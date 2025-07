Decade of Groundbreaking Achievements Establishes Principal Developer as Leading Authority in Digital Transformation

10 ឆ្នាំនៃការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្នៃប្រឌិតបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតច្នៃប្រឌិតជាសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិត

ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ Manasa Talluri គឺជាឧទាហរណ៍នៃការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល 10 ឆ្នាំមកហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Angular, React, Vue និង Node.js ដែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើន។

ឧបករណ៍ជំនាញបច្ចេកទេសល្អឥតគិតថ្លៃផ្ដល់ឱ្យអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម

ការជំនាញវិជ្ជាជីវៈទូលំទូលាយរបស់ Talluri បានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរគំនិតនៅក្នុងរបៀបដែលសហគ្រាសបច្ចុប្បន្នបានចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដែលអាចផ្លាស់ប្តូរនិងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ សមត្ថភាពតែមួយគត់របស់ Talluri ដើម្បីរួមបញ្ចូលគ្នានៃការរចនាសម្ព័ន្ធ front-end ច្រើនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍ middleware ដែលមានគុណភាពខ្ពស់បានបង្កើតគំរូថ្មីសម្រាប់ការបង្កើតដំណោះស្រាយកម្រិតអាជីវកម្មដែលបំពេញតាមតម្រូវការអាជីវកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងគុណភាពអតិថិជនដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

"បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើការតាមបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវភាពងាយស្រួលនិងសមរម្យនិងការយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយនៃការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីល្អបំផុត," Talluri បានបង្ហាញ។ "គំនិតទាំងមូលនេះអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំរចនាសម្ព័ន្ធដំណោះស្រាយដែលជួសជុលការខុសគ្នានៃបទពិសោធន៍អ្នកប្រើនិងប្រព័ន្ធអាជីវកម្មនៅក្នុងវិធីដែលមិនអាចមើលឃើញសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យាតែមួយ។ "

គំនិតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់គឺជាគំនិតរចនាសម្ព័ន្ធច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់គឺជាគំនិតកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឆ្លើយតប។ គោលដៅនេះបានចាប់ផ្តើមដោយការបង្កើតគោលបំណងសំខាន់មួយសម្រាប់អេក្រង់តូចជាងមុនពេលបន្ថែមទៅជាទំហំធំជាងគេដោយប្រើគំនិតកម្រិតខ្ពស់ដូចជា Bootstrap ជាមួយនឹង CSS Grid និង Flexbox សម្រាប់ការរចនាសម្ព័ន្ធប្រេង។ គោលបំណងនេះបានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធិភាពជាពិសេសក្នុងការធ្វើការរបស់គាត់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា hybrid ដូចជា Cordova និង React Native ដែលគិតថាគាត់មានកម្រិតខុសគ្នានៃកូដខុសគ្នានិងគ្មាន

លទ្ធផលសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងកម្រិតខ្ពស់

មួយនៃការជោគជ័យជំនាញដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ Talluri បានរួមបញ្ចូលទាំងការនាំចូលការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធី AngularJS ជាទំហំធំទៅនឹង React Native ក្នុងពេលដែលការរក្សាទុកគោលបំណងពេញលេញនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងខ្លាំង។ គម្រោងនេះដែលអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈអាជីវកម្មបានគិតថាមានភាពងាយស្រួលខ្ពស់ដោយសារតែតម្រូវការសមរម្យឆ្លងកាត់និងតម្រូវការបញ្ហានេះត្រូវបានបញ្ចប់មុនពេលវេលាជាមួយនឹងការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាព 30% ។

គម្រោងដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការដំណើរការ

"យើងមានចំណុចសំខាន់ក្នុងការរក្សាទុកសមត្ថភាពតាមបំណងជាមួយប្រព័ន្ធធម្មតានិងការធានាថានៅពេលវេលានៅសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់," Talluri បានបង្ហាញ។ "ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំបានអនុវត្តគោលបំណងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលដែលមានផ្នែកផ្នែកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីបន្ទាប់ដោយការរក្សាទុករចនាសម្ព័ន្ធទូទៅនៃកម្មវិធី។ ការសហប្រតិបត្តិការតាមបំណងគឺជាគោលបំណង - ខ្ញុំបានជួយការដំឡើងប្រចាំថ្ងៃរវាងការអភិវឌ្ឍន៍, QA និងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងឆាប់រហ័ស។"

