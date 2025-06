ស្វែងរក YellowLyfe HQ, Sufle, និង Green Cross ប្រទេសអង់គ្លេស: HackerNoon Startups នៃ សប្តាហ៍នេះ

សូមអរគុណ!





សូមអរគុណដល់ការចាប់ផ្តើមផ្សេងទៀតនៃសប្តាហ៍នេះ!





សប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ក្រុម HackerNoon ផ្តល់ជូននូវការចាប់ផ្តើមដ៏ស្រស់ស្អាតពីយើងការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំទិន្នន័យទិន្នន័យ។ ការចាប់ផ្តើមទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញបានត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការល្អបំផុតនៅក្នុងប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាឬតំបន់របស់ពួកគេ។





នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវ:ហ្វេសប៊ុក HQ, សត្វ,និងGreen Cross ប្រទេសអង់គ្លេស.

សូមផ្លាស់ប្តូរប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ Startup របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ!

សូមអរគុណដល់ការចាប់ផ្តើមនៃសប្តាហ៍នេះ!





YellowLyfe HQនេះ aសត្វក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្ត





ហ្គេម YellowLyfe HQthird placeការចាប់ផ្តើមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងការរីករាយឧស្សាហកម្មសម្រាប់ប្រសិទ្ធិភាពច្នៃប្រឌិតរបស់វាលើពិព័រណ៍ការងារ។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរនៅក្នុងគម្រោងដូចខាងក្រោម:សកម្មភាពនិងការផ្សព្វផ្សាយ.





Sufleវាគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មខ្ពស់ AWS ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុង Istanbul ដែលផ្តល់ជូននូវជំនាញវិជ្ជាជីវៈ end-to-end ក្នុង Cloud, DevOps / DevSecOps, ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួននិងសេវាកម្មការអនុវត្ត។ ពីការរចនាសម្ព័ន្ធ cloud និងបំពង់ CI / CD ទៅការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីពេញលេញនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោក, Sufle អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាបន្ទាប់ប្រភេទតាមដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងសេវាកម្មនិងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។









Sufle ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការចាប់ផ្តើមកំពូលនិងមានសុវត្ថិភាពsecond placeនៅទីក្រុងអេស្ប៉ាញ។ ការចាប់ផ្តើមនេះបានបង្ហាញផងដែរនៅក្នុងសេវាកម្ម ITលោកការអភិវឌ្ឍ WEBនិងអាជីវកម្ម Intelligenceទីផ្សារ





Green Cross United Kingdomវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Mikhail Gorbachev ដែលជាអ្នកទទួលស្គាល់អស្ចារ្យ Nobel Peace Prize នៅឆ្នាំ 1993 និងមានទីតាំងស្ថិតនៅទូទៅនៅទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទាំងទូទៅ។





ការយល់ដឹងអំពីការនាំមុខគេនិងការប្រសិទ្ធិភាពសង្គមរបស់គាត់ Green Cross UK ត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងការចាប់ផ្តើមរបស់ HackerNoon នៃឆ្នាំ 2024ក្នុងតម្រូវការនៃសកម្មភាព Nonprofitលោកសមត្ថភាពនិងផលិតផលសម្រាប់ទីក្រុងឡុងដ៍.

ប្រសិនបើអ្នកចង់បាត់បង់ការប្រកាសឈ្នះ ...





នៅលើ4.3 million votesវាគឺជា cast for150,000+ startupsនៅជុំវិញ100+ industriesក្នុងការចាប់ផ្តើមរបស់ HackerNoon នៃឆ្នាំ 2024ការប្រកាសនេះបង្ហាញពីអ្នកឈ្នះទាំងអស់និងឧស្សាហកម្មដែលបានទទួលបានអារម្មណ៍សំខាន់បំផុតរបស់អតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមដែលបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកឈ្នះទាំងពីរ។





ហេតុបណ្ដាញនេះគឺជាវិធីសាស្រ្តចុងក្រោយរបស់អ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការឈ្នះដែលបានឈ្នះយ៉ាងខ្លាំងទៅជាប្រវត្តិសាស្រ្តដែលមានតម្លៃដើម្បីសរសេរពីចុងក្រោយ! 🎉✨





