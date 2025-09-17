Modernizing Legacy E-Commerce პლატფორმაები: from Oracle ATG to Cloud-Native Architectures

Oracle ATG Commerce იყო პლატფორმა რეკლამა დიდი საწარმოებს მრავალი წლის განმავლობაში; დროის გამოცდილი მუშაობის კუნძული ათასობით საწარმოებს, რომლებიც განვითარება და გაზრდის მათი ელექტრონული სავაჭრო პრაქტიკა. ეს იყო მყარი, არ არის შუა. მაგრამ ელექტრონული სავაჭრო თამაში შეიცვალა, და ახლა, სიჩქარე, მჭიდროვობა, და სტაბილურობა არის თამაშის სახელი. ძველი საიმედო monolith არის შეცვალოს, არა იმის გამო, რომ ეს გაქვთ, არამედ იმის გამო, რომ მომავალი მოითხოვს უფრო. The Limits of Legacy Monoliths (მონოლიტების მორგება) იმისათვის, რომ შეინახოთ, თუ რამდენად ბევრი ბიზნესები ახლა გაიგებენ Oracle ATG- ს, სასარგებლოა, რომ დააყენოთ ფანჯარა, თუ როგორ ორგანიზაციები მოითხოვს მომხმარებელს ამჟამად ციფრული კომერციული კლიენტში. დღეს, როგორც მომხმარებლები, ჩვენ მოთხოვნებთ შეუზღუდავი გამოცდილება მოწყობილობები და ჩანჯები, და ეს გამოცდილება მოითხოვს სწრაფი. ინოვაცია ახალი ფუნქციები, გაფართოებული პირდაპირება ან გადახდის მოქნილობა, არსებობს მოთხოვნები, რომ ორგანიზაციები ინოვაცია ყველა დროში. მოვლენები არის საწყისი სისტემები, როგორიცაა ATG. ისინი შეიქმნა ამ დროში, სადაც ცვლილებები შეზღუდულია თვის, არა დღეები. ერთ-ერთი ყველაზე რთული aspekts მუშაობა legacy პლატფორმაები, როგორიცაა ATG არის, რომ ისინი monolithic. რა ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული aspekts ფუნქციონირება შეესაბამება ერთი ბლოკი კოდი. თუ გსურთ რაღაც შეცვალოს, სავარაუდოდ თქვენ უნდა გააკეთოთ ზოგიერთი ცვლილებები სხვადასხვა სფეროებში, ტესტირება მათ ყველა, და ვფიქრობ, რომ სხვა ყველაფერი ჯერ კიდევ მუშაობს. ეს არის, როგორც ცდილობენ შეცვალოთ ერთი ფურცელი მრავალ ფერადი mosaic გარეშე გამოწვევა ნებისმიერი ფარები სხვა mosaic. ახალი ფუნქციების გაუმჯობესება ან გაფართოება იმიტომ, რომ დიდი ძალისხმევა, მოთხოვნები და მუდმივად იზრდება ღირებულება. და არ დაწყებდით, რომ საღებავი ისტორიები გათავისუფლების კვირაში არ მოხდა. საბოლოო გზა ATG Oracle ATG- ის პროდუქტის სიცოცხლის ციკლი დასრულდა. მხარდაჭერა შეუზღუდა, განახლებები არ იღებენ, და უსაფრთხოების პაკეტები იღებენ მომავალში. ATG- ს დაკავშირებული კომპანიები ძირითადად იყენებენ სისტემას, რომელიც დროულად შეზღუდულია, ხოლო სხვა ტექნოლოგიური მსოფლიოში წინასწარა. ეს არ არის კომფორტული ადგილი, როდესაც თქვენი კონკურენტები კვირაში ახალი ფუნქციონირება იღებენ და თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ შეცვლა მოთხოვნის დოკუმენტები. Cloud-Native მოგზაურობა Now we have entered the age of cloud-native, microservices e-commerce პლატფორმაები. ახალი პლატფორმაები შექმნილია from ground-up to give you flexibility and scalability. ეს არის ოპტიმიზირებული Cloud, და