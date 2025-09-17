BetFury នៅលើ SBC Summit Lisbon 2025: ការកើនឡើងនៃ Affiliate នៅក្នុងគោលបំណង

Curaçao, Curaçao, 17 ខែកញ្ញា, 2025/Chainwire/--BetFury បានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលនៃ SBC Summit Lisbon 2025 - មួយនៃការប្រកួតប្រជែងសំខាន់នៅក្នុងកំណត់ហេតុបណ្ដាញ iGaming ។ ក្នុងរយៈពេលពី 16 ទៅ 18 ខែវិច្ឆិកា, ប្លាស្ទិចនេះបង្ហាញនូវសមត្ថភាពនៃម៉ាករបស់ខ្លួន, ការកើនឡើងនៃការតភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងបញ្ជាក់អំពីគម្រោងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍពិភពលោក។ BetFury continue to play a role in the evolving crypto and iGaming partnership landscape. ការចូលរួមរបស់ BetFury នៅក្នុង SBC Summit សាកលវិទ្យាល័យ SBC បានជួបប្រជុំវិញជាង 25,000 អ្នកផ្គត់ផ្គង់, រួមទាំង 6,000+ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ - ការផ្គត់ផ្គង់ធំបំផុតនៃអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុង iGaming ។ សម្រាប់ BetFury, នេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការមើលឃើញ, វាគឺជាឱកាសអនុម័តដើម្បីបង្ហាញកម្មវិធី Affiliate របស់ខ្លួនដល់អតិថិជនដែលត្រឹមត្រូវ។ ការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់ទៅផ្ទាល់, តំបន់បណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះប ហ្វេសប៊ុកប៊ុកប៊ុកប៊ុកប៊ុកប៊ុកប៊ុកប៊ុកប៊ុកប៊ុកប៊ុកប៊ុក BetFury បានចូលទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលធំទូលំទូលាយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលនៃតំបន់ Affiliate ។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលពិតប្រាកដដែលរួមបញ្ចូលគ្នានៃអេឡិចត្រូនិកធំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទ នៅទីនេះក្រុមហ៊ុន BetFury បានអរគុណដល់សហគមន៍និងសហគមន៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, ការស្វែងរកឱកាសអភិវឌ្ឍន៍តាមរយៈក្រុមហ៊ុន GEO ច្រើនទៀតនិងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសហគមន៍ពិភពលោករបស់ខ្លួន។ ដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍នេះមានភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការ: \n \n \n Affiliate Lottery — ទ្រង់ដារដែលមានម៉ាកពេញលេញជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសនិងការផ្តល់ជូនផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់។ Merch Kits — ការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីម៉ាកនិងផ្ដល់ឱ្យអ្នកទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងការចែករំលែកកំណត់កំណត់កំណត់កំណត់កំណត់។ លើសពីនេះទៀតនៅលើ SBC Summit Lisbon អ្នកចូលរួមមានឱកាសដើម្បីរកឃើញក្រុម BetFury ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្រិត C របស់ខ្លួន។ \n \n ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន, លោក Mike បាននិយាយថា, "គោលបំណងរបស់យើងនៅទីនេះគឺដើម្បីបង្កើនការជួបប្រទះដែលមាននៅលើ BetFury និងចាប់ផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីដែលនឹងរចនាការអភិវឌ្ឍរបស់ BetFury នៅលើពិភពលោក។ សម្រាប់ BetFury នេះវាគឺជាកន្លែងដែលការជួបប្រទះរបស់ BetFury មិនគ្រាន់តែមានប្រយោជន៍ទេ។ វាគឺជាកន្លែងដែលការជួបប្រទះរបស់ពួកគេនៅពេលអនាគត។" ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន, លោក Mike បាននិយាយថា, "គោលបំណងរបស់យើងនៅទីនេះគឺដើម្បីបង្កើនការជួបប្រទះដែលមាននៅលើ BetFury និងចាប់ផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីដែលនឹងរចនាការអភិវឌ្ឍរបស់ BetFury នៅលើពិភពលោក។ សម្រាប់ BetFury នេះវាគឺជាកន្លែងដែលការជួបប្រទះរបស់ BetFury មិនគ្រាន់តែមានប្រយោជន៍ទេ។ វាគឺជាកន្លែងដែលការជួបប្រទះរបស់ពួកគេនៅពេលអនាគត។" ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ SBC សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន BetFury នេះ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការឆ្លងកាត់បន្ថយពេលវេលានិងការផ្តល់ជូនដែលមានតម្រូវការ។ គោលបំណងទូទៅរួមបញ្ចូលទាំង 