សូមអរគុណអ្នកពីសៀវភៅនៃឆ្នាំមុនដូចជា Ikius, PennyFly និង Salsa Valley ដែលបានផ្លាស់ប្តូរការឈ្នះរបស់ពួកគេទៅក្នុងការបង្កើតម៉ាក។ ជាមួយនឹងការជួបប្រទះឈ្នះតែមួយគត់របស់អ្នកវាជាពេលដែលអ្នកអាចបង្ហាញនូវដំណើរការនៃការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នក, ការផ្តល់អារម្មណ៍ដល់ក្រុមរបស់អ្នក, និងផ្លាស់ប្តូរការកើនឡើង, ការកាត់បន្ថយនិងការអរគុណដែលធ្វើឱ្យប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ពិតប្រាកដ។





សូមអរគុណចំពោះការសរសេររូបភាពសង្គមនិងការសរសេរប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ល្អទាំងអស់គឺជាអំណាចសម្គាល់របស់អ្នក។





ស្លាក HackerNoon និងអនុញ្ញាតឱ្យយើងជួយបង្កើនការជួញដូររបស់អ្នក - ដោយសារតែការឈ្នះគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើម។

តើអ្នកចង់ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ HackerNoon របស់ Startups នៃ សប្តាហ៍នេះ?

សូមផ្លាស់ប្តូរប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធីហេតុបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង!





HackerNoon របស់កម្មវិធីហេតុបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខណៈពិសេសកម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាសបោះពុម្ពសម្ភារៈដោយផ្ទាល់នៅលើ HackerNoon ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីម៉ាកនិងបង្កើតសមត្ថភាព SEO ដោយទាញយករបស់យើង។





ប៊ុកអ៊ីនធឺណិតទៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នក (មាន, រួមទាំង CTAs)

ទំព័រថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានលក្ខណៈពិសេសដែលមានលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នក, intro, call-to-action និង social

ការគាំទ្រសិល្បៈពេញលេញដើម្បីធ្វើឱ្យប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់អ្នកស្រស់ស្អាត

ការផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយជាច្រើននៅលើ HackerNoon និងការផ្តល់ជូនបណ្តាញសង្គម

ការប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែ

ការបោះពុម្ពដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅ 12 ភាសាសម្រាប់ការឆ្លងកាត់ពិភពលោក

ស្លាករបស់អ្នកផងដែរទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយតាមរយៈការកាត់បន្ថយ។

សូមផ្លាស់ប្តូរប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ Startup របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ!

ការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំរបស់ HackerNoon

ការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំ 2024HackerNoon គឺជាប្រវត្តិសាស្រ្តសង្គមដែលជាប្រវត្តិសាស្រ្តចម្បងរបស់ HackerNoon ដែលប្រសើរឡើងដល់ការចាប់ផ្តើមបច្ចេកវិទ្យានិងភាពច្នៃប្រឌិត។ ឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តទីបីរបស់វាអ៊ីនធឺណិតដែលជាប្រវត្តិសាស្រ្តច្នៃប្រឌិតបានគេស្គាល់និងប្រសើរឡើងដល់ការចាប់ផ្តើមបច្ចេកវិទ្យានៃប្រភេទនិងទំហំទាំងអស់។ នៅឆ្នាំនេះជាង 150,000 សាកលវិទ្យាល័យនៅលើ 4200+ ទីក្រុង, 6 ប្រទេសនិង 100+ ឧស្សាហកម្មបានចូលរួមក្នុងការសាកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការចាប់ផ្តើមល្អបំផុតនៃឆ្នាំនេះ! កម្រិតខ្យល់ជាច្រើនត្រូវបានបំបែកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមុនហើយសៀវភៅជាច្រើនវាត្រូវបានសរសេរអំពីការចាប់ផ្តើមនិងចាប់ផ្តើមទាំងនេះ។



អ្នកឈ្នះនឹងទទួលបាន aការគាំទ្រដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើ HackerNoon និង anក្រុមហ៊ុន Evergreen Techទំព័រដើម





សូមទស្សនាយើងការ FAQទំព័រដើម្បីអានបន្ថែមទៀត





ទាញយកឧបករណ៍រចនារបស់យើងទីនេះ.



សូមពិនិត្យមើលការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំ Merch Shopទីនេះ.





HackerNoon’s Startups of The Year គឺជាឱកាសផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃប្រភេទcurated packagesដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សាររបស់អ្នក។សូមទាក់ទងមកយើងដើម្បីរកឃើញព័ត៌មានបន្ថែម!



