Los secretos sucios de la publicidad para desarrolladores: por qué los canales tradicionales fallan y qué hacer en su lugar

¡Hey hackers!

Si estás perdiendo el sueño sobre cómo comercializar eficazmente a los desarrolladores, no estás solo.

En una encuesta reciente de marketing de software B2B:

El 78% dice que alcanzar y involucrar a los desarrolladores es su principal desafío

65% lucha para crear contenido que realmente resuene con audiencias técnicas

El 60% admite que sus esfuerzos de marketing para desarrolladores son "hit o miss" en el mejor de los casos.

¿Suena familiar?

Debería, porque la verdad es:developers are a tough nut to crack.

Son escépticos. Ad-averse. Rápido para sintonizar cualquier cosa que huele incluso vagamente como flujo de marketing.

Y sin embargo - ellos sonabsolutely criticalpara su éxito.





Los desarrolladores no son solo usuarios.Son los gatekeepers técnicos.Los evaluadores de herramientas. Las voces silenciosas (pero decisivas) en las decisiones de compra de billetes grandes.

¿Y si no logras ganar su confianza?

Estos negocios de seis cifras comienzan a deslizarse rápidamente.





La dura verdad sobre los canales de anuncios de desarrolladores

Hablemos de números por un segundo.

Google Ads (Palabras clave de programación): 0,09% CTR

Publicaciones promocionadas en Reddit (subreddits de desarrolladores): 0,05% CTR

Stack Overflow Display Ads: 0,03% de CTR

Usted no está simplemente echando dinero al vacío.

Usted estáinvertir en los canales que los desarrolladores están activamente entrenados para ignorar.

Porque los desarrolladores no están esperando para ser comercializados.

Ellos están buscandoSoluciones reales a problemas realesCualquier cosa que se sienta inauténtica –o irrelevante – se alinea instantáneamente.





Deja de tratar a los desarrolladores como a Metrics

Es fácil olvidar: los desarrolladores son personas, no personas.Tienen desafíos reales, pasiones reales, comunidades reales.

Y si los tratas como humanos en lugar de dashboards,everything changes:

El 81% dice que es más probable que se involucren con contenido que hable a sus intereses y puntos de dolor

75% confían en marcas que entienden la cultura y los flujos de trabajo de los desarrolladores

70% han descubierto nuevas herramientas a través de una comunidad en la que confían

No se trata sólo de crear publicaciones de blog más técnicas o patrocinar otro podcast. Se trata de entrar en la cultura del desarrollador y aparecer de forma auténtica.





¿Qué es lo que realmente funciona en el marketing de desarrolladores?

La mayoría de los desarrolladores de marketing exitosos han descubierto una simple verdad:

Los desarrolladores tienen vidas e intereses más allá de #CoderLife

Es un choque, ¿verdad?

¡Por eso la mayoría de las ventas ocurren en bares, no en salas de reuniones!

Dev Marketing no se trata de ejecutar un par de anuncios o patrocinar un par de publicaciones.relationships.

Se trata de:

Comercio genérico, tácticas de spam para estrategias auténticas y orientadas a la relación

Intercambio de métricas de vanidad para un compromiso significativo y el impacto de los ingresos

Descartar el juego de adivinación para un camino claro y mensurable hacia el ROI.





Entonces, ¿qué es lo siguiente?

Si tu marketing de desarrolladores se siente como gritando en el vacío, no estás roto - solo estás usando el libro de reproducción equivocado.

Es hora de una nueva.

Y en HackerNoon, hemos ayudado a más de 4.000 empresas a encontrar su voz en el mundo de los desarrolladores.Desde las startups hasta las empresas de escala, lo hemos visto todo y sabemos lo que funciona.

Si estás listo para comenzar a conectar en lugar de transmitir, hablemos.

Reserva una llamada y empecemos a resolver los problemas que importan.