50% នៃ RevShare សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលពីរខែដំបូងនិងម៉ូដែលច្នៃប្រឌិតដែលមានមូលដ្ឋានលើ NGR ខែធ្នូ។ កម្មវិធី Affiliate របស់ BetFury កម្មវិធី Affiliate របស់ BetFury BetFury នឹងផ្តល់ជូននូវការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់តែនៅក្នុង SBC Lisbon 2025 ។ \n \n \n \n \n ការផ្លាស់ប្តូរ Sub-Affiliate: រហូតដល់ទៅ 10% ក្នុងរយៈពេល 3 ខែដំបូង (5-10% បន្ទាប់ពី, ដោយផ្អែកលើ NGR) ប្រាក់រង្វាន់ CPA: $ 300 សម្រាប់ការបន្ថែមមួយដែលបង្កើត $ 3,000 NGR ក្នុងរយៈពេល 6 ខែ។ ប្រាក់រង្វាន់ការបាត់បន្ថយ: រហូតដល់ទៅ 10% បន្ថែមនៅលើការបាត់បន្ថយដំបូង (ការបាត់បន្ថយនៅ $ 300); ការកើនឡើង CPA តំបន់: +10% ការកើនឡើង CPA សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ 50 ដំបូងពីប្រទេសកាណាដា, សីលី, សីលីយ៉ូ, សីលីយ៉ូ, សីលីយ៉ូ, សីលីយ៉ូនិងម៉ាស៊ីនធឺណិត។ លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធី Affiliate របស់ BetFury \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat នៅក្នុងដំណោះស្រាយមួយ - ការជួបប្រទះអតិបរមាពីប្រទេសអឺរ៉ុបទៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប។ ការកំណត់កន្លែងពេញលេញរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរនិងវិធីទូទាត់។ លក្ខខណ្ឌជំនាញវិជ្ជាជីវៈ (RevShare, CPA, ម៉ូដែល hybrid និងការទិញដំណើរការ) ការទូទាត់ crypto ដោយឥតគិតថ្លៃដោយមិនមានការលំបាក។ ការគាំទ្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងវិធីសាស្រ្តដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Affiliate ទាំងអស់។ ផលិតផលដែលបានកំណត់នៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយនឹងការជោគជ័យដែលបានបង្ហាញនៅ betfury.cl ។ ហ្វេសប៊ុក លក្ខណៈពិសេសនិងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសទាំងនេះបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ BetFury ដើម្បីធ្វើឱ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធិភាពនិងឆ្លងកាត់បន្ថយ។ គំនិត & គំនិត BetFury គោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍដល់ GEOs ថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតកម្មវិធីជំនាញរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពី SBC Lisbon 2025 ។ គោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺដើម្បីបង្កើតបណ្តាញជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាមួយអ្នកជំនាញនៅទូទាំងពិភពលោក។ អំពី BetFury វាគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃផលិតផល crypto សម្រាប់ការរីករាយនិងប្រាក់ចំណេញបន្ថែម។ ក្រុមហ៊ុននេះបានកើនឡើងច្រើនជាង 4 លានអ្នកប្រើក្នុងរយៈពេលជាង 6 ឆ្នាំនៃការមាន។ BetFury ផ្តល់ជូននូវច្រើនជាង 8,000 Slots និង 22 Games Original ដែលមាន RTP អស្ចារ្យរហូតដល់ទៅ 99.28% ។ ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក លើសពី iGaming, វាគឺជាការ 80 អាសយដ្ឋានសម្រាប់ការលេង, រួមទាំងអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិច, និងផ្តល់នូវកំណត់ល្អជាងការប្រមាណទីផ្សារ។ លើសពីនេះទៀត, ប្លាស្ទិចនេះមានគណនី BFG របស់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការលេងនិងការប្រតិបត្ដិការទាំងអស់នេះ។ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ននេះ, BetFury បានបង្កើតឡើងជាម៉ាកឆ្លងកាត់បន្ថយនិងរចនាពេលវេលាដែលមានគោលបំណងក្នុងការកើនឡើងរយៈពេលវែងនិងការជឿទុកចិត្តរបស់សហគមន៍។ ទំនាក់ទំនង អ្នកគ្រប់គ្រង PR លោក Alisia Preston ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុកប៊ុក \n \n សៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពដោយ Cybernewswire ក្នុងចំណោម HackerNoon’s Business Blogging Program ។ ធ្វើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកមុនពេលធ្វើតេស្តសេដ្ឋកិច្ចណាមួយ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពដោយ Cybernewswire ក្នុងចំណោម HackerNoon’s Business Blogging Program ។ ធ្វើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកមុនពេលធ្វើតេស្តសេដ្ឋកិច្ចណាមួយ។ គម្រោង គម្រោង