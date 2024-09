見逃せない Gamescom 2022 のハイライト

2 年間のパンデミックの後、Gamescom がついに復活しました。多くのハイライトがないわけではありません。

毎年、Gamescom には何十万人もの参加者が集まり、2022 年も例外ではありません。

幅広いイベント、発表、プレゼンテーションを特徴とする Gamescom は、ゲーム業界のカレンダーのハイライトです。

このコンベンションでは、最新のゲーム ニュースや発表をお届けするだけでなく、市場に出回るのがずっと後になる最も期待されているゲーム (System Shock や A Plague Tale: Requiem など) を試すこともできます。

E3 がない場合、Gamescom 2022 は今年最大かつ最も注目すべきゲーム イベントになる可能性があります。週末にドイツのケルンで開催された大会に出席し、その最高のハイライトを紹介します。

Gamescom 2022 のハイライト

1. エイジ オブ エンパイア IV - オスマン帝国とマリ人のアップデート

2. カリスト プロトコルの新しいゲームプレイを公開

3. Off the Grid - サイバーパンク バトル ロワイヤル 2.0 シューター

4. P の嘘、ピノキオにインスパイアされたスチームパンク アドベンチャー

5.バンダイナムコラインナップ

6. ムーンブレイカーのプレゼンテーション

7. THQ Nordic、Alone in the Dark、Wreckreation、その他のゲーム

8.砂丘覚醒のお知らせ

9. インディーゲーム

1. エイジ オブ エンパイア IV - オスマン帝国とマリ人のアップデート

RTS ファンにとって最大の Gamescom 2022 サプライズの 1 つは、Age of Empires IV に 2 つの新しい文明が登場することです。この追加は、今年 10 月 25 日に予定されている無料のアニバーサリー アップデートの一部になります。トレーラーは、マリ人が槍投げと槍と盾の使用者を導入しているのに対し、オスマン帝国は新しいタイプの強力な包囲ユニットと新しい種類の騎乗ユニットを使用していることを示しています.アップデートはシーズン 3 の開始と同時に行われ、2 つの新しいマップ タイプがゲームに導入されます。

2. カリスト プロトコルの新しいゲームプレイを公開

Callisto Protocol は、今年最も期待される SF ホラーの 1 つです。 The Callisto Protocol により、Striking Distance の開発者はサバイバル ホラーのジャンルを再定義することを目指しており、Gamescom で見たものからすると、成功する可能性があるようです。

オープニング ナイト ライブで、スタジオの CEO である Glen Schofield は、ステルス技術や近接戦闘などの戦闘要素を示す新しいゲームプレイ トレーラーを公開しました。予告編は、メイン キャラクターがウォータースライダー トラップの最後に巨大なファンによってスライスされることで終わります。これは、ゲームの全体的な悲惨さを増すだけであり、どうすればこのトラップから逃れることができるのか不思議に思うだけです。 Callisto Protocol は 12 月 2 日にリリースされます。

3. Off the Grid - サイバーパンク バトル ロワイヤル 2.0 シューター

Off the Grid は、今年発表された最もエキサイティングでミステリアスなプロジェクトの 1 つで、Gamescom 2022 で大きな注目を集めました。Gunzillaによって開発され、第 9 地区と Elysium のディレクターである Neill Blomkamp によって構想された OTG は、ディストピアの未来。ゲーム開発者によると、OTG の進化の重要な側面は、物語の進行に重点を置いていることです。これにより、プレイヤーはストーリーを制御し、選択によってゲームプレイに影響を与えることができます。

このゲームでは、150 人のプレイヤーが絶えず進化するマップで戦うことができ、プレイヤーはゲーム内アイテムを作成、カスタマイズ、および他のプレイヤーと交換することができます。 Gamescom の OTG ブースでは予告編は公開されませんでしたが、劇場でのパフォーマンスを通じて、企業が運営するゲームの世界に没頭し、戦いたい派閥を最初に選択することができました. OTG は 2023 年に PlayStation®5、Xbox® Series X|S、および PC に登場します。

4. P の嘘、ピノキオにインスパイアされたスチームパンク アドベンチャー

開発者 Round8 Studio と発行者 NeoWiz が 5 月に発表したピノキオにインスパイアされたアクション ゲームの Lies of P は、Gamescom で多くの注目を集めました。クリエイターは、ゲームをブースでテストすることを許可し、新しい予告編を提示し、Game Pass でリリースする計画を発表しました。 Lies of P は、ベル エポックの暗い世界を舞台にしたアクション アドベンチャー ゲームです。ゲーム中、プレイヤーは主人公や他の人を守るために嘘が必要な状況に置かれます。 Gamescom で公開された公式ゲームプレイ トレーラーは、スチームパンクにインスパイアされた環境とダイナミックな戦闘を備えた複雑な世界を示しています。 Lies of P は、ベスト アドベンチャー アクション ゲームとベスト RPG 賞を受賞し、2023 年に PlayStation、Xbox、PC に登場します。

