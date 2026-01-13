მონაცემთა ანალიტიკა: Power Query, CCH და Risk-Based Audit Planning

ერთ-ერთი ფინანსური მართვის ფაქტორები, რომელიც მნიშვნელოვანია, არის გარე ოპტიმიზაცია, რადგან იგი უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი გარანტიას, რომ ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშები ზუსტი და საიმედოა. ოპტიმიზაციის გეგმების მიღების პროცესი ტრადიციურად გაკეთდა, გამოყენებით წინა სამუშაო დოკუმენტები, მიმოხილვა და ნიმუშების გამოყენებით. ამ გუნდის საერთო მიმოხილვა იყო გამოცდილება და ინტენსიური გრძნობა, რომელიც არ არის ეფექტური და ხშირად შეუზღუდავი რისკები. მაგრამ ეს ცვლილებაა. მონაცემთა ანალიტიკა ასევე იძლევა ოპტიმიზატორებს განკუთვნილია და აწარმოებს ოპტიმიზაციის პროცესი. ისინი არ იყენ From Assumptions to Evidence დასაწყისში დასაწყისში ამჟამად, არ არსებობს საჭიროება მოკლე ნიმუშები ან გამოიყენოთ დახურული ანგარიშები ბოლო წლის განმავლობაში, რათა გაკეთდეს გარე რეიტინგი. ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ რეიტინგი იწყება სრული მონაცემების გაქირავება, სანამ ფართო სამუშაო გაკეთება. ტენდენციები, რომლებიც წინასწარ მოვუწოდება, გამოწვეულია. ცვლილებები გადახდის ანგარიშებში, წლიური რეიტინგი, გაქირავების რაოდენობა არ იყო მათთვის, რომ შეუძლიათ გაქირავდეს manually. ისინი გაქირავდება მუდმივი ახალგაზრდა დონეზე ავტომატურად. ასეთი გეგმა მოდის გაუმჯობესებული გაქირავება კლიენტებს, უფრო მიზნად რეიტინგიული გეგმები, და რის მონაცემთა ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ კონტაქტორებს შეუზღუდავი კონტაქტებს ან ანგარიშებს, რომლებიც შეესაბამება სხვა რეგიონებში. მონაცემთა ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ კონტაქტორებს შეუზღუდავი პრობლემებს შეუზღუდავი კონტაქტებს და ფული შეუზღუდავი არიან, თუ მონაცემთა ანგარიშში არ არის შეუზღუდავი. Power Query: The Quiet Workhorse Power Query: The Quiet Workhorse-ის მოვლენები ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ გადაზიდვის შესახებ არის მონაცემთა გადაზიდვის ინსტრუმენტი, რომელიც ეფექტურია და ცნობილია, როგორც Microsoft- ის Power Query. ეს არ სპეციფიკურად ეფექტურობას, რომ იგი შეასრულოს ოპტიმიზაციის პროცესში, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტი, რომელიც თანამედროვე ოპტიმიზაციის გუნდები უნდა შეინახოთ, რადგან ეს არის ფართო და შესაძლებლობები მუშაობა მასთან. ეს საშუალებას გაძლევთ ოპტიმიზატორებს, რათა შექმნათ ინფორმაციას მაღალი რაოდენობით ან მნიშვნელოვანი რაოდენობით წყაროები, შეზღუდოთ და კონვერტაცია მათ ფორმატში, რომელიც ადვილად შეამოწმოთ, გარეშე ბევრი ტანსაცმელი. არსებობს კლიენტების ხარისხი, და თითოეული Power Query- ის უმაღლესი ხარისხი არის სრული მონაცემთა კომპონენტების დამუშავების შესაძლებლობა, რადგან ეს არ არის მცირე ნიმუშების ანალიზიის ხარისხი. ტრადიციული ნიმუშებისას, ყველაზე შემთხვევაში, შავი ნიმუშები შეუძლიათ გამოჩენის გარეშე, რადგან შეთავაზებული ნიმუშები არ დააყენებენ შავი ნიმუშებს. Power Query- ის დახმარებით, ეს აჩვენებს, რომ შესაძლებლობა შეისწავლოთ მთელი მონაცემთა კომპონენტს და არ დააყენებთ სერიოზული რისკებს. იგი ასევე იღებს სქესობას, რომელიც ყოველთვის შეხვდება