XYO、10M+ノードを持つDePINプロジェクト、ブロックチェーンの最初のデータに焦点を当てたL1を発売

ロンドン、イギリス、2025年9月16日/Chainwire/--今日、 , 10M+ノードを持つ最初のDePINとブロックチェーンプロジェクト、スタート ブロックチェーンネットワークは、人工知能(AI)、物流、クラウドサービスなどのデータ重量産業向けに特別に設計されています。 XYO XYO レイヤー 1 XYO XYO レイヤー 1 この発売により、XYOは、パフォーマンスを遅らせることなく大規模なデータを処理するための最初のブロックチェーンを導入し、データ向けに設計された最初のスケーラブルネットワークとなりました。 そして、そのユーザーの80%を暗号空間の外から引き付ける。 2024年までに880万ドルの収益 2024年までに880万ドルの収益 2018年以来、XYOは、ユーザーが日常のデータを現実世界の報酬に変えることができるモバイルアプリCOINなどのさまざまなデータ重量ブロックチェーン製品に取り組んでいます。 XYOの製品は、場所や温度などの単純な現実世界データから、個々の調査反応やショッピング習慣などの複雑なデジタルアクション検証まで、第三者やパートナーに正確で検証されたデータを提供するように設計されています。 XYOは、既存のオプションがプロジェクトの高効率でデータに焦点を当てたネットワークのニーズを満たすことができない7年以上の業界で独自のブロックチェーンを立ち上げることにしました。 たとえば、AI モデルは偏見を回避し、トレーニング結果を改善するために正確なデータの膨大な流れを必要とします。不動産およびサプライチェーン管理では、トークン化された資産は、XYO Layer One が提供できる正確で検証可能な入力に依存します。 XYO Layer Oneの低遅延で大量のリアルタイムデータを処理し、データ検証機能を提供する能力は、新興産業と既存産業の両方にとってユニークな価値のあるソリューションです。 XYOは最初に独自の製品を新しいXYO Layer Oneブロックチェーンに移行し、その後重要なパートナーが続きます。 \n \n 「ブロックチェーンで長年にわたり開発してきた中で、私は現在のシステムが短縮していることを初めて目撃しました。コミュニティは、データの大量に対処し、真の分散化を維持できるシステムに備えています。XYOは、開発者と消費者が長年にわたり後押ししている痛みのポイントを解決しています - 膨張、非効率性、参加の紳士化。XYOは、開発者が構築する必要があるツールと、リソースに関係なく誰でも参加するための手段を提供します。 「ブロックチェーンで何年も開発してきた後、私は現在のシステムが短縮しているところを最初の手で目撃しました。コミュニティは、高量のデータを両方処理し、真の分散を維持できるシステムに備えています。XYOは、開発者や消費者が長年にわたり後押ししてきた痛みのポイント - 膨張、非効率性、参加の紳士化 - に対処します。 XYO 共同創設者&CEO アリー・トロウ アリー・トロウ XYO Layer Oneの新しいテクノロジーは、現在のブロックチェーンにおける最も時代遅れのプロセスに対処しています。 XYO Layer Oneは、データやトランザクション負荷に関係なくスケールできる技術にブロックチェーンを進化させる新しい機能を導入します。 (XYOのLookback Window、Step Hash、Proof of Perfectイノベーションなど) . これらの特徴についての詳細な情報 文書化 これらの特徴についての詳細な情報 文書化 XYOの軽量モデルは、ブロックチェーン速度を向上させ、DePIN、RWA、AI、その他のデータ重いプロジェクトのハードウェアストレスを最小限に抑える。 ニューチェーン New Tokenomics 新しいXYOレイヤーワンブロックチェーンは、2018年に最初の同名の仮想通貨「$XYO」を発売したXYOのダブルトークンモデルのデビューも伴い、今日、XYOトークンは、Coinbase、Kraken、Kucoin、Bitpandaを含む世界のほとんどの主要取引所に上場しており、今後数週間で発表される予定です。 $XYOトークンは固定供給を伴うデフレ資産として機能し、XYOレイヤーワンブロックチェーン内では、$XYOはDePINの報酬、ガバナンス、支払い、セキュリティおよびストッキングの役割のための主なトークンとして機能します。 XYO Layer Oneの継続的で大規模なトランザクション要求に対応するために、XYOは2番目のトークンを発売しています。 新しいトークンは専門的にXYO Layer Oneのネイティブトークンとして機能し、ガス料金の支払い、トランザクション処理、ブロックチェーン機能、優先料金、ノード操作の報酬を含むネットワークの日常的な操作を提供するように設計されています。 XL1 XL1 $XYOはXYOの巨大な製品エコシステムのコアトークンであり、新しいXYO Layer Oneブロックチェーンを支配し、トークンの長期的な価値を維持する一方で、XYOのユーティリティを処理することで、XYOの元の$XYOトークンを補完します。 XL1ドルは、XYOトークンをXYOレイヤーワンにロックし、生態系内で永続的な関連性を生み出します。XYOの流通供給の重要な部分は、XYOレイヤーワン内で長期的にロックされ続けると予想されます。 $XYOを賭けると、参加者はXL1ドルを獲得し、チェーンのすべての機能と関わることができ、より広範な生態系の信頼性と効率性を確保します。システムの賭けは利用可能で、誰でもXYOを賭けてXL1ドルを稼ぐことができます。 オリジナルの $XYO トークンは、XYO エコシステムのガバナンス、ストック、長期的な価値を提供する一方で、XL1 ドルは、ネイティブの XYO Layer One ブロックチェーンのための報酬とトランザクションをカバーします。 XYOについて: 2018年に設立、 XYOは世界で1000万以上のノードを有し、データを収集し、Web3、Web2、AI、リアルワールドアセット(RWA)、および地理的位置付けなどの業界を結びつける。 XYO XYO ユニークなProof of LocationとProof of Originテクノロジーは、資産追跡、DePINアプリケーション、ゲーム、およびさまざまな他の要求の高い産業向けにデータを保護します。 XYOトークンは、Coinbase、Kraken、KuCoin、Bitpandaを含む世界のほとんどの主要な取引所に上場しています。XYO財団を設立することに加えて、XY Labsは米国でSECの認可を得た最初の仮想通貨会社となり、認定投資家と非認定投資家の両方に投資を開設しました。 2022年、XY Labsは、tZERO ATSで$XYLBとして取引し、RWA領域でのリーダーシップを確立した。 [ 」と、( 」と、( ] Website X リンク サイト X リンク コンタクト イヴァン・ゼレフ パラダイス Web3 トップページ > トップページ > トップページ > Paragonweb3.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム