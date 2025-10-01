Moxie Marlinspike: The Cypherpunk Pirate, რომელიც აშენდა სინათლის

გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი ყოველდღიური შეტყობინებები ჩატი, როგორიცაა WhatsApp და Facebook Messenger, კრეპტირებული ამ მამაკაცის მადლობა? ითვალისწინებს, რომ ბოლო cypherpunk და ანარკოტიკა, Matthew Rosenfeld (დაწვრილებით ცნობილია როგორც Moxie Marlinspike) არის უდიდესი ამერიკული კრეპტოგორი და შექმნიორი privacy-focused ციფრული ინსტრუმენტები ყველასთვის. Marlinspike დაარსდა 1980 წელს, ზრდა გერმანიაში, და მდებარეობს San Francisco, როგორც ასაკი. მას აქვს მოდელი მხარეს, არა მხოლოდ კომპიუტერები, არამედ რეალური ცხოვრებაში. 2000 წლის დასაწყისში, ის შეიძინა ძველი სილამაზის მეგობრებთან ერთად, შეინახა, და მოგზაურობდა Bahamas- ში, ხოლო ტექსტურა მოგზაურობა ფილმი პროექტში, რომელიც მოუწოდა "Hold Fast". მისი სილამაზის სილამაზის სილამაზის შეესაბამება მისი სილამაზის ტექნოლოგია, სადაც ის უკვე გააკეთა სახელი თავს, კვლევად სილამაზის ინტერნეტ უსაფრთხოების სისტემები. პირველი cypherpunks პირველი cypherpunks ის არა მხოლოდ აჩვენა ხარჯებს; ის ასევე გთავაზობთ გზა მათ გაუმჯობესებლად, როგორიცაა მისი პროექტი, რომელიც მოუწოდა მას ასევე შექმნა მომსახურება, როგორიცაა GoogleSharing, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ხალხს იძლევა ინტერნეტში უფრო პირდაპირი. მისი მუშაობა მოპოვდა დიდი კომპანიების ყურადღება, და ცოტა ხნის შემდეგ, ის დასრულდა Twitter- ში უსაფრთხოების ეფექტების წამყვანი, ფუნქცია, რომელიც აპირებს უფრო ფართო აღიარებას. By the end of that decade, Marlinspike had already shaken things up with research on SSL, the system meant to keep online browsing secure. კონფერენცია კონფერენცია მას შემდეგ, რაც Twitter- ის დატოვდა, Marlinspike უფრო მეტი ენერგიას დააყენა კომუნიკაციის ინსტრუმენტების შექმნათვის. წლების განმავლობაში, მისი პროექტები იღებენ მილიონებს, რომლებიც სურს, რომ მათი კონტაქტები პირდაპირი იყოს. საბოლოოდ, ყველა ამ მოცულობა იწვევს რაღაც, რომელიც უფრო დიდი იყო: Signal- ის აპლიკაციის შექმნა და კრეპტოკოლოგია. არ არის ქსელის ეფექტი მიზეზი, რომ Marlinspike აშენდა მრავალფეროვანი კონფიდენციალურობის ინსტრუმენტები, შეიძლება იყოს იმის გამო, რომ არ არსებობს ქსელის ეფექტი - ან არჩევანი, რომ ეს არ არის ნამდვილად არჩევანი. ვფიქრობ, რომ თქვენ აირჩიეთ, რომ არ გსურთ სმარტფონი. ქაღალდიზე, ეს არის არჩევანი, რომ თქვენ თავისუფლად გააკეთოთ. მაგრამ როდესაც თქვენი მეგობრები შეტყობინება მათ შორის, ვიდრე პირდაპირი გეგმები, როდესაც თვითმფრინავი მოითხოვს ციფრული კოდი, და როდესაც ჯგუფი ჩატი გახდება გზა, რომ ხალხს შეესაბამება, რომ "სირჩევა" იგრძნებს ნაკლებად თავისუფლება და უფრო ვიდრე შეშფოთება. ინსტრუმენტი იწყება უპირატესობრივი, მაგრამ ერთხელ ყველას იპოვებს, წასვლა იმას ნიშნავს, ნაცვლება საზოგადოების რთული. he’s dubbed ეს არის ორმაგი ტელეფონები არის ნათელი მაგალითია. ისინი შეცვალოს ძველი გზა შეესაბამება, როგორიცაა შეესაბამება შეხვედრის ადგილი და შეესაბამება მას. ახლა, თუ თქვენ არ გაქვთ ერთი, თქვენ არ გაქვთ, რადგან ძველი სისტემა გათავისუფლდა. The illusion of choice is there—you can refuse the device—but the cost is high: missed connections, social isolation, even reduced access to basic services. ეს მნიშვნელოვანია კონფიდენციალურობისთვის, რადგან ყველაზე ამ ტექნოლოგიების სინათლეში სავაჭრო