간단한 Next.js 13 블로그 구축을 위한 단계별 가이드

소개 프로젝트 설정 폴더 구조 이해 모든 블로그 게시물 나열 단일 블로그 게시물 표시 Next.js에서 로딩 UI 및 스트리밍 활용 결론 참고자료

1. 소개

안녕!





오늘의 튜토리얼에서 우리는 Next.js를 사용하여 간단하면서도 강력한 블로그를 만드는 여정을 시작합니다.

Next.js를 처음 접하는 분이든 아니면 단지 몇 가지 기본 사항을 복습하려는 분이든 이 가이드는 여러분에게 맞춰져 있습니다.





우리는 프로젝트를 설정하는 방법뿐만 아니라 폴더 구조, 서버 측 렌더링 등에 대해서도 다룰 것입니다.





여기에서 전체 저장소를 찾을 수 있습니다.





바로 뛰어 들어 봅시다!

2. 프로젝트 설정

1단계: 앱 만들기

시작하려면 다음 명령을 사용하여 Next.js 앱을 설정해 보겠습니다.

npx create-next-app@latest blog-example





완료되면 새로 생성된 프로젝트로 이동합니다.

cd blog-example





2단계: 개발 서버 시작

이 가이드에서는 yarn 사용하고 있지만 npm 또는 pnpm 자유롭게 사용해도 됩니다.

yarn dev





이제 기본 Next.js 템플릿 페이지를 찾을 수 있는 http://localhost:3000을 방문하세요.

3. 폴더 구조 이해

이 시점에서는 Next.js 앱의 구조를 이해하는 것이 도움이 됩니다. 폴더 레이아웃을 시각적으로 표현하려면 다음 이미지를 참조하세요.





4. 모든 블로그 게시물 나열

4.1. API 경로

/app/api/posts/route.js 내부에서 블로그 게시물을 위한 더미 API를 설정합니다. next: { revalidate: 60 } 60초마다 데이터를 재검증하도록 지정합니다.





데이터 재검증 재검증은 데이터 캐시를 제거하고 최신 데이터를 다시 가져오는 프로세스입니다. 이는 데이터가 변경되어 최신 정보를 표시하려는 경우에 유용합니다. 캐시된 데이터는 다음 두 가지 방법으로 유효성을 다시 검사할 수 있습니다. 시간 기반 재검증 : 일정 시간이 지나면 데이터를 자동으로 재검증합니다. 이는 자주 변경되지 않고 최신성이 중요하지 않은 데이터에 유용합니다.

주문형 재검증 : 이벤트(예: 양식 제출)를 기반으로 데이터를 수동으로 재검증합니다. 주문형 재검증에서는 태그 기반 또는 경로 기반 접근 방식을 사용하여 데이터 그룹을 한 번에 재검증할 수 있습니다. 이는 가능한 한 빨리 최신 데이터를 표시하려는 경우에 유용합니다(예: 헤드리스 CMS의 콘텐츠가 업데이트되는 경우). 시간 기반 재검증 일정 간격으로 데이터를 재검증하려면 fetch 의 next.revalidate 옵션을 사용하여 리소스의 캐시 수명(초)을 설정할 수 있습니다.





예는 다음과 같습니다.





import { NextResponse } from 'next/server' export async function GET() { const res = await fetch('https://dummyjson.com/posts', { next: { revalidate: 60 }, }); const data = await res.json(); return NextResponse.json(data); }





4.2. 게시물 표시

서버에서 게시물을 가져와 표시하는 PostsPage 구성 요소를 만들어 보겠습니다. 최소한으로 스타일을 지정했지만 자유롭게 재즈를 만들어보세요!





export default async function PostsPage() { const res = await fetch('http://localhost:3000/api/posts'); const { posts } = await res.json(); return ( // Styles are for readability; customize as you wish! <div> <h1>All Blog Posts</h1> <hr style={{ width: '220px' }} /> <div style={{ paddingTop: '40px' }}> {posts.map(post => ( <article key={post.id}> <h2>{post.title}</h2> <p style={{ paddingBottom: '30px'}}>{post.body}</p> </article> ))} </div> </div> ); }





지금까지 기사 목록이 표시되어야 합니다.

