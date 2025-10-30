WannaCry:When Crypto Was On Most Screens

2017年5月12日の金曜日、世界中の多くの人々がコンピュータ(またはATM、チケットマシン、POSターミナル)をオンにし、同じ不愉快なサプライズを得た。 スプレッドシートや病院の患者記録の代わりに、スクリーンが黒と赤の救済ノートで点灯しました。 ノートは「Wanna Decrypt0r」と題され、後に「WannaCry」として知られ、ファイルがロックされ、戻る唯一の方法はビットコインで支払うことでした。 底には「ビットコインについて」と「ビットコインを購入する方法」の2つの小さなリンクがありました。 それは恐ろしかったが、奇妙に教育的でもあり、その救済スクリーンの画像は、この10年で最も認識可能なコンピュータメッセージの1つとなった。 For many people, this was the first time they had ever seen the word. In one stroke, a piece of ransomware managed to give the world a crash course in crypto. WannaCryとは? WannaCryは最初のランサムウェアではありませんでしたが、それは野火のように広がるものでした。ランサムウェアは、あなたが支払うまでファイルをロックするマルウェアの一種であり、これは非常に感染性のあるウィルムのように動作したため、特別でした。誰かが影の添付ファイルをダウンロードするのを待つ代わりに、それは独自にマシンからマシンにジャンプしました。被害者はそれを捕まえるために何もしませんでした。 . 感染した 感染した すべては、Server Message Block(SMB)と呼ばれるファイル共有システムのWindowsの脆弱性から来た。 WannaCryの開発者がこのツールを手にしたとき、それはどこにでもあるオフィスビルにマスターキーを見つけるようなものだった。 (ATM、POSターミナル、その他のサービス機械)は、突然、同じ漫画的な贖金のメモの恩恵にあった。 The exploit, called EternalBlue, was reportedly developed by the US National Security Agency (NSA) and leaked online by a hacking group called the Shadow Brokers. 組み込まれたシステム 組み込まれたシステム https://x.com/amtinits/status/863166195461238784?embedable=true 犠牲者は支払うのに3日間あると告げられ、もしくは価格が倍増するなら、そのファイルが永遠に消えるまで7日間あると告げられました。 How It Spread and Stopped(どのように広がり、そして止まった) WannaCryが恐ろしかったのはスピードだけではなく、オフィスの不幸な従業員を感染させただけで、コンピュータネットワーク全体を飛び越えました。イギリスでは、国立保健サービス(NHS)が最も大きな打撃を受けました。医師や看護師は患者記録にアクセスできず、手術はキャンセルされ、救急車は転送されました。 アンドラ・プラデシュ警察(インド)、ドイツ鉄道(ドイツ鉄道)、ダルマスがん病院(インドネシア)、国立衛生研究所(コロンビア)、ラタム航空(チリ)、ロシア連邦内務省、ペトロ中国、ポルトガル電信、サンパウロ司法裁判所、スペイン、モントリオール大学(カナダ)など。 Across the ocean, FedEx reported disruptions, and in Asia, companies like Honda and Hitachi had to shut down parts of their operations. Over 55 big companies, hospitals, universities, and governmental organizations reported infections 全世界のコスト 数十億ドルで、正確に贖金ではなく、機械を再び稼働させるのに必要な時間と金のために、そしてそれでも、すべては、歴史上最も奇妙なサイバーヒーローズムの行為の1つである可能性のあるものに終わった。 評価された 評価された それは感染したマシンを修復しなかったが、ウィルムが新しい犠牲者を主張するのを止めた。 A young security researcher named Marcus Hutchins that the malware checked for a nonsense web domain before spreading. He registered that domain for about $10, which accidentally triggered the kill switch and slowed the outbreak. 発見 発見 発見 もちろん、ストーリーは軽減に終わっただけではありません Copycats はコードを修正し、新しいバージョンをリリースしました。 企業はシステムを修正するために苦労しました。 そして、政府は、なぜ漏洩したサイバー兵器が最初にインターネット上で浮かんでいたのかという難しい質問に答えなければなりませんでした。 