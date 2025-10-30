WannaCry: នៅពេលដែល Crypto បាននៅលើអេក្រង់ជាច្រើននៅលើពិភពលោក

វាគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ 12, 2017 នៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ (ឬគ្រាន់តែម៉ាស៊ីន ATM, ម៉ាស៊ីនទិន្នន័យ, និងកុំព្យូទ័រទិន្នន័យ) និងទទួលបានការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នានេះដូចគ្នា។ ទោះបីជាកុំព្យូទ័រឬកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រសៀវភៅរបស់ពួកគេ, កុំព្យូទ័រត្រូវបានពន្លឺជាមួយនឹងសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភ ដើម្បីបញ្ចប់វា, វាត្រូវបានរួមបញ្ចូលទាំងពីរតំណភ្ជាប់តូចនៅខាងក្រោម: "អំពី Bitcoin" និង "ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ Bitcoin". វាគឺជាការបាត់បង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះផងដែរជាការអរគុណចម្បងនិងរូបថតនៃអេក្រង់ការលំបាកនេះបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រកាសកុំព្យូទ័រដែលអាចរកឃើញជាច្រើនបំផុតនៃវា។ For many people, this was the first time they had ever seen the word. In one stroke, a piece of ransomware managed to give the world a crash course in crypto. តើអ្វីបានជា WannaCry WannaCry មិនមែនជា ransomware ជាលើកដំបូងទេប៉ុន្តែវាជាកម្មវិធីដែលបានបន្ថែមដូចជាហោះហោះហើរ។ Ransomware គឺជាប្រភេទនៃកម្មវិធីហោះហើរដែលកាត់បន្ថយឯកសាររបស់អ្នកដល់ពេលដែលអ្នកទូទាត់ហើយវាជាប្រភេទមួយពិសេសដោយសារតែវាត្រូវបានធ្វើឱ្យវាជាការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងណាស់។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថ . បានប្រាកដថា បានប្រាកដថា នេះទាំងអស់បានមកពីបញ្ហានៃ Windows នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរឯកសារដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Server Message Block (SMB) ។ នៅពេលដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ WannaCry បានមានឧបករណ៍នេះនៅក្នុងគោលបំណងរបស់ពួកគេវាមានដូចជាការស្វែងរកគោលបំណងសំខាន់សម្រាប់សាងសង់ិយប័ណ្ណនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ កុំព្យូទ័រ, សាកលវិទ្យាល័យ, រោងចក្រ, ឧបករណ៍រដ្ឋាភិបាល, និង ( ATMs, POS terminals, និងម៉ាស៊ីនសេវាកម្មផ្សេងទៀត) បានឆ្លងកាត់បន្ថយដោយសៀវភៅគំនូរជីវចលដូចគ្នានេះ។ The exploit, called EternalBlue, was reportedly developed by the US National Security Agency (NSA) and leaked online by a hacking group called the Shadow Brokers. ប្រព័ន្ធ Embedded ប្រព័ន្ធ Embedded https://x.com/amtinits/status/863166195461238784?embedable=true ការបង់ប្រាក់រង្វាន់នេះបានតម្រូវឱ្យមានតម្លៃ $300 នៃ Bitcoin, បន្ទាប់មកបានកើនឡើងទៅ $600 ។ ការបង់ប្រាក់រង្វាន់នេះត្រូវបានបង្ហាញថាពួកគេមានរយៈពេលបីថ្ងៃដើម្បីបង់ប្រាក់ឬតម្លៃនឹងបកប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រ តើធ្វើដូចម្តេចដែលវាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនិងកើនឡើង អ្វីដែលធ្វើឱ្យ WannaCry គឺជាការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងគឺល្បឿនលឿន។ វាមិនគ្រាន់តែកាត់បន្ថយបុគ្គលិកមួយដែលមិនមានជោគជ័យនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះទេ។ វាមិនកាត់បន្ថយបណ្តាញកុំព្យូទ័រទាំងអស់ទេ។ នៅប្រទេសអង់គ្លេសសេវាកម្មសុខភាពជាតិ (NHS) គឺជាការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងបំផុត។ កុំព្យូទ័រនិងមជ្ឈមណ្ឌលបានរកឃើញថាពួកគេមិនអាចចូលទៅក្នុងឯកសារសុខភាព។ ការព្យាបាលត្រូវបានប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែ , រួមទាំងរដ្ឋបាល Andhra Pradesh (ប្រទេសឥណ្ឌា), Deutsche Bahn (ផ្លូវរថភ្លើងអាល្លឺម៉ង់), Dharmais Cancer Hospital (ប្រទេសអេស្ប៉ាញ), National Health Institute (Colombia), LATAM Airlines (Chile), Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PetroChina, Portugal Telecom, Court of Justice of São Paulo, Telefónica ប្រទេសអេស្ប៉ាញ, សាកលវិទ្យាល័យ Montreal (Canada) និងច្រើនទៀត។ Across the ocean, FedEx reported disruptions, and in Asia, companies like Honda and Hitachi had to shut down parts of their operations. Over 55 big companies, hospitals, universities, and governmental organizations reported infections តម្លៃទូទាំងពិភពលោក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនជាការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលវេលានិងប្រាក់ដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនអាចធ្វើបានហើយប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់បានបញ្ចប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលអាចជាកម្មវិធីអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុអាកាសធាតុ។ បាននិយាយថា បាននិយាយថា វាត្រូវបានកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយ។ A young security researcher named Marcus Hutchins that the malware checked for a nonsense web domain before spreading. He registered that domain for about $10, which accidentally triggered the kill switch and slowed the outbreak. បានរកឃើញ បានរកឃើញ បានរកឃើញ ជាការពិតប្រាកដប្រវត្តិសាស្រ្តនេះមិនត្រឹមតែបានបញ្ចប់ដោយការងាយស្រួល។ Copycats បានផ្លាស់ប្តូរកូដនិងដំណោះស្រាយកំណែថ្មី។ ក្រុមហ៊ុនបានកាត់បន្ថយការកែប្រែប្រែប្រែប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេ។ និងការគ្រប់គ្រងគួរឱ្យឆ្លើយតបអំពីអ្វីដែលជាអាកាសធាតុអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានបំពាក់នៅជុំវិញអ៊ីនធឺណិតជាលើកដំបូង។ អេក្រង់គ្រប់ទីកន្លែង នៅពេលដែលខ្សែកាបបានកាត់បន្ថយមួយចំនួន, WannaCry បានក្លាយជាច្រើនជាងការសន្សំ។ វាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាគំនិត។ មនុស្សបានចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយការសន្សំការសន្សំនៅលើឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលពួកគេអាចរកបានសម្រាប់ការរីករាយ។ កុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទចល័ត, កុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រ https://x.com/new_orleansjazz/status/864133471773511680?embedable=true សម្រាប់អតិថិជនជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ 2017 Bitcoin គឺជាអ្វីដែលមិនមែនជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលអ្នកជំនួញនិងអ្នកជួញដូរបាននិយាយអំពីទេប៉ុន្តែនៅទីនេះវាជាការប្លុកនៅលើកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រ។ The irony is that this strange kind of Internet graffiti gave even more visibility to the ransom note. And with it, those two little links about Bitcoin នៅពេលដែលសួរនេះមិនមែនជា “អ្វីជា Bitcoin?” នៅលើបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាសាស្រ្ត។ វាគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែលសួរនៅក្នុងការប៉ះពាល់, “របៀបដែលយើងទិញ Bitcoin ដើម្បីទូទាត់អ្វីនេះ?” ទោះបីជាអ្នកជំនាញបានណែនាំអំពីការទូទាត់និងមនុស្សជាច្រើនមិនបានធ្វើវា, ការមើលឃើញគឺធំទូលំទូលាយ។ មានមនុស្សជាច្រើននិងសហគ្រាសនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានកុំព្យូទ័រដែលបានកាត់បន្ថយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានវានៅលើអេក្រង់របស់ពួកគេនៅទូទាំងនេះនៅក្នុងគំរូព័ត៌មាននិង memes ។ លទ្ធផល ក្នុងខែបន្ទាប់ពីការបង្វិលនេះ, សៀវភៅបានផ្លាស់ប្តូរពីការបង្វិលទៅនឹងការវិភាគ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft (និង (ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ) ក្រុមហ៊ុន NHS បានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទូលំទូលំទូលាយនៃប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែលមិនមានល្បឿនលឿននិងចុងក្រោយធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមទៀតក្នុងការការការពារកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែមិនមែនជាច្រើន ក្រុមហ៊ុនសុវត្ថិភាពនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានបោះពុម្ពសៀវភៅមិនចុងក្រោយអំពី និងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងការកាត់បន្ថយបន្ទាប់។ គោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយឯកសារអ៊ិនគ្រីបដោយឥតគិតថ្លៃ លើសពីនេះទៀត, a copycat សម្រាប់ឧបករណ៍ Android អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសចិន លោក Edward Snowden យោបល់ ដូចដែលបានណែនាំ ការ WannaCry បានចេញផ្សាយ គោលដៅ លោក Edward Snowden យោបល់ ដូចដែលបានណែនាំ ការ WannaCry បានចេញផ្សាយ គោលដៅ នៅលើផ្នែកមួយនៃការគ្រីប, អ្វីដែលបានក្លាយជាសាកល្បងយ៉ាងណាស់. នៅពេលនេះការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល ការផ្លាស់ប្តូរនៃប្រាក់រង្វាន់នៅលើ blockchain, ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមិនអាចជួបប្រទះទាំងអស់នៅលើការផ្លាស់ប្តូរនេះ។ Bitcoin got a reputation problem (again, because let’s not forget ). To people who had only heard about it through WannaCry, it sounded like the currency of criminals. ផ្លូវស៊ីឡាំង could follow ផ្លូវស៊ីឡាំង ផ្លូវស៊ីឡាំង អាចបញ្ចូល ក្នុងអំឡុងពេលវេលា, កុំព្យូទ័របានទទួលបានប្រហែល 54,6 BTC (ដែលនឹងមានប្រហែល 6,2 លានដុល្លារនៅថ្ងៃនេះ) ក្នុង នៅចុងក្រោយឆ្នាំ 2017 ដែលជាឆ្នាំនៃ WannaCry, Bitcoin ក៏បានកើនឡើងជាលើកដំបូងនៃតម្លៃធំទូលំទូលាយរបស់ខ្លួន, បានកើនឡើងទៅជិត $ 20,000 ។ សម្រាប់ការល្អប្រសើរណាស់ឬប្រសើរណាស់, វាគឺជាឆ្នាំដែល crypto បានកាត់បន្ថយទៅក្នុងព័ត៌មានធម្មតា, និងការបង្វិលអេក្រង់ជាមួយនឹងស្លាក Bitcoin របស់ខ្លួនគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ. ផ្នែកមួយនៃប័ណ្ណ ផ្នែកមួយនៃប័ណ្ណ សាកលវិទ្យាល័យនិង Odd Legacies ទោះជាយ៉ាងណា, WannaCry មានអារម្មណ៍ដូចជាមួយនៃពេលវេលាដែលពិភពលោកបានអរគុណដល់អ្វីទាំងពីរនៅពេលនេះ: អស្ចារ្យនៃការសុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានបាត់បង់និងការពិតប្រាកដថ្មីមួយនៃ cryptocurrencies ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងដែលមានការកំសាន្តដើម្បីដំឡើង patches នៅទីនេះមានកន្លែងដែលអ្នកគួរថា Bitcoin គឺជាអ្វី។ ហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រងមាន meme នៃសៀវភៅសៀវភៅដែលត្រូវបានបាត់បង់នៅលើកុំព្យូទ័រស្មាញ។ ឈ្មោះ Bitcoin វាត្រូវបានកាត់បន្ថយការរកឃើញនៃបណ្តាញ crypto ផ្សេងទៀត។ គម្រោងផ្សេងទៀតបានធ្វើការសាកល្បងជាមួយវិធីផ្សេងគ្នានៃការកាត់បន្ថយ។ As dark as it was, the episode put crypto on the map. It proved that money native to the Internet could appear in unexpected places, good or bad វាគឺជា វាគឺជា ក្នុងពេលវេលានេះវាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើននៃការផ្គត់ផ្គង់របស់វាទៅដល់អ្នកគាំទ្រ Bitcoin ដែលបានផ្លាស់ប្តូរការអភិវឌ្ឍរបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូររបស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរនៃការផ្លាស់ប្តូរ យោបល់ យោបល់ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះវាត្រូវបានបង្ហាញថាវាជាការសំខាន់។ ការជោគជ័យនៃកម្មវិធី Ransomware នៅពេលដែលការត្រួតពិនិត្យនិងការត្រួតពិនិត្យបានក្លាយជាមធ្យម . បានកាត់បន្ថយ អារម្មណ៍ពិភពលោក បានកាត់បន្ថយ អារម្មណ៍ពិភពលោក អ្វីដែលជាមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា geeky ឬ shady ឥឡូវនេះមើលទៅជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ។ Obyte នឹងរក្សាទុកការផ្តោតលើកម្មវិធីដែលមានគោលបំណងក្នុងសហគមន៍និងការទូទាត់និងការទូទាត់ដែលមានភាពធន់ទ្រាំនឹងការត្រួតពិនិត្យ។ ការទទួលបានវាគឺដូច្នេះ: ការសុវត្ថិភាពមានសារៈសំខាន់, ការប្រវត្តិសាស្រ្តមានដំណោះស្រាយធម្មតានិងពេលវេលាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតនឹងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្រ្តដែលមនុស្សចង់ចងចាំជាមួយនឹងការចងចាំឆ្នាំបន្ទាប់មក។ WannaCry នឹងត្រូវបានចងចាំជាថ្ងៃដែល Bitcoin បាន landed នៅលើអេក្រង់នៅទូទាំងពិភពលោក។ អ្វីដែលមនុស្សធ្វើជាមួយការគ្រីបចាប់តាំងពីនេះ, ពី memes ទៅបណ្តាញដូចជា Obyte, ការប្រវត្តិសាស្រ្តនេះនៅតែត្រូវបានបង្ហាញ។ រូបភាព Vector ដោយ Freepik Freepik បាន Freepik បាន