5. 단일 블로그 게시물 표시

5.1. 게시물 연결

각 게시물 제목을 클릭 가능하게 만들기 위해 Next.js에서 Link 구성 요소를 추가하겠습니다.





import Link from 'next/link'; export default async function PostsPage() { // ... rest of the code return ( <div> // ... rest of the code <div style={{ paddingTop: '40px' }}> {posts.map(post => ( <article key={post.id}> <Link href={`posts/${post.id}`}> <h2>{post.title}</h2> </Link> <p style={{ paddingBottom: '30px'}}>{post.body}</p> </article> ))} </div> </div> ); }





5.2. 단일 게시물에 대한 API 경로

Next.js API 경로에서는 ID를 기반으로 특정 게시물을 가져옵니다.





import { NextResponse } from 'next/server' export async function GET(request, { params }) { const { id } = params; const res = await fetch(`https://dummyjson.com/posts/${id}`, { next: {revalidate: 60} }); const post = await res.json(); return NextResponse.json({ post }); }





5.3. 단일 게시물 표시

개별 게시물을 표시하려면 Next.js의 서버 구성 요소와 클라이언트 구성 요소 간의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.





지정된 구성 요소 SinglePost 클라이언트 측 데이터 가져오기를 사용합니다.





기본적으로 이는 페이지가 렌더링된 후 클라이언트에서 데이터를 가져오는 것을 의미합니다. 성능 저하 없이 풍부한 상호 작용이 가능합니다. 이에 대한 자세한 내용은 React Essentials의 Next.js 문서 에서 읽을 수 있습니다.





클라이언트 구성요소

클라이언트 구성 요소를 사용하면 응용 프로그램에 클라이언트 측 상호 작용을 추가할 수 있습니다. Next.js에서는 서버에서 미리 렌더링되고 클라이언트에서 수화됩니다. 클라이언트 구성요소는 페이지 라우터 의 구성요소가 항상 작동했던 방식으로 생각할 수 있습니다.









'use client' import Link from 'next/link'; import { useEffect, useState } from 'react'; export default function SinglePost({params}) { const [post, setPost] = useState(null); const fetchPost = async (id) => { const res = await fetch(`http://localhost:3000/api/posts/${id}`); const {post} = await res.json(); post && setPost(post); } useEffect(() => { fetchPost(params.id); }, []) return ( <div style={{ paddingTop: '20px', paddingLeft: '20px' }}> <Link href='/'>Back to home</Link> <div style={{ paddingTop: '50px' }}> <article> <h1 style={{ paddingBottom: '10px' }}>{post?.title}</h1> {post?.tags.map((tag, index) => <span style={{ fontWeight: 'lighter' }} key={index}>{tag} | </span>)} <br/> <p style={{ paddingTop: '10px' }}>{post?.body}</p> </article> </div> </div> ) }





이제 기사 세부정보를 볼 수 있습니다. 스타일링이 부족한 점 양해 부탁드립니다!





6. Next.js에서 로딩 UI 및 스트리밍 활용

팁: 향상된 사용자 경험을 위해 로딩 구성 요소를 추가하는 것을 고려해보세요. Next.js는 로딩 UI 및 스트리밍이 포함된 내장 솔루션을 제공합니다. 콘텐츠가 준비될 때까지 로딩 스피너를 표시하는 데 도움이 됩니다. UI 로딩 및 스트리밍에 대한 공식 가이드를 통해 더 자세히 알아보세요.





예를 들어:





// You can add any UI inside Loading, including a Skeleton. export default function Loading() { return <LoadingSkeleton />}

7. 결론

Next.js 애플리케이션을 구축하는 것은 재미있고 깨달을 수 있습니다.





우리는 프로젝트를 설정하고, 폴더 구조를 관리하고, 블로그 게시물을 나열하고, 개별 게시물을 표시하고, 로딩 상태를 터치하는 방법까지 배웠습니다.





웹 개발 커뮤니티에서 Next.js가 빠르게 성장함에 따라 여기에서 배운 기술은 매우 중요합니다.





이 기반을 확장하고 더 많은 기능을 탐색하고 즐거운 코딩을 즐겨보세요!

8. 참고자료

공식 Next.js 문서

기사의 데이터에는 DummyJson을 사용했습니다.

기사를 작성하기 위해 StackEdit을 사용했습니다.

학습에 시간을 투자하고 헌신해 주셔서 감사합니다. 귀하의 의견은 매우 귀중합니다. 본 포스팅에 추가사항이나 수정사항이 있으시면 연락주시기 바랍니다.





저와 연결하세요: dev.to 커뮤니티 @leandro_nnz





hackernoon.com 커뮤니티 @leandronnz





트위터 @digpollution





건배!