スクリーンはどこにでも 塵が少し落ちた後、WannaCryは警告ストーリー以上のものとなった。それはメームとなった。人々は彼らが見つけることができるすべてのデバイスに、ただ楽しむために、救済スクリーンを貼り付け始めた。ラップトップ、スマートフォン、コーヒーマシン、プリンター、スマートウォッチ。誰かが、スター・トレック・エンタープライズのブリッジ・コンソールを奪取するWannaCryスクリーンの画像を嘲笑した。それはコントロールを取り戻す方法であり、悪夢をジョークに変え、ファイルがなくなった場合、少なくともユーモアの感覚がなかったことを示した。 https://x.com/new_orleansjazz/status/864133471773511680?embedable=true 2017年の大衆にとって、ビットコインはまだ、ジークとトレーダーが話していた謎のものだったが、ここでは、オフィスデスクトップ、病院モニター、ウイルスメームに塗布されたものだった。 The irony is that this strange kind of Internet graffiti gave even more visibility to the ransom note. And with it, those two little links about Bitcoin 突然、問題はテクノロジーフォーラムで「ビットコインは何ですか?」ではありませんでした。パニックの中であなたのボスが尋ねました、「この物のためにビットコインを購入するにはどうすればよいですか?」 専門家が支払いを勧告し、ほとんどの犠牲者は決してしなかったにもかかわらず、見通しは巨大でした。 その後の 流行の数ヶ月後、トップページはショックから分析へと進みました。 (公開) NHSは時代遅れのシステムを深く見直し、最終的にサイバー防衛により多く投資したが、それほど多くはない。 セキュリティ企業と研究者らは、無限の論文を発表した。 次の災害を避ける方法 無料で暗号化されたファイルを復元するためのキー 一方で、Androidデバイス用のコピーカット 中国のユーザー エドワード・スノーデン 批判 勧められたように WannaCry 解放された ターゲット エドワード・スノーデン 批判 勧められたように WannaCryについて 解放された ターゲット 仮想通貨側では、物事は少し複雑になりました。 同時に、救済財布の追跡に関するカバーは、ビットコインが多くの人々が考えていたように追跡不可能ではないことを示しました。 ブロックチェーン上のコインの流れは、常にその背後にいる人達に届くことができなかったとしても。 Bitcoin got a reputation problem (again, because let’s not forget ). To people who had only heard about it through WannaCry, it sounded like the currency of criminals. シルクロード フォローできる シルクロード シルクロード フォローできる 長年にわたり、残念ながら、ハッカーは54.6 BTC(今日では約6.2百万ドル)を受け取りました。 このマルウェアに結びついている2017年末までに、WannaCryの年、ビットコインはまた、その最初の巨大な価格レースを打ち、ほぼ2万ドルに上昇しました。より良いか悪いか、それは、仮想通貨がメインストリームのニュースに突入した年であり、その明るいビットコインのロゴを含む救済スクリーンは物語の一部でした。 財布の一部 財布の一部 オリジナルタイトル: Lessons and Odd Legacy 振り返ると、WannaCryは、世界が一度に2つのことに目覚めた瞬間の1つのように感じます:無視されたサイバーセキュリティの危険性と、暗号通貨の奇妙な新しい現実。パッチをインストールするために困ったすべてのオフィスには、誰かがビットコインが何であるかを尋ねたキッチンテーブルがありました。 ビットコインの名前 これにより、他の暗号ネットワークの発見が容易になり、他のプロジェクトはすでに分散化への異なるアプローチを実験している。 As dark as it was, the episode put crypto on the map. It proved that money native to the Internet could appear in unexpected places, good or bad 広く広がった 広く広がった たとえば、2016年に数カ月前に発売されていた。当時、ビットコインの所有者に供給の大部分を配布し、ビットコインの初期のコミュニティと成長を結びつける。 交換 交換 長年にわたり、これは重要であることが判明しました ランサムウェア攻撃 検閲と監視が主要な役割を果たしたとき、 . 減った グローバル関心 減った グローバル関心 かつてジークや影のものとして見られていたものは、今や解決策の一部のように見え、Obyteはコミュニティー主導のアプリケーションや検閲に抵抗する支払いやコミュニケーションに焦点を当て続けています。 WannaCryは常に、世界中のスクリーンにビットコインが着陸した日として記憶されるでしょう。それ以来、メメーメーからObyteのようなネットワークに至るまで、人々が暗号で何をしているかは、物語はまだ展開しています。 Featured Vector Image by Freepik(フリーピック) フリーピック フリーピック