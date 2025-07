គោលបំណងនៃការពាណិជ្ជកម្មអ្នកអភិវឌ្ឍន៍: ហេតុអ្វីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្នៃប្រឌិតមិនអាចធ្វើបាន - និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាផ្នែកមួយ

អ្នក Hackers!

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបាត់បង់សួរអំពីរបៀបដើម្បីលក់ប្រសិទ្ធិភាពដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អ្នកមិនមានតែមួយគត់។

នៅក្នុងការសាកល្បងថ្មីរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធី B2B:

78% បាននិយាយថាការឆ្លើយតបនិងការរួមបញ្ចូលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គឺជម្រើសសំខាន់បំផុតរបស់ពួកគេ

65% មានការជោគជ័យក្នុងការបង្កើតសម្ភារៈដែលមានសេចក្តីអធិប្បាយជាមួយអ្នកជំនាញបច្ចេកទេស

60% បានទទួលស្គាល់ថាការពាណិជ្ជកម្មអ្នកអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេគឺជាការ "បាត់បង់ឬបាត់បង់" នៅពេលដែលល្អបំផុត

អារម្មណ៍ស្អាតទេ?

ដូច្នេះវាគឺជាការពិតប្រាកដថា:developers are a tough nut to crack.

ពួកគេគឺជាអ្នកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍. Ad-averse. Quick to tun out anything that smells even vaguely like marketing fluff.

ដូច្នេះ - ពួកគេគឺabsolutely criticalសម្រាប់ការជោគជ័យរបស់អ្នក





សូមទូរស័ព្ទមក HackerNoon ឥឡូវនេះហើយយើងនឹងនិយាយអំពីការឆ្លើយតបដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិធីដែលធ្វើការពិតប្រាកដ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនមែនជាអ្នកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកទេស។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្អាត (ប៉ុន្តែមានគោលបំណង) ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អតិថិជនធំ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេ

ការផ្តល់សេវាកម្ម 6 គីឡូក្រាមនេះចាប់ផ្តើមឆ្លងកាត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។





ការពិតប្រាកដអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអភិវឌ្ឍន៍

Google Ads (គោលបំណងកម្មវិធី): 0.09% CTR

Reddit Promoted Posts (ការអភិវឌ្ឍន៍ subreddits): 0.05% CTR

ការពិនិត្យឡើងវិញការពិនិត្យឡើងវិញការពិនិត្យឡើងវិញ: 0.03% CTR

អ្នកមិនមែនគ្រាន់តែបាត់បង់ប្រាក់ទៅក្នុងការបាត់បង់។

អ្នកគឺការវិនិយោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងប្រសើរឡើងដើម្បីបាត់បង់។

ដោយសារតែអ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនកំពុងចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងទីផ្សារ។

ពួកគេកំពុងស្វែងរកការដោះស្រាយពិតប្រាកដទៅនឹងបញ្ហាពិតប្រាកដអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ថាមិនពិតប្រាកដ - ឬមិនមែនជាប្រសិទ្ធិភាព - នឹងត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។





ការព្យាបាលជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា Metrics

វាគឺជាការងាយស្រួលក្នុងការបាត់បង់: អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គឺជាមនុស្ស, មិនជា personas ។ ពួកគេមានជម្រើសពិតប្រាកដ, ការច្រកច្រកពិតប្រាកដ, សង្គមពិតប្រាកដ។

ហើយ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការជាមួយពួកគេដូចជាមនុស្សជាច្រើនដោយផ្អែកលើ Dashboards,everything changes:

81% បាននិយាយថាពួកគេមានល្បឿនលឿនក្នុងការចូលរួមជាមួយគំនិតដែលផ្អែកលើអារម្មណ៍របស់ពួកគេនិងតម្រូវការរបស់ពួកគេ

75% បានជឿទុកចិត្តក្នុងម៉ាកដែលគួរឱ្យដឹងអំពីគ្នានៃការអភិវឌ្ឍន៍និងដំណើរការការងារ

70% បានរកឃើញឧបករណ៍ថ្មីតាមរយៈសហគមន៍ដែលពួកគេជឿទុកចិត្ត

នេះមិនមែនជាការបង្កើតសៀវភៅបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតឬគាំទ្រសៀវភៅបណ្ដាញផ្សេងទៀត។ វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុងគ្នានៃការអភិវឌ្ឍន៍ - និងបង្ហាញដោយពិតប្រាកដ។





តើអ្វីដែលធ្វើនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារពិតប្រាកដ?

អ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានជោគជ័យជាច្រើនបានរកឃើញការពិតប្រាកដមួយ:

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍មានជីវិតនិងអារម្មណ៍ជាង #CoderLife

Developers have lives and interests beyond #CoderLife

សូមអរគុណ។ មិនមែនទេ?

ដូច្នេះជាច្រើននៃការលក់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកញ្ចក់, មិនជាកញ្ចក់កញ្ចក់!

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអភិវឌ្ឍន៍មិនមែនជាអំពីការដំណើរការមួយចំនួននៃពាណិជ្ជកម្មឬការគាំទ្រមួយចំនួននៃរូបថត។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើrelationships.

នេះគឺជាអំពី:

ការផ្លាស់ប្តូរទូទៅ, គោលបំណង Spammy សម្រាប់គោលបំណងពិតប្រាកដ, ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនង

ការផ្លាស់ប្តូរគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិត

ការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយ





ដូច្នេះអ្វីទៅជាបន្ទាប់?

ប្រសិនបើទីផ្សារអភិវឌ្ឍន៍របស់អ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជាការសរសេរទៅក្នុងការខុសគ្នានេះអ្នកមិនត្រូវបានបាត់បង់ - អ្នកគ្រាន់តែប្រើ playbook ដែលមិនត្រឹមត្រូវ។

ឥឡូវនេះគឺជាពេលសម្រាប់មួយថ្មី។

និងនៅ HackerNoon យើងបានជួយក្រុមហ៊ុនជាង 4,000 បានរកឃើញពាក្យរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកអភិវឌ្ឍន៍។ ពីការចាប់ផ្តើមដល់ការកើនឡើងយើងបានឃើញអ្វីទាំងអស់ហើយយើងដឹងពីអ្វីដែលធ្វើការ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមការតភ្ជាប់ជាងការបោះពុម្ព, សូមអរគុណ។