უფრო მნიშვნელოვანია, თქვენ მხოლოდ გადაიხადოს, რაც თქვენ უნდა, როგორც თქვენ უნდა, რაც საშუალებას გაძლევთ სიჩქარე ბაზარზე. ამ ეკოსიზმიში, თითოეული ნაწილს თქვენი e-commerce სისტემა შეიძლება განვითარდეს და განაყენოს დამოუკიდებლად, და გაფართოებული მიხედვით განაცხადის მოთხოვნებს. გსურთ გაუმჯობესოს თქვენი Search ფუნქციონალური? გსურთ შეამოწმოთ ახალი გადახდის წნევა? გააკეთეთ ეს. არ უნდა დაველოდოთ შემდეგი ძირითადი გათავისუფლების ფანჯარა. Headless Commerce და Microservices ამ თანამედროვე არქიტექტურების ერთ-ერთი სპეციფიკაციები არის კონცეფცია headless კომერციული. ჩვეულებრივ, front-end გამოცდილება - ის, რაც თქვენი მომხმარებლები ვხედავთ - არის განსხვავებული back-end სისტემებისგან - order processing, inventory management, promotion engine და ა.შ. განკუთვნილია უფრო მოქნილობა მომხმარებლის გამოცდილების დიზაინით. Front-end შეიძლება იყოს ვებ-გვერდი, მობილური პროგრამა, ან მომხმარებლის ინტერფეისი სმარტ მოწყობილობები; ეს შეიძლება ყველა გამოიყენოთ იგივე გაფართოებული back-end. გარდა ამისა, front-end განვითარებლები შეიძლება მუშაობა front-end და არ გაგრძელდება შეშფოთება რაღაც back-end, და თუნდაც. მარშრუტი Modernization როგორც ჩვენ ვხედავთ, უფრო მეტი კომპანიები იღებს პლატფორმაები, როგორიცაა commercetools, მათი სწრაფი მიღება და onboarding, კომპანიები ვხედავ, რომ ადვილია გადაზიდვა მათი ხელმისაწვდომი monolith legacy სისტემები. გაცნობა არ არის გარეშე ფანჯრები. გაცნობა monolith to microservices მოითხოვს უნდა იყოს გაცნობა. ეს არ არის მარტივი ჭრის და შეფუთვა სისტემა სისტემა. თქვენ ძირითადად გადაიხადეთ, თუ როგორ მუშაობს თქვენი ციფრული კომერციული ოპერაცია. მაგრამ საღებავი არის გამარჯვებული. ბიზნესები, რომლებიც გააკეთა ცარიელი ანგარიშის სწრაფი დრო ბაზარზე, უკეთესი შესრულება და მნიშვნელოვანი შემცირება საერთო ღირებულება. გითხრათ, რა უნდა მივიღოთ E-commerce გადაწყვეტილებების ძირითადი დონეების ცოდნა არის გადარჩენის პროცესის ძირითადი аспект. დონეები, როგორიცაა კლასიკური მართვა, ფასები, სავარაუდოები, მომხმარებლის მონაცემები და ა.შ. უნდა იყოს რუკირებული და განიხილული მათი დამოკიდებულება. მას შემდეგ, რაც თქვენ გაქვთ კარგი ცოდნა, თუ როგორ ეს ნაწილები მუშაობს ერთად, თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოს შეცვალოს მათ თანამედროვე თანხა, ერთი ნაწილში ერთხელ. ამ პროცესში ხშირად გამოიყენება რამდენიმე ნიმუშები, როგორიცაა strangler ნიმუშები: მშენებლობა მხარეს მხარეს, ხოლო მოდული სისტემა მახასიათებლები, სანამ არის უსაფრთხო, რომ დახურვა ძველი სისტემა. Flexibility შესრულება ამ პროცესის დროს მოქნილობა მნიშვნელოვანია. თითოეული ბიზნეს არის განსხვავებული და თითოეული აქვს საკუთარი მოთხოვნები. არ არსებობს ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც მუშაობს ყველასთვის. ზოგიერთი კომპანიები დაიწყება მომხმარებლის მონაცემებით, პორტფილების გადარჩენა და