 있습니다.Payments 및 금융 제품에서 실제 자산 토큰화 및 문화 파트너십에 이르기까지, House of Doge는 암호화 유틸리티의 다음 시대를 이끌고 있습니다. House of Doge 근처 오락거리 House of Doge 근처 오락거리 Bitstamp by Robinhood 근처 오락거리 * 는 **는 2011 년부터 암호화 시장에 안전하고 개방적 인 액세스를 제공하는 세계에서 가장 오래 지속된 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 그것은 안전하고 투명하며 규제 최우선 접근 방식으로 알려져 있습니다. Bitstamp USA Inc.는 뉴욕에서 BitLicense, 루이지애나에서 가상 통화 라이센스를 보유하고 41 개의 다른 주에서 돈 전송 라이센스를 보유하고 있습니다; Bitstamp Asia Pte. Ltd.는 싱가포르에서 주요 지불 기관 라이센스를 보유하고 있으며 Bitstamp Europe S.A.는 EU의 MiCA 프레임 워크에 등록 된 최초의 단체이며 룩셈부르크를 통해 지불 기관 라이센스를 보유하고 있습니다. Bitstamp UK Ltd.는 영국의 Financial Conduct Authority와 Bitstamp by 로비노드 Bitstamp by 로비노드 연락처 커뮤니케이션 디렉터 안젤라 고르만 House of Doge 근처 오락거리 엘리자베스@houseofdoge.com \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램 (Business Blogging Program)에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램 (Business Blogging Program)에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 프로그램 프로그램