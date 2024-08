대부분의 인터넷과 마찬가지로 저는 OpenAI의 GPT-3과 같은 LLM(대형 언어 모델) 형태의 인공 지능(AI)과 영리하고 수다스럽고 코드에 정통한 ChatGPT에 깊은 관심을 갖게 되었습니다.

수년 전에 저는 Common Lisp가 어떻게 AI를 위한 언어인지에 대해 읽은 것을 기억합니다. Steve Jobs가 Flash를 죽인 후 ActionScript에서 전환한 환경 친화적인 개발자이자 여전히 PHP, WordPress 및 JavaScript로 바퀴를 재발명하고 있는 개발자로서 저는 바다에서 길을 잃은 느낌을 받았고, 어디에서 시작해야 할지 이해하려고 노력했습니다. 일체 포함.

그러다가 Python이 기계 학습(ML)의 언어가 되면서 완전히 새로운 생태계, 특히 어떤 버전의 언어를 사용해야 하는지조차 명확하지 않은 생태계를 배우고 이해하는 방법을 이해하려고 애썼습니다.

다행히도 이 모든 것이 변경되었습니다.

이제 우리 중 누구라도 다양한 자연어 처리(NLP) 도구를 선택하거나 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 복잡한 딥 러닝 모델이 데이터를 처리하도록 하거나 인생 코치인 척하거나 재미있는 고양이 사진을 생성할 수 있습니다. 우리를.

빠르게 확장되고 있는 이 분야에는 새로운 도구를 탐색하고, 이전에는 상상할 수 없었던 방식으로 컴퓨팅 작업에 참여하고, 생태계에 대해 서로 교육할 수 있는 흥미로운 기회가 가득합니다.

Prompt Engineering 과 같은 멋진 새 하위 필드도 함께 제공되지만 동시에 무의미하고 부정확하며 상상적인 정보로 가득 차 있을 수 있으며 부업을 통해 더 많은 SEO 블로그 부패를 생성할 수 있습니다. 또한 " 프롬프트 주입 "과 같은 일련의 새로운 취약점을 열어주고 계속 증가하는 무정형 공격 표면을 제공합니다.

또한 프로그래밍의 초자연적인 느낌을 가장 가까이에서 느낄 수 있는 순간이기도 합니다. 이 새로운 개척지에서 나는 마법 시스템 의 제작을 구상했고 기술 전문가 로서의 신속한 엔지니어를 상상했습니다.

사람들은 ChatGPT를 사용하여 온갖 종류의 흥미로운 일을 하고 있습니다.

제가 자주 돌아오는 예는 작성자가 ChatGPT에 Linux 터미널 역할을 하도록 요청한 다음 Docker 컨테이너를 실행하고 이 상상된 Docker 컨테이너의 인터넷 버전에 연결된 대체 ChatGPT에 프롬프트를 보내는 것입니다.

나는 ChatGPT가 실제로 이러한 명령을 실행하지 않고 또 다른 현실을 들여다볼 수 있는 다중우주의 균열에 부딪히지도 않았다는 것을 이해했지만 여전히 경외감을 느꼈습니다.

그것은 각 명령이 어떤 종류의 반응을 가져야 하는지 설득력 있게 에뮬레이트할 수 있을 만큼 방대한 인간 지식 모음을 바탕으로 훈련을 받았습니다.

나는 이것이 이전에 작업했던 것과 근본적으로 다르고 흥미진진하다는 생각을 멈출 수 없었습니다.

나는 이런 종류의 '상상컴퓨팅'에 푹 빠졌다. ChatGPT가 컴퓨터인 척하고 상상의 현실에서 상상의 인터넷에 액세스할 수 있다면 또 무엇을 할 수 있을까요?

프로그래밍 언어를 가르쳐 줄 수 있나요? 효과적인 러버덕이 될 수 있을까요?

나는 Advent of Code를 통해 Rust를 스스로 가르치는 방법을 모색했지만 7일차 에 시도한 솔루션에서 차용 및 수명과 관련된 컴파일러 문제에 부딪혀 당황했습니다. 나는 더 중요하고 시간에 민감한 프로젝트로 초점을 옮겨야 했고, Rust의 출현은 미완성 상태로 남겨졌습니다.

ChatGPT가 제공하는 코드의 예를 많이 보았습니다. 그 중 일부는 출처와 품질이 의심스럽긴 했지만 어쨌든 내 코드가 컴파일되지 않았으니 얼마나 더 나빠질 수 있을까요?

