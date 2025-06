My Remote Reboot on Upwork and Freelancer.com: 96 Months Later

だから、ここに私はケーブルの男として働いている - ジム・キャリーのスタイル。





彼女は私の娘より1歳年上です トランプが言うように、美しい赤ちゃんの女の子です 彼女はある日建築家になるために勉強しています その間、私たちはケーブルとインターネットのネットワークが建設されるのを待っているので、現場にいます。





彼女は英語、ロシア語、ウクライナ語を流暢に話しています. 私は彼女の選択の周りに私の頭を包み込むのに苦労しています。





あなたはフリーランスのために生まれてきた!あなたはもっと良いに値する。

Upworkを試してみたのですが、新規フリーランサーには使えません。

そこで私の物語が始まる。

The Craziest Experiment in Remote Work History

Freelancer.com および Upwork で自分のアカウントをクリアしてから 96 か月が経ちました。このプラットフォームで「たった」 20 万人のリモートワーカーが乗っていたとき、私は Freelancer でトップ 100 のフリーランサーのうちの一人でした。





誇りは滅びの前に進み、高慢な霊は堕落の前に進む。

言 16:18

試しと真実。





私の仮説はシンプルでした。経験豊富な5つ星のフリーランサーは、どんなプラットフォームでもゼロから始めて成功することができます。彼または彼女はレビューやベンジャミンを必要としません。ゼロからフリーランスのヒーロー、ロバート・デ・ニーロ(例えば「熱」)のように。













したがって、フリーランスのプラットフォームを責めるのではなく、改革を叫ぶあなたの遠隔作業の態度を責めなさい。





もし私がやることができれば、私の若い女性の同僚もやることができるはずです。誰が正しいかを証明するのではなく、フリーランシングは戦う価値があります。

Hitting the Upwork Pay-To-Play-Wall

最初の瞬間から、何かがオフになりました。何が新しいフリーランサーの幸せな瞬間のための無料の接続のバンドに起こったのですか?













これはフェアな取引ではありません、私はアップグレードを拒否します。遊ぶ方法がある必要があります。

















それはキャッチ22です。これらの任務のすべてのために、私はお金、私のアップワーク蜂蜜を必要とします。





WTF, I'm stuck. It didn't used to be this way back in the day. Upwork has closed its doors for newbie freelancers. The young girl was right all along. Let me go back to the beginning of all beginnings - Freelancer.com. フリーランサーは、新しいフリーランサーのためのドアを閉めました。

Little Pain, Great Gain - “Words Industry” Rides Again

何年か前に撮ったスクリーンショットです。









私は以前、Freelancer.com のトップ 100 フリーランサーの 1 つでした。





私は自分のプライドを飲み込んで新しいフリーランスの乗り物に行かなければならなかった。私は最初の革新的な5つ星のレビューを約1ヶ月待った。その後、2週間未満で、私は連続して3番目のレビューを手に入れた。それについて最高のことは、私はそれについて何も支払わなかった。良い古いFreelancer.comにはまだ無料のメンバーシップオプションがありました。あなたは知っています、まずあなたはお金を稼ぐ、そしてあなたのフリーランスのプラットフォームはそれをします。フリーランスの時代の始まり以来、それが働くべきです。





私がこの話を共有している間、私は私の4番目のプロジェクトに取り組んでいます。このお金で、私は確認を得るためにさらに投資するつもりです。その後、私はPreferred Freelancer Programの一部として応募するつもりです。 それは何ですか? それはフリーランサーのためのトップガンです。最高のプロジェクトとクライアントは最高のもののために。

So, Is It Worth Being A Freelance Newbie in 2025?

UpworkとFreelancer.comはそこに唯一のフリーランスのプラットフォームではありませんが、彼らは最も古く、最大のプラットフォームです。私はあなたについて知りませんが、私はXやLinkedInでいわゆる「究極のリスト」を見ると非常にイライラします。





あなたはプレイするために支払う必要がありますか? つまり、あなたは投資なしで公平な出発点を持っていますか? あなたの出資オプションは何ですか? これらのフリーランスのプラットフォームはすべて初心者フレンドリーですか? あなたはトップクライアントやプロジェクトがあなたの道に来ることを期待できますか? あなたは見ます、遠隔作業の悪魔は細部にあります。





だから、あなたが私に尋ねているなら、新しいフリーランサーは最初に古いプラットフォームを試すべきです。Guruは、UpworkとFreelancer.comに加えて私の頭に浮かびます。私はこれらのプラットフォームを理由として「フリーランスのトリウムヴァイアート」と呼びました。Fiverrも大丈夫ですが、それは完全に異なる種類のリモートワークの獣です。私は厳密に「伝統的な」方法で良い古いフリーランサーについて話しています。





あなたが見ることができるように、私は「Words Industry」というユーザーネームで書くようになってから多くの体重を落としてきましたが、フリーランスの信頼を失いませんでした。













たとえば、あなたがそこに最高のフリーランスのプラットフォームが何であるか疑問に思うなら、私の答えはここ数年変わっていない:それはあなたがお金を稼いでいるものと同じように、最高の出版物は、支払い壁のないものであり、すべての論争にもかかわらず、あなたの主張と発見が事実と信頼できるソースに基づいている限り、あなたが出版される場所です。