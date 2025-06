Solana Validator を実行するには何が必要ですか:ハードウェア、帯域幅、予算

ブロックチェーン検証サーバーのためのCPUとメモリパラメータの最適化

ブロックチェーンは、各トランザクションがブロックチェーンに記録され、情報の透明性と不変性を確保する分散化されたデータストレージシステムであり、これは、仮想通貨、分散化アプリケーション(dApps)、NFT、その他のイノベーションの基礎となった中央制御なしで信頼できるシステムの作成を可能にします。

ブロックチェーンネットワークの検証サーバー、特にSolanaのような高性能ネットワークをサポートするサーバーは、最適なパフォーマンスを確保するためにハードウェア仕様を慎重に考慮する必要があります。

プロセッサを選ぶ

ブロックチェーン検証サーバーの選択は、多くのトレードと高時速をサポートする必要性によって大きく決定されます。 マルチトレードは、プロセッサが複数のトレードを同時に実行することを可能にし、パラレル操作を処理する能力を向上させます - これは、ブロックチェーンが毎秒数千件のトランザクションを処理するために不可欠です。 例えば、AMD EPYCプロセッサは、その複数のコアアーキテクチャのために広く認識を得ています。 少なくとも24コアまたは16+コアを持つ高周波CPUの構成は、ソラナのようなブロックチェーンネットワークの検証者にとって理想的です。 AMD EPYC 9254プロセッサは、2.9GHzの時速で

ランダムアクセスメモリ(RAM)

ブロックチェーン検証は、コンピュータのニーズを満たすために、256〜512GB、好ましくはDDR5型の重要なメモリを必要とします。これは、取引の検証とレジストリの状態を維持するために、大規模なデータセットへの迅速なアクセスを必要とするネットワークアーキテクチャによるものです。不十分なRAMは、ピークロード中にボトルネックを作り出し、レジストリの同期化が遅くなり、パフォーマンスが低下します。例えば、Cherry Serversのような専門的なブロックチェーンソリューションプロバイダが提供する構成には、Solanaのようなネットワークに適したコストとパフォーマンスのバランスを示す384GBのDDR5RAMが含まれています。





データストレージ

ブロックチェーン認証サーバーの効率性に大きな影響を与えます。 NVMe SSD は、600 MB/s の SATA 制限に比べて、7000 MB/s を超えるより高い読み込み/書き込み速度を有する従来の SATA SSD に比べて好ましい選択肢と考えられています。このパフォーマンスの利点は、急速に変化する環境で応答性を維持するための重要な要因であるレジストリ同期時間を短縮します。ホスティング認証ノードでは、NVMe SSD のエンタープライズモデルが推奨されており、オペレーティングシステムのインストールとブロックチェーンレジストリのための別々のドライブを含む典型的なセットアップがあります。例えば、Cherry Servers は、OS インストールのための 2

ブロックチェーンホスティングのためのNVMeとSATA SSDの利点

ブロックチェーンネットワークの急速な拡大、特にSolanaのような高性能システムは、情報量の大幅な量を管理できるデータストレージソリューションの再評価を必要としている。 2025年4月時点で、Solanaネットワークは、現在のトラフィック条件下で年間約80~95TBのデータを生成し、使用量が完全な容量に近づくと数ペタバイトに増加する可能性があります。これは、大量のデータセットを効率的に扱うことができるデータストレージテクノロジーを選択することの重要性を強調しています。

PCIe Gen4 x4 インターフェイスで動作する NVMe SSD は最大 7-8 GB/s の連続パフォーマンスを報告し、エンタープライズ モデルは通常 5-7 GB/s の読み書き速度を提供します。これらの数字は、最大 550 MB/s に制限されている SATA III SSD と激しく対照しています。ブロックチェーン取引検証ワークロードには、高い IOPS (最大 1 百万のランダム 4KB IOPS) と低遅延 (~100 μs) が必要です。 NVMe ドライブは、SATA と SAS のオプションに比べて大きな利点を持っています。 SATA HBA 層を除去すると、NVMe ドライブは PCIe を通じてプロセッサと直接対話し、遅延を減らし、

高トランザクションブロックチェーンネットワークにおけるネットワーク帯域幅要件

高取引量を持つブロックチェーンネットワークでは、ネットワーク帯域幅はノードのスムーズな運用を確保する上で重要な役割を果たします。ベースのネットワークインフラストラクチャの強力さは、検証者とRPCノードの取引を効率的に処理し、ブロックを分散ネットワーク全体に拡散する能力に直接影響を与えます。例えば、Solana検証者は、現在のトラフィックボリューム下で年間約80~95TBのデータを生成できるブロックチェーンアーキテクチャに組み込まれたハイパッドを維持する必要性から、このような厳格な要件は、プラットフォームのデータ交換食欲を反映し、年間数ペタバイトに増加する可能性があります。

