Beer 2.0: The Meme Coin, რომელიც იღებს რაღაც უფრო დიდი Solana

Victoria, Seychelles, 20 მაისი, 2025/Chainwire/--Beer 2.0 მიზნადა იყოს უფრო მეტი, ვიდრე nostalgic node მისი წინადადებზე. ეს არის ახალი თარგმანი meme კულტურა, საზოგადოების ძალა, და რეალური სასარგებლო - მომსახურებული სოლანში. Beercoin- ის ვირუსული გაზრდაზე (როგორც 35x), ეს მეორე განთავსება მიზნადა ამ მოდელის გაუმჯობესებას.

მინიმუმ 48 საათის განმავლობაში ოფიციალური გამოქვეყნების შემდეგ, მეტი 10,000 ადამიანი დარეგისტრირდა მათი ინტერესის Beer 2.0 წინასწარ გაყიდვების მიერ ოფიციალური საიტზე. ეს ძლიერი რეაგირება აჩვენებს მოთხოვნების დონეზე, რომელიც უმაღლესია, ვიდრე ტიპიური meme coin hype, რომელიც გთავაზობთ აღიარებული მოცულობა, როგორც წინასწარ გაყიდვების მიმოხილვა.

ორიგინალური Beercoin იყო შემთხვევაში კვლევა, თუ როგორ მარტივი და საზოგადოება შეუძლია აწარმოოს ექსპონენტური ზრდის. მაგრამ Beer 2.0 არ არის შეუწყებული მხოლოდ კარგი ვიბრაციები და მისაღები. იგი მიზნად აწარმოებს meme ვარიანტი მოდელი ინტეგრირება NFTs, თამაშები, და მომავალ DApps, bringing tangible გამოყენების შემთხვევაში მაგიდაზე - ხოლო შენარჩუნება ჰომერის ზედაპირზე. მშენებლობა Solana, Beer 2.0 იღებს უჩვეულო სავაჭრო და დაბალი ღირებულება, რაც იდეალურია მაღალი სიჩქარით სავაჭრო, თამაშის ურთიერთობები, და ვირუსული დროები ქსელში.

პროექტი მოიცავს გადარჩენა ორივე Vision და tokenomics სტრუქტურა. საერთო მიწოდება შეზღუდულია 888,8 მილიარდი tokens, ერთად 20% გათავისუფლება საზოგადოებას მეშვეობით წინასწარ გაყიდვების გაშვებული 48 საათის განმავლობაში, იწყება მაისი 21, 2025, at 7:00 PM CEST.

ძირითადი გაზიარება: 35% ძირითადი შექმნათთან 30%, ლიკიპედია 20%, საზოგადოების წინასწარ გაყიდვა 10%, მარკეტინგი 4%, მენეჯერი და მხარდაჭერები 6% გაზიარება ორი პარტნიორული ჯგუფი შორის ამ ტოკონის გაზიარება აღწევს გუნდის ზრდას, როგორც მგრძნობიარე და საზოგადოების გადაიხადოს, საკმარისი ლიკიპედია და ინტიმენტები გრძელვადიანი ზრდის გაფართოება.

პირველი 30 წუთი წინასწარ გაყიდვების მოიცავს ხარისხის ბონუსები, რათა გადაიხადოს დაწყებული მხარდაჭერებს - მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტი პროცენტები დროულად მგრძნობიარე არიან. მონაწილეობა პირველი შემდეგი, პირველი გაყიდვების საფუძველზეა, ასე რომ დრო და მომზადება მნიშვნელოვანია. სასარგებლო მონაწილეებს უნდა: დააყენოთ Solana ბონუს (გ.შ., Phantom) Buy SOL მეშვეობით ძირითადი გაყიდვების, როგორიცაა Binance ან KuCoin შეამოწმეთ ვებ-გვერდზე და ოფიციალური სოციალური მედია ქანები წინასწარ გაყიდვების დაწყების დროს შეამოწმებული Presale მისამართი გადაცემა SOL მისამართზე 48 საათის window მიიღეთ BEER 2.0 tokens შემდეგ გაყიდვების - შეამოწმება

Beer 2.0 იღებს ხანგრძლივი მიმოხილვა კლასში, რომელიც მხარს უჭერს ფართო განლაგება, რომელიც განკუთვნილია კულტურის, რეალური მსოფლიოს ინტერაქტიის და Web3 გაფართოების შეუერთებლად. მარშრუტი გაფართოება ოთხი ნაბიჯებში, თითოეული პროექტის მიმოხილვა გლობალური გამოჩენის და საზოგადოების გაფართოებისთვის:

Phase 1: Setting the Table

Phase 2: Strengthening Infrastructure

სტრატეგიული Web3 პარტნიორები საშუალებას გაძლევთ Beer 2.0 გააუმჯობესოს მისი მოცულობა - ინტეგრირება, collabs, და მეშვეობით საზოგადოების გააქტიურება სხვა პროტოკულები ან NFT პროექტები.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.