პორტფილების ლოგიკას ახალი სისტემაში. სხვა კომპანიები შეიძლება გსურთ დაიწყოს პროდუქტის ინფორმაციის და ინვესტიციების მართვის შესახებ. მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ბიზნესის შეზღუდვა, ხოლო ახალი სტრუქტურა გაუმჯობესება. სიცოცხლე მეშვეობით migratory მას შემდეგ, რაც გადაზიდვა დასრულდა, ბიზნესები ხშირად შეუზღუდავი არიან, რაც მათ შეუძლიათ მისაღებად. გამოქვეყნების ციკლი თვედან თვეში წავიდა. ახალი ფუნქციები შეიძლება განახლდეს შეუზღუდავი რაოდენობით მომხმარებელს ტესტირებისთვის, და roll-out შეიძლება სწრაფად გააუმჯობესდეს, თუ ტესტირება წარმატებულია. ფუნქციონირების პრობლემები, რომლებიც ადრე რამდენიმე დღის განმავლობაში დაეხმარება დაეხმარება, ახლა შეიძლება გაუმჯობესდეს რამდენიმე საათის განმავლობაში, რათა გამოიყენოთ ახალი მონიტორინგი და შეამოწმება შესაძლებლობები. გარდა ამისა, ახალი არქიტექტურა არის Cloud-based, ასე რომ გაფართოება მაქსიმალური სატვირთო შეიძლება იყოს როგორც მარტივი, როგორც გადახურვის გადახურვა. ინოვაციების დახურვა უნარი ინოვაცია არის, ალბათ, ყველაზე საინტერესო аспект თანამედროვე e-commerce არქიტექტურა. გუნდი არ არის πλέον დახურული შეზღუდვები monolithic სისტემები, ისინი შეუძლიათ გამოიყენოთ ახალი ტექნოლოგია, ინტეგრირება მოწინავე მომსახურება, და შექმნათ სრულიად ახალი გამოცდილება, რომელიც უბრალოდ არ იყო შესაძლებელი წინასწარ დაფუძნებული შეზღუდვები. ახალი გამოცდილება შეიძლება იყოს ფუნქციების ფორმით, როგორიცაა AI-based რეკომენდაციები, Voice Commerce, და რეალურ დროში პროექტები, რომლებიც კლასიკურად შეესაბამება. უარყოფითი მომავალი მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ბიზნესები შეიძლება არ იყოს მზად ამჟამად მრავალფეროვანი მიზეზების გამო (გ.შ. ღირებულება და რისკი, კონტაქტური შეზღუდვა, კულტურული ცვლილებების შეზღუდვა), ინოვაცია, როგორც განსხვავება, იზრდება. Componentized ან modularized მომსახურება იმას ნიშნავს, რომ პლატფორმაები იზრდება უფრო პრობლემური გაგრძელება - როგორც ღირებულება და განსხვავებული კლიენტების გამოცდილება - კონკურენციას. კომპანიები, რომლებიც არ მოდულატონ მათი გადაწყვეტილებები რისკი დაშორებით მხოლოდ ტექნოლოგია, მაგრამ დაკარგული შესაძლებლობები, რათა განსხვავდეს მათი კლიენტების გამოცდილება და მუდმივად relevance მათი ბაზარზე. ბიზნესის imperative კარგი ამბავი არის, რომ გზა მომდევნო არის ნათელი. სწორი გეგმა, სწორი ინსტრუმენტები და ცვლილება, ბიზნესები შეუძლიათ განვითარდეს მათი ციფრული სავაჭრო პრაქტიკები. ისინი შეუძლიათ გადაიხადოს მომდევნო შეზღუდვები და იღებს მომავალში, რომელიც ეფუძნება მოქნილობა, გაფართოება და ინოვაცია. E-commerce პლატფორმა განახლება არ არის უბრალოდ ტექნოლოგიური სასწავლო. ეს არის ბიზნეს საჭიროება. ეს არის თქვენი ბიზნესის მომზადება სწრაფად ციფრული გარემოში, სადაც მომხმარებლები მოთხოვნებს მეტი და ცვლილება მოხდება სწრაფად. მოგზაურობა შეიძლება იყოს რთული, მაგრამ მიზნით ღირს.