ブロックチェーンノードの月間トラフィック制限は、信頼性の高い接続の重要性をさらに強調しています。Solanaのようなブロックチェーンネットワーク負荷に焦点を当てたサービスプロバイダは、頻繁に100TBから無制限のトラフィックまでパッケージを提供し、取引量が毎月100TBを超えるネットワークのニーズを満たすことができます。

ブロックチェーンノードのためのネットワーク帯域幅の最適化をさらに複雑化するために、遅延につながる地域の制限は、より高いネットワーク遅延の経験を持つ地域がブロック拡散に遅れ、全体的なネットワークパフォーマンスに悪影響を及ぼすことを示しています。例えば、ブロック拡散の遅れの数ミリ秒でさえ、特にSolanaのような高性能ネットワークで重要なパフォーマンスボトルネックを引き起こす可能性があります。ホスティング地域の戦略的な選択はこれらの影響を緩和するために重要になります。グローバルなデータセンターネットワークを持つサービスプロバイダーは、オペレーターがユーザーや他のネットワーク参加者に近づいてノードをホスティングし、遅延を削減し、ブロック同期を

ブロックチェーン取引検証のための専用サーバー:包括的な分析

ブロックチェーン取引の検証は、強力で専門的なインフラを必要とするコンピュータ密集したプロセスです。ブロックチェーンワークロードをサポートするための専用サーバーの提案は、Solanaのような高性能ネットワークにとって特に重要なソリューションです。

ブロックチェーンワークロードをサポートする専用サーバーの価格は、地域およびRAID構成によって大きく異なります。中規模のプロジェクトは、月額約1800ドルで始まりますが、より大きなオペレーションは、追加のリソースで月額3800ドルを超える可能性があります。コストは、プレミアムハードウェアだけでなく、ブロックチェーン認証タスクに固有の redundancy とスケーラビリティも反映しています。





ブロックチェーンアプリケーションのためのクラウドホスティングの革新

ブロックチェーン技術の急速な進歩により、高度なホスティングソリューションがそのコンピューティングニーズを満たすことが必要となりました。最も変革的なイノベーションの1つは、GPUの加速をクラウドホスティングプラットフォームに統合し、トランザクション検証やスマート契約の実行などのタスクのパフォーマンスを大幅に向上させました。例えば、Amazon Web Services(AWS)は、GPUインスタンスを使用して高パラレル処理を必要とするワークロードを最適化する管理されたブロックチェーンソリューションを提供しています。これらの機能は、現代の分散アプリケーションの膨大なコンピューティング要件に合わせて構成されたノードを展開することができます。

ブロックチェーンアプリケーション用のクラウドホスティングのもう一つの重要なイノベーションは、自動スケーリングの実装です。この機能は、現在の需要に基づいてリソースのダイナミックな割り当てを可能にし、トランザクションボリュームのピーク時でも安定したパフォーマンスを確保します。例えば、プロバイダは、AIベースの自動スケーリングソリューションを統合し、リソースの配布をスムーズに調整し、オペレーティングコストを削減し、低い応答遅延を維持します。このようなシステムは、高周波数取引(HFT)プラットフォームとリアルタイムのDeFiプロトコルをサポートするために不可欠で、ミリ秒の遅延でさえ

ブロックチェーン特有のAPIとの統合は、クラウドホスティングプラットフォームの機能性をさらに向上させます。Solanaが提供するツール、Gulf Streamプロトコル最適化やJupiter APIやJitoクライアントなどのカスタマイズプラグインなどは、ノードの展開と管理プロセスを簡素化します。これらの統合により、開発者はノードパラメータを正確に構成し、メモリ配布や検証器選択などの要素を最適化してプロジェクトのユニークなニーズを満たすことができます。さらに、SOL Trading API bloXrouteのようなサービスは、Solanaのメプポールフリー設計アーキテクチャに沿って予測キャッシュと早期取引処理を容易にします。これらの成果は、

