머스크 대 Zuck — 이제 가까운 'X'가 다가오고 있습니다 🥊🥊🥊

세계에서 가장 부유한 사람인 엘론 머스크(Elon Musk)에 대해 어떻게 생각하는지 말해보세요. 특히 그의 라이벌과 관련이 있을 때 인터넷을 즐겁게 유지하는 방법을 확실히 알고 있습니다. 약속을 지키는 데 반드시 최고의 실적을 가지고 있지는 않은 괴짜 억만장자( 그냥 물어봐 트위터 ), 최근 그는 가능한 한 라이브 스트리밍을 하고 싶다고 말했습니다. 케이지 매치 __ Meta __CEO Mark Zuckerberg on X(이전에는 Twitter로 알려짐).











케이지 매치가 일어날지 여부조차 확인 되지 않았다는 사실에도 불구하고 주커버그는 동료 억만장자를 상대로 몇 가지 농담을 할 기회를 놓치지 않았습니다. 스레드에 응답(Twitter/X/Everything™ 클론 그건 실패한 화제를 일으키기 위해) Zuck은 X의 콘텐츠 수익 창출 능력에 의문을 제기했습니다. 심하게 플랫폼이 수익 측면에서 좋은 성과를 거두고 있습니다.)













Zuck은 계속해서 케이지 싸움에 참여할 준비가 되었지만 실제로 일어날 것이라고 생각하지 않았다고 말했습니다.













내 일부에서는 이 인터넷 불화가 사람들이 실제로 스레드를 열어 머스크와 Zuck 사이를 오가는 내용을 읽게 만드는 뒤틀린 방식처럼 보인다고 생각합니다. 주님께서는 이것이 아마도 사람들이 Twitter 복제품에 대해 신경쓰게 만드는 유일한 방법이라는 것을 알고 계십니다. 특히 Threads가 이미 이미 잃어버린 출시 이후 플랫폼에 참여한 사용자의 절반 이상이 기본 Twitter/X/Everything™ 복제본을 출시하는 아이러니는 Zuck에게도 그대로 남아 있습니다. Zuck은 사용자를 유지하기 위한 방법으로 앞으로 몇 주 안에 '검색' 기능과 Threads의 웹 버전을 제공하겠다고 약속하고 있습니다. 푹 " .













해시태그에는 아무 말도 없지만..





Meta는 HackerNoon에서 14위에 올랐습니다. 기술 기업 순위 이번 주. 트위터는 4위 아래로 순위가 18위를 기록했습니다.

인도에서만 일어나는 일입니다 🇮🇳🇮🇳🇮🇳

지난 주 세계 최대 민주주의 국가의 수많은 기술 관련 기사는 14억 인구의 국가가 "인도 우선" 또는 "인도 제조" 정책을 어떻게 추진하고 있는지를 보여줍니다. 지역의 지정학.





예를 들어 국가가 노트북, 태블릿 및 개인용 컴퓨터 수입에 대해 부과한 새로운 라이센스 요구 사항을 생각해 보십시오. 로이터 통신에 따르면 이번 움직임은 세게 치다 애플 같은 것, 작은 골짜기 그리고 삼성 그리고 현지 제조업을 강화하도록 강요합니다.





이 규정은 현재 시행 중인 해당 전자 제품의 무료 수입이 종료됨을 의미하지만 2020년 인바운드 TV 배송에 부과된 유사한 명령을 따릅니다.





한편 대만 폭스콘은 아이폰용 케이스 부품과 칩 제조 장비를 만들기 위해 인도 카르나타카의 두 프로젝트에 6억 달러를 투자할 것이라고 밝혔다. 보고됨 .





이것은 중국과 좀 더 관련이 있습니다. Foxconn은 인도와의 관계가 기껏해야 냉담한 중국에 대한 의존도를 줄이고 싶어하며, 인도는 보안 문제로 인해 경쟁 이웃으로부터 제품이 점점 더 적게 들어오기를 원합니다(트럼프 시대 미국에서 화웨이의 금지 조치를 생각해 보세요).





— Sheharyar Khan, 편집자, Business Tech @ HackerNoon