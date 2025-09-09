Previsión de precios de Little Pepe: LILPEPE Presale gana señal Top 50 mercado Cap potencial

Little Pepe ($LILPEPE) se está convirtiendo rápidamente en un buzz en la comunidad de criptografía como una nueva moneda de meme con una utilidad pesada y con una blockchain compatible con Ethereum Layer 2. El token $LILPEPE está establecido para entrar en los top 50 gráficos de captación de mercado en medio de una fuerte venta previa y una base de seguidores invertidos que están anticipando una enorme corrida de toros pronto. Una moneda de meme con utilidad real en una Blockchain de capa 2 A diferencia de la mayoría de las otras monedas de meme que se basan exclusivamente en el hype, Little Pepe es una mezcla de cultura de meme y utilidad blockchain real. es una solución Ethereum Layer 2, lo que significa que soporta transacciones más rápidas y gas reducido, lo que es deseable para los usuarios ordinarios y las aplicaciones de DeFi. El suministro acumulativo se limitará a 100 mil millones de tokens, de los cuales un volumen sustancial se venderá para crear impulso y alentar el compromiso temprano mediante una venta previa de una manera estructurada y multi-etapa. Pequeño Pepe Presale Progreso y Previsión de Precios En la etapa 12, a de Little Pepe demuestra la siguiente tracción: Presa Precio actual: $0.0021 por token Tokens vendidos en esta etapa: más de 14.89 mil millones. Fondo recaudado en la Etapa 12: Más de $23,67 millones. Asignación total de venta anticipada: 26.5 mil millones de tokens de 100 mil millones (26.5% del suministro total) Precio de la siguiente etapa: $0.0022 por token El ha estado escalando sucesivamente en el precio en 12 fases, de acuerdo con la creciente demanda: LILPEPE Presale Fase 1: $0.001 - Incremento de $500k Fase 2: $0.0011 - Recibió $1.325M Fase 3: $0.0012 - Recogido $2.5M Esto fue seguido por el aumento gradual del precio hasta el inicio de la fase actual, que es de $ 0,0021. Para ilustrar esto, un inversor que invirtió en la Etapa 1 ($0.001) y se mantuvo hasta la Etapa 12 ($0.0021) habría obtenido un retorno de la inversión (ROI) del 110%, o de otra manera, más del 100% de su dinero. Características de Driving Investor Rush. Algunas de las razones por las que los inversores se enfrentan a comprar LILPEPE son las siguientes: Impuesto cero de comercio: Los compradores y vendedores reciben transacciones libres de impuestos, lo que promueve la liquidez y el volumen de comercio. Sniper Bot Protection: Nuevos sistemas anti-sniping protegen a los inversores tempranos contra el comercio de bots desleales. Recompensas de apuestas: La plataforma ofrece recompensas de apuestas, lo que permite a los propietarios apostar su $LILPEPE y generar ingresos pasivos, haciendo que la posesión de token sea más atractiva a largo plazo. Meme Launchpad: Esta es una plataforma especial para liberar proyectos relacionados con meme, lo que mejora la utilidad del ecosistema y la interacción del usuario. Votación DAO: Votación descentralizada por los titulares de tokens: Gestión descentralizada, crecimiento impulsado por la comunidad a través de la participación de los titulares de tokens en el proyecto en la toma de decisiones clave. Futuras adiciones: las futuras capacidades con NFT y funcionalidad cross-chain añadirán utilidad y facilitarán posibles colaboraciones, preparando el proyecto para una amplia adopción. Explosivo Bull Run anticipado La infraestructura de la capa 2 será escalable y usable, características que no se encuentran en un gran número de monedas de meme. A medida que $LILPEPE avanza con su roadmap y se abre a la apuesta, la gobernanza de DAO, las NFT y la funcionalidad de cadena, el token ganará una base de usuarios y inversores más amplia y ganará impulso hacia una potencia de mercado que puede convertirse en una de las 50 principales criptomonedas. Para aumentar aún más la participación, Little Pepe corre un $777.000 Durante la pre-venta. Se sortearán diez ganadores y ganarán $77,000 por valor de $LILPEPE tokens. Para participar, los participantes tendrían que haber contribuido al menos $100 en la pre-venta, lo que proporcionaría un bono para invertir temprano y obtener el máximo posible. Giveaway Conclusión: El camino de Little Pepe al Top 50. Little Pepe ($LILPEPE) es una moneda de meme basada en utilidades que se ejecuta en una blockchain Ethereum Layer 2 con negociación de impuestos cero, huelga, antibot y gobernanza a nivel comunitario a través de la votación de DAO. A medida que su venta previa continúa ganando impulso (más de $23,6 millones ya recaudados en la fase en curso) y con un suministro total destinado a mantener su crecimiento, $LILPEPE se elevará al top 50 de las cartas de mercado de captación de criptomonedas. está listo para ser no sólo un token de meme, sino también un ecosistema de criptografía multifacético, ya que el proyecto implementa NFTs, compatibilidad cross-chain y su propio meme launchpad. Los inversores que han notado tales fortalezas están estampando para comprar $LILPEPE con la expectativa de que el precio subirá y la adopción basada en utilidades se acelerará para crear otra bomba de tiempo de una carrera de toro. Esta integración de la cultura, la tecnología y los marcadores obvios hacen de Little Pepe un candidato destacado para tomar en serio en el mercado de criptografía. Pequeño Pepe Para más detalles sobre Little PEPE, visite el siguiente enlace: Sitio web: https://littlepepe.com Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.