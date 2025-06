Sora: HackerNoon 週間の会社

「Hey Hackers! Welcome Back to Another Series of HackerNoon」今週の会社は、ここでは、テクノロジーの変革者たちが未来を構築し、一度に1つのブロック(またはブロックチェーン)を展開しています。姉妹それは、分散化された世界で経済がどのように機能するかについての根本的な再構想です。





SORAはもう一つのブロックチェーンプロジェクトではなく、新たなブロックチェーンプロジェクトを創出する野心的な試みです。supranational economic systemそれが役立つみんな建てられたParity Substrate横に拡大するKusamaで、Polkadotクロスチェーン・ブリッジを通じて、SORAは国境のない金融エコシステムの基盤を築いています。Token Bonding Curve(TBC)は、ダイナミックにトークン供給を管理し、伝統的な暗号市場を苦しめているブームブストの混乱を緩和します。

しかし、本当は何が姉を引き離すのだろうか。

その他democratic governanceSORA議会は、いかなる機関も無制限の権力を持たないことを保証するモデルであり、その使命は、financial inclusion for all現実世界の生産とサービスを資金調達するためにXORを導入することで、SORAは意図的に購買力を生み出す。





それがトークン交換、クロスチェーン資産、またはあなたの財務を処理するためのより良い方法であろうと、SORAは地球、メタバース、およびそれ以上のためのビルドです。

HackerNoon’s Company of the Weekに登場したい? HackerNoon Todayであなたのテクノロジー企業ページをリクエスト!

お姉さんに会いましょう!面白い事実です。





毎年、SORAは、SORA Economic Forum無料のグローバルイベントで、誰もがZoomを通じて参加して、マクロ経済、ガバナンス、トークノミクスの大胆なアイデアを探索することができます。November 2024SORAは第3回を迎え、コミュニティメンバーや専門家を集めて、SORAが世界の金融をどのように再構築できるかを議論しました。





典型的な暗号プロジェクトとは異なり、SORAは使用する予定です。multi-body sortition権力の蓄積はなく、SORA議会によるスマートでデータベースの意思決定のみ。





Learn More About SORA!

『HackerNoon: The DeFi Writing Contest』





2022年、HackerNoonはSORAと提携し、DEFI Writing コンテスト7月から10月まで、コンテストは世界中の作家を歓迎し、暗号化、DeFiプロジェクト、そして金融の未来についての取り組みを共有しました。





Aと$20,000 prize poolそしてmonthly 5,000 XSTUSDup for grabs, the contest lit up the HackerNoon platform with #挑戦♪♪サブストレート-tagged submissions. From opinion pieces to deep dives into DeFi technology, the partnership brought together a powerful combo: great storytelling and next-gen financial innovation. 優勝発表とトップストーリーを読むここ!

私たちのNGOINGライティングコンテストについて学びましょう!!

Want to sponser a Writing Contest?わたしたちの訪問ビジネスページ.