これらの進歩にもかかわらず、伝統的な仮想プライベートサーバー(VPS)または専用サーバーと、特定のブロックチェーン使用事例に最適化された近代的なクラウドソリューションとの間には顕著な対立が存在します。白金属サーバーなどの伝統的なセットアップは、パフォーマンスと構成制御に優れ、重要なアプリケーションに最適です。しかし、それらはしばしばより高いコストで来ており、クラウドオプションのスケーラビリティが欠けています。逆に、クラウドソリューションは、より大きな柔軟性と経済的効率性を提供しますが、極端な負荷下で専用ハードウェアの原材料のパフォーマンスに匹敵するために苦労する可能性があります。

ブロックチェーンテクノロジーの概要とSolanaの例によるホスティングプロバイダーの分析

Solana最も高性能なブロックチェーンネットワークの1つであり、最大限に処理できる。65,000 transactions per secondProof-of-History(PoH)と伝統的なProof-of-Stake(PoS)を組み合わせたユニークなアーキテクチャのおかげで、DeFi、Web3、そして高速スマート契約のための最も人気のあるプラットフォームの1つとなっています。

Solanaの主な成分:

Validators - コンセンサスに参加し、トランザクションを検証し、ブロックに投票し、報酬を受け取ります。 RPC Server (Remote Procedure Call Node) - dApp 開発者、取引所、財布によって使用されるネットワークとの相互作用のための API を提供します。 インデックス - 取引、アカウント、イベントに関するデータを収集し、簡単な検索と分析のための構造化された形式で保存します。 テストノード(Test Validators/DevNet) - 開発者がメインネット上でリリースする前にスマートコントラクト、dApp、新しい機能をテストするために使用するローカルまたはリモートノード。

Solana コンポーネントに必要な資源

各ノードの種類には、独自のハードウェアリソース要件があります。以下は、推奨される仕様です。

Type of Node Processor (CPU) RAM Disk Network Note Validator 24+ cores (AMD EPYC/Intel Xeon) 512 GB DDR4+ 2x2TB NVMe RAID0+ 1–10 Gbps Requires a lot of memory and disk speed RPC Node 8–16 cores 64–128 GB 1–2 TB NVMe 1 Gbps Stability and availability are crucial Indexer 8–16 cores 64–256 GB 2–4 TB NVMe 1 Gbps Requires a powerful database Test Node 4–8 cores 16–32 GB 100 GB+ NVMe 100 Mbps Suitable even for mid-level VPS

Validator

24以上のコア(AMD EPYC/Intel Xeon)

512GB DDR4+

2x2TB NVMe RAID0+

1~10Gbps

多くのメモリとディスク速度が必要です。

RPC Node

8~16色

64~128GB

1~2TB NVMe

1 Gbps

安定性と可用性が重要

Indexer

8~16色

64~256GB

2~4TB NVMe

1 Gbps

強力なデータベースが必要

Test Node

4~8色

16 - 32 GB

100GB+ NVMe

100 Mbps

中級VPSにも適しています。

GPUはnot currently mandatoryほとんどの Solana コンポーネントでは、CPU で計算が行われますが、GPU はデータ分析、機械学習、大容量のインデックスなどの特定のタスクに使用できます。

Dedicated servers are preferable, 特に検証者にとっては、彼らが提供する:

ハードウェアの完全なコントロール

高性能と安定性

Scalability オプション

「ノイズな隣人」の欠如(VPSとは異なり)

VPS is suitable only for:

RPCノード

インデックス

ノードテスト

クラウド ソリューション(AWS、Google Cloud、Azure)は可能ですが、遅延や過剰負荷を避けるために、Solana ロードの下で適切な構成が必要です。

米国、ヨーロッパ、英国のホスター市場:準備済みソリューションとユニバーサルプロバイダー

市場は、既製のブロックチェーンソリューションを提供する専門のホスターと、Solanaのニーズに適応できる普遍的なプロバイダーを両方提供しています。

Universal Hosters: Hostkey — Powerful servers with AMD EPYC/Ryzen processors featuring many cores, high-throughput network, and locations in various countries. Offers the lowest prices on the market. Cryptocurrency payment possible. Cherry Servers — Bare-metal servers, AMD EPYC, NVMe SSDs, global data center network. Bacloud — Powerful servers for Solana validators, cryptocurrency payments, flexible configuration. AWS / Google Cloud / Azure — Cloud solutions offering flexibility but more complex to optimize for Solana.

Specialized Hosters: Chainstack — Managed nodes, elastic RPC, free plans, cryptocurrency payment options. Blockdaemon — Enterprise level, supports multiple networks, SLA and monitoring. Dysnix — Specializes in blockchain, offers GPU/VPS/dedicated servers, supports Solana, Ethereum, Cosmos, and other networks.



