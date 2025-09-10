BingX បានចាប់ផ្តើម AI Master, អ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈអាជីវកម្មអាជីវកម្មដំបូងនៅលើពិភពលោក

ទីក្រុង Panama, 10 ខែកញ្ញា 2025 - ក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរ cryptocurrency និងក្រុមហ៊ុន Web3 AI បានបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើម វាគឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto របស់ BingX ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែលជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ crypto ដែល BingX BingX អ្នកគ្រប់គ្រង , ប៊ូតុង BingX អ្នកគ្រប់គ្រង , BingX AI Master បានកំណត់ដំណើរការអាជីវកម្មដោយធ្វើឱ្យអ្នកប្រើបានពីកន្លែងចុងបញ្ចប់ទៅកន្លែងចុងបញ្ចប់ពីការបង្កើតគំនិតទៅនឹងការអនុញ្ញាតឱ្យការអនុវត្តយ៉ាងងាយស្រួលនិងការពិនិត្យឡើងវិញផលិតផលដោយមានភាពច្បាស់លាស់។ ដោយការរួមបញ្ចូលគោលដៅនៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឌីជីថលខ្ពស់ 5 ជាមួយនឹងការកំណត់ផ្គង់អេឡិចត្រូនិចខ្ពស់ BingX អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមនិងអ្នកអាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធក្នុងការចូលរួមក្នុងទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធិភាព។ លក្ខណៈពិសេសសំខាន់នៃ AI Master រួមទាំង: \n \n \n \n \n \n \n វិញ្ញាបនប័ត្រអេឡិចត្រូនិច: ការទទួលបានអារម្មណ៍តាមរយៈការពិភាក្សាអ៊ីនធឺណិត 24 / 7 ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរ។ ការអនុម័តការវិនិយោគពេលវេលា: ការអនុម័តពេលវេលាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីមានព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពការផ្លាស់ប្តូរនិងដំណើរការនៃការអនុម័តអនុម័តអនុម័តអនុម័តអនុម័តអនុម័តអនុម័តអនុម័តអនុម័តអនុម័ត។ AI-Driven Backtesting: ការបច្ចុប្បន្នភាពជុំវិញពេលវេលាពីទិន្នន័យនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដោយ AI ។ ការអនុវត្តយ៉ាងងាយស្រួល: ការផ្លាស់ប្តូរការទិញនិងការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរដែលបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារដោយមានភាពងាយស្រួលពេញលេញសម្រាប់អ្នកប្រើនៅជិតទាំងអស់។ ការពិនិត្យឡើងវិញគោលបំណងរបស់ AI: ការពិនិត្យឡើងវិញគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណង \n \n \n "BingX AI Master គឺមិនមែនជាឧបករណ៍ពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ - វាគឺជា estrategist ការពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវភាពច្បាស់លាស់, ការបណ្តុះបណ្តាល, និងសុវត្ថិភាពដល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើទាំងអស់" បាននិយាយដោយ Vivien Lin, Chief Product Officer នៅ BingX ។ "ជាមួយ AI Master យើងបានបង្ហាញថាការពាណិជ្ជកម្មអស្ចារ្យអាចត្រូវបានទទួលបានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធ។ ការបើកដំណើរការនេះបានបង្ហាញនូវគោលការណ៍របស់ BingX ដើម្បីកំណត់បំណងដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងបង្កើតបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនមានប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការពាណិជ្ជកម្មឧបករណ៍ឌីជីថ បាននិយាយ អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ BingX ។ ការបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរ All-in-AI ជាលើកដំបូង។ ហ្វេសប៊ុក ដើម្បីប្រសើរឡើងកម្មវិធី BingX AI Master, BingX បានបង្កើតកម្មវិធីដែលមានប្រសិទ្ធិភាព ដោយមានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 3,000,000 USDT ។ ជាលើកដំបូងអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រឆាំងនឹង BingX AI Master ដោយផ្ទាល់ដោយបន្ថែមថាមពលប្រកួតប្រជែងនិងការប្រកួតប្រជែងផ្លាស់ប្តូរទៅលើប្លាស្ទិច។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចចុះឈ្មោះដើម្បីចាប់ផ្តើមទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដោយមានប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមទៀតដែលអាចរកបានពីការបំបែកប្រាក់រង្វាន់តាមតម្រូវការ, ការប្រកួតប្រជែងទំហំពាណិជ្ជកម្មនិង AI 1v1 Arena ។ ការជួញដូរ ការជួញដូរ ជាមួយនឹងការបោះពុម្ពរបស់ BingX AI Master, BingX នឹងបន្តបង្កើនប្រភេទផលិតផលអេឡិចត្រូនិ AI របស់ខ្លួនដើម្បីកើនឡើងកំណត់របស់ខ្លួនជាការផ្លាស់ប្តូរដំបូងដើម្បីរួមបញ្ចូលអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិយ៉ាងពេញលេញនៅលើបទពិសោធន៍អាជីវកម្ម។ ទោះបីជាមុនពេលដែល BingX នឹងបង្កើនប្រភេទផលិតផលអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយនៃ BingX AI Master និង BingX AI Master ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការយល់ដឹងច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងគំនិតអ្នកប្រើជាលើកដំបូងដើម្បីបង្កើតគោលដៅនៃការផ្លាស់ប្តូរទូទាំងពិភពលោក។ លេង Bingo លេង Bingo អំពី BingX បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 BingX គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរ crypto និងក្រុមហ៊ុន Web3 AI ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់សហគមន៍ទូទាំងពិភពលោកដែលមានច្រើនជាង 20 លានអ្នកប្រើ។ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន BingX ដែលមានផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានប្រសិទ្ធិភាពដោយ AI រួមទាំងផលប៉ះពាល់, ការផ្លាស់ប្តូរ spot និងការផ្លាស់ប្តូរ copy, BingX ផ្តល់ជូននូវតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅទូទាំងទំហំបទពិសោធន៍ទាំងអស់, ពីអ្នកចាប់ផ្តើមទៅអ្នកជំនាញ។ BingX បានផ្ដល់នូវឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតដែលមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើតបណ្តាញពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលបំណងនិងមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើតបណ្ត