Corporate Influencer Hub: 직원들을 브랜드 대사로 바꾸기

Social Discovery Group에서는 가장 강력한 브랜드 이야기가 내부에서 나온다고 믿습니다.이 기사에서 Social Discovery Group의 PR 책임자 인 Veronika Likhnis는 "SDG Jedi Order" - 직원들이 콘텐츠를 만들고 이벤트에서 말하고 온라인으로 우리의 브랜드를 진정으로 대표하는 스타 워즈 테마 프로그램을 만드는 방법을 설명합니다.

모든 사람들이 고용주 브랜드에 대해 이야기합니다 - 그것이 얼마나 중요한지, 얼마나 전략적인지, 어떻게 모집, 보유 및 문화를 구동하는지.하지만 빛나는 프로모션 비디오 또는 똑똑한 copywriting은 매일 그것을 사는 사람들만큼 강력하게 당신의 이야기를 말할 수 없습니다.

에 Social Discovery 그룹 우리는 SDG Jedi Order, 우리의 내부 대사 프로그램을 시작하여 직원들이 말을 나누고 전문 지식을 공유하고 실제 및 디지털 단계에서 우리의 브랜드를 진정으로 대표 할 수있는 권한을 부여했습니다.

그리고 실험적인 이니셔티브로 시작된 것은 곧 문화를 형성하는 운동이 되었다.

전통적인 고용주 브랜드는 기본적인 가정에 따라 작동합니다 : 회사는 기업 커뮤니케이션을 통해 자신의 이야기를 통제 할 수 있습니다. 최고 재능 그들은 실제 일을하는 사람들로부터 듣고 싶어. 후보자는 회사 내부의 사람들의 이야기를보고 싶어.

SDG에서 우리는 직원들에게 간단하고 이해할 수있는 동기 부여 시스템을 만드는 방법에 대해 상당한 시간을 생각해 보았습니다.그것은 그들이 자신을 표현하는 방법, 무엇에 대해 이야기하고 대신에 얻을 것인지를 이해하는 데 도움이 될 것입니다.대부분의 숙련 된 전문가들은 공유 할 가치있는 경험을 가지고 있지만 글쓰기 또는 대중 연설 전문가가 아닙니다.

기술 업계에서 일하는 대부분의 동료들은 스타 워즈 팬이므로 우리는 제다이 명령을 둘러싼 프로그램을 스타일링하기로 결정했습니다.

우리의 디자인 팀과 함께, 우리는 독특한 스타일을 만들고 각 캐릭터에 대한 시각을 개발했습니다 : Youngling, Padawan, Jedi Knight, Jedi Master. 우리는 Jedi 업적과 순위 진행을 게시하기위한 전용 채널을 설립했습니다.

The Progression Model:

이 게임화 된 구조는 직원 옹호에서 두 가지 중요한 도전을 해결합니다 : 명확성과 동기 부여 직원들은 정확히 무엇이 기대되고 무엇을받을 것인지 알고 있습니다.

Outcomes to share

이 프로그램이 시작된 이래로 40개가 넘는 출판된 기사와 20개가 넘는 전 세계적인 산업 행사에서 연설이 진행되었으며, 직원들과 협력하여 제작된 진정한 콘텐츠 덕분에 커뮤니티 크기가 채널을 통하여 두 배로 늘어났으며, 타겟 전문가들 사이에서 브랜드 인식이 크게 높아졌습니다.

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.