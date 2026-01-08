Orbs がカスタマイズされたインフラストラクチャなしで Monad にプロフェッショナル Perpetual Trading を導入する方法

\n \n 分散型取引所は、すべてをゼロから構築することなく、集中型プラットフォームと同じ取引経験を提供できますか? 分散型取引所は、すべてをゼロから構築することなく、集中型プラットフォームと同じ取引経験を提供できますか? この問題は、開発の複雑さと流動性の断片化が進出のための重大な障壁を作り出す衍生品市場への拡大を試みるDeFiプロトコルを苦しめている。 同社は2026年1月8日に、アトランティスがPerpetual Hub Ultraを統合し、モナドに永続的期限取引を導入したと発表しました。カスタムインフラストラクチャの開発に何ヶ月も費やしたのではなく、アトランティスはヘッジング、清算、オラクル、および取引インターフェイスを扱うモジュールフレームワークを通じて完全な衍生品取引ステックを展開しました。 インフラストラクチャ層の理解 Perpetual Hub Ultraは、モジュール統合層を介して機能するスケーラブルな永続プロトコルとして機能します。デフォルト取引所がプラットフォームに接続するのではなく、そのプラットフォームにプラットフォームを構築できるように、事前に構築されたトレーディングエンジンとして考えてください。このアプローチは、デフォルトの持続的な問題に対処します:取引所は、独自のシステムを構築するために重要なリソースを消費するか、または集中的な取引所の深さに対応できない限られた流動性源に依存します。 このプロトコルは、主要な集中的な取引所を含むオンチェーンおよびオフチェーン両方の複数のソースからの流動性を集約し、分散的な決済と執行を維持します。永続的期限は、従来の期限なく資産価格を憶測するトレーダーを可能にする衍生品契約です。それらは、契約価格をスポット市場価格と一致させるために資金調達率を使用します。 レイヤー3ブロックチェーンは、標準のスマート契約プラットフォームの上に位置し、基層ブロックチェーンが効率的に処理できる範囲を超える追加の実行能力と論理処理を提供します。 アトランティス・インテグレーション・メカニック Atlantis は、プラグインベースの機能をサポートするモジュラー V4 アーキテクチャを中心にプラットフォームを構築しました。この設計哲学は、既存の契約を移行したり、既存のユーザーを妨げることなく、新しい機能を追加することを可能にします。 Perpetual Hub Ultra 統合は、このモデルに従い、標準化されたインターフェイスを介して既存のインフラストラクチャに接続します。 Atlantis で永続的にアクセスするユーザーは、総合的な流動性ポール、カスタマイズ可能なリバウンドオプション、および中央の場所と同等の実行品質にさらされることができます。 オーブスの生態系責任者であるラン・ハマー氏は、 \n \n この統合は、先進的なオンチェーン衍生製品が、分散化を犠牲にすることなく、迅速かつ効率的に展開できる方法を示しています. By powering perpetuals on Atlantis through Perpetual Hub Ultra, Orbs is enabling teams on Monad to offer professional-grade derivatives trading using a modular, turnkey infrastructure. この統合は、先進的なオンチェーン衍生製品が、分散化を犠牲にすることなく、迅速かつ効率的に展開できる方法を示しています. By powering perpetuals on Atlantis through Perpetual Hub Ultra, Orbs is enabling teams on Monad to offer professional-grade derivatives trading using a modular, turnkey infrastructure. この展開は、既に複数の分散型取引所で運用されているOrbsの以前のPerpetual Hub実装の進化を表しています。Ultraバージョンは、分散型決済を維持しながらオンチェーンおよびオフチェーンの両方のソースから流動性をルーティングすることによって、これらの機能を拡張します。 意図に基づく取引と市場の進化 Perpetual Hub Ultraは、スポット市場で採用されている意図ベースの実行モデルを組み込んでいます。 意図ベースの取引は、ユーザーが正確な実行経路ではなく、望ましい結果を指定することを可能にします。 このアプローチは、ユーザーが手動で流動性の断片化を移動し、特定の場所を通じて取引を実行しなければならない従来のオーダーブックモデルと異なります。 この統合により、アトランティスはモナドの包括的なDeFiハブとして位置づけられ、スポット取引、永続期限、クロスチェーン機能、およびその他のサービスを統合されたプラットフォームを通じて組み合わせます。 最終思考 Orbsが提供するモジュラルインフラストラクチャのアプローチは、DeFiにおける正当な市場格差に対処します。ディベラティブに拡大しようとしている取引所は、複雑なシステムの大幅な開発と継続的なメンテナンスコストに直面しています。Perpetual Hub Ultraは、市場への時間を短縮し、チームがバックエンドエンジニアリングではなくユーザーの取得とインターフェイスデザインにリソースを集中させることができます。 しかし、このモデルは外部インフラストラクチャプロバイダーへの依存を導入します。 Orbs は分散型検証を介して動作する一方で、Perpetual Hub Ultra を使用する取引所は、Orbs の継続的な運用と開発に依存します。開発効率とインフラストラクチャの独立性のこの対立は、DeFi プロトコルが構築対統合決定を評価する方法を形作る可能性があります。 ストーリーを気に入ってシェアすることを忘れないでください!