Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

雇用マネージャーのノーBS演奏書は、実際に動作するレポートを書くためのものです。

先月、私のメールボックスに3つのレポートが届きました メンティー、従兄弟、そして友人から 助けたいと思った - 私は助けたいです. しかし、これらを読むことは宿題のように感じました. 彼らが賢くないためではなく、ドキュメントが密集し、混乱し、忘れられないように感じたからです.





それが私に打たれた時:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





私たちは、法的なトランスクリプトのように、リニアを書くように訓練を受けています:線形、形式的、忘れられる。私たちは、ATSのために書くように言われています。





しかし、ここに真実はあります:あなたのレポートがATSフィルターを超えても、それでも私を超えなければなりません。And I’m rooting for you! I want to see your potential.しかし、もし私が、大切な人で、それを乗り越えられないのなら...文脈のない雇用マネージャーと10個のタブが開いていると想像してください。





あなたのレポートがYesを簡単に言わない場合、それはすでにノーです。

あなたのレポートがYesを簡単に言わない場合、それはすでにノーです。

あなたのレポートには1つの仕事があります:注意を機会に変える。

製品として考えて、一つに三つの部分がある。















最高のレポートは単に書かれているのではなく、設計され、編集され、実行されています。





最高のレポートは単に書かれているのではなく、設計され、編集され、実行されています。

原則1:製品として考える

あなたのレポートはあなたの過去の反射ではなく、あなたをあなたの未来に導くためのツールです。





製品にはユーザー、結果、位置付け、および変換目標があります。

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



だから、あなたはあなたのレポートを扱い始め、これらに答える:

どんな役を追いかけるのか。

リストだけではなく、何のために雇われたいですか?

どんな強みを私は叫びたいのだろう、たとえスカムの中でも?





そして、「次に何を求めているか」に対するあなたの答えが「より良い給料」であれば、お止めください。





支払いはピッチではなく、副作用です。

支払いはピッチではなく、副作用です。





あなたは適用する成長建設するために何か新しい二レベルアップ二リーダーあなたのリサイクルは必要reflect that ambition,背骨のない形状変更者のようにすべての仕事の説明を追いかけないでください。





を明確にしなさい。なぜで、誰そして、次は何あなたが書く前に、何だった.

柱2:注目を集めるデザイン

デザインはフォントから始まるのではなく、尊敬から始まる。Respect for the reader’s time人間が視覚情報をどのように処理するかを尊重し、あなたのレポートが正しいという事実を尊重します。バケツの中では唯一ではない。





以下は、実際に重要なこと:

1.レイアウト

2つのコラムを使用してください. はい、大丈夫です. ATSは生き残ります. 2012 に固執するのをやめましょう. あなたの読者はあなたに感謝します。





トリックはこちら:PUTexperienceそしてeducation一部の雇用マネージャー(私のように)は経験を大切にしています。奇妙な教育に執着している! なぜか私に尋ねないで! 僕はそれを得られない。全般. しかし、これは学生ローンの負債を数えるためにあなたの時間です! そしてこれで、あなたは両方にサービスすることができます。

2. イエラルギー

あなたの名前、あなたのタイトル、あなたの会社、あなたの影響? クール. これらを視覚的に高くします. フォントサイズ. 勇気. しかし、すべてを叫ぶのをやめましょう。





Your name and section headers are non-negotiables.ATSは必要だし、そうだ。





And the hierarchy is not only aesthetic. それはstrategic例えば:

同じ会社内で昇進した場合は、役割を強調してください。

あなたがトップレベルのブランド(MANG? Big 4?)で働いたことがあるなら、その会社を強調してください。





あなたのストーリーに重要なものを選択し、それを導くようにしてください。

3.スペース

Whitespace は無駄なスペースではありません、それは休息の土地を助けるものです. あなたの резюмеがテキストの密度の高い壁のように見える場合は、私は去りました. あなたのセクションのヘッダは、次のものを触っているラインに触れています, 私は真剣に去りました.

4.近接

日付は仕事のタイトルに近いはずです。あなたの仕事が左側にあるとき、これがどれほど私をイライラさせるかは言えません、そしてその後、日付はすべて右側にあります! 一緒に進むべきものは一緒になければなりません。

5.色

あなたが誰であるかを反映する1つのアクセント色を使用してください...節約的に. あなたの名前、ヘッダー、およびおそらく企業. カラー = 署名. リスクはありません。





あなたのレポートはブランドガイドラインドックではありませんが、それはシグナルです. 色は、私が一言読む前にあなたが誰であるかについて何かを言う最速の方法の1つです。





あなたは、何かを含むことができます:

Maroon → 自信、根拠、思考

ブルー → 信頼性、穏やかさ、細部指向

オレンジ → 勇気、クリエイティブ、イニシアター

グリーン→新鮮、適応性、ミッション駆動

Yellow (not highlighter yellow) → 楽観的、温かい、高エネルギー

赤 → 肯定的、決定的な、強力な存在

Gray/black only → Reserved, classic, plays by the rules (which might be exactly the point)

6. Design for the Skim

人々はレポートを読みません。彼らはスキャンします。彼らが信号を見つけるのを容易にします。それで、それらのポジションを大胆にし、影響を大胆にし、見逃すことのできないものは何でも大胆でなければなりません。

「Micro-Tips」セクション

あなたがあなたのレポートをよく読むことを望むなら、これらを修正するようにしないでください。

孤独な単語が次の行に座っている場合は、それを修正してください。

フォント犯罪: 1 つのフォントファミリーを選択してください。 必要に応じてフォントバリエーションを使用してください。 補完フォントもOKですが、一緒に行く必要があります。 また、Comic Sans または Papyrus はありません!