サプライヤーの比較表

Hoster Validator RPC Testnet Price Note HOSTKEY ✅ ✅ ✅ from €349/month (validator) Flexible configurations, ready-made and custom-built servers Cherry Servers ✅ ✅ ✅ from $798/month Bare-metal, EPYC Bacloud ✅ ✅ ✅ from $1800/month Custom order Chainstack ❌ ✅ ❌ from $0 Managed nodes Dysnix ✅ ✅ ✅ $500+/month Specialization in blockchain AWS ⚠️ (more complex to configure) ✅ ✅ $ Scalability

HOSTKEY

✅

✅

✅

€349 / 月 (検証者)

柔軟な構成、準備済みおよびカスタマイズされたサーバー

Cherry Servers

✅

✅

✅

798/月

バーメタル、EPYC

Bacloud

✅

✅

✅

$1800 / Month

Custom オーダー

Chainstack

❌

✅

❌

$0から

管理ノード

Dysnix

✅

✅

✅

$500+ / 月

Blockchainの専門化

AWS

️(より複雑に設定する)

✅

✅

$

スケーラリティ

Solana 用 HOSTKEY プロバイダの例を使用して機械を選択する

HOSTKEYは、Solanaネットワーク内のさまざまなタスクに適したいくつかの種類のサーバーを提供しています。

VPS (Virtual Private Server) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plans: v2, v3, ryzen or higher : vm.v2-heavy , 8 cores, 16 GB RAM, 240 GB NVMe (from €22/month) vm.ryzen-16 , 8 cores, 16 GB RAM, 120 GB NVMe (from €40/month) vm.v3-ultra , 10 cores, 64 GB RAM, 1 TB NVMe (from €85/month) VPS Plans



VDS (Instant Dedicated) Suitable for: RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plan: vds.ryzen-64 VDS Instant



Custom Configured Dedicated Server (4th Gen AMD/Intel) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi, Solana Validator Configurations: EPYC 9354 with 32 cores, 384 GB RAM, 2x2 TB NVMe, network 1G (from €349/month) EPYC 9354 with 32 cores, 768 GB RAM, 2x3.84 TB NVMe, network 10G (from €599/month) Advantages: Fully meets Solana's requirements Disadvantages: Requires manual configuration Server Configurator



所有権の総コスト比較

Hoster Server Type Monthly Cost Annual Cost Comments HOSTKEY Validator (custom-configured) from €349 (~$390) ~$4,680 Economical if European data centers are needed Cherry Servers Validator (EPYC) from $798 from $9,576 SLA 99.97%, good quality Bacloud Validator (custom order) from $1,800 from $21,600 High performance level Dysnix Validator (bare metal) from $500 from $6,000 Budget option, requires coordination AWS Validator (EC2 m6a.16xlarge + EBS) from $1,200 ~$14,400 Challenges with disks and network HOSTKEY RPC Node (ryzen-64) from €119 (~$130) from $1,560 Ideal for small business Cherry Servers RPC Node (i7 BM) from $199 from $2,388 More scalability options HOSTKEY Test Validator (v2, v3, ryzen) from €22 (~$25) from $660 Most economical for development

HOSTKEY

Validator(カスタム構成)

€349 (~$390)

4 680 ドル

欧州データセンターが必要な場合の経済性

Cherry Servers

認証(EPYC)

798 ドル

9,576ドル

SLA 99.97% 優れた品質

Bacloud

Validator(カスタムオーダー)

1800ドルから

21600ドル

高性能レベル

Dysnix

バリダター(Bare Metal)

500ドルから

6000ドルから

予算の選択肢、調整が必要

AWS

認証器(EC2 m6a.16xlarge + EBS)

1200ドルから

~14400ドル

ディスクとネットワークの課題

HOSTKEY

RPCノード(Ryzen-64)

€119 (~$130)

1 560ドル

小規模ビジネスに最適

Cherry Servers

RPCノード(i7 BM)

199ドルから

2 388 ドル

より多くのスケーラビリティオプション

HOSTKEY

テスト検証(v2、v3、ryzen)

平成22年(平成25年)

660ドル

開発のための最も経済的

結論

特定の種類の Solana ノードには、特定のサーバータイプが必要です。

VPS - テストと開発のために

VDS - RPC および DeFi サービス

GPU — for parallel computing and analytics パラレルコンピューティングと分析

Custom Configured Dedicated Servers — for a full-fledged Solana Validator (完全なソラナ検証器)

中規模から高負荷のブロックチェーンプロジェクトの場合、VDS or configurable servers十分です。





