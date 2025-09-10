영국, EU, 인도: VPN 규제가 강화되면서 BelNet 다운로드가 증가합니다.

VPN 규정이 엄격해지고 있습니다. VPN 규정은 영국, EU, 인도 및 기타 지역에서 엄격해지고 있으며 일부는 부정적인 반응을 초래합니다. . 온라인 안전법 온라인 안전법 현재 여러 국가의 당국은 사용자 로그, 규정 준수 문서, 심지어 검열의 구현을 요구하고 있습니다. 결과: 기밀성 선택의 감소, 과도하고 통제되지 않은 모니터링, 그리고 개방된 인터넷에 대한 액세스의 감소. Yet, what if there exists a fool-proof option for confidentiality? An authentically decentralized, censorship-proof solution? 이곳은 어디 중요한 역할을 한다. 벨트 벨트 VPN 금지, 세계적인 트렌드 인도 2022년에 인도는 VPN 공급자가 사용자 데이터를 보관하도록 요구함으로써 기술 산업을 놀라게했습니다. 일부 중앙화된 VPN 서비스는 거래 대신 국가를 떠났습니다. 5년 러시아 크렘린은 VPN을 비공식적인 이야기를 억제하도록 강요합니다.VPN이 작동한다면 아마도 금지되어 있습니다.공급업체는 정부 블랙리스트를 준수해야합니다. 영국 & 유럽연합 VPN은 여전히 합법적이지만, 법률은 DNS 수준의 필터링과 정교한 모니터링 도구는 “법적”과 “ 모니터링” 사이의 구별을 어둡게합니다. UK Online Safety Act 영국 온라인 안전법(UK Online Safety Act) 중국, 이란, 터키, Belarus 이러한 국가에서는 VPN을 사용하면 처벌이 발생할 수 있습니다.조차도 국가가 규제한 VPN은 종종 모니터링을 위한 채널로 기능합니다. BelNet: 무제한 액세스를 위해 설계 오늘날의 중앙화된 VPN과는 달리, 단일 중앙 서버가 제한할 수 없고, 차단할 수 있는 IP도 없고, 요청할 수 있는 데이터베이스도 없습니다. 벨트 벨트 네트워크는 각각의 추가 노드가 추가되면 더 견고해집니다.더 다양하고, 더 빠르고, 검열하기가 더 어렵습니다.BelNet은 단순히 분산된 인프라가 아닙니다.그것은 디자인에 의한 저항성을 실현합니다.BelNet 마스터노드는 릴레이로 작용하며, 목적지로 출구 트래픽을 제공하는 출구 노드에 의해 실행됩니다. 공동체 Beldex 벨덱스 BelNet가 DNS 차단을 극복하는 방법 당국은 “안전하지 않은” 웹 사이트에 대한 액세스를 제한하기 위해 DNS에 자주 집중합니다.많은 VPN은 중앙 DNS 서버에 의존하여 규제 기관에 쉽게 타겟을 만듭니다. BelNet Sidesteps that Pitfall \n \n \n \n \n 양파 라우팅, 암호화된 채널 및 출력 노드를 사용하여 엔드포인트를 숨깁니다.Employes onion routing, encrypted channels, and exit nodes to hide endpoints. peer-to-peer 링크를 생성하여 DNS 차단을 완전히 방해합니다. 다양한 노드 간의 데이터 흐름을 암호화하고 가려줍니다.Cryptes and disguises data flow between various nodes. 중앙 DNS 또는 충격 지점이 없기 때문에 BelNet은 블랙리스트에 의해 검열될 수 없습니다. 출구 노드 VPN 대체제 이상 BelNet은 오늘날의 검열 세계를 위해 설계되었습니다.그것은 단순히 또 다른 VPN이 아닙니다; 그것은 개인 정보 보호, 표현의 자유를 촉진하고 검열에 저항하는 인터넷의 기초입니다. 무엇이 그것을 구별하는가: ️ 검열에 저항: 정보는 전 세계 노드를 통해 전송되며 추적 또는 차단은 거의 불가능합니다. ️ 레코드 또는 모니터 없음: 벨넷조차도 당신이 무엇을보고 있는지 또는 당신의 위치를 알지 못합니다. 폐쇄에 면역: 분산된 peer-to-peer 인프라는 ISP가 특정 노드를 차단하더라도 가용성을 보장합니다. Secure dApps 프레임 워크: BelNet은 dApp과 같은 응용 프로그램을 가능하게 합니다. , 안전하고 메타데이터 저항적인 상호 작용을 제공합니다. Beldex 브라우저 Beldex 브라우저 BelNet은 귀하의 IP를 단순히 숨기는 것 이상을 초월합니다.It involves creating an online haven for confidential browsing. 그 순간은 지금 귀하의 VPN은 이미 영국, 인도, 중국 및 VPN 사용을 차단하는 많은 국가에서 사용할 수 없습니다. 귀하의 인터넷 서비스 제공자는 귀하가 액세스하는 웹 사이트와 귀하의 방문 시간을 알고 있습니다. 온라인 모니터링은 항상 높은 수준이며 활동을 방어한다고 주장하는 VPN은 제한되고, 억류되고, 또는 완전히 금지되고 있습니다. 귀하의 정부는 "안전"의 속임수 아래 더 엄격한 규정을 시행 할 수 있습니다. 온라인 자유는 갑자기 사라지지 않는다; 그것은 시간이 지남에 따라 점차적으로 줄어들고, 법에 따라, 로그에 따라, DNS 블록에 따라. BelNet provides what VPNs can no longer deliver: a decentralized, censorship-free route ahead. As additional users and nodes participate, the network grows more robust and resilient. 최종 생각 당국은 서버와 애플리케이션을 금지하고 ‘보안’의 속임수로 새로운 법률을 도입할 수 있습니다.그러나 분산 된 기밀 도구는 검열이없고 기밀 인터넷 액세스를 제공합니다. 그것은 단순한 도구 이상을 나타냅니다; 그것은 접근 가능, 개방적이고 개인적인 인터넷 연결에 대한 헌신을 실현합니다.당신이 영국, 인도, 러시아 또는 디지털 권리가 줄어들고있는 어떤 장소에 있다면, 그들이 사라질 때까지 기다리지 마십시오. 벨트 벨트 The way out is here. Grab it before the opportunity fades.