5.バンダイナムコラインナップ

バンダイナムコは、Gamescom 2022 - Park Beyond、The Devil in Me、One Piece Odyssey に 3 つのゲームを持ち込みました。 3 つのゲームはすべて同社のブースでプレイ可能で、多くの来場者を集めました。どのゲームも楽しかったですが、私たちのトリオの個人的なお気に入りは、高度なコースター作成ツール、カラフルなマップ、鮮やかなキャラクターを備えたテーマ パーク シミュレーターである Park Beyond でした。このゲームは、高度にカスタマイズ可能な乗り物、ストーリー主導のキャンペーン モード、および費用データ、訪問者のフィードバック分析、訪問者の傾向の監視などの詳細な分析ツールを提供します。このゲームは、2023 年に Microsoft Windows、Xbox シリーズ X およびシリーズ S、PlayStation 5 に登場します。

6.ムーンブレイカー

Moonbreaker は、Gamescom で多くの注目を集めたデジタル テーブルトップ ミニチュア ターン制戦略ゲームです。

Subnautica の開発者である Unknown Worlds によって開発され、ベストセラー作家 Brandon Sanderson によって作成された新しい世界に基づいて、Moonbreaker は何百万もの心を獲得し、何年も続くゲームです。

これは、プレイヤーがファンタジーやSFの生き物のミニチュアを集め、ペイントし、戦う卓上RPGです。このゲームは、既存の卓上ゲームに基づいていません。その伝承、ルール セット、クリーチャーを使用して新しい世界を紹介します。 Moonbreaker は 9 月 29 日に PC と macOS で早期アクセスできるようになります。

7. THQ Nordic、Alone in the Dark、Wreckreation、その他のゲーム

オーストリアのビデオゲーム パブリッシャーである THQ Nordic は、印象的な 9 つのゲームのラインナップで Gamescom 2022 に参加しました。

Alone in the Dark は、2 人の主人公の目を通して忘れられない物語を体験できる、古典的なホラー ゲームの再考です。 1920 年代に設定されたこのゲームは、行方不明者の謎を解決するための探検の道にあなたを連れて行きます。途中でモンスターに遭遇し、多くのパズルを解いていきます。

バーンアウトとニード フォー スピードにインスパイアされた Wreckreation は、プレイヤーが変更、形成、破壊できる 400 キロメートルの大きなレースの世界です。 Wreckreation は究極のレーシング ワールド体験を目指しており、トラックを作成して他のプレイヤーと一緒にレースし、途中でクラッシュしたり目まぐるしいスタントを成功させたりすることができます。

Gamescom で発表された THQ Nordic の他の注目すべきタイトルは、 Outcast 2 、 Destroy All Humans! です。 2 - ReprobedとAEW: Fight Forever .

8.砂丘の目覚め

Dune: Awakening の最初の予告編は、Gamescom 2022 オープニング ナイトで公開されました。ゲームの詳細はまだあまり明かされていませんが、Dune: Awakening は、Dune のメイン ストーリーの舞台であるアラキスの砂漠の惑星を舞台にしたサバイバル MMO ゲームになるようです。派閥に参加したり、プレイヤーを見つけて同盟を結んだり、リソースを管理したり、惑星を探索したりできます。 Dune: Awakening の世界構築の重要な要素である砂嵐は、環境を大幅に変更する可能性があるため、構築時に考慮する必要があります。 Dune: Awakening は PC、PS5、Xbox Series X/S で利用できますが、リリース日はまだ発表されていません。

9.数え切れないインディーズタイトル

大手スタジオが提供する AAA ゲームに加えて、Gamescom は、小規模なパブリッシャーや開発者による見栄えの良いゲームのショーケースでもありました。受賞歴のあるインディー ビデオ ゲーム パブリッシャーであるHumble Gamesは、博覧会の最も注目すべき参加者の 1 つであり、今後のゲームのいくつかの興味深いプレイ可能なデモをもたらしました。その一例が Deadsuit - Ghost Song です。この SF ホラー プラットフォーマーでは、ロリアンの荒れ果てた月の地表の奥深くに入り、奇妙な生き物と戦い、古代の異星人の世界の秘密を明らかにします。

しかし、おそらく、インディー セクションで誰もが気に入ったのはトランポリンのバイキングでした。このゲームはまさにそのタイトルであり、トランポリンで跳ね返るバイキングの群れを操作し、地面を避けて生き続けようとします。このゲームは見た目と同じくらい楽しく、Gamescom 2022 の後、今年最も期待されるインディー タイトルの 1 つです。

Gamescom 2022 に関する最終的な考え

実生活で重要なゲーム コンベンションが 2 年間開催されなかった後、Gamescom は新鮮な空気の息吹のように感じます。イベント、何百もの発表、プレゼンテーション、今後のゲームの何十ものプレイ可能なデモが満載の Gamescom は、直接参加して注意を払う価値のある世界最大のゲーム コンベンションです。

このような密集したプログラムからハイライトを選ぶのは難しいですが、最も注目すべきイベントとイベントからの発表のいくつかについてお知らせするために最善を尽くしました.うまくいけば、これらのハイライトが刺激的であり、大会で発表されたゲームのいくつかをプレイすることを楽しみにしています.イベントの詳細については、ウェブサイトをご覧ください。