Alignment drift: あなたの弾丸が並んでいない場合、それはあなたのメッセージでもありません。

ホワイトスペースの川:正当なテキストを通じて垂直に走る大きな隙間? 停止! 左は常に並んでいます。 あなたは雑誌記事を書いていません。

手紙スペース:それさえ考えないでください!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.PMとしてあなたのUI/UXスキルを示したいですか?これがあなたが get-go からそれを行う方法です!

柱3:実際に何かを語るコンテンツ

Design makes me to pause. Content makes me to stay. Narrative makes me to remember. デザインは私を休憩させます。





以下は実際に読む価値のあるレポートを書く方法です。

ページ数 = 1

雇用マネージャーとして、私は6秒、もしかしたら10、もしかしたら私は寛大である場合です。だから、1ページ以上のものはそれを作るつもりはありません。 私は、「この子は編集する方法を知らない」として取るでしょう。ノーだから、編集しろ。

2.すべての弾丸には仕事が必要です。

それぞれの弾丸は異なる仕事をしなければなりません 同じ句を新しい動詞で繰り返すのをやめましょう それは、あなたが言うべきことがなくなったように読みます、そして私はあなたがしたと仮定します。

行動から始めて、証拠から終わる。

■Bad: Led Syncs across Teams

■BetterLEDのクロス機能同期により、QA時間を40%削減し、打ち上げ遅延を減らす

シグナル = シグナル

何が先かは、あなたが最も大切にしているものだと私は考えています. ページの半ばにあなたの最も強力な仕事を埋めてはいけません。

5.会社が何をしているか教えてください

「Google」と書かれている場合は、クールですが、Gmailで作業しましたか?YouTubeで作業しましたか?月ショットでしたか?





それぞれの会社の下にある一つのコンテキストラインが、世界を変える。

それぞれの会社の下にある一つのコンテキストラインが、世界を変える。





例 :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



It helps me to understand the子供あなたがやった仕事、Theタイプあなたがチームに所属していたこと、そして私が必要としていることに関連する問題を解決したかどうか。

交渉できない私はあなたに戦います。

写真なし:偏見は本物です. そしてあなたがどれほど熱いかは気にしない. あなたの顔は資格ではありません. ページからそれを保持してください.

会社の場所がない:あなたがした仕事が重要でない限り、それはただの無駄なスペースです。

No novels in your intro: Your summary should be 2-3 lines, jargon-free, and human. Not a manifesto. Not a buzzword salad. And definitely not in bullet form. あなたの概要は2〜3行でなければなりません。

スキルセクション: 目的で順番に: 注文の問題. 常に. デザイナー → 設計ツールと方法でリード. エンジニアリングの背景を持つPMs → 製品スキルでリード。

スキルサークルがない:Excelで「4 out of 5」は何を意味しますか? テーブルをフォーマットできますか? マクロを使用できますか? 標準はありません。

浮動ツールリストはありません Figma、Excel、Jira...大丈夫ですが、それらについてどうですか? ツールをリストする場合は、そのツールがどのように使用されたかを示すか、またはデザインや分析、またはユーザーストーリーについて話しているスキルセクションに置く!

ボーナス:あなたが初期のキャリア、中盤、または再生不安な場合

あなたは素晴らしいレポートを書くために積み重ねた仕事の歴史を必要としません。

1. プロジェクトセクションを追加

特にあなたが小学校にいるか、転職している場合は、これがあなたが関連性を証明する方法です。

現実世界の問題の使い方

あなたの役割、意思決定、影響を示す

作品にリンクする場合のボーナス(ポートフォリオ、GitHubなど)





Internships countしかも。Side projects彼らを彼らが何であるかと呼びなさい. タイトルを埋めないでください. 確かにこれを経験として置かないでください. 私はあなたを打ち、そして私はそれを意味します!

2.協力できることを示す

You’re not joining as a VP. You’re coming in as a PM1, APM, or Designer 1. And what am I looking for? Someone who can collaborate, take feedback, and ship features. Use words like: “Collaborated with cross-functional teams…” “Partnered with design to iterate on wireframes…” “Worked alongside engineers to scope MVP features…” That’s what shows me you’re ready to roll. I’m not expecting you to lead on day one. I’m expecting you to plug in, learn fast, and move with the team. Show me that. Say that.

最終思考

あなたのレポートは単なるドキュメントではありません. それは製品です. それはあなたがしたすべてのことではありません. それは誰かをもっと知りたがらせることについてです。





そして真実?

あなたはあなたの過去のために雇われてはいません、あなたはあなたの未来を信じる人々をどのように明確にさせるかのために雇われます。

あなたはあなたの過去のために雇われてはいません、あなたはあなたの未来を信じる人々をどのように明確にさせるかのために雇われます。





The best resumes aren’t lists. They’re auditions. Make yours the one that gets the callback.