Qtumが「Ally」を発表:次世代のAIデスクトップエージェント、完全なMCP統合と12のLLMを組み合わせる

Qtum Foundationは今日、デスクトップ・ネイティブのAIエージェントであるQtum Allyの公式公開を発表し、会話インターフェイスを超え、統合された自動ワークフローを実行するための新しいパラダイムを確立しました。 Ally のコアイノベーションは、さまざまな Large Language Models (LLMs)、外部ツール、および独自のデータソース間のコンテキスト互換性を可能にするように設計された新しいオープン・スタンダードであるモデル・コンテキスト・プロトコル(MCP)の基本的なサポートにあります。 ボックスから12の事前設定されたLLMへのシームレスなアクセスを提供することにより、Allyはユーザーが複雑な複数のステップの自動化ワークフローを構築、カスタマイズ、展開することを可能にします。 Allyのダウンロード: https://qtum.ai/download 「Qtum Allyと共に、単なる生産性から会話を変える」 インテリジェントなワークフローのオーケストレーションに向けて」とQtumの共同創設者Miguel Palencia氏は述べました。「MCPで動作する単一のワークスペースの下でLLMを構造的に統合することによって、私たちはLLMとそのデータを処理するためのツール間の調整を容易にします。 ツール Technical Integration via Model Context Protocol (MCP) 完全なモデル・コンテキスト・プロトコル(MCP)コンプライアンスで構築されたQtum Allyは、ユーザー体験を向上させます。 アクティブ・アクティブ・AI インタラクティブな対話 MCP は、AI エージェントのための統一されたクロスアプリケーション通信バスとして機能し、モデルがデータを共有し、ローカルアプリケーション、外部 API、クラウドサービスを介して実行可能なコマンドを発行することを可能にする標準化されたフレームワークを使用します。 Ally の統合された MCP ホストとサーバーを通じて、ユーザーは: 複雑で非線形のワークフローを分離して自動化します。 複数のLLMを連鎖して協力型AIシステムを確立し、推論、計画、タスクの実行のさまざまな段階を管理します。 高レベルの抽象化タスクを最小限のヒューマンの入力で実行する - 例えば、外部APIから構造化されたデータを解析し、そのデータに基づいて概要プレゼンテーションを生成し、メールAPI経由で出力を配信します。 複数の事前設定の軽量な MCP ホストを搭載し、ローカルファイルシステム、データベース、ネットワーク API を露出し、エージェントをユーザのデスクトップ上で拡張可能で分散型の自動化ハブとして効果的に確立します。 Desktop-Native Execution and Data Sovereignty Qtum Allyのデスクトップネイティブアーキテクチャは、コンピュータ実行とクラウドベースのインフラストラクチャを切り離す設計の中心です。 Windows および macOS のパフォーマンスを最適化するためのネイティブコンパイル。 より高いプライバシーとユーザーデータの透明性のためのローカル操作実行。 必要なモデルインタラクションを超える個人テレメトリーデータの収集ゼロ。 このデザインは、ユーザ主権、オープンソース標準、分散型システムアーキテクチャを強調するQtumの総合的な哲学の直接的な延長です。 Premium LLM Access: Limited Launch Offer Qtum Allyは、リリース後限られた期間にわたって、チャットGPT-5、Qwen、DeepSeek、Claude、Geminiを含む主要なLLMのプレミアム機能セットへの無料、無制限のアクセスが含まれます。 ユーザーは、公式のQtum GitHubリポジトリからQtum Allyの最新バージョンを直接ダウンロードできます。 https://github.com/qtumproject/ai-agent/ About Qtum 2017年に設立されたQtumは、Bitcoin UTXOモデルの強力なセキュリティとEthereum Virtual Machine(EVM)の柔軟なスマート契約能力を統合するハイブリッドブロックチェーンプラットフォームです。証拠コンセンサスに基づいて動作し、Qtumは完全に分散化され、Binance、Kraken、Upbit、OKX、Huobiなどの主要なグローバル取引所に上場しています。2024年3月に大規模なGPUファームを取得した後、Qtum Allyのリリースは、Alliyエコシステム内で分散化されたサービス提供のためのQtumブロックチェーントークンを統合する将来の計画を持つAI分野への財団の戦略的拡大の次の段階を表しています。 For media inquiries: メール: foundation@qtum.org について サイト: https://qtum.org X(ツイッター) https://x.com/qtum Github : https://github.com/qtumproject/ai-agent