ការល្អប្រសិទ្ធិភាពវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការសុវត្ថិភាពនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ Talluri នៅលើការសុវត្ថិភាពនិងការធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធិភាពបានកំណត់គោលដៅបច្ចេកទេសថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាជីវកម្ម។ គោលបំណងទូលំទូលាយរបស់វាបានអនុវត្តម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យដូចជា OAuth ខណៈពេលដែលការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះ

សម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធិភាពប្រសិទ្ធិភាពវាបានប្រើបច្ចេកទេសខ្ពស់រួមទាំងការកាត់បន្ថយកូដ, ការផ្ទុកឆ្លងកាត់និងការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកឃើញបញ្ហានិងអនុវត្តដំណោះស្រាយបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្ត

"សុវត្ថិភាពនិងសមត្ថភាពគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្ញុំ, មិនជាការគិតពីបន្ទាប់," Talluri បាននិយាយ។ "ខ្ញុំបានរកឃើញថាការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅលើកដំបូងនៃដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើឱ្យមានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជាងមុននិងបញ្ហានៅក្នុងការផលិត។"

ការគាំទ្រនិងការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុន Leadership

លោក Talluri បានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់សមត្ថភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងវិធីសាស្រ្តការអភិវឌ្ឍក្រុមរបស់គាត់។ ប្រភេទនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានបណ្តុះបណ្តាលដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណងដោយគោលបំណង។

"ការបណ្តុះបណ្តាលគឺជាផ្នែកមួយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតនៃការងាររបស់ខ្ញុំ" បានបង្ហាញ Talluri ។ "ការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល។

ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់បន្ថយការសមត្ថភាពបច្ចេកទេសដើម្បីផ្តោតលើការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនិងមានប្រសិទ្ធិភាព។ លោកគាត់បង្កើតឱកាសសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈក្មេងដើម្បីបង្ហាញការងារនិងគំនិតរបស់គាត់ការបង្កើតភាពជឿទុកចិត្តនិងភាពងាយស្រួលរបស់គាត់នៅពេលដែលបង្កើនសមត្ថភាពសហគ្រាសនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់គាត់។

ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសតាមរយៈការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេស

ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិង

ការយល់ដឹងរបស់គាត់អំពីទំហំបច្ចេកវិទ្យានៃបច្ចេកវិទ្យានេះបានធ្វើឱ្យគាត់ជាអ្នកចង់ផ្អែកក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។ គាត់គិតថាការរួមបញ្ចូល AI ក្នុងកម្មវិធីធម្មជាតិនឹងបង្កើនការផ្ទាល់ខ្លួននិងការដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ខណៈពេលដែលកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានៃបណ្តាញអភិវឌ្ឍន៍នឹងរក្សាទុកទំហំរវាងបទពិសោធន៍បណ្តាញនិងទូទៅ។ លើសពីនេះទៀតគាត់គិតថានឹងមានអារម្មណ៍បន្ថែមលើការចូលរួមនិងការរចនាសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលដោយសារតែសហគ្រាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អាសយដ្ឋាននិងអត្ថប្រយោជន៍ទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់ធម្មជាតិ។

គោលបំណងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល

ការជំនាញរបស់ Talluri ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលការល្អប្រសើរបច្ចេកទេសជាមួយនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មបានក្លាយជាប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ជាងមុននៅពេលដែលសហគ្រាសនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងការបង្កើនល្បឿនលឿនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលរបស់ពួកគេ។ សមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះ

"ការអនុម័តគុណភាពបច្ចេកទេសជាមួយនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មគឺជាមូលដ្ឋាននៃគំនិតអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ," លោកនិយាយថា។ "ខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយធានាថាខ្ញុំមានការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីតម្រូវការអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីលក្ខណៈពិសេសឬគម្រោងគ្រប់គ្នា។ នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើតេស្តអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគិតទាំងតម្រូវការអាជីវកម្មបន្ទាប់ទាំងតម្រូវការអាជីវកម្មទូទៅនិងសុខភាពប្រព័ន្ធទូទាត់។"

ឧបករណ៍បច្ចេកទេសទូលំទូលាយរបស់គាត់បានអភិវឌ្ឍដើម្បីរួមបញ្ចូលគ្នានេះមិនត្រឹមតែ Angular និង React Frameworks ប៉ុន្តែផងដែរ Node.js សម្រាប់សេវាកម្ម backend, ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទូលំទូលាយដូចជា Karma និង Jasmine, និងបច្ចេកវិទ្យា cloud ដូចជា AWS និង Azure សម្រាប់ដំណោះស្រាយវិជ្ជាជីវៈទំហំទូលាយ។ វិញ្ញាបនប័ត្រជ្រើសម្រើសរបស់គាត់សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាមានមូលដ្ឋានលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីគាំទ្រកូដសម្គាល់និងគ្រប់គ្រងដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យការធ្វើតេស្តឆាប់រហ័សដោយផ្អែកលើការឆ្លើយតបដោយអ្នកប្រើ។

ការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃឧស្សាហកម្មផ្លាស់ប្តូរ

ការអនុម័តឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលដ៏អស្ចារ្យរបស់ Talluri ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងដែលបានសាកល្បងនិងការបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការអនុម័តបច្ចេកវិទ្យាគឺជាសមត្ថភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងលក្ខណៈពិសេសការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារពិភពលោក។

ការគាំទ្ររបស់គាត់ក្នុងការរចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីទំហំទូលំទូលាយ, ការអភិវឌ្ឍក្រុមនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពដំណើរការបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យដែលបង្វិលបច្ចេកវិទ្យាពិតប្រាកដពីអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ធម្មតា។ ទំហំនិងទូលំទូលាយនៃជំនាញរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលគាត់បានបង្ហាញដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពបច្ចេកទេសក្នុងការជោគជ័យអាជីវកម្មគឺជាប្រភេទនៃសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរដែលកំណត់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម។

គំនិតច្បាស់លាស់សម្រាប់ការនាំមុខគេបច្ចេកវិទ្យា

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលបំណងជំនាញរបស់ Talluri ក្នុងអំឡុងពេលវេលារួមបញ្ចូលទាំងការច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតក្នុងអំឡុងពេលនៃអំឡុងពេលនៃអំឡុងពេលនៃកម្មវិធីដែលបង្វិលបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយប្រព័ន្ធអាជីវកម្ម។ វាគឺជាគោលបំណងដើម្បីជំរុញការទទួលយកដំណោះស្រាយដែលផ្តល់នូវគុណភាពបច្ចេកទេសនិងគុណភាពអាជីវកម្មដោយផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជាការរួមបញ្ចូល AI និងគំរូអំឡុងពេលអំឡុងពេលនៃអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេលនៃអំឡុងពេលអំឡុងពេលអំឡុងពេល។

"គោលបំណងចុងពេលវេលារបស់ខ្ញុំគឺជាការច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតក្នុងកម្មវិធីដែលជួសជុលខួរក្បាលរវាងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើនិងប្រព័ន្ធអាជីវកម្ម," បាននិយាយដោយ Talluri ។ "ខ្ញុំគួរឱ្យចាប់ផ្តើមដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយដែលមិនមែនតែមានគុណភាពបច្ចេកទេសទេប៉ុន្តែក៏បង្កើនគុណភាពអាជីវកម្មនិងអត្ថប្រយោជន៍អ្នកប្រើ។"

តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលបណ្តុះបណ្តាល, ការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្ត

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ចម្បងដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានជួយក្នុងការចាប់ផ្តើមវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាច្រើន Talluri ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសមត្ថភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលជំរុញការនាំមុខគេនៅទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោក។ សមត្ថភាពដែលអាចផ្គត់ផ្គង់និងការយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលំទូលាយអំពីការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ល្អបំផុតរបស់គាត់បានផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតដែលបង្កើតការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកើនឡើងបច្ចេកវិទ្យា។

ការធ្វើឱ្យប្រសើរជាង 10 ឆ្នាំរបស់ Manasa Talluri ជាមួយនឹងគំនិតរបស់គាត់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់បានបង្កើតគាត់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសាស្រ្តនិងការនាំមុខគេរឹងមាំនៅក្នុងអាជីវកម្មឌីជីថលពិភពលោក។

About Manasa Talluri

Manasa Talluri គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចម្បងដែលមានសមត្ថភាពខុសគ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទូរស័ព្ទចល័តនិងបណ្តាញបានបង្កើតគំរូថ្មីសម្រាប់វិស្វកម្មកម្មវិធីអាជីវកម្ម។ ការជំនាញរបស់គាត់នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Angular, React, Vue និង Node.js, រួមជាមួយសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានគុណភាពខុសគ្នានៃការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលមានគុណភាពខុសគ្នានិងមានគុណភាពខ្ពស់នៅលើឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។

សៀវភៅនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយ Echospire Media ក្នុងចំណោម HackerNoon's Business Blogging Program ។ អានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះនៅទីនេះ។

