¿Sabías que tus mensajes diarios en chats como WhatsApp y Facebook Messenger están cifrados gracias a este hombre? Considerado un cypherpunk tardío y anarquista, Matthew Rosenfeld (más conocido como Moxie Marlinspike) es un notable criptógrafo estadounidense y creador de herramientas digitales centradas en la privacidad para todos. Marlinspike nació a principios de los ochenta, creció en Georgia y se mudó a San Francisco como adolescente. A principios de los años 2000, compró un viejo barco de vela con amigos, lo arregló y viajó a través de las Bahamas mientras documentaba el viaje en un proyecto cinematográfico llamado ‘Hold Fast’. Los primeros cypherpunks No solo señaló los defectos; también sugirió formas de mejorarlos, como con su proyecto llamado Convergencia. Incluso creó servicios como GoogleSharing, que permitió a las personas buscar la web de forma más privada. Su trabajo llamó la atención de las grandes empresas, y poco después, terminó liderando los esfuerzos de seguridad en Twitter, un papel que abrió la puerta a un reconocimiento más amplio. By the end of that decade, Marlinspike had already shaken things up with research on SSL, the system meant to keep online browsing secure. Después de dejar Twitter, Marlinspike dedicó más de su energía a la construcción de herramientas para la comunicación. A lo largo de los años, sus proyectos ganaron la confianza de millones de personas que querían que sus conversaciones se mantuvieran privadas. El efecto no de la red La razón por la que Marlinspike ha estado construyendo numerosas herramientas de privacidad es probablemente debido a lo El “No Efecto de Red” —o una opción que no es realmente una opción en absoluto. Imagina que decidas que no quieres un teléfono inteligente. En el papel, es una elección que eres libre de hacer. Pero cuando tus amigos se envían mensajes de texto en lugar de hacer planes en persona, al embarcarse en un avión requiere un código digital, y cuando los chats de grupo se convierten en la forma en que las personas permanecen conectadas, esa “elección” se siente menos como libertad y más como exclusión. Una herramienta comienza como opcional, pero una vez que todos lo adoptan, abandonar significa salir del ritmo de la sociedad. Se ha duplicado Se ha duplicado Los teléfonos son un claro ejemplo.Sustituyeron las viejas formas de coordinación, como acordarse en un lugar de reunión y adherirse a él.Ahora, si no tienes uno, te quedas atrás porque el viejo sistema se ha disuelto. The illusion of choice is there—you can refuse the device—but the cost is high: missed connections, social isolation, even reduced access to basic services. Esto es importante para la privacidad porque la mayoría de estas tecnologías comercializan silenciosamente la conveniencia para la vigilancia.Ahora, luchar contra el efecto No Network no significa rechazar el progreso por completo, sino exigir herramientas que nos permitan participar sin renunciar al control.El trabajo de Moxie, como crear aplicaciones seguras, muestra un camino hacia adelante: construir alternativas que nos permitan permanecer en la red (la sociedad) mientras mantienen nuestra privacidad intacta. Sistemas de suspensión abierta Con esa idea de privacidad en mente, en 2010, Marlinspike y el robot Stuart Anderson lanzaron una pequeña startup llamada Su idea era simple pero ambiciosa: crear herramientas que podrían hacer que los teléfonos inteligentes sean mucho más seguros y privados. También construyeron WhisperCore, un sistema para proteger todo lo almacenado en un teléfono, y otras aplicaciones como WhisperMonitor y Flashback. Sistemas de suspensión Among their creations was TextSecure, which allowed private text messaging, and RedPhone, which enabled encrypted calls. Sistemas de suspensión Poco después, en 2011, Twitter adquirió Whisper Systems.El principal interés de la compañía era traer la experiencia de Marlinspike a su propio equipo de seguridad, y mientras algunas de las aplicaciones desaparecieron brevemente, Twitter pronto lanzó tanto TextSecure como RedPhone como código abierto. Ese mismo año, fundó Open Whisper Systems, esta vez como un proyecto colaborativo impulsado por voluntarios y pequeñas subvenciones. A partir de ahí, la historia comenzó a llegar a un público aún más grande. It carried forward the development of TextSecure and RedPhone, eventually in November 2015 under a single new name: Signal. mezclarlos mezclarlos mezclarlos Protocolo de señalización Signal creció de software anterior como TextSecure, pero su fundación vino de otro avance cypherpunk: Off-the-Record Messaging (OTR), diseñado en 2004 por OTR introdujo ideas como el secreto avanzado y la autenticación denegable, y Marlinspike las rediseñó en protocolos que se ajustan a la realidad de las redes móviles, la conectividad intermitente y el uso de múltiples dispositivos, haciendo que el mensaje cifrado sea realmente práctico en los teléfonos inteligentes. por Ian Goldberg por Ian Goldberg En su núcleo, el mezcla varios métodos avanzados de encriptación - incluyendo el algoritmo de doble ratchet y prekey efímero - para hacer que las conversaciones sean privadas incluso si alguien logra robar viejas claves. Protocolo de señal The protocol became the backbone of the Signal app, which offers encrypted calls, texts, and media sharing across mobile and desktop. Protocolo de señal En 2018, Marlinspike cofundó la Fundación Signal con Brian Acton, recibiendo 50 millones de dólares en financiación para garantizar que el proyecto permaneciera independiente y de código abierto. 70 millones de usuarios activos y más de 220 millones de descargas, un signo de su alcance global. Había pasado Había pasado Además, la influencia de Signal se extiende mucho más allá de su propia aplicación. WhatsApp, Google Messages, Skype y las “Conversas Secretas” de Facebook Messenger adoptaron el Protocolo Signal, trayendo comunicación segura a miles de millones de personas en todo el mundo. También ha recibido atención pública cuando Edward Snowden como una herramienta de confianza para periodistas y activistas, mientras que algunos gobiernos criticaron su fuerte cifrado como una amenaza para los poderes de vigilancia. Lo recomiendo Lo recomiendo La centralización en la Web3 Marlinspike también ha dado (y dos Dapps) sobre el espacio de la criptografía. Web3 puede ser un término suave y confuso para referirse al software relacionado con la criptografía en general, pero Marlinspike puede haber tenido un punto en usarlo, incluso si habla específicamente de Ethereum. Sus dos centavos Sus dos centavos Esto conduce a la dependencia de intermediarios, incluso en sistemas supuestamente descentralizados. Ethereum destaca el problema: la mayoría de los usuarios y aplicaciones interactúan con él a través de unas pocas empresas como Infura y Alchemy. He noted that while the idea of returning to a decentralized Internet is attractive, in practice, many people don’t want to run their own infrastructure Esto significa que el control se está consolidando en un puñado de servicios centralizados, lo que socava la promesa de Web3. Incluso las carteras como MetaMask dependen de estos proveedores, por lo que cuando las plataformas censuran o cambian algo, puede desaparecer de su vista de la cartera a pesar de que todavía existe en la cadena. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la centralización se despliega no solo por la conveniencia, sino también por la forma en que se diseña una red. La arquitectura en sí forma la cantidad de energía que los usuarios realmente tienen. En el caso de Ethereum, los límites técnicos empujan a las personas hacia intermediarios de confianza. Esto da a los individuos un mayor nivel de autonomía y resistencia a la censura. , for instance, is built on a Directed Acyclic Graph (DAG) and has no miners, “validators”, or other middlemen deciding what transactions go through Intercambio Intercambio Intercambio En este punto, ningún sistema logra la descentralización perfecta, sin embargo. 