이 모든 것이 훌륭해 보이지만 제안 사항을 구현하면서 ChatGPT가 실제로 우리가 보고 있는 코드를 "이해"하지 못한다는 사실이 금방 명백해졌습니다. 제공된 코드에는 전체 프로그램의 맥락에서 다른 문제가 있었습니다. 컨텍스트를 제공하기 위해 더 많은 코드를 입력하려고 시도하면 결국 대화 스레드가 완전히 손실되고 원본과 동일한 문제가 있는 코드로 다시 돌아갔습니다.

이때 토큰 과 ChatGPT 대화 내 메모리의 한계를 진정으로 이해하게 되었습니다.

대화의 이전 컨텍스트가 요청에 추가되어 봇의 응답을 안내하고 흐르는 대화의 느낌을 제공합니다. 하지만 '기억'이 저장하고 불러올 수 있는 정보의 양에는 한계가 있습니다.

텍스트가 요약됩니다. 단어가 손실됩니다.

우리 자신의 기억 과 마찬가지로 ChatGPT는 일어난 일을 완벽하게 기억하지 못합니다. 완벽한 기억은 제가 항상 컴퓨터와 AI와 연관시켜온 것 중 하나이기 때문에 이 오류는 놀라운 계시였습니다.

차용 과 수명 에 대한 유용한 설명을 제공하고 이러한 개념을 작은 코드 조각에 적용할 수 있었지만 ChatGPT조차도 내 Rust가 아닌 사고 방식에 갇힌 Rust 프로그램을 구하는 데 도움을 줄 수 없었습니다.

그렇다면 실제 프로그래밍에 사용할 수 없다면 그것이 개발할 수 있는 상상의 세계는 어떨까요? 코드 해석기라고 상상해 볼 수 있나요? 빌드 시스템? 지원서? API? 또 다른 AI?

처음 생각한 것 중 하나는 DSL(Domain-Specific Language)을 생성할 수 있는지 확인하고 초기 ChatGPT 프롬프트에 포함할 수 있는 수백 개의 토큰으로 해당 DSL에 대한 통역사가 되는 방법을 설명하는 것이었습니다.

내 인생에서 기술에 대해 그만큼 쉽게 즐겁고 매료되는 사람은 없기 때문에 저는 이 새로운 길의 방향을 찾기 위해 ChatGPT를 선택했습니다.

그것은 결실을 맺는 노력이 아니었습니다.

그러나 나는 그것이 아마도 할 수 없어야 할 모든 종류의 이상한 일을 하는 것을 보았고 LLM이 도구 사용 방법을 배우는 방법을 설명하는 일부 논문과 LLM의 긴급 동작을 설명하는 다른 논문도 있습니다. 일부 변수를 특정 문자열과 연결하고 나중에 참조하는 방법을 알아내도록 요청하는 것은 그리 무리한 것 같지 않습니다.

나는 언어 모델이 일부 구성 변수를 할당하여 어떤 텍스트를 사용해야 하는지 예측하는 방법을 통해 어떤 종류의 기초적인 프로그래밍이 지원될 수 있는지 알아보기로 결정했습니다.

내가 심슨 가족 에 많은 관심을 기울인 지 수년이 지났지만 이것은 흉내내기에는 그다지 좋지 않은 인물 중 하나였습니다.

조금 놀아본 후 ChatGPT에 설정을 재설정하고 새로운 테스트 부울 변수를 초기화하도록 요청했습니다.

이로 인해 나는 상상 프로그래밍의 한계를 확인하려는 토끼굴에 빠졌습니다. 당신이 원하는 일을 하기 위해 그들의 상상력을 집중시키는 데 도움이 될 만큼 충분한 맥락을 제공한 후에는 이러한 변환기가 무엇을 할 수 있는지 즉시 명확하지 않습니다.

저는 추가 컨텍스트 없이 봇이 요청에 응답하는 Zero Shot 과 출력을 안내하는 데 도움이 되는 몇 가지 예를 봇에게 제공하는 Few Shot 의 차이점에 대해 배웠습니다. 먼저 약간의 "프로그래밍"으로 몇 가지 프롬프트를 교환할 수 있습니다.

더 깊이 파고들면서 ChatGPT는 값을 저장할 수 있지만 현재 세션에 대해서만 주장했습니다.

그러한 가치에 기초하여 결정을 내리도록 할 수 있습니까?

