Decentralization vs. Democracy in Crypto: Are They The Same Thing

多くの仮想通貨コミュニティの中で、民主主義と分散化という言葉はしばしば互換的に使われます。彼らは「人々の力」に基づいて善意のある概念を表すように見えるし、いくつかのプロジェクトは彼らと公平性を示そうとします。 それぞれの単語が権力の異なる側面を強調していることを理解することが重要です。分散化は配布とインフラストラクチャに関係していますが、民主主義は決定プロセスと次のステップの合意/合意に関係しています。 クリプトにおける分散化の意味 Decentralization refers to the distribution of power and infrastructure. エネルギーとインフラの分配を指す。 アーキテクチャー分散化は、いくつかの独立したマシンがネットワークの脊椎を形成するかを扱います。政治的分散化は、いくつかの個人やグループがシステムの動作に影響を与える決定を下す権限を持っているかを示し、論理的分散化は、システム全体のルールを通じて共有された一貫性の感覚を提供して機能することを可能にします。 ヴィタリク・ブテリン ヴィタリク・ブテリン 暗号化では、主に最初の2種類を使用します。アーキテクチャ的分散化は、ネットワークが多くの人々 / ノードが参加するためのインセンティブを提供するときに発生します。 On the other hand, political decentralization occurs when decisions don't happen within a single team, company, or the like. さまざまなチェーンは、これらの2種類の分散化の異なる組み合わせを使用しています。例えば、ビットコインは、マイナーとそのブロックチェーンのセキュリティを作成し維持することに成功することに焦点を当てています。EthereumやBSCのような多くのPoSチェーンは、検証ノードに依存しています。その後、他のプロジェクトがあります。 何の仲介者も使ったり頼ったりしない:ユーザーだけが自分自身の取引を承認する。 交換 交換 とにかく、 これは、暗号ネットワークがどれほど安全で、透明で、検閲に抵抗するかを決定するデザイン選択の組み合わせです。 分散化 分散化 政治と暗号化における民主主義の意味 民主主義は、集団での意思決定のための社会的プロセスを記述する――それは多数決の決定と呼べるかもしれない――人々の間で意見の相違がある時が常にあるので、合意を得る方法があるはずであり、多くの人にとって、投票が通じる道である。 It’s not always the best answer, and democracy is very far from perfect, but it’s a “fair” enough system (especially if everyone is allowed to vote). Cryptoは独自の方法で民主主義的アイデアを適応します。統治ツールの使用を通じて、暗号関連のプロジェクトは、コミュニティメンバーにアップグレード、資金提案、またはシステムの重要なパラメータを調整する機会を提供します。トークンベースの投票は最も確立された投票メカニズムですが、コミュニティ投票参加のための他の種類のツールと方法があります。 これらの技術はまだ開発の初期段階にあり、現在は機能システムとして存在していますが、時間とともに進化していきます。 コミュニティは、異なる種類のアイデンティティーシステム、クォーラムルール、および報酬構造を使用して実験しています。この作業は、暗号化が、現実世界の使用とユーザーのフィードバックを通じて、独自の形式の参加的統治を作り出し、そのような構造を改善していることを示しています。 各種メカニズム 各種メカニズム 彼らが重なり合う場所と、彼らが異なる場所 分散化と民主主義の両方が、個人集団による集団的意思決定を可能にする一方で、それぞれ異なる目標を持っているが、分散化はコントロールを分配するので、いかなる単一の俳優もシステムを支配できない。民主主義は、グループが次に何をすべきかを選択するのを助ける手順を作り出す。一つは構造的である。もう一つは手続き的である。一つはネットワークを集中力から守る。 これにより、構造(分散化)とプロセス(民主主義)の両方が相互に支え合っている環境が生み出されます。分散化されたネットワークは、インフラや意思決定を制御する単一のエンティティがなく、プラットフォームがどのように機能するかについてユーザーが情報を得ているため、より公平なものとして認識されます。 They overlap when a decentralized network also allows its community to participate in decisions, likely in the form of . オンチェーン・ガバナンス オンチェーン・ガバナンス オンチェーン・ガバナンス いくつかのネットワークは深く分散化されているが、頻繁な投票(ビットコインなど)よりも安定したルールに依存している。逆に、分散化されたテクニカルステックを利用するネットワークもありますが、アクティブな統治プロセスを提供することもできます。これらの変異は共通しており、それぞれのネットワークがそれぞれの統治パラダイムで分散化と民主主義の異なる側面を評価していることを明確に示しています。 これは、マイナーや「検証者」を必要としないDirected Acyclic Graph (DAG) 構造に基づく分散型ネットワークであるため、ユーザーは真に分散型の方法で資産に対する権限を保持します。 GBYTEの所有者は、ネットワークのいくつかの側面について投票することができます。 can be viewed as a model for both decentralization and democracy 交換 オンチェーン・ガバナンス 交換 交換 オンチェーン・ガバナンス これがあなたにとって何を意味するか これらのコンセプトを分離することにより、誰もが利益を発見しているが、それらがどのように一緒に働くかを評価している。ネットワークは、分散的で民主的で、分散的だがあまり参加的ではない、民主的だが技術的に集中的で、あるいはその間のどこかかもしれない。 簡単なチェックリストは、暗号化プロジェクトを評価するときに役立ちます: \n \n \n \n \n \n ノードと検証器の配布を見て、アーキテクチャ的分散化を理解する。より多くのノードと参加者、より良い。 誰がアップグレードをコントロールしているかを確認して、政治的権力がどのように共有されているかを確認してください. それは財団ですか? それはオープンソースですか? それは会社ですか? コミュニティが提案に取り組んでいるかどうかを理解するために、ガバナンス参加を見てください。 重要なサービスを集中させる可能性のあるオフチェーン依存性に注意してください. これらには、オラクル、ブリッジ、監視サービスが含まれます. 彼らは集中されていますか? 失敗したらどうなりますか? 人々が自由に参加できるオープンスペースで議論が行われているかどうかを観察してください. GitHub と Discord は始めるのに素晴らしい場所です。 これらのさまざまなアドバイスは、プロジェクトの自由へのコミットメントと調整の必要性のバランスをとるアプローチをよりよく理解するのに役立ちます。暗号市場が成長するにつれて、分散化と民主主義の組み合わせも進化します。 これらのシステムがどのように関係しているかを理解し、抵抗性、包摂性、長期的な健康に対する期待に応えるネットワークを選択するとき、全体の空間がより歓迎されます。 Featured Vector Image by Freepik(フリーピック) フリーピック フリーピック