კომფორტებას მონიტორინგიზე. ახლა, თავმჯდომარე No Network Effect არ ნიშნავს, რომ შეუწყოს პროგნოზი მთლიანად, არამედ მოთხოვნებს ინსტრუმენტებს, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ შეუწყოს კონტროლი. Moxie- ის მუშაობა, როგორიცაა უსაფრთხო პროგრამების შექმნა, აჩვენებს ერთი გზა წინასწარ: შექმნათ ალტერნატივაები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ გაგრძელდეს ქსელში (მართობი) ხოლო შენარჩუნებს ჩვენი კონფიდენციალურობას. Open Whisper სისტემები ამ კონფიდენციალურობის იდეით, 2010 წელს, Marlinspike და Robotist Stuart Anderson დაიწყო მცირე სტრატეპტი. მათი იდეა იყო მარტივი, მაგრამ Ambicious: შექმნა ინსტრუმენტები, რომელიც შეიძლება გააკეთოთ სმარტფონები უფრო უსაფრთხო და პირადი. მათ ასევე აშენდა WhisperCore, სისტემა, რათა დაცვა ყველაფერი, რომელიც შენახავს ტელეფონი, და სხვა პროგრამები, როგორიცაა WhisperMonitor და Flashback. ეს პროექტები არ იყო მხოლოდ ექსპერიმენტები; ისინი მიზნადა გაძლევთ საერთო ხალხს უფრო ძლიერი კონტროლი მათი მონაცემები. Whisper Systems Among their creations was TextSecure, which allowed private text messaging, and RedPhone, which enabled encrypted calls. Shrink სისტემები მალე შემდეგ, 2011 წელს, Twitter გააკეთა Whisper Systems. კომპანიის ძირითადი ინტერესი იყო Marlinspike- ის გამოცდილება მისი საკუთარი უსაფრთხოების გუნდიში, და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი პროგრამები სწრაფად დაკარგა, Twitter სწრაფად გამოქვეყნდა ორივე TextSecure და RedPhone- ს open source. ეს გადაზიდვა დაწყდა კარიზე უფრო ფართო საზოგადოებას, რათა უზრუნველყოს პროგრამული უზრუნველყოფა გაგრძელდეს, ვიდრე დაიბრუნოს. Marlinspike- ის საკუთარი Twitter- ს 2013 წელს, მაგრამ ის არ იყო დასრულებული მიზნით, რომელიც მას ინტეგრირებული იყო. იგივე წელს, ის დაარსდა Open Whisper Systems, ამ დროს თანამშრომლობის პროექტი, რომელიც ეფუძნება თვითმფრინავი და მცირე მხარდაჭერა. მას შემდეგ, რომ ისტორია იწყებს კიდევ უფრო დიდი კლიენტს. It carried forward the development of TextSecure and RedPhone, eventually in November 2015 under a single new name: Signal. შეესაბამება შეესაბამება შეესაბამება კონტაქტი Signal Signal გაიზარდა წინასწარ პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორიცაა TextSecure, მაგრამ მისი საფუძველზე მოდის კიდევ ერთი cypherpunk ცვლილება: Off-the-Record Messaging (OTR), შექმნილია 2004 წელს OTR- ის იდეები, როგორიცაა forward secrecy და deniable authentication, და Marlinspike- ის განკუთვნილია პროტოკები, რომლებიც შეესაბამება მობილური ქსელები, intermittent connectivity და multi-device გამოყენება, რაც კრეპტირებული შეტყობინებები ნამდვილად პრაქტიკული სმარტფონები. იან Goldberg იან Goldberg მისი ცენტრში, The შეიცავს რამდენიმე მოწინავე მეთოდები კრეპტიზაციის - მათ შორის Double Ratchet ალგორტიმი და ephemeral prekeys - გააკეთოს კონტაქტები პირდაპირი, მაშინაც კი, თუ ვინმეს გაქვთ გაქვთ გაქვთ ძველი keys. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ერთი შეტყობინება გამოტოვება, ბოლო და მომავალი ჩატი უსაფრთხო. კონტაქტი The protocol became the backbone of the Signal app, which offers encrypted calls, texts, and media sharing across mobile and desktop. კონტაქტი 2018 წელს Marlinspike დაარსდა Signal Foundation ერთად Brian Acton, მიიღოს $ 50 მილიონი ფინანსების უზრუნველყოფს პროექტის დამოუკიდებელი და open-source. დასაწყისში 2025, Signal 70 მილიონი აქტიური მომხმარებლები და მეტი 220 მილიონი ჩამოტვირთვა, ის გლობალური მოცულობა. დაახლოებით დაახლოებით WhatsApp, Google Messages, Skype, და Facebook Messenger- ის "კერძო კონტაქტები" ყველა მიიღეს Signal პროტოკოლს, რათა უზრუნველყოს უსაფრთხო კომუნიკაცია მილიარდი ადამიანი მსოფლიოში. ეს ასევე იღებს საზოგადოების ყურადღება, როდესაც Edward Snowden როგორც საიმედო ინსტრუმენტი რეპუტატებს და აქტივებს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მთავრობები უარყოფს მისი ძლიერი კრეპტირება, როგორც რისკი მძღოლების ძალებისთვის. ეს შეფუთვა და pushback აღწერილი, თუ როგორ cypherpunk მიმოხილვა არ არის მხოლოდ ტექნოლოგია, არამედ გლობალური დეტალები კონფიგურაციის შესახებ. recommended it რეკომენდირებული კონტაქტი Web3 Marlinspike ასევე გთავაზობთ (და ორი Dapps) ციფრული სართულზე. Web3 შეიძლება იყოს უარყოფითი, უარყოფითი სართულზე, რომ მოვუწოდოს ციფრული დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფა ზოგადად, მაგრამ Marlinspike შეიძლება გაქვთ მნიშვნელობა გამოიყენოთ იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ის საუბრობს სპეციალურად Ethereum- ს შესახებ. ნამდვილად, მისი შეინახებები შეიძლება იყოს ექსპოლირებული სხვა ქსელებს. 2 ფული 2 ფული ეს იწვევს დამოკიდებულება მეშვეობით, მაშინაც კი, როგორც ჩანს, დეტალაციის სისტემები. Ethereum აჩვენებს პრობლემა: ყველაზე მომხმარებლები და პროგრამები ინტეგრირებენ მას რამდენიმე კომპანიის მიერ, როგორიცაა Infura და Alchemy. He noted that while the idea of returning to a decentralized Internet is attractive, in practice, many people don’t want to run their own infrastructure ეს იმას ნიშნავს, რომ კონტროლი შეესაბამება რამდენიმე ცენტრირებული მომსახურება, რომელიც შეუზღუდავი Web3 შეთავაზება. მაშინაც კი პორტატები, როგორიცაა MetaMask, დამოკიდებულია ამ მომწოდებლები, ასე რომ, როდესაც პლატფორმაები სენსორებს ან შეცვალოს რაღაც, ეს შეიძლება დაიბრუნდეს თქვენი პორტატული ნახვა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ არსებობს on-chain. თუმცა, ჩვენ უნდა ვფიქრობ, რომ ცენტრიზაცია არ არის მხოლოდ კომფორტული, არამედ იმის გამო, თუ როგორ შექმნილია ქსელის. არქიტექტურა თავად აშენებს, თუ რა ენერგიის მომხმარებელს ნამდვილად აქვს. Ethereum- ის შემთხვევაში, ტექნიკური შეზღუდვა იძლევა ადამიანებს დასაწყისში Trusted Intermediaries. სხვა ქსელები, თუმცა, იღებენ განსხვავებული გზა. ეს უზრუნველყოფს ინდივიდუალური მაღალი დონე ავტომატიზაცია და კონცენტრაციის წინააღმდეგობის. , for instance, is built on a Directed Acyclic Graph (DAG) and has no miners, “validators”, or other middlemen deciding what transactions go through ცვლილებები ცვლილებები ცვლილებები ამ ეტაპზე, არ არსებობს სისტემა მიღების სრულყოფილი დეტალაცია, თუმცა. Crypto ჯერ კიდევ დააყენებს ცენტრალური ბორტატები და ბორტატები ბორტატები ტრადიციული მსოფლიოში. მაგრამ ეს არის სერიოზული მოცულობა გაძლევთ ხალხს მეტი კონტროლი. როგორც Marlinspike თავს : ერთხელ წერილი ერთხელ წერილი "მე არ უნდა შეუწყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ბანკები იღებენ და მსოფლიოს დისკები ჩრდილოეთ. ეს არის ის, რაც საშუალებას გაძლევთ შეუწყოს ჩვენი სურსების ინტეგრიზაცია, ქმნის ბროკარტიკა, პატრიარკოტიკის ენა, ან რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ შეგვიძლია იპოვოთ." Featured Vector Image მიერ Garry Killian / Freepik Freepik ფოტო Moxie Marlinspike მიერ Christopher Michel / ვიკიპედია ვიკიპედია