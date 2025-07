Corporate Influencer Hub:従業員をブランド大使に変える

ソーシャル・ディスカバリー・グループでは、最も強力なブランドストーリーは内側から来ていると信じています。この記事では、ソーシャル・ディスカバリー・グループのPR責任者であるヴェロニカ・リヒニス(Veronika Likhnis)氏が、社員がコンテンツを作成し、イベントで演説し、オンラインで本格的に当社のブランドを代表するスター・ウォーズテーマのプログラム「SDG Jedi Order」をどのように作成したかを説明しています。

誰もが雇用者ブランドの重要性、戦略的重要性、採用、保留、文化をどのように推進するかについて話していますが、輝くプロモーションビデオやスマートなコピーライティングは、毎日それを生きる人々ほど力強くあなたのストーリーを語ることはありません。

AT ソーシャルディスカバリーグループ 私たちはSDG Jedi Orderを立ち上げ、社員が発言し、専門知識を共有し、現実とデジタルの段階で本格的にブランドを代表することを可能にする内部大使プログラムを立ち上げました。

そして、実験的イニシアチブとして始まったものは、すぐに文化を形作る運動となった。

従来の雇用者ブランディングは、企業が企業コミュニケーションを通じて彼らの物語をコントロールできるという基本的な仮定に基づいて動作します。 TOP Talent 彼らは本物の人々から本物の仕事を聞きたい、候補者は会社内の人々のストーリーやケースを見たい。

SDGでは、従業員のための単純で理解可能な動機づけシステムを作成する方法について考えるのにかなりの時間を費やしました. 従業員が自分自身を表現する方法、話すべきこと、そして見返りに受け取るべきことを理解するのに役立つシステムです. ほとんどの熟練した専門家は共有する貴重な経験を持っていますが、彼らは書くことや公の場で話すことの専門家ではありません. 彼らは従うための明確な道筋が必要です.

いくつかの試みの後、私たちはジェダイ・オーダーのアイデアを発明しました。テクノロジー業界で働く私たちの同僚のほとんどはスター・ウォーズのファンなので、私たちはジェダイ・オーダーの周りにプログラムをスタイリングすることにしました。

私たちのデザインチームと一緒に、ユニークなスタイルを作成し、それぞれのキャラクターのためにビジュアルを開発しました: Youngling、Padawan、Jedi Knight、Jedi Master. We established a dedicated channel to post Jedi achievements and rank progressions. We even created special emojis of these characters and branded gifts customized for the program.

The Progression Model:

このゲーム化された構造は、従業員の擁護における2つの重要な課題に取り組んでいます:明確さと動機づけ。従業員は、期待されるものと見返りを受けるものを正確に知っています。

Outcomes to share

プログラムの開始以来、印象的な結果を生み出しました: 40 件以上の記事が発表され、世界中の業界イベントで 20 件以上のスピーチが行われました。当社の従業員と協力して作成された本格的なコンテンツのおかげで、当社のコミュニティの規模はチャンネルを越えて倍増し、ターゲット専門家の間でブランド認識を大幅に高めました。

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.