ChatGPT가 날씨를 고려할 수 있어야 한다고 설득하기 위해 Imaginary Computing의 힘을 활용할 수 있을지 궁금합니다.

다시 좌절했다. 좀 더 구체적으로 말하면 어떨까요?

모델이 우리에게 말하는 내용에도 불구하고, 기본적인 가치 저장 및 검색이 진행될 수 있는 것으로 보입니다. 하지만 기본 논리는 어떻습니까?

이제 우리는 상상 프로그래밍으로 어떤 것이 가능하다는 것을 알았으니, 그것을 무엇으로 만들 수 있는지 알아볼 차례입니다.

우리가 가고 싶은 곳으로 가려면 여전히 약간의 강화가 필요합니다. 나는 Parameter.$PERSONA를 Werner Herzog 로 설정하는 것과 같은 몇 가지 더 긴급한 설정을 가지고 놀았습니다.

AcivateParameters.$PERSONA 에 대한 약간의 수정 작업과 프롬프트가 필요했습니다. 예리한 독자라면 메타 명령에 > 접두사가 있다는 원래 지시문을 따르지 않았다는 것을 알 수 있을 것입니다. 그래도 봇은 어쨌든 내 의도를 이해한 것 같았다. 나의 노력에 대한 보상으로 다음과 같은 보석을 받았습니다.

확실히 수고할 만한 가치가 있었습니다.

일부 기초적인 논리에 액세스할 수는 있지만 훌륭한 예제가 없으면 단일 프롬프트로 인코딩하는 것이 쉽지 않습니다. 그리고 최종 사용자에게 구현 세부 정보를 쉽게 숨길 수 없습니다. 적어도 무엇을 하고 있든 ChatGPT를 활용하는 경우에는 마찬가지입니다.

프로그래밍 방식의 관점에서 볼 때 여기서 가장 중요한 과제는 계산기나 AGI( 인공 일반 지능 )가 아닌 LLM이기 때문에 ChatGPT가 수학을 수행할 수 없다는 것입니다.

단일 부울 매개변수를 사용하는 간단한 if/else 문은 가능해 보이지만 루프는 좀 더 까다롭습니다. LLM에게 기본 루프처럼 작동하는 특정 수의 응답을 생성하도록 요청할 수 있습니다 .

조금 뒤로 물러나면 LLM이 후속 쿼리에 어떻게 응답해야 하는지를 정의하는 초기 프롬프트 아이디어는 LLM이 입력을 받아 초기 프롬프트를 기반으로 처리한 다음 업데이트된 쿼리를 렌더링하는 일종의 게임 루프 로 작동합니다. 우리에게 응답하여 상태를 확인하세요.

이 깨달음은 나에게 다음과 같은 사실을 밝혀주었습니다.

Imaginary Computing을 활용하기 위해 완벽하게 제작되고 지나치게 복잡한 프롬프트로 압축할 수 있는 DSL을 개발할 필요는 없습니다.

우리는 프로그래밍이 기본적으로 마법이고 프롬프트는 주문 과 같다는 점을 기억하면 됩니다. 그리고 우리는 이제 막 풀려난 이 이상한 언어 마법 시스템을 탐구하기 시작했습니다.

젊은 마법사의 견습생처럼 이러한 새로운 기술을 개발하려면 연습이 필요하며 항상 효과가 있는 것은 아닙니다. 때로는 역효과를 낳을 수도 있습니다.

저는 항상 탄탄한 음악 추천 시스템을 찾고 있습니다. 나는 알고리즘 기반 추천의 시초인 Pandora 의 초기 공개 베타부터 가장 인간적인 추천 엔진인 A Song a Day 까지 거의 모든 것을 시도했습니다. 몇 년 전, 저는 이전 고용주에게 8트랙 재생 목록으로 구동되는 날씨 기반 음악 추천 서비스인 WeatherJams를 만드는 데 몇 달을 투자하도록 설득하기도 했습니다.

Spotify의 Discover Weekly는 내가 좋아하는 추천을 제공하곤 했습니다. 하지만 주변 lofi 항목을 코딩하는 동안 개인 청취 세션을 켜는 것을 너무 여러 번 잊어버렸고 지금은 쓸모가 없습니다.

노래를 제안하는 것은 아이디어가 어떻게 연결되는지 이해함으로써 이익을 얻을 수 있는 현실과 상상의 결합에서 최적의 위치에 도달하는 것처럼 보이지만 정확하지 않으면 영향이 미미합니다. 노래 추천. 인간의 직관이 조각들을 일관성 있는 전체로 통합할 수 있는 평범한 것과 환상적인 것의 교차점은 ChatGPT가 우리 자신의 능력을 강화하는 데 탁월한 것으로 보이는 곳입니다.

