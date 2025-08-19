Ethereum Meme Coin Pepeto がリストアップ時にプレセールで 6200,000 万ドルを突破

** ドバイ、UAE、2025年8月19日/Chainwire/--**初期段階の仮想通貨プレセールは、公開市場上場前の初期評価時にトークンへのアクセスを提供します。 4 750 ドルに達し、アルトコイン市場の指標の変化に伴い上昇の勢いを反映しています。 8 月 19 日時点で、ETH は最近の訂正の後、 4300 ドルを上回っており、以前の高いレベルに近づいています。 Ethereum Ethereumベースのトークン ($PEPETO)は、プレセール期間中に6百万ドルを超えました。トークン当たり0.000000147ドルで価格を設定したPepetoは、仮想通貨セクター内で注目を集めています。プロジェクトはゼロ料金交換とPepetoSwapテクノロジーを通じて、現在、クロスチェーンブリッジとストックメカニズムによってサポートされています。 ユーティリティ機能とメムトークンブランドのこの組み合わせは、競争の激しい市場環境の中でそれを位置づける。 ペペトロ 242%の報酬 各プレセールステージは比較的短い期間で終了し、過去のメムトークンイニシアチブのパターンと一致し、継続的な開発努力とコミュニティの関与を示しています。 Pepeto Leveraging Ethereum Infrastructure PepetoはEthereumネットワーク上で開発され、技術的なコンポーネントと共にメメムテーマのブランドを組み込んでいます。そのゼロ料金交換は、トランザクションコスト、トレーダーの共通の障壁に対処することを目的としています。 複数のブロックチェーン間の取引を容易にすることを目指し、さまざまなユーザーグループのアクセシビリティを高める可能性があります。 統合クロスチェーンブリッジ 手頃な価格、取引効率、および相互運用性に焦点を当てたPepetoは、販売前の段階から計画された発売に移行する際に幅広いユーザーを魅了するように構成されています。 Technical Value and Audits Add a Layer of Trust Pepetoの開発は独立した監査を受け、従来のメームトークンと区別するコアユーティリティを補完しました。 ■ ゼロ料金のトレーディングプラットフォームで、メメーコインとWeb3プロジェクトの次の波をホストし、リストアップする。 Pepeto Exchange ■ シームレスなトークンのチェーン間の交換を迅速な執行で可能にする PepetoSwap Technology ■ 複数のブロックチェーンを接続し、相互運用性とアクセシビリティを向上させる。 Cross-Chain Bridge ■ 242%のAPYを提供し、長期保有と生態系成長を促進 Staking Rewards ■ : 有名なブロックチェーンセキュリティ会社による包括的なコードレビュー SOLIDPROOF 監査 ■ : : 慎重な投資家のための透明性とセキュリティの確保 Coinsult Audit 追加監査 Community Engagement and Expanding Presence このプロジェクトは、ソーシャルメディアチャンネル、AMA、インタラクティブキャンペーンを通じて活発な広告を維持し、合計で10万人を超えるフォロワーを集めました。 短期的なプロモーションに依存するのではなく、Pepetoのアプローチは継続的なコミットメントを強調し、ユーザーの信頼を構築し、より広範な暗号通貨の世界で徐々に意識を高めることを支援することを目指しています。 Global Participation and Presale Structure Pepetoのプレセールは、低入場価格と簡素化された購入プロセスによってサポートされており、世界中で参加者に開かれ、新規ユーザーのアクセスの障壁を減らすことを目指し、他のユーザーがプレセール段階で参加できるようにすることを目指しています。 プレセールは、各段階でトークン価格が上昇するレイアウト価格モデルに基づいて動作しています. Currently in Stage 8 and approaching Stage 9, the presale structure reflects patterns observed in earlier meme token launches. \n \n このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下で Chainwireによって発表されました。 . Program プログラム