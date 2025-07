Sheridan, Sheridan, July 2nd, 2025/Chainwire/-- ロール decentralized finance (DeFi) プラットフォームは、仮想通貨取引所で $1R0R のネイティブトークンのリストアップを発表しました。 メキシコ このマイルストーンは、わずか数週間前にBitMartで成功したデビューに続いて、世界中のトレーダーに1R0Rをより容易に利用できるようにするための重要なステップです。

Ethereum ERC-20ネットワークに構築された1R0Rトークンは、R0AR財布、R0ARchain(高速で低コストのEthereum Layer 2)、および次期AI駆動のR0ARacleを含むR0ARの統一されたエコシステムを強化します。

MEXCランキングの主なポイント:

取引カップル: $1R0R/USDT、高流動性でシームレスな取引を提供します。 https://www.mexc.com/exchange/1R0R_USDT?_from=search

可用性: 取引は2025年6月27日から実行され、預金と引き出しは完全にサポートされています。

アクセシビリティ: MEXCのグローバルなアクセシビリティは、170カ国以上で4000万人を超えるユーザーにサービスを提供し、多様な視聴者に1億ドルを提供します。

コミュニティ・フォーカス: R0ARのコミュニティー・ドライブ・アプローチは、複雑さのない機関レベルのツールをユーザーに提供し、プライバシーとコントロールを提供します。

「このMEXC上場はR0ARと私たちのコミュニティにとってゲーム変革です」と、R0ARの共同創設者兼CTOであるDustin Hedrick氏は述べました。「世界の主要な取引所の1つと提携することで、DeFiをよりスマートで安全で包摂的なものにしています。

「このMEXC上場はR0ARと私たちのコミュニティにとってゲーム変革です」と、R0ARの共同創設者兼CTOであるDustin Hedrick氏は述べました。「世界の主要な取引所の1つと提携することで、DeFiをよりスマートで安全で包摂的なものにしています。

MEXCの急速なトークンリストと深い流動性の評判は、1R0Rの世界的な拡大のための理想的なプラットフォームです。最近の報告によると、MEXCは461以上のスポットリストと毎日20億ドルを超える取引量で業界をリードし、1R0Rの強力な市場アクセスを確保しています。

ユーザーは開始できます: MEXCにサインアップし、KYCを完了し、今日1R0Rで取引を開始します。 https://www.mexc.com/exchange/1R0R_USDT?_from=search .

MEXCとBitMartのCEXリストは始まりに過ぎません。R0ARのロードマップには、以下のことが含まれています。

Full Platform Launch: All-in-Oneダッシュボード for staking, farming, and liquidity management. r0arplatform.io

R0ARacle Activation:リアルタイムのAI駆動市場の洞察を競合する機関ツールに提供します。

Expanded Listings: More CEX & DEX partnerships to broaden access from current CEXs-MEXC, BitMart DEXs-Uniswap, Pancake, sushi, & balancer

イノベーション:NFT統合とトークン化された現実世界資産(RWA)

“We are building the future of DeFi with our community,” Dustin Hedrick, Co-Founder & CTO. “これはあなたのプラットフォーム、あなたのトークン、あなたの瞬間です。

“We are building the future of DeFi with our community,” Dustin Hedrick, Co-Founder & CTO. “これはあなたのプラットフォーム、あなたのトークン、あなたの瞬間です。

R0ARプラットフォーム: https://www.r0ar.io/platform .

r0ar プラットフォームの使用方法: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9NGvnQ0OI2FM2VTtZrjqnxxgdKvz62F-

ロイヤルホームページ: https://www.r0ar.io/

電報: https://t.me/r0ar_community

X : https://x.com/th3r0ar

R0ARについて

R0AR は、分散型金融を直感的で安全で強力にするために設計されたトレイルブレイクする DeFi プラットフォームです。R0AR Wallet、R0ARchain、および将来の R0ARacle を含む統合されたエコシステムにより、R0AR はユーザーにストッキング、農業、および高度な取引ツールへのシームレスなアクセスを提供します。 レイアウト .

メキシコについて

2018年に設立、 MEXC 世界の仮想通貨取引所で、170カ国以上で4000万人以上のユーザーにサービスを提供しています。低料金、高流動性、頻繁なトークンリストで知られるMEXCは「暗号化へのあなたの最も簡単な方法」であることを約束しています。

技術責任者 Chief Technology Officer

ダスティン・ヘドリック

ロール

お問い合わせ@r0ar.io

Chief Development Officer

ブランドン・ビリングス

ロール

お問い合わせ@r0ar.io

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。