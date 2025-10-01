Moxie Marlinspike: លោក Cypherpunk Pirate ដែលបានបង្កើតសញ្ញាបនប័ត្រ

តើអ្នកដឹងថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា WhatsApp និង Facebook Messenger គឺត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបដោយគ្នានេះទេ? បានគិតថាជា cypherpunk និងការអនុម័តអនុម័ត, លោក Matthew Rosenfeld (ប្រសើរជាងគេគេស្គាល់ថាជា Moxie Marlinspike) គឺជាអ្នកគ្រីបអ៊ីនធឺណិតដ៏អស្ចារ្យនិងអ្នកបង្កើតឧបករណ៍ឌីជីថលដែលមានមូលដ្ឋានលើឯកជនសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់។ លោក Marlinspike បានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេស Georgia នៅឆ្នាំ 1980 ហើយបានផ្លាស់ប្តូរទៅទីក្រុង San Francisco នៅពេលដែលគាត់បានក្លាយជាបុគ្គលិករបស់គាត់។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2000 លោកបានទិញសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្ប កុំព្យូទ័រ Cypherpunks កុំព្យូទ័រ Cypherpunks លោកគាត់មិនគ្រាន់តែបានបង្ហាញពីបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែគាត់បានបង្ហាញពីរបៀបដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេល្អប្រសើរជាងមុនដូចជាជាមួយគម្រោងរបស់គាត់។ លោកបានបង្កើតសេវាកម្មដូចជា GoogleSharing ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដើម្បីស្វែងរកលើបណ្តាញដោយផ្ទាល់ប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើការរបស់គាត់បានទទួលយកអារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនធំទូលំទូលាយហើយមិនមែនជាពេលវេលាបន្ទាប់មកគាត់បានក្លាយជាអ្នកដំណើរការសុវត្ថិភាពនៅ Twitter ដែលជាកន្លែងដែលបានបើកដំណើរការសម្រាប់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀត។ By the end of that decade, Marlinspike had already shaken things up with research on SSL, the system meant to keep online browsing secure. ការចែកចាយ ការចែកចាយ បន្ទាប់ពី Marlinspike បានផ្លាស់ប្តូរ Twitter, Marlinspike បានផ្លាស់ប្តូរអំណាចរបស់គាត់ក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់ការទំនាក់ទំនង។ ក្នុងរយៈពេលជាងឆ្នាំនេះគម្រោងរបស់គាត់បានទទួលបានអារម្មណ៍របស់មនុស្សជាច្រើនដែលចង់ការទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្ទេរដោយផ្ទាល់។ នៅចុងក្រោយទាំងអស់នេះបាននាំមកដល់អ្វីដែលបានក្លាយជាច្រើនជាងមុន: ការបង្កើតកម្មវិធី Signal និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ encryption នៅបន្ទាប់ពីវា។ មិនមានប្រសិទ្ធិភាពបណ្តាញ ហេតុអ្វីដែល Marlinspike បានបង្កើតឧបករណ៍សុវត្ថិភាពជាច្រើនគឺជាការពិតប្រាកដដោយសារតែ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាការពិតណាក៏ដោយមិនមានប្រសិនបើអ្នកចង់ទូរស័ព្ទចល័តទេ។ នៅលើសៀវភៅនេះវាជាការជ្រើសរើសដែលអ្នកអាចធ្វើបានដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកសរសេរសៀវភៅដោយផ្ទាល់ដោយគ្មានការធ្វើគោលបំណងដោយផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងហោះហើរតែត្រូវការកូដឌីជីថលហើយនៅពេលដែលការសរសេរជាក្រុមបានក្លាយទៅជាវិធីដែលអ្នកចែកចាយដោយផ្ទាល់អ្នកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ថា “ការជ្រើសរើស” នេះមិនមែនជាសន្តិសុខទេប៉ុន្តែជាឧបករណ៍ដែលចាប់ផ្តើមជាបំណងដោយគ្មានតម្រូវការប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ វាគឺជាការបំបែក វាគឺជាការបំបែក ទូរស័ព្ទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រស់ស្អាត។ ពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តប្រហែលជាប្រហែលជាការជឿទុកចិត្តនៅលើទីកន្លែងជួបនិងការតភ្ជាប់ទៅនឹងវា។ ឥឡូវនេះ, ប្រសិនបើអ្នកមិនមានមួយអ្នកត្រូវបានបាត់បន្ថយដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រហែលប្រហែលបានបាត់បន្ថយ។ The illusion of choice is there—you can refuse the device—but the cost is high: missed connections, social isolation, even reduced access to basic services. នេះជាការសំខាន់សម្រាប់ការផ្ទុកផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានេះជាច្រើនគឺជាការផ្លាស់ប្តូរភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ។ ឥឡូវនេះការប្រឆាំងនឹងប្រសិទ្ធិភាពដោយមិនមានប្រសិទ្ធិភាពបណ្តាញមិនមានន័យថាមិនមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានឧបករណ៍ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងចូលរួមដោយមិនបាត់បង់ការត្រួតពិនិត្យ។ ការធ្វើការរបស់ Moxie ដូចជាការបង្កើតកម្មវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពបង្ហាញថាមានវិធីមួយទៅមុខ: ការបង្កើតផ្លាស់ប្តូរដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងរក្សាទុកការផ្ទុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅលើបណ្តាញ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Open Whisper នៅឆ្នាំ 2010 Marlinspike និង Robotist លោក Stuart Anderson បានចាប់ផ្តើមការចាប់ផ្តើមតូចមួយដែលគេស្គាល់ថា គំនិតរបស់ពួកគេគឺជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែមានគោលបំណង: ការបង្កើតឧបករណ៍ដែលអាចធ្វើឱ្យទូរស័ព្ទចល័តមានសុវត្ថិភាពនិងឯកជនច្រើនទៀត។ ពួកគេបានបង្កើតកម្មវិធី WhisperCore ដែលជាប្រព័ន្ធដើម្បីការពារអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជា WhisperMonitor និង Flashback ។ គម្រោងទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែពួកគេគួរឱ្យផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងជាងមុនលើទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ ឧបករណ៍ whisper Among their creations was TextSecure, which allowed private text messaging, and RedPhone, which enabled encrypted calls. ឧបករណ៍ whisper មិនមែនជាពេលវេលាបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ 2011 ក្រុមហ៊ុន Twitter បានទិញក្រុមហ៊ុន Whisper Systems ។ ការអារម្មណ៍សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺដើម្បីបន្ថែមជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ Marlinspike ទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលកម្មវិធីមួយចំនួនបានបាត់បន្ថយយ៉ាងឆាប់រហ័ស, ក្រុមហ៊ុន Twitter បានលើសរើស TextSecure និង RedPhone ជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិត។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានបើកដំណើរការសម្រាប់សហគមន៍ទូលំទូលំទូលំទូលាយដើម្បីចូលទៅក្នុងការធានាថាកម្មវិធីនេះនឹងបន្តកើនឡើងជាងការបាត់បន្ថយ។ លោក Marlinspike ដោយខ្លួនឯងបានផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Twitter នៅឆ្នាំ 2013 ប៉ុន្តែគាត់មិនបាន នៅឆ្នាំនេះគាត់បានបង្កើត Open Whisper Systems ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាគម្រោងរួមបញ្ចូលដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកគាំទ្រនិងការគាំទ្រតូច។ នៅពេលនេះវាបានចាប់ផ្តើមមកដល់អតិថិជនធំជាងនេះ។ It carried forward the development of TextSecure and RedPhone, eventually in November 2015 under a single new name: Signal. ការរួមបញ្ចូលទាំង ការរួមបញ្ចូលទាំង ការរួមបញ្ចូលទាំង វិញ្ញាបនប័ត្រ Signal បានកើនឡើងពីកម្មវិធីមុនដូចជា TextSecure ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបានមកពីការកើនឡើងមួយទៀត cypherpunk: Off-the-Record Messaging (OTR), បានរចនាឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2004 ដោយ OTR បានបង្កើតគំនិតដូចជាការបញ្ជាក់ផ្ទាល់ខ្លួននិងការបញ្ជាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចបាត់បង់បានហើយ Marlinspike បានធ្វើឱ្យវាទៅជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលសមរម្យជាមួយនឹងការពិតប្រាកដនៃបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រើប្រាស់ជាច្រើនឧបករណ៍ធ្វើឱ្យការបញ្ជាក់អ៊ីនធឺណិតពិតប្រាកដនៅលើទូរស័ព្ទចល័ត។ លោក Ian Goldberg លោក Ian Goldberg នៅមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្លួន, the ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ វិញ្ញាបនប័ត្រ The protocol became the backbone of the Signal app, which offers encrypted calls, texts, and media sharing across mobile and desktop. វិញ្ញាបនប័ត្រ ក្នុងឆ្នាំ 2018 លោក Marlinspike បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Signal Foundation ជាមួយលោក Brian Acton ហើយបានទទួលបានគោលបំណងចំនួន 50 លានដុល្លារដើម្បីធានាថាគម្រោងនេះមានគោលបំណងដោយឥតគិតថ្លៃនិងមានគោលបំណងដោយឥតគិតថ្លៃ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមឆ្នាំ 2025 លោក Signal បានទទួលបានគោលបំណងចំនួន 50 លានដុល្លារ។ 70 លានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងច្រើនជាង 220 លានការទាញយកជាសញ្ញាបនប័ត្រនៃការជួបប្រជុំពិភពលោករបស់វា។ ខ្ញុំនៅ ខ្ញុំនៅ លើសពីនេះទៀត, ការប្រយោជន៍របស់ Signal បានបន្ថែមទៀតច្រើនជាងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។ WhatsApp, Google Messages, Skype និង Facebook Messenger បាន "ការជួញដូរសុវត្ថិភាព" ទាំងអស់បានអនុម័តកម្មវិធី Signal Protocol ដែលផ្តល់នូវការទំនាក់ទំនងសុវត្ថិភាពដល់មជ្ឈមណ្ឌលទូទាំងពិភពលោក។ វាគឺជាការទទួលបានអារម្មណ៍របស់អតិថិជននៅពេលដែល Edward Snowden ក្នុងនាមជាឧបករណ៍ដែលអាចជឿទុកចិត្តសម្រាប់អ្នកសៀវភៅនិងការសកម្មភាព, ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានអនុម័តការកំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់ បានណែនាំ បានណែនាំ ការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុង Web3 Marlinspike បានផ្តល់នូវ Web3 អាចជាការបំណងឆ្លងកាត់បន្ថយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីដែលទាក់ទងនឹងការគ្រីបជាទូទាំងនោះទេប៉ុន្តែ Marlinspike អាចមានអារម្មណ៍ក្នុងការប្រើវាប៉ុន្តែវាអាចមានអារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើវាប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះវាបាននិយាយអំពី Ethereum ។ ការពិតគឺជាការសាកល្បងរបស់គាត់អាចត្រូវបានបន្ថែមទៅលើបណ្តាញផ្សេងទៀតផងដែរ។ his two cents រយៈពេល ២ វិនាទី នេះធ្វើឱ្យប្រសិនបើ Ethereum មានប្រសិនបើមានប្រសិនបើមានប្រព័ន្ធ decentralized ។ Ethereum បានបង្ហាញពីបញ្ហានេះ: អ្នកប្រើប្រាស់និងកម្មវិធីភាគច្រើនចូលរួមជាមួយវាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនជា Infura និង Alchemy ។ He noted that while the idea of returning to a decentralized Internet is attractive, in practice, many people don’t want to run their own infrastructure នេះមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានកំណត់ទៅជាសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់មួយដែលកាត់បន្ថយការជឿទុកចិត្តរបស់ Web3 ។ ទោះបីជាប្រាក់រង្វាន់ដូចជា MetaMask ត្រូវបានផ្អែកលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះ, ដូច្នេះនៅពេលដែលប្លាស្ទិចត្រួតពិនិត្យឬផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលអាចបាត់បន្ថយពីការមើលប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នកប៉ុន្តែមាននៅលើបណ្តាញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែគិតថាការកំណត់ផែនការមិនត្រឹមតែដោយសារតែភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែរបៀបរចនាបណ្តាញ។ ការរចនាសម្ព័ន្ធដោយខ្លួនឯងកំណត់ថាមពលដែលអ្នកប្រើពិតប្រាកដមាន។ ក្នុងករណីនៃ Ethereum, ការកំណត់ផែនការបច្ចេកទេសបង្វិលមនុស្សមកវិញទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានឥតគិតថ្លៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្តាញផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរផ្សេងគ្នា។ នេះផ្តល់ឱ្យមនុស្សនូវកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះនៃការដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងការប្រឆាំងនឹងការត្រួតពិនិត្យ។ , for instance, is built on a Directed Acyclic Graph (DAG) and has no miners, “validators”, or other middlemen deciding what transactions go through យោបល់ យោបល់ យោបល់ នៅពេលនេះប្រព័ន្ធណាមួយអាចទទួលបានការកំណត់ផែនការល្អឥតគិតថ្លៃទេ។ Crypto មិនអាចទទួលបានការកំណត់ផែនការល្អឥតគិតថ្លៃទេប៉ុន្តែ Crypto មិនអាចទទួលបានការកំណត់ផែនការល្អឥតគិតថ្លៃទេប៉ុន្តែវាគឺជាការធ្វើការសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ឱ្យមនុស្សនូវការត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត។ ដូចជាលោក Marlinspike របស់ខ្លួន។ : បានសរសេរ បានសរសេរ «យើងមិនគួរតែបាត់បង់ទេប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះ»។ **Read more from the Cypherpunks Write Code series:\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n លោក Tim May & Crypto-ការអនុម័ត លោក Wei Dai & B-money ក្រុមហ៊ុន Nick Szabo & Smart Contracts លោក Adam Back និង Hashcash ក្រុមហ៊ុន Eric Hughes & Remailer St. Jude & Community Memory សាកលវិទ្យាល័យ លោក Julian Assange និង WikiLeaks លោក Hal Finney និង លោក RPOW លោក John Gilmore និង EFF Satoshi Nakamoto និង Bitcoin លោក Gregory Maxwell និង Bitcoin Core ក្រុមហ៊ុន David Chaum & Ecash ស្លាក: Vinay Gupta & Mattereum លោក Jim Bell & គោលនយោបាយការសន្សំ លោក Peter Todd និង Bitcoin Core លោក Len Sassaman & Remailers លោក Eva Galperin នៅលើ Stalkerware លោក Suelette Dreyfus & ដោយឥតគិតថ្លៃ John Callas & ឧបករណ៍ឯកជន លោក Bruce Schneier នៅលើ Blockchains លោក Ian Goldberg និងក្រុមហ៊ុន Netscape លោក Amir Taaki & DarkFi លក្ខណៈពិសេសរបស់ Zooko Wilcox & Zcash លោក Tim May & Crypto-ការអនុម័ត លោក Wei Dai & B-money ក្រុមហ៊ុន Nick Szabo & Smart Contracts លោក Adam Back និង Hashcash ក្រុមហ៊ុន Eric Hughes & Remailer St. Jude & Community Memory សាកលវិទ្យាល័យ លោក Julian Assange និង WikiLeaks លោក Hal Finney និង លោក RPOW លោក John Gilmore និង EFF Satoshi Nakamoto និង Bitcoin លោក Gregory Maxwell និង Bitcoin Core ក្រុមហ៊ុន David Chaum & Ecash ស្លាក: Vinay Gupta & Mattereum លោក Jim Bell & គោលនយោបាយការសន្សំ លោក Peter Todd និង Bitcoin Core លោក Len Sassaman & Remailers លោក Eva Galperin នៅលើ Stalkerware លោក Suelette Dreyfus & ដោយឥតគិតថ្លៃ John Callas & ឧបករណ៍ឯកជន លោក Bruce Schneier នៅលើ Blockchains លោក Ian Goldberg និងក្រុមហ៊ុន Netscape លោក Amir Taaki & DarkFi រូបភាព Vector ដោយ Garry Killian / Freepik បាន Freepik បាន រូបថតរបស់ Moxie Marlinspike ដោយ Christopher Michel / Wikimedia មិត្តភក្តិ