ពី ម៉ោង ទៅ សប្តាហ៍: តើទិន្នន័យពេលវេលាពិតប្រាកដនិង AI គឺជាការច្នៃប្រឌិតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅទូទាំងពិភពលោក

ក្នុងពិភពលោកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លោក Sai Kalyani Rachapalli គឺជាអ្នកវិស្វករទិន្នន័យថ្មីដែលការងាររបស់គាត់គឺជាការកំណត់បន្ថយរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិធ្វើការនៅទូទាំងពិភពលោក។ ដោយប្រើបំពង់ទិន្នន័យនៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ Apache Kafka និង AI, ក្រុមរបស់លោក Rachapalli បានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដែលមានល្បឿនលឿនដោយប្រព័ន្ធទិន្នន័យដែលអាចព្យាបាលដោយខ្លួនឯងក្នុងមួយថ្ងៃ។ លទ្ធផលនេះ? ការអនុញ្ញាតទិន្នន័យទិន្នន័យ, ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យនិងការធ្វើឱ្យទិន្នន័យទិន្នន័យដែលមានពេលវេលាមានពេលវេលាឥឡូវនេះកើតឡើងក្នុងរយៈពេលវិនាទី។ "វាមិនមែនជាអំពីល្បឿនតែប៉ុណ្ណោះ; វាគឺជាអំពីអេឡិចត្រូនិ, សមត្ថភាពនិងការបង្កើតបទពិសោធន៍អតិថិជនដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយផ្ទាល់," លោក Rachapalli បាននិយាយ។ "យើងបានផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យទៅជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិដែលមានល្បឿនលឿនសម្រាប់ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយស្វ័យប្រវត្តិ។" សៀវភៅរបស់គាត់គឺជាការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ដែលបានបង្ហាញពីការធ្វើការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ដែលបានបង្កើនការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់នៅលើពិភពលោក។ សៀវភៅរបស់គាត់បានក្លាយជាការច្នៃប្រឌិតសំខាន់សម្រាប់វិស្វករនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅទូទាំងពិភពលោក។ ការធ្វើការរបស់គាត់នៅលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យដែលបានបន្ថែមនៅក្នុងសៀវភៅស្រាវជ្រាវរបស់គាត់, "Bases of Data Self-Healing: Automating DB Maintenance with AI" ។ លើសពីនេះទៀតការងាររបស់គាត់នៅលើ Adaptive Snapshot Frequency Optimization (ASFO)—ដែលបានកំណត់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់, "Adaptive Snapshot Frequency Optimization Using AI"។ សម្រាប់អតិថិជនវាមានន័យថាការផ្តល់ឥណទានយ៉ាងឆាប់រហ័ស, ការផ្តល់ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដនិងតម្រូវការដែលធ្វើឱ្យមានតម្រូវការនិងកម្រិតការផ្លាស់ប្តូរខ្ពស់ជាងមុន។ សម្រាប់អ្នកផ្តល់ឥណទានវាមានន័យថាមានភាពងាយស្រួលទីផ្សារខ្ពស់ជាងមុនការអនុវត្តខ្ពស់និងការកាត់បន្ថយការប្រតិបត្តិការធំទូលាយ។ «យើងកំពុងបង្កើតច្រើនជាងប្រព័ន្ធដែលមានល្បឿនលឿនតែទេ»។ «យើងកំពុងបង្កើតថ្នាំកូតដែលមានគុណភាពប្រសើរឡើងដោយខ្លួនឯងនៃប្រព័ន្ធសេវាកម្មជារៀងរាល់ពិភពលោកដែលមានតំណភ្ជាប់ទូទាំងពិភពលោកនិងមានការរចនាសម្ព័ន្ធនៅពេលវេលា។» ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធដែលមានល្បឿនលឿននិងមានភាពងាយស្រួលប្រសើរជាងមុនក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឧស្សាហកម្មអគ្គិសនីបានបង្កើតខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងមុន។ ហើយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានប្រសិនបើទិន្នន័យណាមួយអាចមានគុណសម្បត្តិដូច្នេះអាចធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធិភាពទាំងអស់។ សៀវភៅនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយ Kashvi Pandey នៅក្រោម HackerNoon's Business Blogging Program ។