მეშვეობით მექანიკური შერჩევა და ეს იძლევა რეპუტატორებს უფრო დარწმუნებული მათი შედეგები. The CCH Advantage in Audit Planning CCH- ის უპირატესობა ოპტიმიზაციის გეგმაში მას შემდეგ, რაც ინტეგრირებული სისტემა უზრუნველყოფს ინტეგრირებული სისტემა, რომელიც რკინიგზაცია, დოკუმენტაცია და რესურსების მართვა ადვილად გააუმჯობესებს. ეს არ ნიშნავს მხოლოდ, რომ კონცენტრატორები ავტომატური იქნება. იგი ასევე შეესაბამება ყველა მოთხოვნებს რკინიგზაციის, რესურსების მართვის და დოკუმენტაციის კონტროლის ერთ-ერთი გარემოში. ეს სისტემა ასევე საშუალებას იძლევა დაკავშირებული რკინიგზაციის ანალიზი, რომელიც შეესაბამება რკინიგზაციის სფეროებში და რომ უარყოფილებებს აირჩიონ უზრუნველყოფის ინტელექტურობის დახმარებით, რომელიც საშუალებას საშუალებას აძლევს გუნდებს თქვენი მუშაობის უპირატესობა და ეს სისტემა ასევე დაეხმარება რეიტინგებს, რაც მათ საჭიროა ზოგიერთი რისკების ტერიტორიაზე პასუხისთვის, შედარებით რეიტინგების კლიენტებს მოთხოვნებს. ეს შეუზღუდავს დრო და დოკუმენტებს, რომლებიც შეიძლება დაკარგული იყოს, შეუწყობს და ხელს შეუწყობს რეიტინგების გრაფიკის შენარჩუნებას. CCH ასევე საშუალებას გაძლევთ რეპუტატორებს, რომ წინა წლის რეპუტაციის გეგმებს გაუმჯობესოთ და ახალი კლიენტების ინფორმაციის გამოყენებით დინამიკურად განახლება. ეს ხელს უწყობს დრო გადარჩენა, ახალი სტანდარტებს შეესაბამება და ასევე რეპუტაციის მეთოდი განკუთვნილია კლიენტების რისკების ცვლილებთან. ისტორიული მონაცემები იქნება ფიტნეს და არ არის მხარდაჭერა დინამიკის საფუძველზე. სისტემა მუდმივად გაგრძელებს ზრდის ცვლილებებს მთელი ინვესტიციას. ახალი მონაცემების ინვესტიციით, რისკების პროფიკალების ცვლილებები ხდება. ეს უკვე დარეგისტრირებული მუდმივი მიმოხილვაზე, რომელიც უზრუნ Real Risk, Real Results რეალური რისკი, რეალური შედეგები ყველა ეს ინოვაციები შექმნათ უფრო გაფართოებული, Progressive მიმოხილვა გარე ოპტიმიზაცია. ოპტიმიზატორები ახლა შეგიძლიათ დააყენოთ მათი ენერგიას სხვა ტერიტორიაზე, რომელიც მოითხოვს, ვიდრე ცუდი. ეს შეიძლება იყოს შემთხვევაში, რომ იპოვოთ მომწოდებელი, ან მომხმარებლის, whose ყიდვა ანგარიშები შეიძლება შეესაბამება შეტყობინება დაარსებული სატვირთო, ან ცუდი cash flow, რომელიც იქნება უკეთესი შეამოწმოთ, მაგრამ გადარჩენა ინსტრუმენტები. ისინი არ შეცვალოს პროფესიონალური ცუდი, რომელიც პროცესში დამოკიდებულია, არამედ გაუმჯობესოს. ეს არის გზა, რომ გარე რეიტინგები განვითარება. ისინი არ აჩვენებენ წინასწარი გეგმები, საკმაოდ ჩვეულებრივი მაგალითები და უკანასკნელი ანალიზი. ისინი გადარჩენა ყველაფერს, ინტენსიური და უარყოფითი. ასეთი უპირატესობები თვითმფრინავია კომპანიებს, რომლებიც მზად არიან ამ ცვლილებების მიღება. საბოლოო შედეგები იქნება უფრო ეფექტური და სწრაფი რეიტინგები, რომლებიც უფრო ღირებულება და ინტენსიური კლიენტებს. გარე რეიტინგების გუნდი ახლა უკეთესი პოზიციაა, სადაც ისინი შეუძლიათ იპოვოს, კვალიფიკაციას და რეაგირებას რეალურ რისკის გამოყენებით დაკავშირებული ინსტრუმენტები და მონაცემები-მუშავებული აზრი. \n \n ეს ისტორია გამოქვეყნდა Sanya Kapoor- ს მიერ HackerNoon's Business Blogging Program- ში. This story was distributed as a release by Sanya Kapoor under . HackerNoon’s Business Blogging Program HackerNoon’s Business Blogging პროგრამა HackerNoon’s Business Blogging პროგრამა