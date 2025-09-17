BetFury는 SBC 정상회담 리스본 2025에 참석합니다 : Affiliate Growth In Focus

Curacao, Curacao, September 17, 2025/Chainwire/--BetFury는 iGaming 일정의 핵심 모임 중 하나인 SBC Summit Lisbon 2025의 무대에 진출합니다. 9 월 16 일부터 18 일까지 플랫폼은 브랜드의 강점을 보여주고, 제휴 관계를 심화시키고, 글로벌 확장을위한 계획을 제시합니다.BetFury는 계속해서 진화하는 암호화 및 iGaming 파트너십 환경에서 역할을합니다. SBC Summit에서 BetFury의 참여 SBC Summit는 6,000개 이상의 제휴업체를 포함하여 25,000명 이상의 대표자를 모으고 있으며, 이는 iGaming의 제휴 전문가들의 가장 큰 집중이다. BetFury의 경우, 이것은 단순한 가시성뿐만 아니라 올바른 시청자에게 파트너십 프로그램을 소개 할 전략적 기회입니다. face-to-face 회의, 전용 네트워킹 영역 및 파트너십 중심 세션은 리스본을 새로운 파트너십을 구축하고 기존 파트너십을 강화하는 이상적인 장소로 만듭니다. BetFury는 거대한 스탠드에서 애플리케이션 리더를 만났습니다. BetFury는 파트너 지대의 중심에 위치한 거대한 스탠드와 함께 정상 회의에 도착합니다. 진정한 회의 센터로 설계 된 스탠드는 큰 LED 화면, 세련된 인테리어 및 이벤트에서 최고의 커피를 결합합니다. 여기서 BetFury의 팀은 파트너 및 제휴사를 환영하여 맞춤형 협력을 논의하고, 여러 GEO의 성장 기회를 탐구하고, 글로벌 제휴 프로그램을 확장합니다. 경험을 더욱 매력적으로 만들기 위해, 스탠드는 또한 호스트 : \n \n \n Affiliate Lottery - 독점적 인 제안과 제휴사에 대한 개인화 된 거래로 가득 찬 브랜드 드럼. Merch Kits - 브랜드 인식을 향상시키고 방문자에게 지속적인 회의 기억을 남기기위한 프리미엄 선물. 또한, SBC Summit Lisbon에서 참가자들은 BetFury 팀과 C 레벨 경영진을 만날 수있는 기회를 가질 수 있습니다. \n \n 회사의 CEO 마이크 (Mike)는 "우리의 초점은 기존 파트너십을 강화하고 BetFury의 글로벌 성장을 형성 할 새로운 협력을 시작하는 것입니다. 회사의 CEO 마이크 (Mike)는 "우리의 초점은 기존 파트너십을 강화하고 BetFury의 글로벌 성장을 형성 할 새로운 협력을 시작하는 것입니다. Exclusive SBC Offers for BetFury Affiliates에 대한 리뷰 보기 이 표준 조건에는 처음 2 개월 동안 모든 파트너에 대한 50 % RevShare와 월간 NGR 기반의 역동적 모델이 포함됩니다. BetFury Affiliate 프로그램 BetFury Affiliate 프로그램 BetFury는 SBC 리스본 2025 동안에만 제휴사에 대한 특별 제안을 도입할 것입니다. \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare : 처음 3 개월 동안 최대 10 % (5-10 % 이후, NGR에 따라); CPA 보너스 : 6 개월 이내에 $ 3,000 NGR를 생성하는 각 추천에 대해 $ 300; 인출 보너스 : 첫 번째 인출에서 최대 10 % 추가 ($ 300) 지역 CPA 부스터: 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 브라질 및 멕시코에서 처음 50 개의 변환에 대해 +10% CPA 지급. BetFury Affiliate Program의 주요 장점 \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat in one solution - 라틴 아메리카에서 아시아 및 유럽까지의 최대 범위; 인터페이스 및 지불 방법을 포함한 완전한 로컬링; Complete localization, including interfaces and payment methods; 유연한 제휴 조건 (RevShare, CPA, 하이브리드 모델 및 트래픽 구매) 지연없이 즉각적인 암호 지불; Instant crypto payments with no delays; 각 애플리케이션에 대한 전용 지원 및 맞춤 접근 방식; Dedicated support and a custom approach for each affiliate; 칠레에서 사용자 정의 된 제품, betfury.cl에서 입증 된 성공. 바이오.cl 이러한 독점적 인 보상과 명백한 장점은 BetFury가 협력을 더 수익성 있고 투명하게 만드는 것에 대한 헌신을 강조합니다. 결론 & 계획 BetFury는 새로운 GEO로 확장하고 SBC 리스본 2025 이후에 파트너십 프로그램을 추가로 업그레이드할 계획입니다. BetFury에 관해 엔터테인먼트와 추가 수입을위한 암호화 제품의 생태계입니다.이 회사는 6 년 이상 존재하는 동안 4 만 명 이상의 사용자를 모았습니다. BetFury는 8,000 개 이상의 슬롯과 22 개의 원래 게임을 제공하며 인상적인 RTP는 99.28 %입니다. 베이징.com 베이징.com iGaming 외에도, 그것은 eSports를 포함하여 베팅을위한 80 스포츠를 가지고 있으며, 시장 평균보다 더 나은 확률을 제공합니다. 지속적인 업그레이드를 통해 BetFury는 지속적인 성장과 커뮤니티 신뢰에 헌신하는 투명하고 미래를 향한 브랜드로 자신을 확립했습니다. 연락처 PR 관리자 엘리사 프레스턴 베트남 에이전트 : Betfury.com \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램 (Business Blogging Program)에 의해 Cybernewswire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램 (Business Blogging Program)에 의해 Cybernewswire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 프로그램 프로그램