ChatGPT를 통해 노래 추천을 생성할 수 있는지 궁금합니다.

나 : 재생목록 큐레이터 역할을 해주세요. "곡명-아티스트명" 형식으로 노래를 제공해 드리며, 해당 노래와 비슷한 주제를 가진 12곡의 플레이리스트를 작성해 주시고, 이름을 지어주시면 됩니다. 재생목록과 각 노래를 선택한 이유를 설명하세요. 노래 이름이나 아티스트 이름이 동일한 노래를 선택하지 마십시오. 내 첫 번째 노래는 "Get Better John — Mux Mool"입니다.

이를 통해 탄탄한 재생 목록처럼 들리는 12개 트랙 목록이 생성되었습니다. 나는 여러 예술가를 알아봤습니다. 다른 것들은 장르의 트렌드에 맞는 이름을 가졌습니다.

ChatGPT : 이 재생목록은 악기 힙합, 글리치합, 실험적인 비트가 혼합되어 있습니다. 재생 목록의 각 트랙은 힙합과 일렉트로니카의 요소를 결합하여 독특하고 매혹적인 사운드스케이프를 만드는 동시에 다양한 질감과 비트를 탐구합니다. 이 트랙은 "Get Better John"과 비슷한 분위기와 분위기를 가지고 있으며 차분하고 성찰적인 경험에 적합합니다.

좋은 재생목록에는 좋은 이름이 필요합니다.

이것. 이다. 굉장해요 .

불행히도 소수의 트랙만 존재합니다. 가상의 트랙은 해당 장르의 노래와 아티스트 이름을 매시업한 것이었습니다. 또는 재생 목록에 나열된 트랙이 아닌 다른 아티스트의 트랙이었습니다. 그리고 상상한 트랙이 실제인지 확인하도록 ChatGPT에 알릴 방법이 없었습니다.

사용할 수 없다는 점을 제외하고는 아직 패배하지 않았습니다. 상상력은 강력합니다 . 어쩌면 우리는 이것을 올바르게 휘두르면 될 것 같습니다. 새로운 내용을 확인하기 위해 새 채팅 창을 열었습니다.

All About AI 에 대해 잘 아시는 분이라면 제가 이때쯤에 Prompt Engineering YouTube 동영상을 시청했다는 것을 알 수 있을 것입니다.

이제 마지막에 분석 지시문 없이 프롬프트를 다시 제출하고 노래 공급을 시작할 수 있습니다.

ChatGPT : Trampled by Turtles의 "Wait So Long"은 블루그래스에서 영감을 받은 인디 포크송으로, 빠른 속도의 만돌린과 밴조 악기, 진심 어린 영혼이 담긴 가사가 곁들여져 있습니다. 곡의 장르는 블루그래스, 인디포크, 어쿠스틱으로 분류된다.

나는 이것이 "진짜"가 아니라는 것을 알고 있으며 ChatGPT는 실제로 "진심하고 영혼이 담긴 가사"가 무엇인지, 그것이 청취자에게 얼마나 강력한지를 이해하지 못하지만 여전히 소름이 끼칩니다.

ChatGPT: 물론이죠! 다음은 Spotify에서 이용할 수 있는 Trampled by Turtles의 "Wait So Long"과 유사한 트랙 5개입니다:

그것들은 대부분 기존 트랙인데, 이는 개선된 것입니다. 몇 가지 권장 사항을 더 검토한 후 더 많은 상상의 기능을 탐색하고 싶었습니다.

현실 세계에서는 항상 API를 업데이트해야 하는데, Imaginary API도 업데이트할 수 있나요?

배송 업데이트가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

하지만 우리의 롤백 전략이 무엇인지는 모르겠습니다. PromptOps가 필요할 수도 있나요?

좀 더 실험한 후에 계속해서 변화를 줄 수 있는지 확인해야 했습니다.

버전 2.1이 출시되었습니다.

악기 트랙은 어떻습니까?

ChatGPT : Explosions in the Sky의 "Your Hand in Mine"은 치솟고 감성적인 음악 편곡이 특징인 인스트루먼트 포스트 록 트랙입니다. 곡의 장르는 포스트록, 인스트루멘털 록, 앰비언트 록으로 분류할 수 있다.