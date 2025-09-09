Little Pepe Price Forecast: LILPEPE Presale Gains Signal Top 50 Market Cap Potential

Little Pepe($LILPEPE)は、重いユーティリティとEthereumに互換性のあるLayer 2ブロックチェーンを持つ新しいメームコインとして、すぐに暗号コミュニティのブームとなっています。 A Meme Coin with Real Utility on a Layer 2 Blockchain(レイヤー2ブロックチェーン) ヒューペに基づく他のほとんどのメームコインとは異なり、リトル・ペペはメーム文化と実際のブロックチェーンユーティリティの組み合わせです。 Ethereum Layer 2 ソリューションで、通常のユーザーや DeFi アプリケーションにとって望ましいより速い取引と減少したガスをサポートしていることを意味します。累積供給は 100 億トークンに制限され、そのうち相当な量が販売され、構造化された多段階の方法でプレセールによって動きを生み出し、早期のコミットメントを奨励します。 LITTLE PEPE 進捗状況と価格予測 ステージ12 A Little Pepeのトラクションは以下の通りです。 プレミア 現在の価格: トークンあたり0.0021ドル この段階で販売されたトークン:1489億ドル以上。 ステージ12で集めた資金:23.6700万ドル以上 Total Presale Allocation: 100億トークンのうち2650億トークン(総供給の265%) 次のステージ価格:トークンあたり0.0022ドル THE 価格は、需要の増加に従って12段階にわたって連続的に上昇している。 LILPEPE PREZALE ステージ1: $0.001 - Raised $500k Stage 2: $0.0011 - Raised $1.325M ステージ3: $0.0012 - 引き上げられた $2.5M これに続いて、現在の段階の開始まで徐々に価格が上昇し、これは0.0021ドルです。 この一貫した価格上昇は、投資家の信頼を反映しています。これを示すために、ステージ 1 ($0.001) に投資し、ステージ 12 ($0.0021) まで続けた投資家は、110%の投資回収(ROI)を得るでしょう。 Driving Investor Rushの特徴 投資家がLILPEPEを購入しようとしている理由のいくつかは以下の通りです。 ゼロ取引税:買い手と売り手は、流動性と取引量を促進する免税取引を受けます。 スナイパーボット保護:新しい反スナイパーシステムは、初期の投資家を不公正なボット取引から守ります。 Staking Rewards: プラットフォームは、所有者が自分の $LILPEPE を賭け、被動的な収入を生み出すことを可能にし、トークン保有を長期的により魅力的にします。 Meme Launchpad:これはメーメー関連のプロジェクトをリリースするための特別なプラットフォームで、エコシステムとユーザーの相互作用の有用性を向上させます。 DAO投票:トークン所有者による分散投票:主要な意思決定におけるトークン所有者のプロジェクト参加を通じて、分散型の統治、コミュニティ駆動の成長。 将来の追加:NFTとクロスチェーン機能の将来の機能は、ユーティリティを追加し、可能なコラボレーションを容易にし、プロジェクトを広範囲に採用するための準備をします。 予想される爆発型ブール・ラン Meme-hypedの興奮とコンクリートブロックチェーンアプリケーションの異常な組み合わせで、所有者は爆発的な牛の実行を期待します。 レイヤー2のインフラストラクチャはスケーラブルで使用可能で、多数のmemeコインで見つからない機能です。 $LILPEPEがそのロードマップで進歩し、ストック、DAOガバナンス、NFT、およびクロスチェーン機能にオープンするにつれて、トークンはより幅広いユーザーと投資家ベースを獲得し、トップ50の仮想通貨にランクインできる潜在的な市場キャップに向かう動きを得ます。 参加をさらに増やすために、リトル・ペペは77万7000ドルを稼働しています。 プレセール期間中に10人の受賞者が抽出され、7万7000ドル相当のLILPEPEトークンを獲得します。参加するには、参加者はプレセールに少なくとも100ドルを寄付する必要があります。 GIVEAWAY 結論:リトル・ペペのトップ50への道 Little Pepe($LILPEPE)は、ゼロ税取引、ストライキ、アンチボット、およびDAO投票を通じてコミュニティレベルのガバナンスを含むEthereum Layer 2ブロックチェーンで実行されているユーティリティベースのメームコインです。 プロジェクトはNFT、クロスチェーン互換性、および独自のMeme launchpadを実装するため、メームトークンだけでなく、多面的な暗号エコシステムになる準備ができています。そのような強みを発見した投資家は、価格が上昇し、ユーティリティーベースの採用が加速し、牛の走行のもう一つのタイムボームを作成することを期待してLILPEPEを購入することを試みています。 LITTLE PEPE Little PEPEについての詳細については、以下のリンクを参照してください: サイト: https://littlepepe.com このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で、Kashvi Pandeyによってリリースされたものです。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で、Kashvi Pandeyによってリリースされたものです。